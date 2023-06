Che cos'è lo sviluppo low-code?

Losviluppo low-code è un approccio alla costruzione di applicazioni software che utilizza strumenti visivi, componenti riutilizzabili e modelli precostituiti, con un minimo di codifica manuale tradizionale. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla logica aziendale e sulla funzionalità dell'applicazione, piuttosto che sui dettagli tecnici spesso associati allo sviluppo di applicazioni tradizionali.

Low-code Le piattaforme forniscono un'interfaccia visiva per progettare, costruire e distribuire applicazioni. Queste piattaforme includono generalmente un'ampia gamma di componenti precostituiti che semplificano i processi di sviluppo e integrazione, facilitando la creazione rapida di applicazioni personalizzate da parte degli sviluppatori.

Inoltre, le piattaforme low-code spesso forniscono strumenti per automatizzare i test, la distribuzione e la scalabilità delle applicazioni, il che può contribuire a ridurre il costo complessivo e la complessità dello sviluppo del software.

L'emergere dei cittadini sviluppatori

Poiché le organizzazioni si sforzano di accelerare i loro sforzi di trasformazione digitale, la domanda di applicazioni software personalizzate è in aumento. Tuttavia, la complessità intrinseca dello sviluppo del software ha rappresentato a lungo un ostacolo per i dipendenti non tecnici, che spesso possiedono le conoscenze del dominio e le intuizioni, ma non le competenze di programmazione necessarie per sviluppare le applicazioni. È qui che entrano in gioco i citizen developer.

Un citizen developer è un individuo non tecnico o un utente aziendale che crea applicazioni utilizzando le piattaforme low-code o no-code senza la necessità di possedere competenze di programmazione approfondite. Sfruttando la potenza delle piattaforme low-code, questi citizen developer possono creare applicazioni che rispondono a specifiche esigenze aziendali, colmando il divario tra i team IT e aziendali e contribuendo allo sviluppo complessivo del software dell'organizzazione.

L'ascesa dei citizen developer è stata alimentata da diversi fattori:

La crescente domanda di applicazioni personalizzate per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

La continua carenza di sviluppatori software qualificati e il crescente arretrato IT.

La disponibilità di piattaforme low-code che consentono lo sviluppo rapido di applicazioni con conoscenze di codifica minime o nulle.

che consentono lo sviluppo rapido di applicazioni con conoscenze di codifica minime o nulle. Il desiderio di un approccio più agile e collaborativo allo sviluppo del software, che coinvolga una più ampia gamma di stakeholder.

Vantaggi dello sviluppo low-code

Low-code Le piattaforme di sviluppo Low-Code sono emerse come strumenti interessanti per dare potere ai cittadini sviluppatori, offrendo al contempo diversi vantaggi potenziali per le organizzazioni:

Sviluppo e distribuzione accelerati: le piattaforme Low-code semplificano e snelliscono il processo di sviluppo delle applicazioni, fornendo una serie di componenti precostituiti e strumenti di sviluppo visivi. Ciò consente agli sviluppatori e ai citizen developer di creare e distribuire le applicazioni più velocemente, riducendo il time-to-market e consentendo alle organizzazioni di rispondere più rapidamente all'evoluzione delle esigenze aziendali.

piattaforme semplificano e snelliscono il processo di sviluppo delle applicazioni, fornendo una serie di componenti precostituiti e strumenti di sviluppo visivi. Ciò consente agli sviluppatori e ai citizen developer di creare e distribuire le applicazioni più velocemente, riducendo il time-to-market e consentendo alle organizzazioni di rispondere più rapidamente all'evoluzione delle esigenze aziendali. Riduzione del debito tecnico: Lo sviluppo software tradizionale spesso comporta l'accumulo di debiti tecnici, poiché le funzionalità mal progettate o implementate e i problemi di manutenzione possono accumularsi nel tempo. Le piattaforme Low-code riducono questo rischio consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando componenti standardizzati e best practice, che possono migliorare la qualità complessiva del codice e la manutenibilità.

Riduzione del debito tecnico: Lo sviluppo software tradizionale spesso comporta l'accumulo di debiti tecnici, poiché le funzionalità mal progettate o implementate e i problemi di manutenzione possono accumularsi nel tempo. Le piattaforme Low-code riducono questo rischio consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando componenti standardizzati e best practice, che possono migliorare la qualità complessiva del codice e la manutenibilità.

Riduzione del backlog IT: La crescente domanda di applicazioni software personalizzate spesso supera la capacità dei team IT di fornire servizi, con il risultato di un arretrato di progetti e richieste. Lo sviluppo su Low-code può contribuire ad alleviare questo onere dando la possibilità agli utenti non tecnici di contribuire allo sviluppo delle applicazioni, liberando le scarse risorse IT per progetti più critici.

Maggiore collaborazione: le piattaforme Low-code facilitano la collaborazione tra i team IT e aziendali, fornendo una piattaforma e un linguaggio comuni per lo sviluppo delle applicazioni. Ciò può contribuire a colmare il divario tra questi due team, portando a un migliore allineamento e a soluzioni software più efficaci.

Maggiore accessibilità: Riducendo la barriera tecnica all'ingresso, le piattaforme low-code consentono a una gamma più ampia di utenti di partecipare al processo di sviluppo delle applicazioni. Questo può aiutare le organizzazioni a sfruttare una gamma più ampia di competenze e intuizioni per promuovere l'innovazione e risolvere i problemi aziendali. Scalabilità: Molte piattaforme low-code offrono funzionalità per la scalabilità automatica delle applicazioni in risposta ai cambiamenti dei carichi di lavoro, il che può aiutare le organizzazioni a gestire in modo più efficiente la crescita e la domanda future.

Caratteristiche principali delle piattaforme low-code

Low-code Le piattaforme Low-Code sono dotate di una serie di funzionalità che consentono agli utenti di creare, testare e distribuire rapidamente le applicazioni con competenze di codifica minime. Queste piattaforme aiutano a colmare il divario tra i requisiti IT e quelli aziendali, fornendo strumenti visivi, modelli precostituiti e altre funzionalità progettate per semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni. Alcune delle caratteristiche principali delle piattaforme low-code sono:

Strumenti di sviluppo visuale: le piattaforme Low-code spesso forniscono interfacce intuitive di tipo drag-and-drop per la progettazione e la configurazione delle applicazioni. Questi strumenti facilitano la creazione di interfacce utente, la definizione di modelli di dati e la creazione di flussi di lavoro senza dover ricorrere a una codifica approfondita. Modelli precostituiti e componenti riutilizzabili: Per accelerare il processo di sviluppo, le piattaforme low-code offrono modelli e componenti precostituiti che possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a specifici requisiti aziendali. Gli utenti possono semplicemente selezionare i modelli e i componenti desiderati, personalizzarli e quindi integrarli nelle loro applicazioni. Test e distribuzione automatizzati: le piattaforme Low-code includono in genere funzioni per il test e la distribuzione automatizzati, semplificando il processo di convalida e lancio delle applicazioni. L'automazione garantisce inoltre che gli aggiornamenti e le modifiche del software vengano eseguiti in modo più efficiente, con un intervento umano minimo. Integrazione con servizi di terze parti: le piattaforme Low-code sono spesso dotate di un supporto integrato per l'integrazione con servizi e API di terze parti. Ciò consente agli utenti di estendere le proprie applicazioni con funzionalità aggiuntive, senza la necessità di sviluppare integrazioni personalizzate. Capacità di sviluppo mobile: Con la crescente diffusione dei dispositivi mobili, le piattaforme low-code spesso incorporano funzionalità di sviluppo di applicazioni mobili, consentendo agli utenti di creare applicazioni sia web che mobili utilizzando un unico ambiente di sviluppo unificato. Scalabilità e prestazioni: le piattaforme Low-code sono progettate per supportare applicazioni scalabili e ad alte prestazioni. Fornendo una potente infrastruttura e ottimizzando il codice generato, le piattaforme low-code possono aiutare le organizzazioni a creare applicazioni in grado di gestire grandi carichi di utenti e processi aziendali complessi. Sicurezza: La sicurezza è un requisito fondamentale per qualsiasi applicazione software. Le piattaforme Low-code di solito dispongono di funzioni di sicurezza integrate e di best practice per garantire che le applicazioni siano sviluppate con una forte protezione contro potenziali vulnerabilità e minacce.

Sfide e limiti

Nonostante i vantaggi dello sviluppo su low-code, ci sono anche sfide e limitazioni di cui le organizzazioni devono essere consapevoli prima di adottare questo approccio. Alcune delle preoccupazioni più comuni sono:

Potenziali problemi di prestazioni: Le applicazioni realizzate con le piattaforme low-code possono soffrire di problemi di prestazioni a causa dei livelli di astrazione e del codice generato. Tuttavia, molte piattaforme low-code migliorano costantemente le loro tecniche di ottimizzazione delle prestazioni per mitigare questo problema.

Le applicazioni realizzate con le piattaforme possono soffrire di problemi di prestazioni a causa dei livelli di astrazione e del codice generato. Tuttavia, molte piattaforme migliorano costantemente le loro tecniche di ottimizzazione delle prestazioni per mitigare questo problema. Limitazioni alla personalizzazione e all'estensibilità: le piattaforme Low-code possono imporre alcune limitazioni alla personalizzazione e all'estensibilità, soprattutto se le funzionalità e i componenti integrati nella piattaforma non supportano pienamente una specifica esigenza aziendale. In questi casi, le organizzazioni possono dover ricorrere alla codifica personalizzata o affidarsi al supporto dei fornitori per risolvere queste limitazioni.

le piattaforme possono imporre alcune limitazioni alla personalizzazione e all'estensibilità, soprattutto se le funzionalità e i componenti integrati nella piattaforma non supportano pienamente una specifica esigenza aziendale. In questi casi, le organizzazioni possono dover ricorrere alla codifica personalizzata o affidarsi al supporto dei fornitori per risolvere queste limitazioni. Maggiore dipendenza dal supporto del fornitore: Poiché le piattaforme low-code gestiscono molti aspetti dello sviluppo delle applicazioni, le organizzazioni possono dipendere maggiormente dal supporto del fornitore per risolvere problemi, personalizzazioni e integrazioni. Questo può portare a una dipendenza dal fornitore e potrebbe avere un impatto sulla sostenibilità a lungo termine dell'applicazione.

Poiché le piattaforme gestiscono molti aspetti dello sviluppo delle applicazioni, le organizzazioni possono dipendere maggiormente dal supporto del fornitore per risolvere problemi, personalizzazioni e integrazioni. Questo può portare a una dipendenza dal fornitore e potrebbe avere un impatto sulla sostenibilità a lungo termine dell'applicazione. Rischio di vendor lock-in: l 'adozione di una piattaforma low-code può introdurre il rischio di vendor lock-in, in cui le organizzazioni diventano dipendenti da una piattaforma specifica per le loro esigenze di sviluppo delle applicazioni. Questo può ostacolare la possibilità di passare ad altre piattaforme o tecnologie in futuro e può limitare le opportunità di innovazione.

AppMaster.io: Una piattaforma versatile No-Code per gli sviluppatori cittadini

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza richiedere competenze di programmazione. Realizzata tenendo conto delle esigenze dei cittadini sviluppatori, AppMaster.io offre una serie completa di funzionalità per facilitare lo sviluppo rapido delle applicazioni ed eliminare il debito tecnico. Ecco come AppMaster.io si distingue dalle altre piattaforme low-code e no-code:

Sviluppo completo di applicazioni

AppMaster.io supporta la creazione di applicazioni backend, applicazioni web e applicazioni mobili da un'unica piattaforma. Grazie al supporto integrato per la modellazione dei dati, i processi aziendali, le API REST e WSS endpoints, gli utenti possono creare facilmente applicazioni potenti e scalabili.

Strumenti visivi intuitivi

AppMaster.io offre un'interfaccia drag-and-drop per la progettazione e la configurazione delle applicazioni, consentendo ai cittadini sviluppatori di concentrarsi sulla logica di business e sulle funzionalità piuttosto che sull'apprendimento del codice. Il BP Designer e il Web BP Designer permettono agli utenti di creare la logica di business per ogni componente, rendendo le applicazioni completamente interattive.

Generazione di applicazioni reali

AppMaster.io genera applicazioni reali con codice sorgente in vari linguaggi e framework, come Go per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e SwiftUI per le applicazioni mobili. Ciò consente alle organizzazioni di ottenere file binari eseguibili o codice sorgente per l'hosting on-premises.

Sviluppo accelerato ed eliminazione del debito tecnico

Grazie alla velocità di rigenerazione delle applicazioni, AppMaster.io è in grado di generare una nuova serie di applicazioni in meno di 30 secondi, garantendo l'assenza di debiti tecnici durante le modifiche ai blueprint.

Scalabilità e compatibilità

AppMasterLe applicazioni .io possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database principale, garantendo compatibilità e scalabilità per diversi casi d'uso, dalle piccole imprese alle aziende.

Opzioni di abbonamento multiple

AppMaster.io offre sei opzioni di abbonamento, per soddisfare le esigenze di utenti che vanno dai principianti che imparano la piattaforma a progetti aziendali su larga scala. Le opzioni vanno dal piano gratuito Learn & Explore al piano Enterprise completamente configurabile.

no-code Per chi è interessato a esplorare la potente piattaforma AppMaster.io, la registrazione di un account gratuito è il modo perfetto per iniziare e scoprire come può rivoluzionare il modo in cui le aziende sviluppano le applicazioni.

Prepararsi a un futuro low-code

L'ascesa delle piattaforme low-code e dei citizen developer sta ridefinendo il settore dello sviluppo software, trasformando persone non tecniche in creatori di applicazioni aziendali innovative. Per abbracciare il futuro di low-code, sia le organizzazioni che i singoli sviluppatori devono concentrarsi sull'adattamento al cambiamento di paradigma e sullo sfruttamento di queste piattaforme a proprio vantaggio. Ecco alcuni passi per prepararsi a questo settore in rapida evoluzione:

Investite nell'istruzione e nella formazione low-code : Per sfruttare appieno i vantaggi delle piattaforme low-code , le aziende devono dare priorità all'istruzione e alla formazione dei membri del proprio team su come massimizzare il potenziale di questi strumenti. Fornire risorse e sessioni di formazione sulle varie piattaforme low-code può responsabilizzare i cittadini sviluppatori e migliorare le loro capacità di sviluppo. Selezionare la giusta piattaforma low-code/ no-code : Esistono numerose piattaforme low-code disponibili sul mercato, ognuna delle quali si rivolge a diversi tipi di aziende e settori. È fondamentale identificare una piattaforma che si allinei al meglio con le esigenze e gli obiettivi della vostra organizzazione. Ricercate, analizzate e confrontate le diverse piattaforme in base alle loro caratteristiche, alla scalabilità, alle opzioni di personalizzazione e ai prezzi per trovare quella più adatta alle vostre esigenze. AppMaster La versatilità di .io la rende una scelta valida per un'ampia gamma di aziende, dalle startup alle imprese. Identificare i casi d'uso più adatti: le piattaforme di sviluppo di Low-code potrebbero non essere adatte a ogni tipo di progetto. Siate perspicaci su quando e dove è meglio utilizzare le soluzioni di low-code . Identificate i progetti con requisiti semplici in cui le piattaforme low-code possono fornire rapidamente risultati, come le applicazioni interne, i prototipi di prova e le applicazioni aziendali su piccola scala. Promuovere una cultura della collaborazione: le piattaforme Low-code incoraggiano la collaborazione tra membri del team tecnici e non tecnici, abbattendo le barriere nello sviluppo del software. Coltivano un ambiente cooperativo in cui sviluppatori e cittadini sviluppatori possono lavorare insieme, condividendo le proprie competenze e imparando gli uni dagli altri. Incoraggiare una comunicazione aperta per garantire che i requisiti del progetto siano trasmessi con precisione e stabilire processi per risolvere efficacemente i problemi e accogliere le modifiche. Implementare un modello di governance: Quando il numero di sviluppatori cittadini cresce all'interno di un'organizzazione, diventa sempre più importante stabilire un modello di governance per mantenere il controllo sul processo di sviluppo dell'applicazione. Implementare controlli di accesso rigorosi, determinare il livello di personalizzazione consentito e stabilire flussi di lavoro di approvazione per garantire che le applicazioni siano accuratamente testate e riviste prima della distribuzione. Integrare le piattaforme low-code con i sistemi esistenti: Per ottenere operazioni senza interruzioni, le organizzazioni devono assicurarsi che le piattaforme low-code siano compatibili con il loro attuale stack tecnologico. Collegando queste piattaforme a database, API e servizi di terze parti esistenti, è possibile estendere le funzionalità delle applicazioni e consentire la condivisione dei dati tra i sistemi. Rimanere aggiornati sulle tendenze e sui progressi di low-code : La sfera dello sviluppo di low-code è in rapida evoluzione, con nuove tecnologie e best practice che emergono regolarmente. Tenete d'occhio le notizie del settore, partecipate alle conferenze pertinenti e unitevi alle comunità online per fare rete e mantenere aggiornate le vostre conoscenze.

Poiché le piattaforme low-code continuano a sconvolgere il settore dello sviluppo software, le organizzazioni e gli sviluppatori devono adattarsi a questo ambiente in continua evoluzione. Abbracciando lo sviluppo di low-code e dando potere ai cittadini sviluppatori, potete stare davanti alla concorrenza e garantire che la vostra azienda rimanga agile e reattiva in un mondo tecnologico in continua evoluzione.