Einführung in das AWS Serverless Application Model

Das AWS Serverless Application Model (SAM) ist ein Open-Source-Framework, das die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von serverlosen Anwendungen in der AWS-Cloud vereinfachen soll. Es erweitert AWS CloudFormation, um eine optimierte Methode zur Definition der serverlosen Ressourcen, wie AWS Lambda-Funktionen, Amazon API Gateway-APIs und Amazon DynamoDB-Tabellen, die für Ihre serverlose Anwendung erforderlich sind, bereitzustellen. AWS SAM enthält eine Vorlagenspezifikation im YAML- oder JSON-Format zur Definition von Ressourcen und ermöglicht die automatische Generierung und Verbindung von serverlosen Ressourcen.

Durch die Verwendung von AWS SAM können Entwickler den Entwicklungsprozess von serverlosen Anwendungen beschleunigen und sich mehr auf das Schreiben der Anwendungslogik konzentrieren. Darüber hinaus lässt sich AWS SAM nahtlos in andere AWS-Services und Entwickler-Tools integrieren, was es für Teams einfacher macht, serverlose Anwendungen in einer einheitlichen Umgebung zu entwickeln. Es ermöglicht Entwicklern auch das Testen, Debuggen und Bereitstellen von serverlosen Anwendungen lokal oder per Fernzugriff.

Hauptmerkmale von AWS SAM

AWS SAM verfügt über eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die die Entwicklung von serverlosen Anwendungen effizienter und müheloser machen:

Einmalige Bereitstellungskonfiguration: AWS SAM vereinfacht die serverlose Bereitstellung, indem es Entwicklern ermöglicht, ihre serverlose Anwendung und deren Ressourcen in einer einzigen Vorlagendatei zu definieren. AWS CloudFormation stellt die erforderlichen Ressourcen automatisch bereit und konfiguriert sie, wenn die Vorlage bereitgestellt wird.

Lokales Testen und Debuggen: Mit der AWS SAM CLI können Entwickler serverlose Anwendungen lokal ausführen und debuggen, bevor sie in der Cloud bereitgestellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anwendungslogik und die Ressourcenkonfigurationen korrekt funktionieren, bevor sie in eine Live-Umgebung übertragen werden.

Integrierte Best Practices: AWS SAM-Vorlagen verfügen über mehrere integrierte Best Practices, wie z. B. eine vereinfachte Syntax, Unterstützung für CORS und Feldtrunkierung sowie die automatische Verwaltung von Ressourcenrichtlinien. Diese Best Practices helfen Entwicklern, die AWS-Richtlinien zu befolgen und häufige Probleme bei serverlosen Anwendungen zu vermeiden.

Richtlinienvorlagen: AWS SAM enthält Richtlinienvorlagen, die Entwickler zur Verwaltung des Ressourcenzugriffs in ihren serverlosen Anwendungen verwenden können. Durch die Verwendung dieser Richtlinienvorlagen sind standardmäßig bewährte Sicherheitsverfahren enthalten, was die Erstellung und Verwaltung von IAM-Richtlinien erheblich vereinfacht.

Unterstützung für verschiedene AWS-Services: AWS SAM-Vorlagen können Ressourcen für zahlreiche AWS-Services definieren, z. B. Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events und Simple Notification Service (SNS). Diese Unterstützung erleichtert die Integration verschiedener Services, um komplexe, funktionsreiche serverlose Anwendungen zu erstellen.

Vorteile der Verwendung von AWS SAM für die Entwicklung serverloser Anwendungen

Die Verwendung von AWS SAM für die Entwicklung serverloser Anwendungen bringt Entwicklern und Unternehmen mehrere Vorteile:

Vereinfachte Bereitstellung: AWS SAM reduziert die Komplexität der serverlosen Bereitstellung, indem es die erforderlichen Ressourcen automatisch auf der Grundlage einer einzigen Vorlagendatei bereitstellt und konfiguriert. Dank dieser Vereinfachung können sich Entwickler auf das Schreiben der Anwendungslogik konzentrieren, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.

Geringere Entwicklungszeit: AWS SAM bietet einen gestrafften Entwicklungsprozess für serverlose Anwendungen, was zu schnelleren Entwicklungszyklen und einer effizienteren Ressourcennutzung führt, was in einer sich schnell entwickelnden Branche entscheidend ist.

Konsistente Entwicklungsumgebung: AWS SAM lässt sich in verschiedene AWS-Services, -Tools und -IDEs integrieren und ermöglicht einen konsistenten Arbeitsablauf über verschiedene Entwicklungsteams und -phasen hinweg, von der Erstellung und Prüfung bis hin zur kontinuierlichen Integration und Bereitstellung.

Kosteneffizienz: Durch die Nutzung des Pay-as-you-go-Preismodells von AWS können mit AWS SAM entwickelte serverlose Anwendungen die Infrastrukturkosten senken, da Benutzer nur für die tatsächlich von ihren Anwendungen verbrauchten Ressourcen zahlen müssen und nicht für vorab zugewiesene Ressourcen.

Erweitern Sie Funktionen mit benutzerdefiniertem Code: AWS SAM vereinfacht nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern bietet auch die Flexibilität, die Funktionen mit benutzerdefiniertem Code zu erweitern, sodass Entwickler serverlose Anwendungen an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

AWS SAM bringt Einfachheit, Effizienz und Kosteneinsparungen für die Entwicklung serverloser Anwendungen. Es maximiert das Potenzial des serverlosen Computings und ermöglicht es Entwicklern, sich mehr auf die Erstellung fantastischer Anwendungen und weniger auf die Verwaltung der Infrastruktur zu konzentrieren.

Erste Schritte mit AWS SAM

Um mit AWS Serverless Application Model (SAM) zu beginnen, benötigen Sie ein AWS-Konto und müssen die AWS CLI und die AWS SAM CLI auf Ihrem Computer installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die AWS CLI mit Ihren Anmeldedaten konfigurieren, bevor Sie fortfahren. Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

Erstellen Sie einen neuen Projektordner: Verwenden Sie das Terminal (oder die Eingabeaufforderung), um ein neues Verzeichnis für Ihre serverlose Anwendung zu erstellen. Navigieren Sie zu diesem Verzeichnis, um mit der Einrichtung fortzufahren. Initialisieren Sie Ihre AWS SAM-Anwendung: Führen Sie den folgenden Befehl in Ihrem Terminal aus:

sam init

Dieser Befehl initialisiert eine neue SAM-Anwendung und stellt Ihnen eine template.yaml-Datei und einen Code-Ordner mit einer Beispiel-Lambda-Funktion zur Verfügung. Sie können eine Laufzeit für Ihre serverlose Funktion aus den vorgegebenen Optionen auswählen (z. B. Node.js, Python, Go) und eine Vorlage für Ihre Anwendung wählen.

Erkunden Sie die generierten Dateien: Öffnen Sie den Projektordner in Ihrem bevorzugten Code-Editor und überprüfen Sie die generierten Dateien, um die Vorlagenstruktur und die Lambda-Funktion besser zu verstehen. Erstellen und konfigurieren Sie zusätzliche Ressourcen: Verwenden Sie die Datei template.yaml, um die Ressourcen zu definieren, die Ihre serverlose Anwendung benötigt, z. B. APIs, Datenbanken und Ereignisse. Sie können auch die Lambda-Beispielfunktion ändern, um Ihre eigene Logik zu implementieren. Testen Sie Ihre serverlose Anwendung lokal: Verwenden Sie die AWS SAM CLI, um Ihre serverlose Anwendung lokal zu testen und zu debuggen, bevor Sie sie in der AWS-Cloud bereitstellen. Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus:

sam local invoke

Dieser Befehl ruft Ihre serverlose Funktion auf und zeigt die Ausgabe an, so dass Sie Ihre Anwendung debuggen und testen können.

Stellen Sie Ihre serverlose Anwendung bereit: Sobald Sie Ihre Anwendung lokal getestet haben, verwenden Sie den folgenden Befehl, um sie zu verpacken und in AWS CloudFormation bereitzustellen:

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

Ersetzen Sie <i>Ihr-s3-Bucket-Name</i>, <i>vorlage.yaml</i> und <i>Ihr-Stack-Name</i> durch die entsprechenden Werte. CAPABILITY_IAM ermöglicht es AWS CloudFormation, die erforderlichen IAM-Rollen für Ihre serverlose Anwendung zu erstellen.

Sobald Ihre serverlose Anwendung bereitgestellt ist, stellt AWS CloudFormation alle in der Datei template.yaml definierten Ressourcen bereit, und Sie können Ihre Anwendung verwenden.

AWS SAM CLI

Die AWS Serverless Application Model Command Line Interface (SAM CLI) ist für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von serverlosen Anwendungen unerlässlich. Sie bietet einen umfangreichen Befehlssatz, mit dem Sie Ihre serverlosen Anwendungen effektiv verwalten können. Im Folgenden finden Sie einige häufig verwendete AWS SAM CLI-Befehle:

sam init: Initialisiert eine neue serverlose Anwendung, die mit einer template.yaml-Datei und einer Beispiel-Lambda-Funktion vorkonfiguriert ist.

Initialisiert eine neue serverlose Anwendung, die mit einer template.yaml-Datei und einer Beispiel-Lambda-Funktion vorkonfiguriert ist. sam build: Erstellt Ihre serverlose Anwendung und verpackt den Lambda-Funktionscode und seine Abhängigkeiten.

Erstellt Ihre serverlose Anwendung und verpackt den Lambda-Funktionscode und seine Abhängigkeiten. sam local invoke: Ruft Ihre serverlose Anwendung lokal auf, so dass Sie die Anwendung testen und debuggen können.

Ruft Ihre serverlose Anwendung lokal auf, so dass Sie die Anwendung testen und debuggen können. sam local start-api: Startet ein lokales API-Gateway für Ihre serverlose Anwendung, damit Sie die APIs Ihrer serverlosen Anwendung testen können.

Startet ein lokales API-Gateway für Ihre serverlose Anwendung, damit Sie die APIs Ihrer serverlosen Anwendung testen können. sam-Paket: Packt den Code und die Abhängigkeiten Ihrer serverlosen Anwendung und lädt sie in einen Amazon S3-Bucket hoch.

Packt den Code und die Abhängigkeiten Ihrer serverlosen Anwendung und lädt sie in einen Amazon S3-Bucket hoch. sam deploy: Stellt Ihre serverlose Anwendung in AWS CloudFormation bereit, wobei alle in der Datei template.yaml definierten Ressourcen bereitgestellt werden.

Stellt Ihre serverlose Anwendung in AWS CloudFormation bereit, wobei alle in der Datei template.yaml definierten Ressourcen bereitgestellt werden. sam logs: Ruft Protokollereignisse von Ihren Lambda-Funktionen ab und zeigt sie an.

Ruft Protokollereignisse von Ihren Lambda-Funktionen ab und zeigt sie an. sam validate: Validiert Ihre template.yaml-Datei und stellt sicher, dass sie wohlgeformt ist und den Best Practices entspricht.

Diese Befehle vereinfachen die Entwicklung serverloser Anwendungen und erleichtern das Erstellen, Testen und Bereitstellen Ihrer serverlosen Anwendungen in der AWS-Cloud.

Aufbau von AWS SAM-Vorlagen

AWS SAM-Vorlagen sind YAML- oder JSON-Dateien, die die Ressourcen, Eigenschaften und Konfigurationen Ihrer serverlosen Anwendung definieren. Die Vorlagen fungieren als Blaupausen für Ihre Anwendungsinfrastruktur und ermöglichen Ihnen die einfache Versionierung, Replikation und Freigabe Ihrer serverlosen Anwendungen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Hauptkomponenten einer typischen AWS SAM-Vorlage:

AWSTemplateFormatVersion: Die Version des Vorlagenformats, das Sie verwenden (optional).

Die Version des Vorlagenformats, das Sie verwenden (optional). Transformieren: Die Version der AWS SAM-Vorlage. Verwenden Sie "AWS::Serverless-2016-10-31" für diese Eigenschaft.

Die Version der AWS SAM-Vorlage. Verwenden Sie "AWS::Serverless-2016-10-31" für diese Eigenschaft. Ressourcen: Die Serverless-Ressourcen und ihre Eigenschaften. In diesem Abschnitt definieren Sie AWS Lambda-Funktionen, API Gateway und andere abhängige AWS-Ressourcen, die für Ihre Anwendung erforderlich sind. Jeder Ressource wird ein logischer Ressourcenname zugewiesen, auf den Sie in anderen Teilen der Vorlage verweisen können.

Die Serverless-Ressourcen und ihre Eigenschaften. In diesem Abschnitt definieren Sie AWS Lambda-Funktionen, API Gateway und andere abhängige AWS-Ressourcen, die für Ihre Anwendung erforderlich sind. Jeder Ressource wird ein logischer Ressourcenname zugewiesen, auf den Sie in anderen Teilen der Vorlage verweisen können. Parameter: Ein Satz von Eingabeparametern, die Sie der Vorlage zur Verfügung stellen möchten (optional).

Ein Satz von Eingabeparametern, die Sie der Vorlage zur Verfügung stellen möchten (optional). Ausgabewerte: Eine Reihe von Ausgabewerten, die Sie anderen AWS SAM-Vorlagen oder AWS CloudFormation-Stacks zur Verfügung stellen möchten (optional).

Eine Reihe von Ausgabewerten, die Sie anderen AWS SAM-Vorlagen oder AWS CloudFormation-Stacks zur Verfügung stellen möchten (optional). Globals: Ein Abschnitt, in dem Sie globale Einstellungen für alle AWS::Serverless::Function-Ressourcen in der Vorlage definieren können (optional).

Ein Abschnitt, in dem Sie globale Einstellungen für alle AWS::Serverless::Function-Ressourcen in der Vorlage definieren können (optional). Bedingungen: Ein Satz von Bedingungen, die Sie verwenden können, um Ressourceneigenschaften auf der Grundlage von Eingabeparametern oder vorhandenen Ressourcen anzupassen (optional).

Bei der Definition von Ressourcen können Sie verschiedene AWS-spezifische Ressourcentypen verwenden, wie z. B.:

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

Zusätzlich können Sie benutzerdefinierte Ressourcentypen verwenden, die von AWS SAM-Erweiterungen von Drittanbietern bereitgestellt werden. Die Vorlagen werden von AWS CloudFormation gelesen und interpretiert, das dann die erforderlichen Ressourcen auf der Grundlage Ihrer Deklarationen bereitstellt.

Nachdem Sie nun die Struktur der AWS SAM-Vorlage besser verstanden haben, können Sie Ihre Datei template.yaml ändern, um die Ressourcen, Eigenschaften und Konfigurationen Ihrer serverlosen Anwendung zu definieren. So stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung in Übereinstimmung mit den AWS Best Practices erstellt, getestet und bereitgestellt wird.

AWS SAM-Vorlagenressourcen

In AWS SAM definieren Vorlagen die Ressourcen einer serverlosen Anwendung, einschließlich AWS Lambda-Funktionen, Amazon API Gateway-APIs und Amazon DynamoDB-Tabellen. Die Vorlagen sind JSON- oder YAML-Dateien, die mit AWS CloudFormation bereitgestellt werden können. AWS SAM bietet verschiedene Ressourcentypen für serverlose Anwendungen, wie z. B.:

AWS::Serverless::Function

Dieser Ressourcentyp stellt eine Lambda-Funktion in einer serverlosen Anwendung dar. Sie können Eigenschaften wie die Laufzeit, den Handler, die Codequelle und die zugehörigen Ereignisse definieren. Ein Beispiel:

Ressourcen: LambdaFunction: Typ: AWS::Serverless::Function Eigenschaften: Laufzeit: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src Ereignisse: Api: Typ: Api Eigenschaften: Path: /example Methode: GET

AWS::Serverless::Api

Dieser Ressourcentyp stellt eine API-Gateway-REST-API dar. Sie können Eigenschaften wie den Stagnamen, die Authentifizierung und die Methodeneinstellungen definieren. Zum Beispiel:

Ressourcen: ApiGatewayApi: Typ: AWS::Serverless::Api Eigenschaften: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL

AWS::Serverless::HTTPApi

Dieser Ressourcentyp stellt eine API-Gateway-HTTP-API dar. Mit HTTP-APIs können Sie kostengünstige APIs mit niedriger Latenz erstellen, einschließlich WebSockets. Ein Beispiel:

Ressourcen: HttpApi: Typ: AWS::Serverless::HTTPApi Eigenschaften: StageName: prod

AWS::Serverless::SimpleTable

Dieser Ressourcentyp stellt eine DynamoDB-Tabelle dar. Sie können Eigenschaften wie den Primärschlüssel und Attributdefinitionen festlegen. Zum Beispiel:

Ressourcen: DynamoDbTable: Typ: AWS::Serverless::SimpleTable Eigenschaften: PrimaryKey: Name: id Type: String

Weitere AWS SAM-Ressourcen sind AWS::Serverless::StateMachine (AWS Step Functions), AWS::Serverless::Application (verschachtelte Anwendungen) und AWS::Serverless::LayerVersion (Lambda-Schichten).

Bewährte Praktiken für die Verwendung von AWS SAM

Die Einhaltung von Best Practices bei der Verwendung von AWS SAM gewährleistet eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung von serverlosen Anwendungen. Hier sind einige Empfehlungen:

Modularisieren Sie Ihre Funktionen und Vorlagen

Organisieren Sie Ihre serverlose Anwendung, indem Sie separate Lambda-Funktionen und Vorlagen für jede Funktion oder jeden Service erstellen. Dies ermöglicht eine einfachere Wartung und eine bessere Trennung von Belangen. Verwenden Sie AWS SAM-Richtlinienvorlagen

AWS SAM bietet vordefinierte Richtlinienvorlagen, die Sie bei der Verwaltung von IAM-Richtlinien für Ihre serverlosen Anwendungen unterstützen. Nutzen Sie diese Vorlagen, um einen sicheren und einheitlichen Satz von Berechtigungen für Ihre Ressourcen zu gewährleisten. Verwalten Sie Abhängigkeiten effizient

Organisieren Sie Abhängigkeiten effektiv, indem Sie Paketmanager wie npm oder pip verwenden. Dies ermöglicht eine bessere Versionskontrolle und reduziert das Risiko von Konflikten in den Abhängigkeiten. Validieren und testen Sie Ihre serverlosen Anwendungen

Verwenden Sie die AWS SAM CLI, um die serverlosen Anwendungen lokal zu validieren und zu testen, bevor Sie sie in der AWS-Cloud bereitstellen. Dies hilft bei der frühzeitigen Erkennung von Problemen und gewährleistet eine reibungslosere Bereitstellung. Optimieren Sie die Leistung und reduzieren Sie die Kosten

Analysieren und überwachen Sie die Leistung Ihrer serverlosen Anwendung mit Tools wie AWS X-Ray und Amazon CloudWatch. Optimieren Sie die Anwendung, indem Sie die Speichergröße, die Zeitüberschreitung und die Gleichzeitigkeitseinstellungen der Lambda-Funktion konfigurieren.

Integration von AWS SAM mit AppMaster.io

AppMaster.io, eine leistungsstarke No-Code-Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, kann in AWS SAM integriert werden, um dessen serverlose Funktionen zu nutzen. Die Verbindung von AppMaster.io mit AWS SAM bietet zahlreiche Vorteile:

Verwenden Sie AppMaster .io, um serverlose Anwendungen zu entwerfen.

AppMaster Die visuelle Schnittstelle von .io ermöglicht eine einfache Erstellung von serverlosen Anwendungen mit AWS SAM. Ohne Code zu schreiben, können Sie Datenmodelle, Geschäftslogik und API endpoints erstellen. Profitieren Sie von der automatisch generierten Dokumentation

Während des Entwurfs der serverlosen Anwendung generiert AppMaster .io automatisch die Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für den Server endpoints und die Skripte zur Migration des Datenbankschemas. Dies gewährleistet eine nahtlose Erfahrung bei der Arbeit mit AWS SAM-APIs. Erstellen Sie dynamische und interaktive Webanwendungen

Mit den leistungsstarken Funktionen von AppMaster .io können Sie vollständig interaktive Webanwendungen entwickeln, die nahtlos mit AWS SAM funktionieren. Dies ermöglicht die Erstellung von skalierbaren, effizienten und kostengünstigen Anwendungen. Integrieren Sie AWS Lambda-Ereignisauslöser

AppMaster Mit .io können Sie von AWS SAM generierte Lambda-Ereignisauslöser verwenden, die es ermöglichen, serverlose Funktionen mit der Geschäftslogik von AppMaster .io zu verbinden. Dadurch wird sichergestellt, dass die serverlose Anwendung reibungslos und effizient läuft.

Die Integration von AppMaster.io mit AWS SAM ermöglicht es Ihnen, serverlose Anwendungen schneller und effizienter zu erstellen und bereitzustellen, was letztendlich Zeit und Entwicklungskosten spart.

Schlussfolgerung

Das AWS Serverless Application Model (SAM) ist ein wichtiges Framework, das die Entwicklung und Bereitstellung von serverlosen Anwendungen in der AWS Cloud vereinfacht. Durch die Nutzung seiner leistungsstarken Funktionen können Entwickler ihre Prozesse rationalisieren, die Bereitstellung vereinfachen und den Lebenszyklus der Anwendung effizient verwalten, ohne sich um die zugrunde liegende Serverinfrastruktur kümmern zu müssen. Die Integration mit AWS CloudFormation und der AWS SAM CLI bietet Entwicklern eine umfassende und konsistente Entwicklungsumgebung. Die Fähigkeit, mit verschiedenen AWS-Services wie Lambda, API Gateway und DynamoDB zu arbeiten, erhöht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit weiter. Die Einbeziehung von Best Practices bei der Verwendung von AWS SAM kann zu effizienteren und skalierbaren serverlosen Anwendungen führen, was letztlich zu Kosteneinsparungen und Leistungssteigerungen führt.

Darüber hinaus kann die Plattform AppMaster.io no-code nahtlos mit AWS SAM zusammenarbeiten und bietet die perfekte Mischung aus no-code Entwicklung und den Vorteilen einer serverlosen Architektur. Diese Integration kann Unternehmen dabei helfen, schnellere Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten zu erreichen und gleichzeitig agil zu bleiben, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln. Da serverlose Architekturen zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist ein tiefes Verständnis des AWS SAM-Frameworks und seiner Best Practices für Entwickler entscheidend, um in der modernen Cloud-basierten Anwendungsbranche wettbewerbsfähig zu bleiben.