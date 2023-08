Introduzione al modello applicativo AWS Serverless

AWS Serverless Application Model (SAM) è un framework open-source progettato per semplificare lo sviluppo, la gestione e la distribuzione di applicazioni serverless sul cloud AWS. Estende AWS CloudFormation per fornire un modo semplificato di definire le risorse serverless, come le funzioni AWS Lambda, le API Amazon API Gateway e le tabelle Amazon DynamoDB, necessarie per l'applicazione serverless. AWS SAM include un modello di specifica in formato YAML o JSON per definire le risorse e consentire la generazione e la connessione automatica delle risorse serverless.

Utilizzando AWS SAM, gli sviluppatori possono accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni serverless e concentrarsi maggiormente sulla scrittura della logica applicativa. Inoltre, AWS SAM si integra perfettamente con altri servizi AWS e strumenti per gli sviluppatori, rendendo più facile per i team sviluppare applicazioni serverless in un ambiente coerente. Consente inoltre agli sviluppatori di testare, eseguire il debug e distribuire le applicazioni serverless in locale o in remoto.

Caratteristiche principali di AWS SAM

AWS SAM è dotato di una serie di potenti funzionalità che rendono lo sviluppo di applicazioni serverless più efficiente e senza problemi:

Configurazione a distribuzione singola: AWS SAM semplifica la distribuzione serverless consentendo agli sviluppatori di definire la loro applicazione serverless e le sue risorse in un unico file modello. AWS CloudFormation fornisce e configura automaticamente le risorse necessarie quando il modello viene distribuito.

AWS SAM semplifica la distribuzione serverless consentendo agli sviluppatori di definire la loro applicazione serverless e le sue risorse in un unico file modello. AWS CloudFormation fornisce e configura automaticamente le risorse necessarie quando il modello viene distribuito. Test e debug locali: Con AWS SAM CLI, gli sviluppatori possono eseguire e debuggare le applicazioni serverless in locale prima di distribuirle nel cloud. Questo assicura che la logica dell'applicazione e le configurazioni delle risorse funzionino correttamente prima di essere trasferite in un ambiente live.

Con AWS SAM CLI, gli sviluppatori possono eseguire e debuggare le applicazioni serverless in locale prima di distribuirle nel cloud. Questo assicura che la logica dell'applicazione e le configurazioni delle risorse funzionino correttamente prima di essere trasferite in un ambiente live. Best practice integrate: I modelli SAM di AWS hanno diverse best practice integrate, come la sintassi semplificata, il supporto per CORS e il troncamento dei campi e la gestione automatica dei criteri delle risorse. Queste best practice aiutano gli sviluppatori a seguire le linee guida di AWS e a prevenire i problemi più comuni delle applicazioni serverless.

I modelli SAM di AWS hanno diverse best practice integrate, come la sintassi semplificata, il supporto per CORS e il troncamento dei campi e la gestione automatica dei criteri delle risorse. Queste best practice aiutano gli sviluppatori a seguire le linee guida di AWS e a prevenire i problemi più comuni delle applicazioni serverless. Modelli di policy: AWS SAM include modelli di policy che gli sviluppatori possono utilizzare per gestire l'accesso alle risorse nelle loro applicazioni serverless. Utilizzando questi modelli di policy, le best practice di sicurezza sono incluse per impostazione predefinita, semplificando notevolmente la creazione e la gestione delle policy IAM.

AWS SAM include modelli di policy che gli sviluppatori possono utilizzare per gestire l'accesso alle risorse nelle loro applicazioni serverless. Utilizzando questi modelli di policy, le best practice di sicurezza sono incluse per impostazione predefinita, semplificando notevolmente la creazione e la gestione delle policy IAM. Supporto per vari servizi AWS: I modelli SAM di AWS possono definire risorse per numerosi servizi AWS, come Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events e Simple Notification Service (SNS). Questo supporto facilita l'integrazione di vari servizi per creare applicazioni serverless complesse e ricche di funzionalità.

Vantaggi dell'utilizzo di AWS SAM per lo sviluppo di applicazioni serverless

L'utilizzo di AWS SAM per lo sviluppo di applicazioni serverless offre molteplici vantaggi a sviluppatori e organizzazioni:

Distribuzione semplificata: AWS SAM riduce la complessità dell'implementazione di applicazioni serverless effettuando automaticamente il provisioning e la configurazione delle risorse necessarie sulla base di un singolo file modello. Questa semplificazione consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla scrittura della logica applicativa piuttosto che sulla gestione dell'infrastruttura.

AWS SAM riduce la complessità dell'implementazione di applicazioni serverless effettuando automaticamente il provisioning e la configurazione delle risorse necessarie sulla base di un singolo file modello. Questa semplificazione consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla scrittura della logica applicativa piuttosto che sulla gestione dell'infrastruttura. Riduzione dei tempi di sviluppo: AWS SAM offre un processo di sviluppo semplificato per le applicazioni serverless, che si traduce in cicli di sviluppo più rapidi e in un utilizzo più efficiente delle risorse, aspetto cruciale in un settore in rapida evoluzione.

AWS SAM offre un processo di sviluppo semplificato per le applicazioni serverless, che si traduce in cicli di sviluppo più rapidi e in un utilizzo più efficiente delle risorse, aspetto cruciale in un settore in rapida evoluzione. Ambiente di sviluppo coerente: AWS SAM si integra con vari servizi, strumenti e IDE di AWS, consentendo un flusso di lavoro coerente tra i diversi team e le diverse fasi di sviluppo, dalla creazione e dal test all'integrazione continua e alla distribuzione.

AWS SAM si integra con vari servizi, strumenti e IDE di AWS, consentendo un flusso di lavoro coerente tra i diversi team e le diverse fasi di sviluppo, dalla creazione e dal test all'integrazione continua e alla distribuzione. Efficienza dei costi: Utilizzando il modello di prezzo pay-as-you-go di AWS, le applicazioni serverless sviluppate con AWS SAM possono ridurre i costi dell'infrastruttura, in quanto gli utenti devono pagare solo per le risorse effettivamente consumate dalle loro applicazioni piuttosto che per le risorse pre-allocate.

Utilizzando il modello di prezzo pay-as-you-go di AWS, le applicazioni serverless sviluppate con AWS SAM possono ridurre i costi dell'infrastruttura, in quanto gli utenti devono pagare solo per le risorse effettivamente consumate dalle loro applicazioni piuttosto che per le risorse pre-allocate. Estensione delle funzionalità con codice personalizzato: Se da un lato AWS SAM semplifica il processo di sviluppo, dall'altro offre la flessibilità di estendere le sue funzionalità con codice personalizzato, consentendo agli sviluppatori di adattare le applicazioni serverless alle loro esigenze specifiche.

AWS SAM porta semplicità, efficienza e risparmio nello sviluppo di applicazioni serverless. Massimizza il potenziale del serverless computing, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sulla creazione di applicazioni fantastiche e meno sulla gestione dell'infrastruttura.

Come iniziare con AWS SAM

Per iniziare a utilizzare AWS Serverless Application Model (SAM), è necessario disporre di un account AWS e installare AWS CLI e AWS SAM CLI sul proprio computer. Assicurarsi di configurare l'AWS CLI con le proprie credenziali prima di procedere. Una volta configurato il tutto, potete seguire i passaggi seguenti:

Creare una nuova cartella di progetto: Utilizzate il terminale (o il prompt dei comandi) per creare una nuova cartella per la vostra applicazione serverless. Navigare nella cartella per procedere con la configurazione. Inizializzare l'applicazione AWS SAM: Eseguire il seguente comando nel terminale:

sam init

Questo comando inizializza una nuova applicazione SAM, fornendo un file template.yaml e una cartella di codice con una funzione Lambda di esempio. È possibile scegliere un runtime per la funzione serverless tra le opzioni fornite (ad esempio, Node.js, Python, Go) e selezionare un modello per l'applicazione.

Esplorare i file generati: Aprire la cartella del progetto nell'editor di codice preferito ed esaminare i file generati per comprendere meglio la struttura del modello e la funzione Lambda. Creare e configurare risorse aggiuntive: Utilizzare il file template.yaml per definire le risorse richieste dalla propria applicazione serverless, come API, database ed eventi. È anche possibile modificare la funzione Lambda di esempio per implementare la propria logica. Testare l'applicazione serverless in locale: Utilizzate l'AWS SAM CLI per testare ed eseguire il debug dell'applicazione serverless in locale prima di distribuirla nel cloud AWS. Eseguite il seguente comando nel terminale:

sam local invoke

Questo comando richiama la funzione serverless e visualizza l'output, consentendo di eseguire il debug e il test dell'applicazione.

Distribuire l'applicazione serverless: Una volta testata l'applicazione in locale, utilizzare il seguente comando per pacchettizzarla e distribuirla su AWS CloudFormation:

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

Sostituire <i>vostro-s3-bucket-name</i>, <i>template.yaml</i> e <i>vostro-stack-name</i> con i valori appropriati. CAPABILITY_IAM consente ad AWS CloudFormation di creare i ruoli IAM necessari per l'applicazione serverless.

Una volta distribuita l'applicazione serverless, AWS CloudFormation mette a disposizione tutte le risorse definite nel file template.yaml e si può iniziare a utilizzare l'applicazione.

AWS SAM CLI

L'AWS Serverless Application Model Command Line Interface (SAM CLI) è essenziale per sviluppare, testare e distribuire applicazioni serverless. Fornisce un ricco set di comandi che consente di gestire efficacemente le applicazioni serverless. Di seguito sono riportati alcuni comandi AWS SAM CLI utilizzati di frequente:

sam init: Inizializza una nuova applicazione serverless preconfigurata con un file template.yaml e una funzione Lambda di esempio.

Inizializza una nuova applicazione serverless preconfigurata con un file template.yaml e una funzione Lambda di esempio. sam build: Costruisce l'applicazione serverless, impacchettando il codice della funzione Lambda e le sue dipendenze.

Costruisce l'applicazione serverless, impacchettando il codice della funzione Lambda e le sue dipendenze. sam local invoke: Invoca l'applicazione serverless localmente, consentendo di testare ed eseguire il debug dell'applicazione.

Invoca l'applicazione serverless localmente, consentendo di testare ed eseguire il debug dell'applicazione. sam local start-api: Avvia un gateway API locale per l'applicazione serverless, consentendo di testare le API dell'applicazione.

Avvia un gateway API locale per l'applicazione serverless, consentendo di testare le API dell'applicazione. sam package: Impacchetta il codice e le dipendenze dell'applicazione serverless e lo carica su un bucket Amazon S3.

Impacchetta il codice e le dipendenze dell'applicazione serverless e lo carica su un bucket Amazon S3. sam deploy: Distribuisce l'applicazione serverless su AWS CloudFormation, fornendo tutte le risorse definite nel file template.yaml.

Distribuisce l'applicazione serverless su AWS CloudFormation, fornendo tutte le risorse definite nel file template.yaml. sam logs: Recupera e visualizza gli eventi di log delle funzioni Lambda.

Recupera e visualizza gli eventi di log delle funzioni Lambda. sam validate: convalida il file template.yaml, assicurando che sia ben formato e segua le best practice.

Questi comandi semplificano lo sviluppo di applicazioni serverless, facilitando la creazione, il test e la distribuzione delle applicazioni serverless nel cloud AWS.

Struttura dei modelli AWS SAM

I modelli AWS SAM sono file YAML o JSON che definiscono le risorse, le proprietà e le configurazioni dell'applicazione serverless. I modelli fungono da blueprint per l'infrastruttura dell'applicazione, consentendo di versionare, replicare e condividere facilmente le applicazioni serverless. Ecco una panoramica dei componenti principali di un tipico modello AWS SAM:

AWSTemplateFormatVersion: La versione del formato del template in uso (opzionale).

La versione del formato del template in uso (opzionale). Transform: La versione del modello AWS SAM. Utilizzare "AWS::Serverless-2016-10-31" per questa proprietà.

La versione del modello AWS SAM. Utilizzare "AWS::Serverless-2016-10-31" per questa proprietà. Risorse: Le risorse serverless e le loro proprietà. In questa sezione si definiscono le funzioni AWS Lambda, il gateway API e altre risorse AWS dipendenti necessarie per l'applicazione. A ogni risorsa viene assegnato un nome logico di risorsa, a cui si può fare riferimento in altre parti del modello.

Le risorse serverless e le loro proprietà. In questa sezione si definiscono le funzioni AWS Lambda, il gateway API e altre risorse AWS dipendenti necessarie per l'applicazione. A ogni risorsa viene assegnato un nome logico di risorsa, a cui si può fare riferimento in altre parti del modello. Parametri: Un insieme di parametri di input che si desidera rendere disponibili al modello (opzionale).

Un insieme di parametri di input che si desidera rendere disponibili al modello (opzionale). Uscite: Un insieme di valori di output che si desidera esporre ad altri modelli AWS SAM o stack AWS CloudFormation (opzionale).

Un insieme di valori di output che si desidera esporre ad altri modelli AWS SAM o stack AWS CloudFormation (opzionale). Globali: Una sezione in cui è possibile definire le impostazioni globali per tutte le risorse AWS::Serverless::Function del modello (opzionale).

Una sezione in cui è possibile definire le impostazioni globali per tutte le risorse AWS::Serverless::Function del modello (opzionale). Condizioni: Una serie di condizioni che si possono usare per personalizzare le proprietà delle risorse in base ai parametri di input o alle risorse esistenti (opzionale).

Quando si definiscono le risorse, si possono usare vari tipi di risorse specifiche di AWS, come:

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

Inoltre, è possibile utilizzare tipi di risorse personalizzate fornite da estensioni AWS SAM di terze parti. I modelli vengono letti e interpretati da AWS CloudFormation, che provvede a fornire le risorse necessarie in base alle dichiarazioni dell'utente.

Ora che avete compreso meglio la struttura dei modelli AWS SAM, procedete a modificare il file template.yaml per definire le risorse, le proprietà e le configurazioni della vostra applicazione serverless. Questo garantirà che l'applicazione sia costruita, testata e distribuita in linea con le best practice di AWS.

Risorse dei modelli AWS SAM

In AWS SAM, i modelli definiscono le risorse di un'applicazione serverless, comprese le funzioni AWS Lambda, le API di Amazon API Gateway e le tabelle di Amazon DynamoDB. I modelli sono file JSON o YAML che possono essere distribuiti utilizzando AWS CloudFormation. AWS SAM offre diversi tipi di risorse per le applicazioni serverless, come:

AWS::Serverless::Function

Questo tipo di risorsa rappresenta una funzione Lambda in un'applicazione serverless. È possibile definire proprietà come il tempo di esecuzione, il gestore, l'origine del codice e gli eventi associati. Ad esempio:

Risorse: LambdaFunction: Tipo: AWS::Serverless::Function Proprietà: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src Eventi: Api: Tipo: Api Proprietà: Percorso: /esempio Metodo: GET

AWS::Serverless::Api

Questo tipo di risorsa rappresenta un'API Gateway REST. È possibile definire proprietà come il nome dello stage, l'autenticazione e le impostazioni del metodo. Ad esempio:

Risorse: ApiGatewayApi: Tipo: AWS::Serverless::Api Proprietà: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONALE

AWS::Serverless::HTTPApi

Questo tipo di risorsa rappresenta un'API Gateway HTTP. Con le API HTTP, è possibile creare API a bassa latenza e convenienti, compresi i WebSocket. Ad esempio:

Resources: HttpApi: Type: AWS::Serverless::HTTPApi Proprietà: StageName: prod

AWS::Serverless::SimpleTable

Questo tipo di risorsa rappresenta una tabella DynamoDB. È possibile definire proprietà come la chiave primaria e le definizioni degli attributi. Ad esempio:

Risorse: DynamoDbTable: Tipo: AWS::Serverless::SimpleTable Proprietà: Chiave primaria: Nome: id Tipo: Stringa

Altre risorse AWS SAM includono AWS::Serverless::StateMachine (AWS Step Functions), AWS::Serverless::Application (applicazioni annidate) e AWS::Serverless::LayerVersion (livelli Lambda).

Migliori pratiche per l'utilizzo di AWS SAM

Il rispetto delle best practice nell'utilizzo di AWS SAM garantisce una distribuzione e una gestione efficiente delle applicazioni serverless. Ecco alcune raccomandazioni:

Modularizzare le funzioni e i modelli

Organizzate la vostra applicazione serverless creando funzioni Lambda e modelli separati per ogni funzione o servizio. Ciò consente una manutenzione più semplice e una migliore separazione dei problemi. Utilizzare i modelli di criteri di AWS SAM

AWS SAM offre modelli di criteri predefiniti per aiutarvi a gestire i criteri IAM per le vostre applicazioni serverless. Sfruttate questi modelli per garantire un insieme sicuro e coerente di autorizzazioni per le vostre risorse. Gestire le dipendenze in modo efficiente

Organizzate le dipendenze in modo efficace utilizzando gestori di pacchetti come npm o pip. Ciò consente un migliore controllo delle versioni e riduce il rischio di conflitti nelle dipendenze. Convalidare e testare le applicazioni serverless

Utilizzate l'AWS SAM CLI per convalidare e testare le applicazioni serverless in locale prima di distribuirle sul cloud AWS. Questo aiuta a identificare tempestivamente i problemi e garantisce una distribuzione più fluida. Ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi

Analizzate e monitorate le prestazioni della vostra applicazione serverless utilizzando strumenti come AWS X-Ray e Amazon CloudWatch. Ottimizzate l'applicazione configurando le dimensioni della memoria, il timeout e le impostazioni di concorrenza della funzione Lambda.

Integrazione di AWS SAM con AppMaster.io

AppMaster.io, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, può essere integrata con AWS SAM per sfruttare le sue funzionalità serverless. La connessione di AppMaster.io con AWS SAM offre numerosi vantaggi:

Utilizzare AppMaster .io per progettare applicazioni serverless

AppMaster L'interfaccia visiva di .io consente di creare facilmente applicazioni serverless utilizzando AWS SAM. Senza scrivere codice, è possibile creare modelli di dati, logica aziendale e API endpoints . Beneficiare della documentazione generata automaticamente

Durante la progettazione dell'applicazione serverless, AppMaster .io genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per gli script di migrazione del server endpoints e dello schema del database. Questo garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità quando si lavora con le API SAM di AWS. Creare applicazioni web dinamiche e interattive

Grazie alle potenti funzionalità di AppMaster .io, è possibile sviluppare applicazioni web completamente interattive che funzionano perfettamente con AWS SAM. Ciò consente di creare applicazioni scalabili, efficienti ed economiche. Integrazione di trigger di eventi AWS Lambda

AppMaster .io consente di utilizzare i trigger di eventi Lambda generati da AWS SAM, rendendo possibile il collegamento delle funzioni serverless con la logica aziendale di AppMaster .io. Ciò garantisce che l'applicazione serverless venga eseguita in modo fluido ed efficiente.

L'integrazione di AppMaster.io con AWS SAM consente di creare e distribuire applicazioni serverless in modo più rapido ed efficiente, risparmiando tempo e costi di sviluppo.

Conclusione

AWS Serverless Application Model (SAM) è un framework essenziale che semplifica lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni serverless su AWS Cloud. Sfruttando le sue potenti funzionalità, gli sviluppatori possono snellire il processo, semplificare la distribuzione e gestire in modo efficiente il ciclo di vita dell'applicazione senza preoccuparsi dell'infrastruttura server sottostante. L'integrazione con AWS CloudFormation e AWS SAM CLI offre agli sviluppatori un ambiente di sviluppo completo e coerente. La possibilità di lavorare con diversi servizi AWS, come Lambda, API Gateway e DynamoDB, ne aumenta ulteriormente la flessibilità e l'adattabilità. L'integrazione delle best practice nell'utilizzo di AWS SAM può portare ad applicazioni serverless più efficienti e scalabili, con conseguente risparmio economico e miglioramento delle prestazioni.

Inoltre, la piattaforma AppMaster.io no-code può funzionare senza soluzione di continuità con AWS SAM, offrendo una miscela perfetta di vantaggi dello sviluppo no-code e dell'architettura serverless. Questa integrazione può aiutare le aziende a velocizzare i tempi di sviluppo e di implementazione, rimanendo agili di fronte all'evoluzione delle loro esigenze. Poiché le architetture serverless stanno diventando sempre più importanti, la conoscenza approfondita del framework AWS SAM e delle sue best practice è fondamentale per gli sviluppatori per rimanere competitivi nel moderno settore delle applicazioni basate sul cloud.