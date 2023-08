Introdução ao modelo de aplicação sem servidor da AWS

O AWS Serverless Application Model (SAM) é uma estrutura de código aberto projetada para simplificar o desenvolvimento, o gerenciamento e a implantação de aplicativos sem servidor na nuvem da AWS. Ele estende o AWS CloudFormation para fornecer uma maneira simplificada de definir os recursos sem servidor, como funções do AWS Lambda, APIs do Amazon API Gateway e tabelas do Amazon DynamoDB, exigidos pelo seu aplicativo sem servidor. O AWS SAM inclui uma especificação de modelo no formato YAML ou JSON para definir recursos e permitir que os recursos sem servidor sejam gerados e conectados automaticamente.

Ao usar o AWS SAM, os desenvolvedores podem acelerar o processo de desenvolvimento de aplicativos sem servidor e se concentrar mais em escrever a lógica do aplicativo. Além disso, o AWS SAM integra-se perfeitamente com outros serviços AWS e ferramentas de programador, facilitando às equipas o desenvolvimento de aplicações sem servidor num ambiente consistente. Ele também permite que os desenvolvedores testem, depurem e implantem aplicativos sem servidor localmente ou remotamente.

Principais recursos do AWS SAM

O AWS SAM vem com um conjunto de recursos poderosos que tornam o desenvolvimento de aplicativos sem servidor mais eficiente e sem complicações:

Configuração de implantação única: O AWS SAM simplifica a implantação sem servidor, permitindo que os desenvolvedores definam seu aplicativo sem servidor e seus recursos em um único arquivo de modelo. O AWS CloudFormation provisiona e configura automaticamente os recursos necessários quando o modelo é implantado.

O AWS SAM simplifica a implantação sem servidor, permitindo que os desenvolvedores definam seu aplicativo sem servidor e seus recursos em um único arquivo de modelo. O AWS CloudFormation provisiona e configura automaticamente os recursos necessários quando o modelo é implantado. Teste e depuração locais: Com o AWS SAM CLI, os desenvolvedores podem executar e depurar aplicativos sem servidor localmente antes de implantá-los na nuvem. Isso garante que a lógica do aplicativo e as configurações de recursos funcionem corretamente antes de serem enviadas para um ambiente ativo.

Com o AWS SAM CLI, os desenvolvedores podem executar e depurar aplicativos sem servidor localmente antes de implantá-los na nuvem. Isso garante que a lógica do aplicativo e as configurações de recursos funcionem corretamente antes de serem enviadas para um ambiente ativo. Práticas recomendadas incorporadas: Os modelos do AWS SAM têm várias práticas recomendadas integradas, como sintaxe simplificada, suporte para CORS e truncamento de campo e gerenciamento automático de políticas de recursos. Essas práticas recomendadas ajudam os desenvolvedores a seguir as diretrizes da AWS e evitar problemas comuns de aplicativos sem servidor.

Os modelos do AWS SAM têm várias práticas recomendadas integradas, como sintaxe simplificada, suporte para CORS e truncamento de campo e gerenciamento automático de políticas de recursos. Essas práticas recomendadas ajudam os desenvolvedores a seguir as diretrizes da AWS e evitar problemas comuns de aplicativos sem servidor. Modelos de política: O AWS SAM inclui modelos de política que os desenvolvedores podem usar para gerenciar o acesso a recursos em seus aplicativos sem servidor. Ao empregar esses modelos de política, as práticas recomendadas de segurança são incluídas por padrão, simplificando significativamente a criação e o gerenciamento de políticas de IAM.

O AWS SAM inclui modelos de política que os desenvolvedores podem usar para gerenciar o acesso a recursos em seus aplicativos sem servidor. Ao empregar esses modelos de política, as práticas recomendadas de segurança são incluídas por padrão, simplificando significativamente a criação e o gerenciamento de políticas de IAM. Suporte para vários serviços do AWS: Os modelos do AWS SAM podem definir recursos para vários serviços do AWS, como Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events e Simple Notification Service (SNS). Esse suporte facilita a integração de vários serviços para criar aplicativos sem servidor complexos e ricos em recursos.

Benefícios de usar o AWS SAM para desenvolvimento de aplicativos sem servidor

Usar o AWS SAM para desenvolver aplicativos sem servidor traz vários benefícios para desenvolvedores e organizações:

Implantação simplificada: O AWS SAM reduz a complexidade da implantação sem servidor ao provisionar e configurar automaticamente os recursos necessários com base em um único arquivo de modelo. Essa simplificação permite que os desenvolvedores se concentrem em escrever a lógica do aplicativo em vez de gerenciar a infraestrutura.

O AWS SAM reduz a complexidade da implantação sem servidor ao provisionar e configurar automaticamente os recursos necessários com base em um único arquivo de modelo. Essa simplificação permite que os desenvolvedores se concentrem em escrever a lógica do aplicativo em vez de gerenciar a infraestrutura. Tempo de desenvolvimento reduzido: O AWS SAM fornece um processo de desenvolvimento simplificado para aplicativos sem servidor, resultando em ciclos de desenvolvimento mais rápidos e uso mais eficiente de recursos, o que é crucial em um setor em rápida evolução.

O AWS SAM fornece um processo de desenvolvimento simplificado para aplicativos sem servidor, resultando em ciclos de desenvolvimento mais rápidos e uso mais eficiente de recursos, o que é crucial em um setor em rápida evolução. Ambiente de desenvolvimento consistente: O AWS SAM integra-se com vários serviços, ferramentas e IDEs da AWS, permitindo um fluxo de trabalho consistente em diferentes equipas e fases de desenvolvimento, desde a criação e teste até à integração e implementação contínuas.

O AWS SAM integra-se com vários serviços, ferramentas e IDEs da AWS, permitindo um fluxo de trabalho consistente em diferentes equipas e fases de desenvolvimento, desde a criação e teste até à integração e implementação contínuas. Eficiência de custos: Ao utilizar o modelo de preços pay-as-you-go da AWS, os aplicativos sem servidor desenvolvidos com o AWS SAM podem reduzir os custos de infraestrutura, pois os usuários só precisam pagar pelos recursos reais consumidos por seus aplicativos, em vez de recursos pré-alocados.

Ao utilizar o modelo de preços pay-as-you-go da AWS, os aplicativos sem servidor desenvolvidos com o AWS SAM podem reduzir os custos de infraestrutura, pois os usuários só precisam pagar pelos recursos reais consumidos por seus aplicativos, em vez de recursos pré-alocados. Amplie os recursos com código personalizado: Embora o AWS SAM simplifique o processo de desenvolvimento, ele também oferece flexibilidade para estender seus recursos com código personalizado, permitindo que os desenvolvedores personalizem aplicativos sem servidor de acordo com suas necessidades específicas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

O AWS SAM traz simplicidade, eficiência e economia de custos para o desenvolvimento de aplicativos sem servidor. Ele maximiza o potencial da computação sem servidor, permitindo que os desenvolvedores se concentrem mais na criação de aplicativos fantásticos e menos no gerenciamento da infraestrutura.

Introdução ao AWS SAM

Para começar a usar o AWS Serverless Application Model (SAM), você precisa ter uma conta da AWS e instalar a AWS CLI e a AWS SAM CLI no seu computador. Certifique-se de configurar a CLI do AWS com suas credenciais antes de continuar. Depois de ter tudo configurado, você pode seguir as etapas abaixo:

Crie uma nova pasta de projeto: Use o terminal (ou prompt de comando) para criar um novo diretório para seu aplicativo sem servidor. Navegue até o diretório para prosseguir com a configuração. Inicialize seu aplicativo AWS SAM: Execute o seguinte comando no seu terminal:

sam init

Esse comando inicializa um novo aplicativo SAM, fornecendo um arquivo template.yaml e uma pasta de código com uma função Lambda de exemplo. Você pode escolher um tempo de execução para sua função sem servidor entre as opções fornecidas (por exemplo, Node.js, Python, Go) e selecionar um modelo para seu aplicativo.

Explore os arquivos gerados: Abra a pasta do projeto no seu editor de código preferido e revise os arquivos gerados para entender melhor a estrutura do modelo e a função Lambda. Crie e configure recursos adicionais: Use o arquivo template.yaml para definir os recursos que seu aplicativo sem servidor requer, como APIs, bancos de dados e eventos. Você também pode modificar a função Lambda de exemplo para implementar sua própria lógica. Teste seu aplicativo sem servidor localmente: Use a CLI do AWS SAM para testar e depurar seu aplicativo sem servidor localmente antes de implantá-lo na nuvem do AWS. Execute o seguinte comando no terminal:

sam local invoke

Esse comando invoca sua função sem servidor e exibe a saída, permitindo que você depure e teste seu aplicativo.

Implante seu aplicativo sem servidor: Depois de testar seu aplicativo localmente, use o seguinte comando para empacotá-lo e implantá-lo no AWS CloudFormation:

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

Substitua <i>your-s3-bucket-name</i>, <i>template.yaml</i> e <i>your-stack-name</i> pelos valores apropriados. CAPABILITY_IAM permite que o AWS CloudFormation crie as funções de IAM necessárias para seu aplicativo sem servidor.

Depois que seu aplicativo sem servidor é implantado, o AWS CloudFormation provisiona todos os recursos definidos no arquivo template.yaml, e você pode começar a usar seu aplicativo.

CLI DO AWS SAM

A interface de linha de comando do modelo de aplicativo sem servidor da AWS (SAM CLI) é essencial para desenvolver, testar e implantar aplicativos sem servidor. Ela fornece um conjunto de comandos avançado que permite gerenciar seus aplicativos sem servidor com eficiência. Veja a seguir alguns comandos da CLI do AWS SAM usados com frequência:

sam init: Inicializa um novo aplicativo sem servidor pré-configurado com um arquivo template.yaml e uma função Lambda de exemplo.

Inicializa um novo aplicativo sem servidor pré-configurado com um arquivo template.yaml e uma função Lambda de exemplo. sam build: Compila seu aplicativo sem servidor, empacotando o código da função Lambda e suas dependências.

Compila seu aplicativo sem servidor, empacotando o código da função Lambda e suas dependências. sam local invoke: Invoca seu aplicativo sem servidor localmente, permitindo que você teste e depure o aplicativo.

Invoca seu aplicativo sem servidor localmente, permitindo que você teste e depure o aplicativo. sam local start-api: Inicia um Gateway de API local para seu aplicativo sem servidor, permitindo que você teste as APIs do seu aplicativo sem servidor.

Inicia um Gateway de API local para seu aplicativo sem servidor, permitindo que você teste as APIs do seu aplicativo sem servidor. sam package: Empacota o código e as dependências do seu aplicativo sem servidor e faz o upload para um bucket do Amazon S3.

Empacota o código e as dependências do seu aplicativo sem servidor e faz o upload para um bucket do Amazon S3. sam deploy: Implanta seu aplicativo sem servidor no AWS CloudFormation, provisionando todos os recursos definidos no arquivo template.yaml.

Implanta seu aplicativo sem servidor no AWS CloudFormation, provisionando todos os recursos definidos no arquivo template.yaml. sam logs: Recupera e exibe eventos de log das suas funções Lambda.

Recupera e exibe eventos de log das suas funções Lambda. sam validate: Valida seu arquivo template.yaml, garantindo que ele esteja bem formado e siga as práticas recomendadas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Esses comandos simplificam o desenvolvimento de aplicativos sem servidor, facilitando a criação, o teste e a implantação de seus aplicativos sem servidor na nuvem da AWS.

Estrutura de modelo do AWS SAM

Os modelos do AWS SAM são arquivos YAML ou JSON que definem os recursos, as propriedades e as configurações do seu aplicativo sem servidor. Os modelos funcionam como plantas para a infraestrutura do aplicativo, permitindo que você crie versões, replique e compartilhe seus aplicativos sem servidor com facilidade. Aqui está uma visão geral dos principais componentes de um modelo típico do AWS SAM:

AWSTemplateFormatVersion: A versão do formato do modelo que você está usando (opcional).

A versão do formato do modelo que você está usando (opcional). Transformar: A versão do modelo do AWS SAM. Use "AWS::Serverless-2016-10-31" para essa propriedade.

A versão do modelo do AWS SAM. Use "AWS::Serverless-2016-10-31" para essa propriedade. Recursos: Os recursos sem servidor e suas propriedades. Nesta secção, define as funções AWS Lambda, o API Gateway e outros recursos AWS dependentes necessários para a sua aplicação. A cada recurso é atribuído um nome de recurso lógico, e você pode fazer referência ao nome em outras partes do modelo.

Os recursos sem servidor e suas propriedades. Nesta secção, define as funções AWS Lambda, o API Gateway e outros recursos AWS dependentes necessários para a sua aplicação. A cada recurso é atribuído um nome de recurso lógico, e você pode fazer referência ao nome em outras partes do modelo. Parâmetros: Um conjunto de parâmetros de entrada que você deseja disponibilizar para o modelo (opcional).

Um conjunto de parâmetros de entrada que você deseja disponibilizar para o modelo (opcional). Saídas: Um conjunto de valores de saída que você deseja expor a outros modelos do AWS SAM ou pilhas do AWS CloudFormation (opcional).

Um conjunto de valores de saída que você deseja expor a outros modelos do AWS SAM ou pilhas do AWS CloudFormation (opcional). Globais: Uma seção em que você pode definir configurações globais para todos os recursos do AWS::Serverless::Function no modelo (opcional).

Uma seção em que você pode definir configurações globais para todos os recursos do AWS::Serverless::Function no modelo (opcional). Condições: Um conjunto de condições que você pode usar para personalizar as propriedades do recurso com base em parâmetros de entrada ou recursos existentes (opcional).

Ao definir recursos, você pode usar vários tipos de recursos específicos do AWS, como:

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

Além disso, pode utilizar tipos de recursos personalizados fornecidos por extensões AWS SAM de terceiros. Os modelos são lidos e interpretados pelo AWS CloudFormation, que provisiona os recursos necessários com base nas suas declarações.

Agora que você entende melhor a estrutura do modelo do AWS SAM, continue modificando o arquivo template.yaml para definir os recursos, as propriedades e as configurações do aplicativo sem servidor. Isso garantirá que seu aplicativo seja criado, testado e implantado de acordo com as práticas recomendadas da AWS.

Recursos de modelo do AWS SAM

No AWS SAM, os modelos definem os recursos de um aplicativo sem servidor, incluindo funções do AWS Lambda, APIs do Amazon API Gateway e tabelas do Amazon DynamoDB. Os modelos são arquivos JSON ou YAML que podem ser implantados usando o AWS CloudFormation. O AWS SAM oferece vários tipos de recursos para aplicativos sem servidor, como:

AWS::Serverless::Function

Esse tipo de recurso representa uma função Lambda em um aplicativo sem servidor. É possível definir propriedades como o tempo de execução, o manipulador, a fonte de código e os eventos associados. Por exemplo:

Recursos: LambdaFunction: Tipo: AWS::Serverless::Function Propriedades: Tempo de execução: nodejs14.x Manipulador: index.handler CodeUri: ./src Eventos: Api: Tipo: Propriedades da API: Caminho: /example Método: GET

AWS::Serverless::Api

Esse tipo de recurso representa uma API REST do gateway de API. Você pode definir propriedades como o nome do estágio, a autenticação e as configurações do método. Por exemplo:

Recursos: ApiGatewayApi: Tipo: AWS::Serverless::Api Propriedades: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL

AWS::Serverless::HTTPApi

Esse tipo de recurso representa uma API HTTP do gateway de API. Com as APIs HTTP, é possível criar APIs de baixa latência e econômicas, incluindo WebSockets. Por exemplo:

Recursos: HttpApi: Tipo: AWS::Serverless::HTTPApi Propriedades: StageName: prod

AWS::Serverless::SimpleTable

Este tipo de recurso representa uma tabela DynamoDB. É possível definir propriedades como a chave primária e as definições de atributo. Por exemplo:

Recursos: DynamoDbTable: Tipo: AWS::Serverless::SimpleTable Propriedades: PrimaryKey: Name: id Type: String

Outros recursos do AWS SAM incluem AWS::Serverless::StateMachine (AWS Step Functions), AWS::Serverless::Application (aplicativos aninhados) e AWS::Serverless::LayerVersion (camadas Lambda).

Práticas recomendadas para usar o AWS SAM

A adesão às práticas recomendadas ao usar o AWS SAM garante a implantação e o gerenciamento eficientes de aplicativos sem servidor. Aqui estão algumas recomendações:

Modularize suas funções e modelos

Organize seu aplicativo sem servidor criando funções e modelos Lambda separados para cada recurso ou serviço. Isso permite uma manutenção mais fácil e uma melhor separação de preocupações. Usar modelos de política do AWS SAM

O AWS SAM oferece modelos de política predefinidos para ajudá-lo a gerenciar políticas de IAM para seus aplicativos sem servidor. Aproveite esses modelos para garantir um conjunto seguro e consistente de permissões para seus recursos. Gerenciar dependências de forma eficiente

Organize as dependências de forma eficaz usando gerenciadores de pacotes como npm ou pip. Isso permite um melhor controle de versão e reduz o risco de conflitos nas dependências. Valide e teste seus aplicativos sem servidor

Use a CLI do AWS SAM para validar e testar os aplicativos sem servidor localmente antes de implantá-los na nuvem da AWS. Isso ajuda a identificar problemas antecipadamente e garante uma implantação mais tranquila. Otimize o desempenho e reduza os custos

Analise e monitore o desempenho do seu aplicativo sem servidor usando ferramentas como o AWS X-Ray e o Amazon CloudWatch. Otimize o aplicativo configurando o tamanho da memória, o tempo limite e as configurações de simultaneidade da função Lambda.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Integração do AWS SAM com AppMaster.io

OAppMaster.io, uma poderosa plataforma sem código para criar aplicativos de back-end, Web e móveis, pode ser integrado ao AWS SAM para aproveitar seus recursos sem servidor. A ligação de AppMaster.io ao AWS SAM proporciona inúmeras vantagens:

Use o AppMaster .io para projetar aplicativos sem servidor

AppMaster A interface visual do .io permite a criação fácil de aplicativos sem servidor usando o AWS SAM. Sem escrever código, é possível criar modelos de dados, lógica comercial e API endpoints . Beneficie-se da documentação gerada automaticamente

Ao projetar o aplicativo sem servidor, o AppMaster .io gera automaticamente a documentação Swagger (OpenAPI) para o servidor endpoints e os scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso garante uma experiência perfeita ao trabalhar com as APIs do AWS SAM. Criar aplicações Web dinâmicas e interactivas

Usando os poderosos recursos do AppMaster .io, é possível desenvolver aplicativos Web totalmente interativos que funcionam perfeitamente com o AWS SAM. Isso permite a criação de aplicativos escalonáveis, eficientes e econômicos. Integrar accionadores de eventos do AWS Lambda

AppMaster O .io permite-lhe utilizar accionadores de eventos Lambda gerados pelo AWS SAM, tornando possível ligar funções sem servidor à lógica empresarial do AppMaster .io. Isso garante que o aplicativo sem servidor seja executado de forma suave e eficiente.

A integração do AppMaster.io com o AWS SAM permite-lhe criar e implementar aplicações sem servidor de forma mais rápida e eficiente, poupando tempo e custos de desenvolvimento.

Conclusão

O AWS Serverless Application Model (SAM) é uma estrutura essencial que simplifica o desenvolvimento e a implantação de aplicativos sem servidor no AWS Cloud. Ao aproveitar seus recursos poderosos, os desenvolvedores podem agilizar seu processo, simplificar a implantação e gerenciar com eficiência o ciclo de vida do aplicativo sem se preocupar com a infraestrutura de servidor subjacente. A sua integração com o AWS CloudFormation e o AWS SAM CLI fornece aos programadores um ambiente de desenvolvimento abrangente e consistente. A capacidade de trabalhar com vários serviços AWS, como Lambda, API Gateway e DynamoDB, aumenta ainda mais a sua flexibilidade e adaptabilidade. A incorporação de práticas recomendadas ao usar o AWS SAM pode levar a aplicativos sem servidor mais eficientes e escalonáveis, gerando economia de custos e melhorando o desempenho.

Além disso, a plataforma AppMaster.io no-code pode funcionar perfeitamente com o AWS SAM, fornecendo a combinação perfeita das vantagens do desenvolvimento no-code e da arquitetura sem servidor. Esta integração pode ajudar as empresas a obter tempos de desenvolvimento e implementação mais rápidos, mantendo-se ágeis à medida que as suas necessidades evoluem. À medida que as arquiteturas sem servidor se tornam cada vez mais proeminentes, ter uma compreensão profunda da estrutura do AWS SAM e suas práticas recomendadas é crucial para que os desenvolvedores permaneçam competitivos no setor moderno de aplicativos baseados em nuvem.