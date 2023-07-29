AWS Sunucusuz Uygulama Modeline Giriş

AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM), AWS bulutunda sunucusuz uygulamaların geliştirilmesini, yönetimini ve devreye alınmasını basitleştirmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir çerçevedir. Sunucusuz uygulamanızın gerektirdiği AWS Lambda işlevleri, Amazon API Gateway API'leri ve Amazon DynamoDB tabloları gibi sunucusuz kaynakları tanımlamanın kolaylaştırılmış bir yolunu sağlamak için AWS CloudFormation'ı genişletir. AWS SAM, kaynakları tanımlamak ve sunucusuz kaynakların otomatik olarak oluşturulmasını ve bağlanmasını sağlamak için YAML veya JSON biçiminde bir şablon belirtimi içerir.

Geliştiriciler, AWS SAM kullanarak sunucusuz uygulamaların geliştirme sürecini hızlandırabilir ve uygulama mantığı yazmaya daha fazla odaklanabilir. Ayrıca AWS SAM, diğer AWS hizmetleri ve geliştirici araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak ekiplerin tutarlı bir ortamda sunucusuz uygulamalar geliştirmesini kolaylaştırır. Ayrıca, geliştiricilerin sunucusuz uygulamaları yerel olarak veya uzaktan test etmesine, hata ayıklamasına ve dağıtmasına olanak tanır.

AWS SAM'in Temel Özellikleri

AWS SAM, sunucusuz uygulama geliştirmeyi daha verimli ve sorunsuz hale getiren bir dizi güçlü özellikle birlikte gelir:

Tek dağıtım yapılandırması: AWS SAM, geliştiricilerin sunucusuz uygulamalarını ve kaynaklarını tek bir şablon dosyasında tanımlamasına izin vererek sunucusuz dağıtımı basitleştirir. AWS CloudFormation, şablon dağıtıldığında gerekli kaynakları otomatik olarak sağlar ve yapılandırır.

AWS SAM, geliştiricilerin sunucusuz uygulamalarını ve kaynaklarını tek bir şablon dosyasında tanımlamasına izin vererek sunucusuz dağıtımı basitleştirir. AWS CloudFormation, şablon dağıtıldığında gerekli kaynakları otomatik olarak sağlar ve yapılandırır. Yerel test ve hata ayıklama: AWS SAM CLI ile geliştiriciler, sunucusuz uygulamaları buluta dağıtmadan önce yerel olarak çalıştırabilir ve hatalarını ayıklayabilir. Bu, uygulama mantığının ve kaynak yapılandırmalarının, canlı bir ortama aktarılmadan önce doğru şekilde çalışmasını sağlar.

AWS SAM CLI ile geliştiriciler, sunucusuz uygulamaları buluta dağıtmadan önce yerel olarak çalıştırabilir ve hatalarını ayıklayabilir. Bu, uygulama mantığının ve kaynak yapılandırmalarının, canlı bir ortama aktarılmadan önce doğru şekilde çalışmasını sağlar. Yerleşik en iyi uygulamalar: AWS SAM şablonları, basitleştirilmiş sözdizimi, CORS ve alan kesme desteği ve kaynak ilkelerinin otomatik yönetimi gibi birçok yerleşik en iyi uygulamaya sahiptir. Bu en iyi uygulamalar, geliştiricilerin AWS yönergelerini izlemesine ve yaygın sunucusuz uygulama sorunlarını önlemesine yardımcı olur.

AWS SAM şablonları, basitleştirilmiş sözdizimi, CORS ve alan kesme desteği ve kaynak ilkelerinin otomatik yönetimi gibi birçok yerleşik en iyi uygulamaya sahiptir. Bu en iyi uygulamalar, geliştiricilerin AWS yönergelerini izlemesine ve yaygın sunucusuz uygulama sorunlarını önlemesine yardımcı olur. İlke şablonları: AWS SAM, geliştiricilerin sunucusuz uygulamalarında kaynak erişimini yönetmek için kullanabilecekleri ilke şablonları içerir. Bu ilke şablonlarının kullanılmasıyla, güvenlikle ilgili en iyi uygulamalar varsayılan olarak dahil edilir ve IAM ilkeleri oluşturmayı ve yönetmeyi önemli ölçüde basitleştirir.

AWS SAM, geliştiricilerin sunucusuz uygulamalarında kaynak erişimini yönetmek için kullanabilecekleri ilke şablonları içerir. Bu ilke şablonlarının kullanılmasıyla, güvenlikle ilgili en iyi uygulamalar varsayılan olarak dahil edilir ve IAM ilkeleri oluşturmayı ve yönetmeyi önemli ölçüde basitleştirir. Çeşitli AWS hizmetleri için destek: AWS SAM şablonları; Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events ve Simple Notification Service (SNS) gibi çok sayıda AWS hizmeti için kaynakları tanımlayabilir. Bu destek, karmaşık, zengin özelliklere sahip sunucusuz uygulamalar oluşturmak için çeşitli hizmetlerin entegrasyonunu kolaylaştırır.

Sunucusuz Uygulama Geliştirme için AWS SAM Kullanmanın Avantajları

AWS SAM'i sunucusuz uygulamalar geliştirmek için kullanmak, geliştiricilere ve kuruluşlara birçok avantaj sağlar:

Basitleştirilmiş dağıtım: AWS SAM, tek bir şablon dosyasına dayalı olarak gerekli kaynakları otomatik olarak tedarik edip yapılandırarak sunucusuz dağıtımın karmaşıklığını azaltır. Bu basitleştirme, geliştiricilerin altyapıyı yönetmek yerine uygulama mantığını yazmaya odaklanmasını sağlar.

AWS SAM, tek bir şablon dosyasına dayalı olarak gerekli kaynakları otomatik olarak tedarik edip yapılandırarak sunucusuz dağıtımın karmaşıklığını azaltır. Bu basitleştirme, geliştiricilerin altyapıyı yönetmek yerine uygulama mantığını yazmaya odaklanmasını sağlar. Azaltılmış geliştirme süresi: AWS SAM, sunucusuz uygulamalar için kolaylaştırılmış bir geliştirme süreci sağlayarak hızla gelişen bir sektörde çok önemli olan daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha verimli kaynak kullanımı sağlar.

AWS SAM, sunucusuz uygulamalar için kolaylaştırılmış bir geliştirme süreci sağlayarak hızla gelişen bir sektörde çok önemli olan daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha verimli kaynak kullanımı sağlar. Tutarlı geliştirme ortamı: AWS SAM, çeşitli AWS hizmetleri, araçları ve IDE'lerle entegre olarak, oluşturma ve testten sürekli entegrasyon ve devreye almaya kadar farklı geliştirme ekipleri ve aşamalarında tutarlı bir iş akışı sağlar.

AWS SAM, çeşitli AWS hizmetleri, araçları ve IDE'lerle entegre olarak, oluşturma ve testten sürekli entegrasyon ve devreye almaya kadar farklı geliştirme ekipleri ve aşamalarında tutarlı bir iş akışı sağlar. Maliyet verimliliği: AWS'nin kullandıkça öde fiyatlandırma modelini kullanan AWS SAM ile geliştirilen sunucusuz uygulamalar, kullanıcıların önceden tahsis edilmiş kaynaklar yerine yalnızca uygulamaları tarafından tüketilen gerçek kaynaklar için ödeme yapması gerektiğinden altyapı maliyetlerini düşürebilir.

AWS'nin kullandıkça öde fiyatlandırma modelini kullanan AWS SAM ile geliştirilen sunucusuz uygulamalar, kullanıcıların önceden tahsis edilmiş kaynaklar yerine yalnızca uygulamaları tarafından tüketilen gerçek kaynaklar için ödeme yapması gerektiğinden altyapı maliyetlerini düşürebilir. Özel kodla yetenekleri genişletin: AWS SAM, geliştirme sürecini basitleştirirken, aynı zamanda özel kodla yeteneklerini genişletmek için esneklik sunarak geliştiricilerin sunucusuz uygulamaları kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanır.

AWS SAM, sunucusuz uygulama geliştirmeye basitlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu getirir. Sunucusuz bilgi işlemin potansiyelini en üst düzeye çıkararak, geliştiricilerin altyapı yönetimine daha az, harika uygulamalar oluşturmaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır.

AWS SAM'e Başlarken

AWS Sunucusuz Uygulama Modeli'ni (SAM) kullanmaya başlamak için bir AWS hesabınızın olması ve makinenize AWS CLI ile AWS SAM CLI'yi yüklemeniz gerekir. Devam etmeden önce kimlik bilgilerinizle AWS CLI'yi yapılandırdığınızdan emin olun. Her şeyi ayarladıktan sonra, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Yeni bir proje klasörü oluşturun: Sunucusuz uygulamanız için yeni bir dizin oluşturmak üzere terminali (veya komut istemini) kullanın. Kuruluma devam etmek için dizine gidin. AWS SAM uygulamanızı başlatın: Terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırın:

sam başlangıç

Bu komut, size bir template.yaml dosyası ve örnek bir Lambda işlevi içeren bir kod klasörü sağlayarak yeni bir SAM uygulamasını başlatır. Sunucusuz işleviniz için verilen seçeneklerden (örneğin, Node.js, Python , Go) bir çalışma zamanı seçebilir ve uygulamanız için bir şablon seçebilirsiniz.

Oluşturulan dosyaları keşfedin: Tercih ettiğiniz kod düzenleyicide proje klasörünü açın ve şablon yapısını ve Lambda işlevini daha iyi anlamak için oluşturulan dosyaları inceleyin. Ek kaynaklar oluşturun ve yapılandırın: API'ler, veritabanları ve olaylar gibi sunucusuz uygulamanızın gerektirdiği kaynakları tanımlamak için template.yaml dosyasını kullanın. Kendi mantığınızı uygulamak için örnek Lambda işlevini de değiştirebilirsiniz. Sunucusuz uygulamanızı yerel olarak test edin: AWS bulutuna dağıtmadan önce sunucusuz uygulamanızı yerel olarak test etmek ve hata ayıklamak için AWS SAM CLI'yi kullanın. Terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın:

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sam yerel çağırma

Bu komut, sunucusuz işlevinizi çağırır ve çıktıyı görüntüleyerek uygulamanızda hata ayıklamanıza ve test etmenize olanak tanır.

Sunucusuz uygulamanızı dağıtın: Uygulamanızı yerel olarak test ettikten sonra, onu AWS CloudFormation'a paketlemek ve dağıtmak için aşağıdaki komutu kullanın:

sam paketi --s3-bucket sizin-s3-bucket-adınız sam konuşlandır --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

<i>your-s3-bucket-name</i> , <i>template.yaml</i> ve <i>your-stack-name</i> uygun değerlerle değiştirin. CAPABILITY_IAM, AWS CloudFormation'ın sunucusuz uygulamanız için gerekli IAM rollerini oluşturmasına olanak tanır.

Sunucusuz uygulamanız dağıtıldıktan sonra AWS CloudFormation, template.yaml dosyasında tanımlanan tüm kaynakları sağlar ve siz de uygulamanızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

AWS SAM CLI

AWS Sunucusuz Uygulama Modeli Komut Satırı Arayüzü (SAM CLI), sunucusuz uygulamalar geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için gereklidir. Sunucusuz uygulamalarınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan zengin bir komut seti sağlar. Aşağıda sık kullanılan bazı AWS SAM CLI komutları verilmiştir:

sam init: Bir template.yaml dosyası ve örnek bir Lambda işlevi ile önceden yapılandırılmış yeni bir sunucusuz uygulamayı başlatır.

Bir template.yaml dosyası ve örnek bir Lambda işlevi ile önceden yapılandırılmış yeni bir sunucusuz uygulamayı başlatır. sam build: Lambda işlev kodunu ve bağımlılıklarını paketleyerek sunucusuz uygulamanızı oluşturur.

Lambda işlev kodunu ve bağımlılıklarını paketleyerek sunucusuz uygulamanızı oluşturur. sam local invoke: Sunucusuz uygulamanızı yerel olarak çağırarak uygulamayı test etmenize ve hata ayıklamanıza olanak tanır.

Sunucusuz uygulamanızı yerel olarak çağırarak uygulamayı test etmenize ve hata ayıklamanıza olanak tanır. sam local start-api: Sunucusuz uygulamanız için yerel bir API Ağ Geçidi başlatarak sunucusuz uygulamanızın API'lerini test etmenize olanak tanır.

Sunucusuz uygulamanız için yerel bir API Ağ Geçidi başlatarak sunucusuz uygulamanızın API'lerini test etmenize olanak tanır. sam paketi: Sunucusuz uygulamanızın kodunu ve bağımlılıklarını paketler ve bir Amazon S3 klasörüne yükler.

Sunucusuz uygulamanızın kodunu ve bağımlılıklarını paketler ve bir Amazon S3 klasörüne yükler. sam devreye alma: Template.yaml dosyasında tanımlanan tüm kaynakları sağlayarak sunucusuz uygulamanızı AWS CloudFormation'a dağıtır.

Template.yaml dosyasında tanımlanan tüm kaynakları sağlayarak sunucusuz uygulamanızı AWS CloudFormation'a dağıtır. sam günlükleri: Lambda işlevlerinizden günlük olaylarını alır ve görüntüler.

Lambda işlevlerinizden günlük olaylarını alır ve görüntüler. sam valide: Template.yaml dosyanızı doğrulayarak dosyanın iyi biçimlendirilmiş olduğundan ve en iyi uygulamaları takip ettiğinden emin olur.

Bu komutlar, sunucusuz uygulama geliştirmeyi basitleştirerek sunucusuz uygulamalarınızı oluşturmayı, test etmeyi ve AWS bulutuna dağıtmayı kolaylaştırır.

AWS SAM Şablon Yapısı

AWS SAM şablonları, sunucusuz uygulamanızın kaynaklarını, özelliklerini ve yapılandırmalarını tanımlayan YAML veya JSON dosyalarıdır. Şablonlar, uygulama altyapınız için şablon görevi görerek sunucusuz uygulamalarınızı kolayca sürümlendirmenize, çoğaltmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Aşağıda, tipik bir AWS SAM şablonunun ana bileşenlerine ilişkin bir genel bakış verilmiştir:

AWSTemplateFormatVersion: Kullanmakta olduğunuz şablon biçimi sürümü (isteğe bağlı).

Kullanmakta olduğunuz şablon biçimi sürümü (isteğe bağlı). Dönüşüm: AWS SAM şablon sürümü. Bu özellik için "AWS::Serverless-2016-10-31" kullanın.

AWS SAM şablon sürümü. Bu özellik için "AWS::Serverless-2016-10-31" kullanın. Kaynaklar: Sunucusuz kaynaklar ve özellikleri. Bu bölümde, uygulamanız için gereken AWS Lambda işlevlerini, API Gateway'i ve diğer bağımlı AWS kaynaklarını tanımlarsınız. Her kaynağa bir mantıksal kaynak adı atanır ve bu ada şablonun diğer bölümlerinde başvurabilirsiniz.

Sunucusuz kaynaklar ve özellikleri. Bu bölümde, uygulamanız için gereken AWS Lambda işlevlerini, API Gateway'i ve diğer bağımlı AWS kaynaklarını tanımlarsınız. Her kaynağa bir mantıksal kaynak adı atanır ve bu ada şablonun diğer bölümlerinde başvurabilirsiniz. Parametreler: Şablon için kullanılabilir hale getirmek istediğiniz bir dizi giriş parametresi (isteğe bağlı).

Şablon için kullanılabilir hale getirmek istediğiniz bir dizi giriş parametresi (isteğe bağlı). Çıktılar: Diğer AWS SAM şablonlarına veya AWS CloudFormation yığınlarına (isteğe bağlı) maruz bırakmak istediğiniz bir dizi çıktı değeri.

Diğer AWS SAM şablonlarına veya AWS CloudFormation yığınlarına (isteğe bağlı) maruz bırakmak istediğiniz bir dizi çıktı değeri. Globaller: Şablondaki tüm AWS::Serverless::Function kaynakları için global ayarları tanımlayabileceğiniz bir bölüm (isteğe bağlı).

Şablondaki tüm AWS::Serverless::Function kaynakları için global ayarları tanımlayabileceğiniz bir bölüm (isteğe bağlı). Koşullar: Giriş parametrelerine veya mevcut kaynaklara (isteğe bağlı) dayalı olarak kaynak özelliklerini özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi koşul.

Kaynakları tanımlarken AWS'ye özgü çeşitli kaynak türleri kullanabilirsiniz, örneğin:

AWS::Sunucusuz::İşlev

AWS::Sunucusuz::Api

AWS::Sunucusuz::SimpleTable

AWS::Sunucusuz::HttpApi

Ek olarak, üçüncü taraf AWS SAM uzantıları tarafından sağlanan özel kaynak türlerini kullanabilirsiniz. Şablonlar AWS CloudFormation tarafından okunur ve yorumlanır, ardından beyanlarınıza göre gerekli kaynaklar sağlanır.

Artık AWS SAM şablon yapısını daha iyi anladığınıza göre, sunucusuz uygulama kaynaklarınızı, özelliklerinizi ve yapılandırmalarınızı tanımlamak için template.yaml dosyanızı değiştirmeye devam edin. Bu, uygulamanızın AWS en iyi uygulamaları doğrultusunda oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını sağlayacaktır.

AWS SAM Şablon Kaynakları

AWS SAM'de şablonlar; AWS Lambda işlevleri, Amazon API Gateway API'leri ve Amazon DynamoDB tabloları dahil olmak üzere sunucusuz bir uygulamanın kaynaklarını tanımlar. Şablonlar, AWS CloudFormation kullanılarak dağıtılabilen JSON veya YAML dosyalarıdır. AWS SAM, sunucusuz uygulamalar için aşağıdakiler gibi çeşitli kaynak türleri sunar:

AWS::Sunucusuz::İşlev

Bu kaynak türü, sunucusuz bir uygulamadaki bir Lambda işlevini temsil eder. Çalışma zamanı, işleyici, kod kaynağı ve ilişkili olaylar gibi özellikleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin:

Resources: LambdaFunction: Type: AWS::Serverless::Function Properties: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src Events: Api: Type: Api Properties: Path: /example Method: GET

AWS::Sunucusuz::Api

Bu kaynak türü, bir API Ağ Geçidi REST API'sini temsil eder. Aşama adı, kimlik doğrulama ve yöntem ayarları gibi özellikleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin:

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Resources: ApiGatewayApi: Type: AWS::Serverless::Api Properties: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL

AWS::Sunucusuz::HTTPAPi

Bu kaynak türü, bir API Ağ Geçidi HTTP API'sini temsil eder. HTTP API'leri ile WebSockets dahil olmak üzere düşük gecikme süreli ve uygun maliyetli API'ler oluşturabilirsiniz. Örneğin:

Resources: HttpApi: Type: AWS::Serverless::HTTPApi Properties: StageName: prod

AWS::Sunucusuz::SimpleTable

Bu kaynak türü, bir DynamoDB tablosunu temsil eder. Birincil anahtar ve öznitelik tanımları gibi özellikleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin:

Resources: DynamoDbTable: Type: AWS::Serverless::SimpleTable Properties: PrimaryKey: Name: id Type: String

Diğer AWS SAM kaynakları arasında AWS::Serverless::StateMachine (AWS Step Functions), AWS::Serverless::Application (iç içe geçmiş uygulamalar) ve AWS::Serverless::LayerVersion (Lambda katmanları) bulunur.

AWS SAM Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

AWS SAM'i kullanırken en iyi uygulamalara bağlı kalmak, sunucusuz uygulamaların verimli bir şekilde devreye alınmasını ve yönetilmesini sağlar. İşte bazı öneriler:

İşlevlerinizi ve şablonlarınızı modüler hale getirin

Her özellik veya hizmet için ayrı Lambda işlevleri ve şablonları oluşturarak sunucusuz uygulamanızı düzenleyin. Bu, daha kolay bakım ve endişelerin daha iyi ayrılmasına olanak tanır. AWS SAM ilke şablonlarını kullanın

AWS SAM, sunucusuz uygulamalarınız için IAM ilkelerini yönetmenize yardımcı olacak önceden tanımlanmış ilke şablonları sunar. Kaynaklarınız için güvenli ve tutarlı bir dizi izin sağlamak üzere bu şablonlardan yararlanın. Bağımlılıkları verimli bir şekilde yönetin

Npm veya pip gibi paket yöneticilerini kullanarak bağımlılıkları etkili bir şekilde düzenleyin. Bu, daha iyi sürüm kontrolü sağlar ve bağımlılıklardaki çakışma riskini azaltır. Sunucusuz uygulamalarınızı doğrulayın ve test edin

AWS bulutuna dağıtmadan önce sunucusuz uygulamaları yerel olarak doğrulamak ve test etmek için AWS SAM CLI'yi kullanın. Bu, sorunları erken belirlemeye yardımcı olur ve daha sorunsuz bir dağıtım sağlar. Performansı optimize edin ve maliyetleri azaltın

AWS X-Ray ve Amazon CloudWatch gibi araçları kullanarak sunucusuz uygulamanızın performansını analiz edin ve izleyin. Lambda işlevinin bellek boyutunu, zaman aşımını ve eşzamanlılık ayarlarını yapılandırarak uygulamayı optimize edin.

AWS SAM'in AppMaster.io ile entegrasyonu

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster.io , sunucusuz özelliklerinden yararlanmak için AWS SAM ile entegre edilebilir. AppMaster.io'nun AWS SAM ile bağlanması çok sayıda avantaj sağlar:

Sunucusuz uygulamalar tasarlamak için AppMaster .io'yu kullanın

AppMaster .io'nun görsel arabirimi, AWS SAM kullanarak sunucusuz uygulamaların kolayca oluşturulmasına olanak tanır. Kod yazmadan veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturabilirsiniz. Otomatik oluşturulan belgelerden yararlanın

AppMaster .io, sunucusuz uygulamayı tasarlarken, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için Swagger (OpenAPI) belgelerini otomatik olarak oluşturur. Bu, AWS SAM API'leri ile çalışırken sorunsuz bir deneyim sağlar. Dinamik ve etkileşimli web uygulamaları oluşturun

AppMaster .io'nun güçlü özelliklerini kullanarak, AWS SAM ile sorunsuz çalışan tam etkileşimli web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Bu, ölçeklenebilir, verimli ve uygun maliyetli uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. AWS Lambda olay tetikleyicilerini entegre edin

AppMaster .io, AWS SAM tarafından oluşturulan Lambda olay tetikleyicilerini kullanmanıza izin vererek, sunucusuz işlevleri AppMaster .io'nun iş mantığına bağlamanızı mümkün kılar. Bu, sunucusuz uygulamanın sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

AppMaster.io'yu AWS SAM ile entegre etmek, sunucusuz uygulamaları daha hızlı ve daha verimli bir şekilde oluşturmanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyarak sonuçta zamandan ve geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

Çözüm

AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM), AWS Bulut üzerinde sunucusuz uygulama geliştirmeyi ve devreye almayı basitleştiren temel bir çerçevedir. Geliştiriciler, güçlü özelliklerinden yararlanarak süreçlerini kolaylaştırabilir, dağıtımı basitleştirebilir ve temeldeki sunucu altyapısı hakkında endişelenmeden uygulama yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetebilir. AWS CloudFormation ve AWS SAM CLI ile entegrasyonu, geliştiricilere kapsamlı ve tutarlı bir geliştirme ortamı sağlar. Lambda, API Gateway ve DynamoDB gibi çeşitli AWS hizmetleriyle çalışabilme özelliği, esnekliğini ve uyarlanabilirliğini daha da artırır. AWS SAM'i kullanırken en iyi uygulamaları dahil etmek, daha verimli ve ölçeklenebilir sunucusuz uygulamalara yol açarak sonuç olarak maliyet tasarrufu sağlayabilir ve performansı artırabilir.

Ayrıca AppMaster.io no-code platform, AWS SAM ile sorunsuz bir şekilde çalışarak no-code geliştirme ve sunucusuz mimari avantajlarının mükemmel bir karışımını sağlar. Bu entegrasyon, işletmelerin ihtiyaçları değiştikçe çevik kalırken daha hızlı geliştirme ve devreye alma süreleri elde etmelerine yardımcı olabilir. Sunucusuz mimariler giderek daha belirgin hale geldikçe, AWS SAM çerçevesi ve en iyi uygulamaları hakkında derin bir anlayışa sahip olmak, geliştiricilerin modern bulut tabanlı uygulama endüstrisinde rekabetçi kalabilmeleri için çok önemlidir.