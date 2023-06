O que é o desenvolvimento com pouco código?

O desenvolvimento com pouco código é uma abordagem à criação de aplicações de software utilizando ferramentas visuais, componentes reutilizáveis e modelos pré-construídos, com um mínimo de codificação manual tradicional. Isto permite que os programadores se concentrem na lógica e na funcionalidade do negócio da aplicação, em vez dos pormenores técnicos frequentemente associados ao desenvolvimento tradicional de aplicações.

Low-code As plataformas de software fornecem uma interface visual para conceber, construir e implementar aplicações. Estas plataformas incluem geralmente uma vasta gama de componentes pré-construídos que simplificam os processos de desenvolvimento e integração, facilitando aos programadores a criação rápida de aplicações personalizadas.

Além disso, as plataformas low-code fornecem frequentemente ferramentas para automatizar os testes, a implementação e o escalonamento de aplicações, o que pode ajudar a reduzir o custo e a complexidade globais envolvidos no desenvolvimento de software.

O surgimento de desenvolvedores cidadãos

À medida que as organizações se esforçam por acelerar os seus esforços de transformação digital, a procura de aplicações de software personalizadas está a aumentar. No entanto, as complexidades inerentes ao desenvolvimento de software têm sido uma barreira para os funcionários não técnicos, que muitas vezes têm o conhecimento do domínio e as percepções, mas não têm as competências de programação necessárias para desenvolver aplicações. É aqui que os cidadãos programadores entram em cena.

Um programador cidadão é um indivíduo não técnico ou um utilizador empresarial que cria aplicações utilizando as plataformas low-code ou no-code sem necessidade de grandes conhecimentos de programação. Aproveitando o poder das plataformas low-code, estes cidadãos programadores podem criar aplicações que respondam a necessidades comerciais específicas, colmatar o fosso entre as equipas de TI e comerciais e contribuir para os esforços gerais de desenvolvimento de software da organização.

A ascensão dos programadores cidadãos tem sido alimentada por vários factores:

Aumento da procura de aplicações personalizadas para responder a necessidades comerciais em evolução.

A atual escassez de programadores de software qualificados e o crescente atraso das TI.

A disponibilidade de plataformas low-code que permitem o desenvolvimento rápido de aplicações com pouco ou nenhum conhecimento de programação.

que permitem o desenvolvimento rápido de aplicações com pouco ou nenhum conhecimento de programação. O desejo de uma abordagem mais ágil e colaborativa ao desenvolvimento de software, que envolva um leque mais alargado de intervenientes.

Benefícios do desenvolvimento com pouco código

Low-code As plataformas de desenvolvimento de baixo código têm surgido como ferramentas atraentes para capacitar os cidadãos programadores, ao mesmo tempo que proporcionam vários benefícios potenciais para as organizações:

Desenvolvimento e implementação acelerados: as plataformas Low-code simplificam e agilizam o processo de desenvolvimento de aplicações, fornecendo uma gama de componentes pré-construídos e ferramentas de desenvolvimento visual. Isto permite que tanto os programadores como os cidadãos programadores criem e implementem aplicações mais rapidamente, reduzindo o tempo de colocação no mercado e permitindo que as organizações respondam mais rapidamente à evolução das necessidades empresariais.

as plataformas simplificam e agilizam o processo de desenvolvimento de aplicações, fornecendo uma gama de componentes pré-construídos e ferramentas de desenvolvimento visual. Isto permite que tanto os programadores como os cidadãos programadores criem e implementem aplicações mais rapidamente, reduzindo o tempo de colocação no mercado e permitindo que as organizações respondam mais rapidamente à evolução das necessidades empresariais. Diminuição da dívida técnica: O desenvolvimento tradicional de software envolve muitas vezes a acumulação de dívida técnica, uma vez que as funcionalidades mal concebidas ou implementadas e os problemas de manutenção podem acumular-se ao longo do tempo. As plataformas Low-code mitigam este risco, permitindo que os programadores criem aplicações utilizando componentes normalizados e as melhores práticas, o que pode melhorar a qualidade geral do código e a facilidade de manutenção.

Diminuição da dívida técnica: O desenvolvimento tradicional de software envolve muitas vezes a acumulação de dívida técnica, uma vez que as funcionalidades mal concebidas ou implementadas e os problemas de manutenção podem acumular-se ao longo do tempo. As plataformas Low-code mitigam este risco, permitindo que os programadores criem aplicações utilizando componentes normalizados e as melhores práticas, o que pode melhorar a qualidade geral do código e a facilidade de manutenção.

Redução do backlog de TI: A crescente procura de aplicações de software personalizadas ultrapassa frequentemente a capacidade de entrega das equipas de TI, resultando numa acumulação de projectos e pedidos. O desenvolvimento em Low-code pode ajudar a aliviar este fardo, permitindo que os utilizadores não técnicos contribuam para os esforços de desenvolvimento de aplicações, libertando os escassos recursos de TI para projectos mais críticos.

Maior colaboração: as plataformas Low-code facilitam a colaboração entre as equipas de TI e as equipas comerciais, fornecendo uma plataforma e uma linguagem comuns para o desenvolvimento de aplicações. Isto pode ajudar a colmatar o fosso entre estas duas equipas, conduzindo a um melhor alinhamento e a soluções de software mais eficazes.

Maior acessibilidade: Ao reduzir a barreira técnica à entrada, as plataformas low-code permitem que uma gama mais diversificada de utilizadores participe no processo de desenvolvimento de aplicações. Isto pode ajudar as organizações a explorar uma gama mais ampla de competências e conhecimentos para impulsionar a inovação e resolver problemas empresariais.

Escalabilidade: Muitas plataformas low-code oferecem capacidades para escalonar automaticamente as aplicações em resposta a cargas de trabalho em mudança, o que pode ajudar as organizações a acomodar o crescimento futuro e a procura de forma mais eficiente.

Principais recursos das plataformas de pouco código

Low-code As plataformas de baixo código incluem um conjunto de funcionalidades que permitem aos utilizadores criar, testar e implementar rapidamente aplicações com conhecimentos mínimos de codificação. Estas plataformas ajudam a colmatar a lacuna entre as TI e os requisitos comerciais, fornecendo ferramentas visuais, modelos pré-construídos e outras capacidades concebidas para simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações. Algumas das principais características das plataformas low-code são:

Ferramentas de desenvolvimento visual: as plataformas Low-code fornecem frequentemente interfaces intuitivas de arrastar e largar para conceber e configurar aplicações. Estas ferramentas facilitam aos utilizadores a criação de interfaces de utilizador, a definição de modelos de dados e a criação de fluxos de trabalho sem necessidade de codificação extensiva. Modelos pré-construídos e componentes reutilizáveis: Para acelerar o processo de desenvolvimento, as plataformas low-code oferecem modelos e componentes pré-construídos que podem ser facilmente personalizados para se adaptarem a requisitos comerciais específicos. Os utilizadores podem simplesmente selecionar os modelos e componentes desejados, personalizá-los e depois integrá-los nas suas aplicações. Testes e implementação automatizados: as plataformas Low-code incluem normalmente funcionalidades para testes e implementação automatizados, simplificando o processo de validação e lançamento de aplicações. A automatização também garante que as actualizações e alterações de software são executadas de forma mais eficiente, com o mínimo de intervenção humana. Integração com serviços de terceiros: as plataformas Low-code são frequentemente fornecidas com suporte incorporado para integração com APIs e serviços populares de terceiros. Isto permite aos utilizadores alargar as suas aplicações com funcionalidades adicionais, sem necessidade de desenvolver integrações personalizadas. Capacidades de desenvolvimento móvel: Com a crescente prevalência de dispositivos móveis, as plataformas low-code incorporam frequentemente funcionalidades de desenvolvimento de aplicações móveis, permitindo aos utilizadores criar aplicações Web e móveis utilizando um ambiente de desenvolvimento único e unificado. Escalabilidade e desempenho: as plataformas Low-code foram concebidas para suportar aplicações escaláveis e de elevado desempenho. Ao fornecer uma infraestrutura poderosa e otimizar o código gerado, as plataformas low-code podem ajudar as organizações a criar aplicações capazes de lidar com grandes cargas de utilizadores e processos empresariais complexos. Segurança: A segurança é um requisito crucial para qualquer aplicação de software. As plataformas Low-code têm normalmente funcionalidades de segurança incorporadas e melhores práticas para garantir que as aplicações são desenvolvidas com uma forte proteção contra potenciais vulnerabilidades e ameaças.

Desafios e limitações

Apesar das vantagens do desenvolvimento low-code, existem também desafios e limitações que as organizações devem conhecer antes de adoptarem esta abordagem. Algumas das preocupações comuns incluem:

Potenciais problemas de desempenho: Os aplicativos criados com as plataformas low-code podem apresentar problemas de desempenho devido às camadas de abstração e ao código gerado. No entanto, muitas plataformas low-code melhoram constantemente suas técnicas de otimização de desempenho para atenuar essa preocupação.

Limitações de personalização e extensibilidade: as plataformas Low-code podem impor algumas limitações de personalização e extensibilidade, especialmente se os recursos e componentes integrados da plataforma não suportarem totalmente um requisito comercial específico. Nesses casos, as organizações podem ter que recorrer à codificação personalizada ou depender do suporte do fornecedor para resolver essas limitações.

Maior dependência do suporte do fornecedor: Como as plataformas low-code tratam de muitos aspectos do desenvolvimento de aplicações, as organizações podem tornar-se mais dependentes do suporte do fornecedor para resolver problemas, personalizações e integrações. Isto pode levar a uma dependência do fornecedor e afetar a sustentabilidade a longo prazo da aplicação.

Como as plataformas tratam de muitos aspectos do desenvolvimento de aplicações, as organizações podem tornar-se mais dependentes do suporte do fornecedor para resolver problemas, personalizações e integrações. Isto pode levar a uma dependência do fornecedor e afetar a sustentabilidade a longo prazo da aplicação. Risco de bloqueio do fornecedor: a adoção de uma plataforma low-code pode introduzir o risco de bloqueio do fornecedor, em que as organizações se tornam dependentes de uma plataforma específica para as suas necessidades de desenvolvimento de aplicações. Isto pode dificultar a capacidade de mudar para outras plataformas ou tecnologias no futuro e pode limitar as oportunidades de inovação.

AppMaster.io: Uma plataforma No-Code versátil para programadores cidadãos

AppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem necessidade de conhecimentos de programação. Criada a pensar nas necessidades dos cidadãos programadores, a AppMaster.io fornece um conjunto abrangente de funcionalidades para facilitar o desenvolvimento rápido de aplicações e eliminar a dívida técnica. Eis como AppMaster.io se destaca entre outras plataformas low-code e no-code:

Desenvolvimento abrangente de aplicações

AppMasterO .io suporta a criação de aplicações de backend, aplicações Web e aplicações móveis a partir de uma única plataforma. Com suporte incorporado para modelação de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints, os utilizadores podem criar facilmente aplicações poderosas e escaláveis.

Ferramentas visuais intuitivas

AppMasterO .io oferece uma interface drag-and-drop para conceber e configurar aplicações, permitindo que os cidadãos programadores se concentrem na lógica e na funcionalidade empresarial em vez de aprenderem a programar. O seu BP Designer visual e o Web BP designer permitem aos utilizadores criar lógica comercial para cada componente, tornando as aplicações totalmente interactivas.

Geração de aplicações reais

AppMasterO .io gera aplicações reais com código-fonte em várias linguagens e estruturas, como Go para aplicações de backend, Vue3 para aplicações Web e Kotlin e SwiftUI para aplicações móveis. Isto permite às organizações obter ficheiros binários executáveis ou código-fonte para alojamento no local.

Desenvolvimento acelerado e eliminação da dívida técnica

Com capacidades de regeneração rápida de aplicações, o AppMaster.io pode gerar um novo conjunto de aplicações em menos de 30 segundos, assegurando que não existe dívida técnica ao efetuar alterações aos planos.

Escalabilidade e compatibilidade

AppMasterAs aplicações .io podem funcionar com qualquer base de dados compatível com Postgresql como base de dados principal, proporcionando compatibilidade e escalabilidade para vários casos de utilização, desde pequenas empresas a empresas.

Múltiplas opções de subscrição

AppMasterO .io oferece seis opções de subscrição, para utilizadores desde principiantes a aprender a plataforma até projectos empresariais de grande escala. As opções vão desde o plano gratuito Learn & Explore até ao plano Enterprise totalmente configurável.

no-code Para os interessados em explorar a poderosa plataforma AppMaster.io, o registo de uma conta gratuita é a forma perfeita de começar e descobrir como pode revolucionar a forma como as organizações desenvolvem aplicações.

Preparando-se para um futuro com pouco código

A ascensão das plataformas low-code e dos programadores cidadãos está a redefinir a indústria de desenvolvimento de software, transformando indivíduos não técnicos em criadores de aplicações empresariais inovadoras. Para abraçar o futuro do low-code, tanto as organizações como os programadores individuais devem concentrar-se na adaptação à mudança de paradigma e em tirar partido destas plataformas. Eis alguns passos para o ajudar a preparar-se para este sector em rápida evolução:

Investir em low-code educação e formação: Para colher todos os benefícios das plataformas low-code , as empresas devem dar prioridade à educação e formação dos membros da sua equipa sobre como maximizar o potencial destas ferramentas. A disponibilização de recursos e sessões de formação sobre várias plataformas low-code pode capacitar os cidadãos programadores e melhorar as suas capacidades de desenvolvimento. Selecionar a plataforma low-code/ no-code correcta: Existem numerosas plataformas low-code disponíveis no mercado, cada uma delas destinada a diferentes tipos de empresas e sectores. É crucial identificar uma plataforma que melhor se alinhe com as necessidades e objectivos da sua organização. Pesquise, analise e compare diferentes plataformas com base nas suas características, escalabilidade, opções de personalização e pontos de preço para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades. AppMaster A versatilidade do .io torna-o uma escolha viável para uma vasta gama de empresas, desde startups a empresas. Identificar casos de utilização adequados: as plataformas de desenvolvimento Low-code podem não ser adequadas para todos os tipos de projectos. Seja criterioso sobre quando e onde é melhor empregar soluções low-code . Identifique projectos com requisitos simples, em que as plataformas low-code podem fornecer resultados rapidamente, como aplicações internas, protótipos de prova de conceito e aplicações comerciais de pequena escala. Fomentar uma cultura de colaboração: as plataformas Low-code incentivam a colaboração entre membros técnicos e não técnicos da equipa, quebrando barreiras no desenvolvimento de software. Cultivar um ambiente de cooperação em que os programadores e os cidadãos programadores possam trabalhar em conjunto, partilhando os seus conhecimentos e aprendendo uns com os outros. Incentivar a comunicação aberta para garantir que os requisitos do projeto são transmitidos com precisão e estabelecer processos para resolver problemas e acomodar alterações de forma eficiente. Implementar um modelo de governação: À medida que o número de cidadãos programadores cresce dentro de uma organização, torna-se cada vez mais importante estabelecer um modelo de governação para manter o controlo sobre o processo de desenvolvimento de aplicações. Implemente controlos de acesso rigorosos, determine o nível de personalização permitido e estabeleça fluxos de trabalho de aprovação para garantir que as aplicações são cuidadosamente testadas e revistas antes da implementação. Integrar as plataformas low-code com os sistemas existentes: Para conseguir operações perfeitas, as organizações devem garantir que as plataformas low-code são compatíveis com o seu atual conjunto de tecnologias. Ao ligar estas plataformas a bases de dados, APIs e serviços de terceiros existentes, pode alargar a funcionalidade das suas aplicações e permitir a partilha de dados entre sistemas. Mantenha-se atualizado com as tendências e os avanços do low-code : A esfera de desenvolvimento do low-code está a evoluir rapidamente, com novas tecnologias e melhores práticas a surgirem regularmente. Mantenha-se atento às notícias do sector, participe em conferências relevantes e junte-se a comunidades online para estabelecer contactos e manter os seus conhecimentos actualizados.

À medida que as plataformas low-code continuam a perturbar a indústria de desenvolvimento de software, as organizações e os programadores têm de se adaptar a este ambiente em mudança. Ao adotar o desenvolvimento low-code e ao capacitar os programadores cidadãos, pode manter-se à frente da concorrência e garantir que a sua empresa se mantém ágil e com capacidade de resposta num mundo tecnológico em constante evolução.