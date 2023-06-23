什么是低代码开发？

低代码开发是一种使用可视化工具、可重用组件和预建模板来构建软件应用程序的方法，将传统的手工编码降到最低。这使开发人员能够专注于应用程序的业务逻辑和功能，而不是通常与传统应用程序开发有关的技术细节。

Low-code 平台为设计、构建和部署应用程序提供了一个可视化界面。这些平台通常包括各种预建组件，简化了开发和集成过程，使开发人员更容易快速创建定制的应用程序。

此外，low-code 平台通常提供自动测试、部署和扩展应用程序的工具，这可以帮助降低软件开发的整体成本和复杂性。

公民开发者的出现

随着企业努力加快他们的数字化转型工作，对定制软件应用程序的需求正在上升。然而，软件开发的固有复杂性长期以来一直是非技术员工的障碍，他们往往拥有领域知识和洞察力，但缺乏开发应用程序所需的编程技能。这就是公民开发者出现的地方。

公民开发者是一个非技术性的个人或企业用户，他们使用low-code 或no-code 平台创建应用程序，而不需要大量的编程专业知识。通过利用low-code 平台的力量，这些公民开发者可以建立满足特定业务需求的应用程序，弥合IT和业务团队之间的差距，并为组织的整体软件开发工作作出贡献。

公民开发者的兴起是由几个因素推动的：

对定制应用程序的需求不断增加，以满足不断变化的业务需求。

熟练的软件开发人员的持续短缺和不断增长的IT积压。

low-code 平台的可用性，使快速应用开发只需很少或没有编码知识。

平台的可用性，使快速应用开发只需很少或没有编码知识。 对更敏捷和协作的软件开发方法的渴望，这涉及更广泛的利益相关者。

低代码开发的好处

Low-code 低码开发平台已经成为赋予公民开发者权力的引人注目的工具，同时也为组织提供了一些潜在的好处：

加速开发和部署： Low-code 平台通过提供一系列预建组件和可视化开发工具，简化和精简了应用开发过程。这使开发者和公民开发者都能更快地创建和部署应用程序，缩短上市时间，使组织能够更快响应不断变化的业务需求。

平台通过提供一系列预建组件和可视化开发工具，简化和精简了应用开发过程。这使开发者和公民开发者都能更快地创建和部署应用程序，缩短上市时间，使组织能够更快响应不断变化的业务需求。 减少技术债务： 传统的软件开发往往涉及到技术债务的积累，因为设计或实施不当的功能和维护问题会随着时间的推移而堆积起来。 Low-code 平台通过使开发人员使用标准化的组件和最佳实践来构建应用程序，从而减少这种风险，这可以提高整体代码质量和可维护性。

传统的软件开发往往涉及到技术债务的积累，因为设计或实施不当的功能和维护问题会随着时间的推移而堆积起来。 平台通过使开发人员使用标准化的组件和最佳实践来构建应用程序，从而减少这种风险，这可以提高整体代码质量和可维护性。 减少IT积压： 对定制软件应用程序不断增长的需求往往超过了IT团队的交付能力，导致项目和请求的积压。 Low-code 开发可以帮助减轻这种负担，使非技术用户能够为应用程序开发工作做出贡献，释放出稀缺的IT资源用于更关键的项目。

对定制软件应用程序不断增长的需求往往超过了IT团队的交付能力，导致项目和请求的积压。 开发可以帮助减轻这种负担，使非技术用户能够为应用程序开发工作做出贡献，释放出稀缺的IT资源用于更关键的项目。 加强合作： Low-code 平台通过为开发应用程序提供一个共同的平台和语言，促进IT和业务团队之间的合作。这可以帮助弥合这两个团队之间的差距，导致更好的协调和更有效的软件解决方案。

平台通过为开发应用程序提供一个共同的平台和语言，促进IT和业务团队之间的合作。这可以帮助弥合这两个团队之间的差距，导致更好的协调和更有效的软件解决方案。 增加可及性： 通过降低技术门槛， low-code 平台使更多不同的用户能够参与到应用程序开发过程中。这可以帮助企业利用更广泛的技能和洞察力来推动创新和解决业务问题。

通过降低技术门槛， 平台使更多不同的用户能够参与到应用程序开发过程中。这可以帮助企业利用更广泛的技能和洞察力来推动创新和解决业务问题。 可扩展性：许多 low-code 平台提供自动扩展应用程序的功能，以应对不断变化的工作负载，这可以帮助企业更有效地适应未来的增长和需求。

低代码平台的主要特点

Low-code 低代码平台具有一系列功能，使用户能够以最少的编码专业知识快速构建、测试和部署应用程序。这些平台通过提供可视化工具、预建模板和其他旨在简化应用程序开发过程的功能，帮助缩小IT和业务需求之间的差距。 平台的一些主要特点是：low-code

可视化开发工具： Low-code 平台通常提供直观的拖放界面来设计和配置应用程序。这些工具使用户很容易创建用户界面，定义数据模型，并建立工作流程，而不需要大量的编码。 预建的模板和可重复使用的组件：为了加快开发过程， low-code 平台提供预建的模板和组件，可以很容易地进行定制，以适应特定的业务需求。用户可以简单地选择所需的模板和组件，对其进行定制，然后将其集成到他们的应用程序中。 自动测试和部署： Low-code 平台通常包括自动测试和部署的功能，简化了验证和启动应用程序的过程。自动化还可以确保软件更新和变化更有效地执行，尽量减少人工干预。 与第三方服务的集成： Low-code 平台通常内置支持与流行的第三方服务和API的集成。这使用户能够用额外的功能扩展他们的应用程序，而不需要开发自定义的集成。 移动开发能力：随着移动设备的日益普及， low-code 平台通常包含移动应用开发功能，使用户能够使用单一的、统一的开发环境创建网络和移动应用。 可扩展性和性能： Low-code 平台旨在支持可扩展、高性能的应用程序。通过提供强大的基础设施和优化生成的代码， low-code 平台可以帮助企业建立能够处理大量用户负载和复杂业务流程的应用程序。 安全性：安全性是任何软件应用程序的关键要求。 Low-code 平台通常有内置的安全功能和最佳实践，以确保开发的应用程序具有强大的保护功能，防止潜在的漏洞和威胁。

挑战和限制

尽管low-code 开发的好处，但也有一些挑战和限制，组织在采用这种方法之前需要注意。一些常见的问题包括：

潜在的性能问题： 由于抽象层和生成的代码，使用 low-code 平台构建的应用程序可能会受到性能问题的影响。然而，许多 low-code 平台不断改进其性能优化技术，以减轻这种担忧。

由于抽象层和生成的代码，使用 平台构建的应用程序可能会受到性能问题的影响。然而，许多 平台不断改进其性能优化技术，以减轻这种担忧。 定制和可扩展性限制： Low-code 平台可能对定制和可扩展性施加一些限制，特别是如果平台的内置功能和组件不能完全支持特定的业务需求。在这种情况下，企业可能需要求助于自定义编码或依靠供应商支持来解决这些限制。

平台可能对定制和可扩展性施加一些限制，特别是如果平台的内置功能和组件不能完全支持特定的业务需求。在这种情况下，企业可能需要求助于自定义编码或依靠供应商支持来解决这些限制。 对供应商支持的依赖性增加： 由于 low-code 平台处理应用程序开发的许多方面，企业可能变得更加依赖供应商的支持来解决问题、定制和集成。这可能导致对供应商的依赖，并可能影响应用程序的长期可持续性。

由于 平台处理应用程序开发的许多方面，企业可能变得更加依赖供应商的支持来解决问题、定制和集成。这可能导致对供应商的依赖，并可能影响应用程序的长期可持续性。 供应商锁定风险：采用 low-code 平台可能会引入供应商锁定的风险，即企业会依赖特定的平台来满足其应用开发需求。这可能会阻碍未来切换到其他平台或技术的能力，并可能限制创新机会。

AppMaster.io：公民开发者的多功能No-Code 平台

AppMaster.io是一个强大的无代码平台，使用户能够创建后台、网络和移动应用程序，而不需要编程专业知识。AppMaster.io考虑到公民开发者的需求，提供了一套全面的功能，以促进快速应用开发，消除技术债务。以下是AppMaster.io如何在其他low-code 和no-code 平台中脱颖而出：

全面的应用开发

AppMaster.io支持从单一平台创建后台应用、网络应用和移动应用。通过对数据建模、业务流程、REST API和WSSendpoints 的内置支持，用户可以轻松地创建强大和可扩展的应用程序。

直观的视觉工具

AppMaster.io为设计和配置应用程序提供了一个drag-and-drop 界面，使公民开发者能够专注于业务逻辑和功能，而不是学习代码。它的可视化BP设计器和Web BP设计器允许用户为每个组件创建业务逻辑，使应用程序完全互动。

真实的应用程序生成

AppMaster.io用各种语言和框架生成带有源代码的真实应用程序，如用于后台应用程序的Go，用于Web应用程序的Vue3，以及用于移动应用程序的Kotlin和SwiftUI 。这使企业能够获得可执行的二进制文件或源代码，用于企业内部托管。

加速开发和消除技术债务

凭借快速的应用程序再生能力，AppMaster.io可以在30秒内生成一套新的应用程序，确保在对蓝图进行修改时不存在技术债务。

可扩展性和兼容性

AppMaster.io应用程序可以与任何兼容Postgresql的数据库作为其主要数据库，为从小型企业到企业的各种使用情况提供兼容性和可扩展性。

多种订阅选项

AppMaster.io提供六个订阅选项，满足从学习平台的初学者到大型企业项目的用户。选择范围从免费的学习和探索计划到完全可配置的企业计划。

对于那些有兴趣探索AppMaster.io强大的no-code 平台的人来说，注册一个免费账户是开始的完美方式，并发现它如何能够彻底改变组织开发应用程序的方式。

为低代码的未来做准备

low-code 平台和公民开发者的崛起正在重新定义软件开发行业，将非技术人员变成创新商业应用的创造者。为了迎接low-code 的未来，组织和个人开发者都应该专注于适应模式的转变，并利用这些平台来发挥他们的优势。这里有一些步骤可以帮助你为这个快速发展的行业做好准备：

投资于 low-code 教育和培训：为了获得 low-code 平台的全部好处，企业应该优先教育和培训他们的团队成员如何最大限度地发挥这些工具的潜力。提供有关各种 low-code 平台的资源和培训课程，可以增强公民开发者的能力，提高他们的开发能力。 选择正确的低代码/ no-code 平台：市场上有许多 low-code 平台，每个平台都迎合了不同类型的企业和行业。确定一个最符合你的组织的需求和目标的平台是至关重要的。研究、分析和比较不同的平台，根据其功能、可扩展性、定制选项和价格点，找到最适合你要求的平台。 AppMaster .io'的多功能性使其成为从初创企业到企业的广泛业务的可行选择。 确定合适的用例： Low-code 开发平台可能不适合每一种类型的项目。对何时何地最好采用 low-code 解决方案要有鉴别力。确定具有直接要求的项目， low-code 平台可以快速提供结果，如内部应用、概念验证原型和小规模的商业应用。 培养合作文化： Low-code 平台通过打破软件开发的障碍，鼓励技术和非技术团队成员之间的合作。培养一个合作环境，让开发者和公民开发者可以一起工作，分享他们的专业知识并相互学习。鼓励开放的沟通，以确保项目需求被准确传达，并建立有效解决问题和适应变化的流程。 实施一个管理模式：随着组织内公民开发者数量的增加，建立一个治理模式以保持对应用开发过程的控制变得越来越重要。实施严格的访问控制，确定允许的定制水平，并建立审批工作流程，以确保应用程序在部署前得到彻底测试和审查。 将 low-code 平台与现有系统整合：为了实现无缝操作，企业应确保 low-code 平台与他们目前的技术栈兼容。通过将这些平台连接到现有的数据库、API和第三方服务，你可以扩展你的应用程序的功能，并实现系统之间的数据共享。 了解最新的 low-code 趋势和进展情况： low-code 开发领域正在迅速发展，新的技术和最佳实践经常出现。密切关注行业新闻，参加相关会议，并加入在线社区，以建立网络并保持你的知识更新。

随着low-code 平台继续颠覆软件开发行业，组织和开发人员必须适应这种变化的环境。通过拥抱low-code 开发和授权公民开发者，你可以在竞争中保持领先，并确保你的企业在不断发展的技术世界中保持敏捷和反应能力。