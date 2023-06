Qu'est-ce que le développement à code bas ?

Ledéveloppement à code bas est une approche de la création d'applications logicielles utilisant des outils visuels, des composants réutilisables et des modèles préconstruits, avec un minimum de codage manuel traditionnel. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur la logique et la fonctionnalité de l'application, plutôt que sur les détails techniques souvent associés au développement d'applications traditionnelles.

Low-code Les plateformes fournissent une interface visuelle pour la conception, la construction et le déploiement d'applications. Ces plateformes comprennent généralement un large éventail de composants préconstruits qui simplifient les processus de développement et d'intégration, ce qui permet aux développeurs de créer rapidement des applications personnalisées.

En outre, les plateformes low-code fournissent souvent des outils permettant d'automatiser les tests, le déploiement et la mise à l'échelle des applications, ce qui peut contribuer à réduire le coût global et la complexité du développement logiciel.

L'émergence des développeurs citoyens

Alors que les organisations s'efforcent d'accélérer leurs efforts de transformation numérique, la demande d'applications logicielles personnalisées est en hausse. Cependant, les complexités inhérentes au développement de logiciels ont longtemps été un obstacle pour les employés non techniques, qui ont souvent la connaissance du domaine et des idées, mais n'ont pas les compétences de programmation nécessaires pour développer des applications. C'est là que les développeurs citoyens entrent en scène.

Un développeur citoyen est une personne ou un utilisateur professionnel non technique qui crée des applications à l'aide des plateformes low-code ou no-code sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. En exploitant la puissance des plateformes low-code, ces développeurs citoyens peuvent créer des applications qui répondent à des besoins commerciaux spécifiques, combler le fossé entre les équipes informatiques et commerciales et contribuer aux efforts globaux de développement de logiciels de l'organisation.

L'essor des développeurs citoyens a été alimenté par plusieurs facteurs :

La demande croissante d'applications personnalisées pour répondre à l'évolution des besoins des entreprises.

La pénurie persistante de développeurs de logiciels qualifiés et l'augmentation du retard en matière de technologies de l'information.

La disponibilité des plateformes low-code qui permettent le développement rapide d'applications avec peu ou pas de connaissances en codage.

qui permettent le développement rapide d'applications avec peu ou pas de connaissances en codage. Le désir d'une approche plus agile et collaborative du développement de logiciels, qui implique un plus grand nombre de parties prenantes.

Avantages du développement à code bas

Low-code Les plateformes de développement Low-Code se sont imposées comme des outils convaincants permettant de responsabiliser les développeurs citoyens, tout en offrant plusieurs avantages potentiels aux organisations :

Accélération du développement et du déploiement : les plateformes Low-code simplifient et rationalisent le processus de développement d'applications en fournissant une gamme de composants préconstruits et d'outils de développement visuels. Cela permet aux développeurs et aux développeurs citoyens de créer et de déployer des applications plus rapidement, ce qui réduit les délais de mise sur le marché et permet aux organisations de répondre plus rapidement à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Diminution de la dette technique : Le développement traditionnel de logiciels implique souvent l'accumulation de dettes techniques, car les fonctionnalités mal conçues ou mal mises en œuvre et les problèmes de maintenance peuvent s'accumuler au fil du temps. Les plateformes Low-code atténuent ce risque en permettant aux développeurs de créer des applications à l'aide de composants standardisés et des meilleures pratiques, ce qui peut améliorer la qualité globale du code et la facilité de maintenance.

Réduction de l'arriéré informatique : La demande croissante d'applications logicielles personnalisées dépasse souvent la capacité des équipes informatiques, ce qui se traduit par un arriéré de projets et de demandes. Le développement sur Low-code peut contribuer à alléger ce fardeau en permettant aux utilisateurs non techniques de contribuer aux efforts de développement d'applications, libérant ainsi des ressources informatiques limitées pour des projets plus importants.

Amélioration de la collaboration : les plateformes Low-code facilitent la collaboration entre les équipes informatiques et commerciales en fournissant une plateforme et un langage communs pour le développement d'applications. Cela peut aider à combler le fossé entre ces deux équipes, ce qui conduit à un meilleur alignement et à des solutions logicielles plus efficaces.

Accessibilité accrue : En abaissant la barrière technique à l'entrée, les plateformes low-code permettent à un éventail plus diversifié d'utilisateurs de participer au processus de développement d'applications. Cela peut aider les organisations à exploiter un plus large éventail de compétences et d'idées pour stimuler l'innovation et résoudre les problèmes de l'entreprise.

Évolutivité : De nombreuses plateformes low-code offrent des capacités de mise à l'échelle automatique des applications en réponse à l'évolution de la charge de travail, ce qui peut aider les entreprises à s'adapter plus efficacement à la croissance et à la demande futures.

Principales caractéristiques des plateformes Low-Code

Low-code Les plateformes Low-Code sont dotées d'un ensemble de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de créer, tester et déployer rapidement des applications avec un minimum d'expertise en matière de codage. Ces plateformes aident à combler le fossé entre les besoins informatiques et les besoins de l'entreprise en fournissant des outils visuels, des modèles préconstruits et d'autres capacités conçues pour simplifier le processus de développement d'applications. Voici quelques-unes des principales caractéristiques des plateformes low-code:

Outils de développement visuel : les plateformes Low-code fournissent souvent des interfaces intuitives de type "glisser-déposer" pour la conception et la configuration des applications. Ces outils permettent aux utilisateurs de créer facilement des interfaces utilisateur, de définir des modèles de données et d'élaborer des flux de travail sans avoir à coder de manière approfondie. Modèles prédéfinis et composants réutilisables : Pour accélérer le processus de développement, les plateformes low-code proposent des modèles et des composants prédéfinis qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Les utilisateurs n'ont qu'à sélectionner les modèles et les composants souhaités, les personnaliser, puis les intégrer dans leurs applications. Tests et déploiements automatisés : les plateformes Low-code comprennent généralement des fonctions de tests et de déploiements automatisés, ce qui rationalise le processus de validation et de lancement des applications. L'automatisation garantit également que les mises à jour et les modifications des logiciels sont exécutées plus efficacement, avec une intervention humaine minimale. Intégration avec des services tiers : les plateformes Low-code sont souvent dotées d'une prise en charge intégrée de l'intégration avec des services tiers et des API populaires. Cela permet aux utilisateurs d'étendre leurs applications avec des fonctionnalités supplémentaires, sans avoir à développer des intégrations personnalisées. Capacités de développement mobile : Avec la prévalence croissante des appareils mobiles, les plateformes low-code intègrent souvent des fonctions de développement d'applications mobiles, permettant aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles à l'aide d'un environnement de développement unique et unifié. Évolutivité et performances : les plateformes Low-code sont conçues pour prendre en charge des applications évolutives et performantes. En fournissant une infrastructure puissante et en optimisant le code généré, les plateformes low-code peuvent aider les organisations à créer des applications capables de gérer de grandes charges d'utilisateurs et des processus commerciaux complexes. Sécurité : La sécurité est une exigence cruciale pour toute application logicielle. Les plateformes Low-code disposent généralement de fonctions de sécurité intégrées et de meilleures pratiques pour garantir que les applications sont développées avec une protection solide contre les vulnérabilités et les menaces potentielles.

Défis et limites

Malgré les avantages du développement low-code, il existe également des défis et des limites dont les organisations doivent être conscientes avant d'adopter cette approche. Voici quelques-uns des problèmes les plus courants :

Problèmes potentiels de performance : Les applications construites à l'aide des plateformes low-code peuvent souffrir de problèmes de performance en raison des couches d'abstraction et du code généré. Toutefois, de nombreuses plateformes low-code améliorent constamment leurs techniques d'optimisation des performances afin d'atténuer ce problème.

Limites de la personnalisation et de l'extensibilité : les plateformes Low-code peuvent imposer certaines limites à la personnalisation et à l'extensibilité, en particulier si les fonctions et les composants intégrés de la plateforme ne répondent pas entièrement à une exigence commerciale spécifique. Dans de tels cas, les organisations peuvent avoir besoin de recourir à un codage personnalisé ou de s'appuyer sur l'assistance d'un fournisseur pour remédier à ces limitations.

Dépendance accrue à l'égard de l'assistance des fournisseurs : Étant donné que les plateformes low-code gèrent de nombreux aspects du développement d'applications, les organisations peuvent devenir plus dépendantes du support du fournisseur pour résoudre les problèmes, les personnalisations et les intégrations. Cela peut entraîner une dépendance à l'égard du fournisseur et avoir une incidence sur la viabilité à long terme de l'application.

Risque de verrouillage du fournisseur : l'adoption d'une plateforme low-code peut entraîner un risque de verrouillage du fournisseur, c'est-à-dire que les organisations deviennent dépendantes d'une plateforme spécifique pour leurs besoins en matière de développement d'applications. Cela peut entraver la capacité de passer à d'autres plateformes ou technologies à l'avenir et limiter les possibilités d'innovation.

AppMaster.io : Une plateforme polyvalente No-Code pour les développeurs citoyens

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans avoir besoin d'expertise en programmation. Conçue pour répondre aux besoins des développeurs citoyens, AppMaster.io offre un ensemble complet de fonctionnalités qui facilitent le développement rapide d'applications et éliminent la dette technique. Voici comment AppMaster.io se distingue des autres plateformes low-code et no-code:

Développement complet d'applications

AppMaster.io permet de créer des applications backend, des applications web et des applications mobiles à partir d'une seule plateforme. Grâce à la prise en charge intégrée de la modélisation des données, des processus commerciaux, de l'API REST et de WSS endpoints, les utilisateurs peuvent créer facilement des applications puissantes et évolutives.

Outils visuels intuitifs

AppMaster.io offre une interface drag-and-drop pour la conception et la configuration d'applications, ce qui permet aux développeurs citoyens de se concentrer sur la logique commerciale et les fonctionnalités plutôt que d'apprendre à coder. Ses concepteurs visuels BP et Web BP permettent aux utilisateurs de créer une logique commerciale pour chaque composant, ce qui rend les applications totalement interactives.

Génération d'applications réelles

AppMaster.io génère des applications réelles avec un code source dans différents langages et frameworks, tels que Go pour les applications dorsales, Vue3 pour les applications web, et Kotlin et SwiftUI pour les applications mobiles. Cela permet aux organisations d'obtenir des fichiers binaires exécutables ou du code source pour l'hébergement sur site.

Développement accéléré et élimination de la dette technique

Grâce à ses capacités de régénération rapide des applications, AppMaster.io peut générer un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, ce qui garantit l'absence de dette technique lors de la modification des plans.

Évolutivité et compatibilité

AppMasterLes applications .io peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible avec Postgresql comme base de données principale, ce qui assure la compatibilité et l'évolutivité pour divers cas d'utilisation, des petites entreprises aux grandes.

Plusieurs options d'abonnement

AppMaster.io propose six options d'abonnement, qui s'adressent aux utilisateurs, des débutants découvrant la plateforme aux projets d'entreprise à grande échelle. Les options vont du plan gratuit "Learn & Explore" au plan "Enterprise" entièrement configurable.

Pour ceux qui souhaitent explorer AppMaster.io, la puissante plateforme no-code, l'ouverture d'un compte gratuit est le moyen idéal de commencer et de découvrir comment elle peut révolutionner la façon dont les organisations développent des applications.

Se préparer à un avenir à code bas

L'essor des plateformes low-code et des développeurs citoyens est en train de redéfinir le secteur du développement logiciel, transformant des personnes non techniques en créateurs d'applications professionnelles innovantes. Pour embrasser l'avenir low-code, les organisations et les développeurs individuels doivent s'adapter au changement de paradigme et tirer parti de ces plateformes à leur avantage. Voici quelques étapes qui vous aideront à vous préparer à ce secteur en pleine évolution :

Investir dans l'éducation et la formation low-code : Pour tirer pleinement parti des plateformes low-code , les entreprises doivent donner la priorité à l'éducation et à la formation des membres de leur équipe sur la manière de maximiser le potentiel de ces outils. La mise à disposition de ressources et de sessions de formation sur les différentes plateformes low-code peut permettre aux développeurs citoyens de se prendre en charge et d'améliorer leurs capacités de développement. Sélectionner la bonne plateforme low-code/ no-code : Il existe de nombreuses plateformes low-code sur le marché, chacune s'adressant à différents types d'entreprises et d'industries. Il est essentiel d'identifier la plateforme qui correspond le mieux aux besoins et aux objectifs de votre organisation. Recherchez, analysez et comparez différentes plateformes en fonction de leurs caractéristiques, de leur évolutivité, de leurs options de personnalisation et de leur prix afin de trouver celle qui répond le mieux à vos besoins. AppMaster La polyvalence de .io en fait un choix viable pour un large éventail d'entreprises, qu'il s'agisse de startups ou d'entreprises. Identifier les cas d'utilisation appropriés : les plateformes de développement Low-code ne conviennent pas forcément à tous les types de projets. Faites preuve de discernement pour savoir quand et où il est préférable d'utiliser les solutions low-code . Identifiez les projets aux exigences simples pour lesquels les plateformes low-code peuvent fournir rapidement des résultats, tels que les applications internes, les prototypes de validation de concept et les applications commerciales à petite échelle. Favoriser une culture de la collaboration : les plateformes Low-code encouragent la collaboration entre les membres des équipes techniques et non techniques en éliminant les barrières dans le développement de logiciels. Cultiver un environnement coopératif où les développeurs et les développeurs citoyens peuvent travailler ensemble, partager leur expertise et apprendre les uns des autres. Encourager une communication ouverte pour s'assurer que les exigences du projet sont transmises avec précision, et établir des processus pour résoudre efficacement les problèmes et s'adapter aux changements. Mettre en place un modèle de gouvernance : À mesure que le nombre de développeurs citoyens augmente au sein d'une organisation, il devient de plus en plus important d'établir un modèle de gouvernance pour maintenir le contrôle sur le processus de développement d'applications. Mettez en place des contrôles d'accès stricts, déterminez le niveau de personnalisation autorisé et établissez des flux de travail d'approbation pour vous assurer que les applications sont testées et examinées en profondeur avant d'être déployées. Intégrer les plateformes low-code aux systèmes existants : Pour assurer la continuité des opérations, les organisations doivent veiller à ce que les plateformes low-code soient compatibles avec leur pile technologique actuelle. En connectant ces plateformes aux bases de données existantes, aux API et aux services tiers, vous pouvez étendre les fonctionnalités de vos applications et permettre le partage des données entre les systèmes. Restez au courant des tendances et des progrès de low-code : La sphère du développement low-code évolue rapidement, avec l'apparition régulière de nouvelles technologies et de meilleures pratiques. Suivez de près l'actualité du secteur, assistez à des conférences pertinentes et rejoignez des communautés en ligne pour créer des réseaux et actualiser vos connaissances.

Alors que les plateformes low-code continuent de perturber le secteur du développement logiciel, les organisations et les développeurs doivent s'adapter à cet environnement changeant. En adoptant le développement low-code et en donnant aux développeurs citoyens les moyens d'agir, vous pouvez garder une longueur d'avance sur la concurrence et vous assurer que votre entreprise reste agile et réactive dans un monde technologique en constante évolution.