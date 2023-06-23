Что такое Low-Code разработка?

Low-code разработка - это подход к созданию программных приложений с использованием визуальных инструментов, многократно используемых компонентов и предварительно созданных шаблонов, с минимальным традиционным ручным кодированием. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике и функциональности приложения, а не на технических деталях, часто связанных с традиционной разработкой приложений.

Low-code Платформы предоставляют визуальный интерфейс для проектирования, создания и развертывания приложений. Эти платформы, как правило, включают широкий спектр предварительно созданных компонентов, которые упрощают процессы разработки и интеграции, облегчая разработчикам быстрое создание специализированных приложений.

Кроме того, платформы low-code часто предоставляют инструменты для автоматизации тестирования, развертывания и масштабирования приложений, что позволяет снизить общую стоимость и сложность разработки программного обеспечения.

Появление гражданских разработчиков

Поскольку организации стремятся ускорить свои усилия по цифровой трансформации, спрос на заказные программные приложения растет. Однако сложности, присущие разработке программного обеспечения, долгое время были препятствием для нетехнических сотрудников, которые часто обладают знаниями и пониманием области, но не имеют навыков программирования, необходимых для разработки приложений. Именно здесь на помощь приходят гражданские разработчики.

Гражданский разработчик - это нетехническое лицо или бизнес-пользователь, который создает приложения с помощью платформ low-code или no-code без необходимости глубоких знаний в области программирования. Используя возможности платформ low-code, эти гражданские разработчики могут создавать приложения, отвечающие конкретным потребностям бизнеса, преодолевать разрыв между ИТ- и бизнес-командами и вносить свой вклад в общие усилия организации по разработке программного обеспечения.

Рост числа гражданских разработчиков стимулируется несколькими факторами:

Растущий спрос на пользовательские приложения для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса.

Постоянная нехватка квалифицированных разработчиков программного обеспечения и растущее отставание в сфере ИТ.

Доступность платформ low-code , которые позволяют быстро разрабатывать приложения, не обладая или почти не обладая знаниями кодирования.

, которые позволяют быстро разрабатывать приложения, не обладая или почти не обладая знаниями кодирования. Стремление к более гибкому и совместному подходу к разработке программного обеспечения, в котором участвует более широкий круг заинтересованных сторон.

Преимущества Low-Code разработки

Low-code Платформы разработки стали привлекательными инструментами для расширения возможностей гражданских разработчиков, обеспечивая при этом ряд потенциальных преимуществ для организаций:

Ускоренная разработка и развертывание: платформы Low-code упрощают и оптимизируют процесс разработки приложений, предоставляя ряд предварительно созданных компонентов и визуальных инструментов разработки. Это позволяет как разработчикам, так и гражданским разработчикам быстрее создавать и развертывать приложения, сокращая время выхода на рынок и позволяя организациям быстрее реагировать на меняющиеся потребности бизнеса.

платформы упрощают и оптимизируют процесс разработки приложений, предоставляя ряд предварительно созданных компонентов и визуальных инструментов разработки. Это позволяет как разработчикам, так и гражданским разработчикам быстрее создавать и развертывать приложения, сокращая время выхода на рынок и позволяя организациям быстрее реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. Снижение технического долга: Традиционная разработка программного обеспечения часто связана с накоплением технического долга, поскольку плохо спроектированные или реализованные функции и проблемы с обслуживанием могут накапливаться со временем. Платформы Low-code снижают этот риск, позволяя разработчикам создавать приложения с использованием стандартизированных компонентов и передового опыта, что повышает общее качество кода и удобство обслуживания.

Традиционная разработка программного обеспечения часто связана с накоплением технического долга, поскольку плохо спроектированные или реализованные функции и проблемы с обслуживанием могут накапливаться со временем. Платформы снижают этот риск, позволяя разработчикам создавать приложения с использованием стандартизированных компонентов и передового опыта, что повышает общее качество кода и удобство обслуживания. Сокращение отставания в ИТ: Растущий спрос на заказные программные приложения часто опережает возможности ИТ-команд, что приводит к накоплению проектов и запросов. Low-code -разработка может помочь облегчить это бремя, предоставляя нетехническим пользователям возможность вносить свой вклад в разработку приложений, высвобождая скудные ИТ-ресурсы для более важных проектов.

Растущий спрос на заказные программные приложения часто опережает возможности ИТ-команд, что приводит к накоплению проектов и запросов. -разработка может помочь облегчить это бремя, предоставляя нетехническим пользователям возможность вносить свой вклад в разработку приложений, высвобождая скудные ИТ-ресурсы для более важных проектов. Улучшенное сотрудничество: платформы Low-code облегчают сотрудничество между ИТ- и бизнес-командами, предоставляя общую платформу и язык для разработки приложений. Это может помочь преодолеть разрыв между этими двумя командами, что приводит к лучшему согласованию и более эффективным программным решениям.

платформы облегчают сотрудничество между ИТ- и бизнес-командами, предоставляя общую платформу и язык для разработки приложений. Это может помочь преодолеть разрыв между этими двумя командами, что приводит к лучшему согласованию и более эффективным программным решениям. Повышение доступности: Снижая технический барьер для входа, платформы low-code позволяют более широкому кругу пользователей участвовать в процессе разработки приложений. Это может помочь организациям использовать более широкий спектр навыков и знаний для внедрения инноваций и решения бизнес-проблем.

Снижая технический барьер для входа, платформы позволяют более широкому кругу пользователей участвовать в процессе разработки приложений. Это может помочь организациям использовать более широкий спектр навыков и знаний для внедрения инноваций и решения бизнес-проблем. Масштабируемость: Многие платформы low-code предлагают возможности для автоматического масштабирования приложений в ответ на изменение рабочей нагрузки, что может помочь организациям более эффективно удовлетворять будущий рост и спрос.

Ключевые особенности платформ Low-Code

Low-code Платформы поставляются с набором функций, которые позволяют пользователям быстро создавать, тестировать и развертывать приложения с минимальным опытом кодирования. Эти платформы помогают преодолеть разрыв между требованиями ИТ и бизнеса, предоставляя визуальные инструменты, предварительно созданные шаблоны и другие возможности, предназначенные для упрощения процесса разработки приложений. Некоторые из ключевых особенностей платформ low-code следующие:

Визуальные инструменты разработки: платформы Low-code часто предоставляют интуитивно понятные интерфейсы drag-and-drop для проектирования и конфигурирования приложений. Эти инструменты позволяют пользователям легко создавать пользовательские интерфейсы, определять модели данных и строить рабочие процессы, не прибегая к обширному кодированию. Готовые шаблоны и многократно используемые компоненты: Чтобы ускорить процесс разработки, платформы low-code предлагают готовые шаблоны и компоненты, которые можно легко настроить в соответствии с конкретными требованиями бизнеса. Пользователи могут просто выбрать нужные шаблоны и компоненты, настроить их, а затем интегрировать в свои приложения. Автоматизированное тестирование и развертывание: платформы Low-code обычно включают функции автоматизированного тестирования и развертывания, что упрощает процесс проверки и запуска приложений. Автоматизация также обеспечивает более эффективное выполнение обновлений и изменений программного обеспечения при минимальном вмешательстве человека. Интеграция со сторонними сервисами: Low-code платформы часто поставляются со встроенной поддержкой интеграции с популярными сторонними сервисами и API. Это позволяет пользователям расширять свои приложения за счет дополнительных функций без необходимости разработки собственных интеграций. Возможности мобильной разработки: С ростом распространенности мобильных устройств платформы low-code часто включают в себя функции разработки мобильных приложений, позволяя пользователям создавать как веб-, так и мобильные приложения с помощью единой унифицированной среды разработки. Масштабируемость и производительность: платформы Low-code разработаны для поддержки масштабируемых, высокопроизводительных приложений. Благодаря мощной инфраструктуре и оптимизации генерируемого кода, платформы low-code помогают организациям создавать приложения, способные работать с большой пользовательской нагрузкой и сложными бизнес-процессами. Безопасность: Безопасность - важнейшее требование для любого программного приложения. Платформы Low-code обычно имеют встроенные функции безопасности и лучшие практики, чтобы гарантировать, что приложения разрабатываются с надежной защитой от потенциальных уязвимостей и угроз.

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Проблемы и ограничения

Несмотря на преимущества разработки на low-code, существуют также проблемы и ограничения, о которых организации должны знать, прежде чем принять этот подход. Некоторые из распространенных проблем включают:

Потенциальные проблемы с производительностью: Приложения, созданные с использованием платформ low-code , могут страдать от проблем с производительностью из-за слоев абстракции и генерируемого кода. Однако многие платформы low-code постоянно совершенствуют свои методы оптимизации производительности, чтобы смягчить эту проблему.

Приложения, созданные с использованием платформ , могут страдать от проблем с производительностью из-за слоев абстракции и генерируемого кода. Однако многие платформы постоянно совершенствуют свои методы оптимизации производительности, чтобы смягчить эту проблему. Ограничения по настройке и расширяемости: платформы Low-code могут накладывать некоторые ограничения на настройку и расширяемость, особенно если встроенные функции и компоненты платформы не полностью поддерживают конкретные бизнес-требования. В таких случаях организациям может потребоваться прибегнуть к пользовательскому кодированию или полагаться на поддержку поставщика для устранения этих ограничений.

платформы могут накладывать некоторые ограничения на настройку и расширяемость, особенно если встроенные функции и компоненты платформы не полностью поддерживают конкретные бизнес-требования. В таких случаях организациям может потребоваться прибегнуть к пользовательскому кодированию или полагаться на поддержку поставщика для устранения этих ограничений. Повышенная зависимость от поддержки поставщиков: Поскольку платформы low-code решают многие аспекты разработки приложений, организации могут больше полагаться на поддержку поставщика в решении проблем, настройке и интеграции. Это может привести к зависимости от поставщика и повлиять на долгосрочную устойчивость приложения.

Поскольку платформы решают многие аспекты разработки приложений, организации могут больше полагаться на поддержку поставщика в решении проблем, настройке и интеграции. Это может привести к зависимости от поставщика и повлиять на долгосрочную устойчивость приложения. Риск блокировки поставщика: Принятие платформы low-code может привести к риску блокировки поставщика, когда организации становятся зависимыми от конкретной платформы для разработки приложений. Это может затруднить возможность перехода на другие платформы или технологии в будущем и ограничить возможности инноваций.

AppMaster.io: Универсальная платформа No-Code для гражданских разработчиков

AppMaster.io - это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, не требуя опыта программирования. Созданная с учетом потребностей гражданских разработчиков, AppMaster.io предоставляет полный набор функций для быстрой разработки приложений и устранения технического долга. Вот как AppMaster.io выделяется среди других платформ low-code и no-code:

Комплексная разработка приложений

AppMaster.io поддерживает создание бэкенд-приложений, веб-приложений и мобильных приложений на базе одной платформы. Благодаря встроенной поддержке моделирования данных, бизнес-процессов, REST API и WSS endpoints пользователи могут с легкостью создавать мощные и масштабируемые приложения.

Интуитивно понятные визуальные инструменты

AppMaster.io предлагает интерфейс drag-and-drop для проектирования и настройки приложений, позволяя разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике и функциональности, а не на изучении кода. Визуальный дизайнер BP и дизайнер Web BP позволяют пользователям создавать бизнес-логику для каждого компонента, делая приложения полностью интерактивными.

Генерация реальных приложений

AppMaster.io генерирует реальные приложения с исходным кодом на различных языках и фреймворках, таких как Go для backend-приложений, Vue3 для веб-приложений, Kotlin и SwiftUI для мобильных приложений. Это позволяет организациям получать исполняемые двоичные файлы или исходный код для размещения на локальном хостинге.

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Ускоренная разработка и устранение технического долга

Благодаря возможности быстрой регенерации приложений, AppMaster.io может генерировать новый набор приложений менее чем за 30 секунд, что гарантирует отсутствие технического долга при внесении изменений в чертежи.

Масштабируемость и совместимость

AppMasterПриложения .io могут работать с любой Postgresql-совместимой базой данных в качестве основной базы данных, обеспечивая совместимость и масштабируемость для различных случаев использования, от малого бизнеса до предприятий.

Множество вариантов подписки

AppMaster.io предлагает шесть вариантов подписки, рассчитанных на пользователей от новичков, изучающих платформу, до крупных корпоративных проектов. Варианты варьируются от бесплатного плана Learn & Explore до полностью конфигурируемого плана Enterprise.

Для тех, кто заинтересован в изучении мощной платформы AppMaster.io's no-code, регистрация бесплатного аккаунта - это идеальный способ начать работу и узнать, как она может революционизировать способ разработки приложений для организаций.

Подготовка к будущему Low-Code

Рост платформ low-code и гражданских разработчиков пересматривает индустрию разработки программного обеспечения, превращая нетехнических специалистов в создателей инновационных бизнес-приложений. Чтобы принять будущее low-code, как организации, так и отдельные разработчики должны сосредоточиться на адаптации к смене парадигмы и использовании этих платформ в своих интересах. Вот несколько шагов, которые помогут вам подготовиться к этой быстро развивающейся отрасли:

Инвестируйте в low-code образование и обучение: Чтобы воспользоваться всеми преимуществами платформ low-code , компании должны уделять первоочередное внимание обучению и подготовке членов своей команды тому, как максимально использовать потенциал этих инструментов. Предоставление ресурсов и проведение тренингов по различным платформам low-code может расширить возможности гражданских разработчиков и повысить их способности к разработке. Выберите подходящую платформу с низким кодом/ no-code : На рынке существует множество платформ low-code , каждая из которых предназначена для различных видов бизнеса и отраслей. Очень важно определить платформу, которая наилучшим образом соответствует потребностям и целям вашей организации. Исследуйте, анализируйте и сравнивайте различные платформы на основе их функций, масштабируемости, возможностей настройки и ценовых параметров, чтобы найти ту, которая лучше всего соответствует вашим требованиям. AppMaster Универсальность .io делает ее приемлемым выбором для широкого круга компаний, от стартапов до предприятий. Определите подходящие случаи использования: платформы разработки Low-code могут подходить не для всех типов проектов. Будьте разборчивы в том, когда и где лучше всего использовать решения low-code . Определите проекты с простыми требованиями, где платформы low-code могут быстро принести результат, например, внутренние приложения, прототипы для пробных версий и небольшие бизнес-приложения. Поддерживайте культуру сотрудничества: платформы Low-code способствуют сотрудничеству между техническими и нетехническими членами команды, разрушая барьеры в разработке программного обеспечения. Культивируйте среду сотрудничества, в которой разработчики и гражданские разработчики могут работать вместе, обмениваясь опытом и учась друг у друга. Поощряйте открытое общение, чтобы обеспечить точную передачу требований проекта, и установите процессы для эффективного решения проблем и внесения изменений. Внедрите модель управления: По мере роста числа гражданских разработчиков в организации все более важным становится создание модели управления для поддержания контроля над процессом разработки приложений. Внедрите строгий контроль доступа, определите уровень допустимой настройки и установите рабочие процессы утверждения, чтобы обеспечить тщательное тестирование и проверку приложений перед развертыванием. Интегрируйте платформы low-code с существующими системами: Для обеспечения бесперебойной работы организации должны убедиться, что платформы low-code совместимы с существующим технологическим стеком. Подключение этих платформ к существующим базам данных, API и сторонним сервисам позволяет расширить функциональность приложений и обеспечить обмен данными между системами. Будьте в курсе тенденций и достижений low-code : Сфера разработки low-code быстро развивается, регулярно появляются новые технологии и лучшие практики. Следите за новостями отрасли, посещайте соответствующие конференции и присоединяйтесь к онлайн-сообществам, чтобы общаться и обновлять свои знания.

Поскольку платформы low-code продолжают разрушать индустрию разработки программного обеспечения, организации и разработчики должны адаптироваться к этой меняющейся среде. Внедрение low-code и расширение возможностей гражданских разработчиков позволит вам опередить конкурентов и обеспечить гибкость и оперативность вашего бизнеса в постоянно развивающемся технологическом мире.