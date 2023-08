Inleiding tot het AWS Serverless Application Model

Het AWS Serverless Application Model (SAM) is een open-source framework dat is ontworpen om de ontwikkeling, het beheer en de inzet van serverloze toepassingen op de AWS-cloud te vereenvoudigen. Het breidt AWS CloudFormation uit om een gestroomlijnde manier te bieden voor het definiëren van de serverloze bronnen, zoals AWS Lambda functies, Amazon API Gateway API's en Amazon DynamoDB tabellen, die nodig zijn voor je serverloze applicatie. AWS SAM bevat een sjabloonspecificatie in YAML- of JSON-formaat voor het definiëren van resources en zorgt ervoor dat serverless resources automatisch worden gegenereerd en aangesloten.

Door AWS SAM te gebruiken, kunnen ontwikkelaars het ontwikkelingsproces van serverloze applicaties versnellen en zich meer richten op het schrijven van applicatielogica. Daarnaast integreert AWS SAM naadloos met andere AWS-services en ontwikkelaarstools, waardoor het voor teams eenvoudiger wordt om serverless applicaties te ontwikkelen in een consistente omgeving. Het stelt ontwikkelaars ook in staat om serverloze applicaties lokaal of op afstand te testen, debuggen en implementeren.

Belangrijkste functies van AWS SAM

AWS SAM wordt geleverd met een reeks krachtige functies die de ontwikkeling van serverloze applicaties efficiënter en probleemloos maken:

Single-deployment configuratie: AWS SAM vereenvoudigt serverloze implementatie door ontwikkelaars in staat te stellen hun serverloze applicatie en de bijbehorende resources in een enkel sjabloonbestand te definiëren. AWS CloudFormation zorgt automatisch voor de provisioning en configuratie van de benodigde resources wanneer de template wordt ingezet.

Lokaal testen en debuggen: Met de AWS SAM CLI kunnen ontwikkelaars serverloze applicaties lokaal uitvoeren en debuggen voordat ze worden ingezet in de cloud. Dit zorgt ervoor dat applicatielogica en resourceconfiguraties correct werken voordat ze naar een live omgeving worden geduwd.

Ingebouwde best practices: AWS SAM templates hebben verschillende ingebouwde best practices, zoals vereenvoudigde syntaxis, ondersteuning voor CORS en field truncation, en automatisch beheer van resource policies. Deze best practices helpen ontwikkelaars de AWS-richtlijnen te volgen en veelvoorkomende problemen met serverloze applicaties te voorkomen.

Beleidssjablonen: AWS SAM bevat beleidssjablonen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om de toegang tot bronnen in hun serverloze applicaties te beheren. Door gebruik te maken van deze beleidssjablonen worden best practices voor beveiliging standaard opgenomen, waardoor het maken en beheren van IAM-beleid aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Ondersteuning voor verschillende AWS-services: AWS SAM-sjablonen kunnen resources definiëren voor tal van AWS-services, zoals Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events en Simple Notification Service (SNS). Deze ondersteuning vergemakkelijkt de integratie van verschillende services om complexe, functierijke serverloze applicaties te maken.

Voordelen van het gebruik van AWS SAM voor de ontwikkeling van serverloze toepassingen

Het gebruik van AWS SAM voor de ontwikkeling van serverloze applicaties biedt ontwikkelaars en organisaties meerdere voordelen:

Vereenvoudigde implementatie: AWS SAM vermindert de complexiteit van serverless deployment door automatisch de benodigde resources te provisionen en configureren op basis van een enkel template-bestand. Door deze vereenvoudiging kunnen ontwikkelaars zich richten op het schrijven van applicatielogica in plaats van het beheren van infrastructuur.

Kortere ontwikkelingstijd: AWS SAM biedt een gestroomlijnd ontwikkelproces voor serverloze toepassingen, wat resulteert in snellere ontwikkelcycli en efficiënter resourcegebruik, wat cruciaal is in een snel evoluerende industrie.

Consistente ontwikkelomgeving: AWS SAM integreert met verschillende AWS-services, tools en IDE's, waardoor een consistente workflow mogelijk is voor verschillende ontwikkelteams en fasen, van creatie en testen tot continue integratie en implementatie.

Kostenefficiëntie: Door gebruik te maken van AWS's pay-as-you-go prijsmodel, kunnen serverloze applicaties ontwikkeld met AWS SAM de infrastructuurkosten verlagen, omdat gebruikers alleen hoeven te betalen voor de daadwerkelijke resources die worden verbruikt door hun applicaties in plaats van vooraf toegewezen resources.

Mogelijkheden uitbreiden met aangepaste code: Terwijl AWS SAM het ontwikkelingsproces vereenvoudigt, biedt het ook flexibiliteit om de mogelijkheden uit te breiden met aangepaste code, zodat ontwikkelaars serverloze toepassingen kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften.

AWS SAM brengt eenvoud, efficiëntie en kostenbesparingen in de ontwikkeling van serverloze toepassingen. Het maximaliseert het potentieel van serverless computing, waardoor ontwikkelaars zich meer kunnen richten op het maken van fantastische applicaties en minder op het beheren van de infrastructuur.

Aan de slag met AWS SAM

Om te beginnen met AWS Serverless Application Model (SAM), moet je een AWS account hebben en de AWS CLI en de AWS SAM CLI op je machine installeren. Zorg ervoor dat je de AWS CLI configureert met je referenties voordat je verder gaat. Zodra je alles hebt ingesteld, kun je de onderstaande stappen volgen:

Maak een nieuwe projectmap aan: Gebruik de terminal (of opdrachtprompt) om een nieuwe map aan te maken voor je serverloze applicatie. Navigeer naar de map om verder te gaan met de setup. Initialiseer je AWS SAM-applicatie: Voer het volgende commando uit in je terminal:

sam init

Dit commando initialiseert een nieuwe SAM-applicatie en voorziet je van een template.yaml-bestand en een code-map met een voorbeeld Lambda-functie. Je kunt een runtime voor je serverloze functie kiezen uit de gegeven opties (bijv. Node.js, Python, Go) en een sjabloon voor je applicatie selecteren.

Verken de gegenereerde bestanden: Open de projectmap in de code-editor van je voorkeur en bekijk de gegenereerde bestanden om de sjabloonstructuur en de Lambda-functie beter te begrijpen. Maak en configureer extra resources: Gebruik het template.yaml bestand om de resources te definiëren die je serverloze applicatie nodig heeft, zoals API's, databases en events. Je kunt ook de voorbeeld Lambda-functie aanpassen om je eigen logica te implementeren. Test je serverloze applicatie lokaal: Gebruik de AWS SAM CLI om je serverloze applicatie lokaal te testen en te debuggen voordat je deze uitrolt naar de AWS cloud. Voer de volgende opdracht uit in de terminal:

sam local invoke

Deze opdracht roept je serverloze functie aan en geeft de uitvoer weer, zodat je je applicatie kunt debuggen en testen.

Implementeer je serverloze toepassing: Zodra je je applicatie lokaal hebt getest, gebruik je de volgende opdracht om deze te verpakken en te deployen naar AWS CloudFormation:

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

Vervang <i>uw-s3-bucket-naam</i>, <i>template.yaml</i> en <i>uw-stack-naam</i> door de juiste waarden. CAPABILITY_IAM laat AWS CloudFormation toe om de nodige IAM-rollen aan te maken voor je serverloze toepassing.

Zodra je serverloze applicatie is uitgerold, voorziet AWS CloudFormation in alle resources die zijn gedefinieerd in het template.yaml-bestand en kun je je applicatie gaan gebruiken.

AWS SAM CLI

De AWS Serverless Application Model Command Line Interface (SAM CLI) is essentieel voor het ontwikkelen, testen en implementeren van serverloze applicaties. Het biedt een uitgebreide opdrachtset waarmee je je serverloze applicaties effectief kunt beheren. Hieronder volgen enkele veelgebruikte AWS SAM CLI commando's:

sam init: Initialiseert een nieuwe serverloze applicatie die vooraf is geconfigureerd met een template.yaml-bestand en een voorbeeld Lambda-functie.

Initialiseert een nieuwe serverloze applicatie die vooraf is geconfigureerd met een template.yaml-bestand en een voorbeeld Lambda-functie. sam build: Bouwt je serverloze applicatie, verpakt de Lambda-functiecode en de afhankelijkheden ervan.

Bouwt je serverloze applicatie, verpakt de Lambda-functiecode en de afhankelijkheden ervan. sam local invoke: Roept je serverloze applicatie lokaal aan, zodat je de applicatie kunt testen en debuggen.

Roept je serverloze applicatie lokaal aan, zodat je de applicatie kunt testen en debuggen. sam local start-api: Start een lokale API Gateway voor je serverloze toepassing, zodat je de API's van je serverloze toepassing kunt testen.

Start een lokale API Gateway voor je serverloze toepassing, zodat je de API's van je serverloze toepassing kunt testen. sam package: Pakt de code en afhankelijkheden van je serverloze applicatie in en uploadt deze naar een Amazon S3 bucket.

Pakt de code en afhankelijkheden van je serverloze applicatie in en uploadt deze naar een Amazon S3 bucket. sam deploy: Implementeert je serverloze applicatie naar AWS CloudFormation, waarbij alle bronnen die zijn gedefinieerd in het template.yaml-bestand worden voorzien.

Implementeert je serverloze applicatie naar AWS CloudFormation, waarbij alle bronnen die zijn gedefinieerd in het template.yaml-bestand worden voorzien. sam logs: Haalt loggebeurtenissen van uw Lambda-functies op en geeft deze weer.

Haalt loggebeurtenissen van uw Lambda-functies op en geeft deze weer. sam validate: Valideert je template.yaml bestand en zorgt ervoor dat het goed gevormd is en de best practices volgt.

Deze commando's vereenvoudigen de ontwikkeling van serverloze toepassingen, waardoor het gemakkelijk wordt om je serverloze toepassingen te bouwen, te testen en te implementeren in de AWS-cloud.

AWS SAM sjabloonstructuur

AWS SAM templates zijn YAML- of JSON-bestanden die de resources, eigenschappen en configuraties van je serverloze applicatie definiëren. De sjablonen fungeren als blauwdrukken voor uw applicatie-infrastructuur, zodat u uw serverloze applicaties eenvoudig kunt wijzigen, repliceren en delen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van een typisch AWS SAM sjabloon:

AWSTemplateFormatVersion: De template format versie die u gebruikt (optioneel).

De template format versie die u gebruikt (optioneel). Transform: De AWS SAM template versie. Gebruik "AWS::Serverless-2016-10-31" voor deze eigenschap.

De AWS SAM template versie. Gebruik "AWS::Serverless-2016-10-31" voor deze eigenschap. Resources: De serverless resources en hun eigenschappen. In deze sectie definieer je AWS Lambda functies, API Gateway en andere afhankelijke AWS resources die nodig zijn voor je applicatie. Aan elke resource wordt een logische resourcenaam toegewezen, en u kunt in andere delen van het sjabloon naar deze naam verwijzen.

De serverless resources en hun eigenschappen. In deze sectie definieer je AWS Lambda functies, API Gateway en andere afhankelijke AWS resources die nodig zijn voor je applicatie. Aan elke resource wordt een logische resourcenaam toegewezen, en u kunt in andere delen van het sjabloon naar deze naam verwijzen. Parameters: Een set invoerparameters die u beschikbaar wilt maken voor de template (optioneel).

Een set invoerparameters die u beschikbaar wilt maken voor de template (optioneel). Uitvoer: Een set van uitvoerwaarden die u wilt blootstellen aan andere AWS SAM templates of AWS CloudFormation stacks (optioneel).

Een set van uitvoerwaarden die u wilt blootstellen aan andere AWS SAM templates of AWS CloudFormation stacks (optioneel). Globals: Een sectie waar u globale instellingen kunt definiëren voor alle AWS::Serverless::Function resources in de template (optioneel).

Een sectie waar u globale instellingen kunt definiëren voor alle AWS::Serverless::Function resources in de template (optioneel). Voorwaarden: Een set voorwaarden die u kunt gebruiken om eigenschappen van resources aan te passen op basis van invoerparameters of bestaande resources (optioneel).

Bij het definiëren van resources kun je verschillende AWS-specifieke resource types gebruiken, zoals:

AWS::Serverless::Functie

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

Daarnaast kunt u aangepaste resourcetypes gebruiken die worden geleverd door AWS SAM-extensies van derden. De sjablonen worden gelezen en geïnterpreteerd door AWS CloudFormation, die vervolgens de benodigde resources beschikbaar stelt op basis van je declaraties.

Nu je de AWS SAM template structuur beter begrijpt, kun je verder gaan met het aanpassen van je template.yaml bestand om de resources, eigenschappen en configuraties van je serverloze applicatie te definiëren. Dit zal ervoor zorgen dat uw applicatie wordt gebouwd, getest en geïmplementeerd in overeenstemming met de best practices van AWS.

AWS SAM sjabloonbronnen

In AWS SAM definiëren templates de resources van een serverloze applicatie, inclusief AWS Lambda functies, Amazon API Gateway API's en Amazon DynamoDB tabellen. De templates zijn JSON- of YAML-bestanden die kunnen worden geïmplementeerd met behulp van AWS CloudFormation. AWS SAM biedt verschillende resourcetypes voor serverloze toepassingen, zoals:

AWS::Serverless::Function

Dit resourcetype vertegenwoordigt een Lambda-functie in een serverloze toepassing. Je kunt eigenschappen definiëren zoals de runtime, handler, codebron en bijbehorende events. Bijvoorbeeld:

Resources: LambdaFunction: Type: AWS::Serverless::Function Eigenschappen: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src Gebeurtenissen: Api: Type: Api Eigenschappen: Path: /voorbeeld Methode: GET

AWS::Serverless::Api

Dit resource type vertegenwoordigt een API Gateway REST API. Je kunt eigenschappen definiëren zoals de padnaam, authenticatie en methode-instellingen. Bijvoorbeeld:

Resources: ApiGatewayApi: Type: AWS::Serverless::Api Eigenschappen: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL

AWS::Serverloze::HTTPApi

Dit type bron vertegenwoordigt een API Gateway HTTP API. Met HTTP API's kun je low-latency en kosteneffectieve API's bouwen, inclusief WebSockets. Bijvoorbeeld:

Resources: HttpApi: Type: AWS::Serverless::HTTPApi Eigenschappen: StageName: prod

AWS::Serverless::EenvoudigeTabel

Dit type resource vertegenwoordigt een DynamoDB-tabel. Je kunt eigenschappen definiëren zoals de primaire sleutel en attribuutdefinities. Bijvoorbeeld:

Resources: DynamoDbTable: Type: AWS::Serverless::SimpleTable Eigenschappen: PrimaryKey: Naam: id Type: String

Andere AWS SAM resources zijn AWS::Serverless::StateMachine (AWS Step Functions), AWS::Serverless::Application (geneste applicaties) en AWS::Serverless::LayerVersion (Lambda-lagen).

Beste praktijken voor het gebruik van AWS SAM

Het volgen van best practices bij het gebruik van AWS SAM zorgt voor een efficiënte implementatie en beheer van serverloze toepassingen. Hier zijn enkele aanbevelingen:

Modulariseer je functies en sjablonen

Organiseer je serverloze applicatie door aparte Lambda-functies en sjablonen te maken voor elke functie of service. Dit zorgt voor eenvoudiger onderhoud en een betere scheiding van zorgen. Gebruik AWS SAM-beleidsjablonen

AWS SAM biedt vooraf gedefinieerde beleidssjablonen om je te helpen bij het beheren van IAM-beleid voor je serverloze applicaties. Maak gebruik van deze sjablonen om een veilige en consistente set machtigingen voor je resources te garanderen. Afhankelijkheden efficiënt beheren

Organiseer afhankelijkheden effectief door pakketbeheerders zoals npm of pip te gebruiken. Dit zorgt voor een beter versiebeheer en vermindert het risico op conflicten in de afhankelijkheden. Valideer en test je serverloze applicaties

Gebruik de AWS SAM CLI om de serverloze applicaties lokaal te valideren en te testen voordat je ze uitrolt naar de AWS cloud. Dit helpt bij het vroeg identificeren van problemen en zorgt voor een soepelere implementatie. Optimaliseer prestaties en verlaag kosten

Analyseer en monitor de prestaties van je serverloze applicatie met tools zoals AWS X-Ray en Amazon CloudWatch. Optimaliseer de applicatie door de geheugengrootte, time-out en concurrency-instellingen van de Lambda-functie te configureren.

Integratie van AWS SAM met AppMaster.io

AppMaster.io, een krachtig no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, kan worden geïntegreerd met AWS SAM om gebruik te maken van de serverless functies. De koppeling van AppMaster.io met AWS SAM biedt tal van voordelen:

Gebruik AppMaster .io om serverloze toepassingen te ontwerpen

AppMaster Met de visuele interface van .io kunt u eenvoudig serverloze toepassingen maken met behulp van AWS SAM. Zonder code te schrijven kunt u datamodellen, bedrijfslogica en API endpoints creëren. Profiteer van automatisch gegenereerde documentatie

Tijdens het ontwerpen van de serverloze applicatie genereert AppMaster .io automatisch Swagger (OpenAPI) documentatie voor de server endpoints en database schema migratie scripts. Dit zorgt voor een naadloze ervaring bij het werken met AWS SAM API's. Dynamische en interactieve webtoepassingen maken

Met de krachtige functies van AppMaster .io kunt u volledig interactieve webapplicaties ontwikkelen die naadloos samenwerken met AWS SAM. Dit maakt het mogelijk om schaalbare, efficiënte en kosteneffectieve applicaties te maken. Integreer AWS Lambda-event triggers

AppMaster Met .io kun je AWS SAM-gegenereerde Lambda event triggers gebruiken, waardoor het mogelijk wordt om serverloze functies te verbinden met AppMaster .io's business logica. Dit zorgt ervoor dat de serverloze applicatie soepel en efficiënt draait.

Door AppMaster.io te integreren met AWS SAM kun je serverless applicaties sneller en efficiënter bouwen en implementeren, wat uiteindelijk tijd en ontwikkelingskosten bespaart.

Conclusie

Het AWS Serverless Application Model (SAM) is een essentieel framework dat de ontwikkeling en implementatie van serverloze applicaties op AWS Cloud vereenvoudigt. Door gebruik te maken van de krachtige functies kunnen ontwikkelaars hun proces stroomlijnen, de implementatie vereenvoudigen en de levenscyclus van applicaties efficiënt beheren zonder zich zorgen te maken over de onderliggende serverinfrastructuur. De integratie met AWS CloudFormation en de AWS SAM CLI biedt ontwikkelaars een uitgebreide en consistente ontwikkelomgeving. De mogelijkheid om met verschillende AWS-services te werken, zoals Lambda, API Gateway en DynamoDB, vergroot de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen nog verder. Het toepassen van best practices bij het gebruik van AWS SAM kan leiden tot efficiëntere en schaalbaardere serverless applicaties, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen en betere prestaties.

Bovendien kan het AppMaster.io no-code platform naadloos samenwerken met AWS SAM, waardoor de perfecte mix van no-code ontwikkeling en serverloze architectuur voordelen biedt. Deze integratie kan bedrijven helpen om snellere ontwikkelings- en implementatietijden te realiseren en tegelijkertijd flexibel te blijven wanneer hun behoeften veranderen. Nu serverloze architecturen steeds prominenter worden, is een goed begrip van het AWS SAM framework en de best practices ervan cruciaal voor ontwikkelaars om concurrerend te blijven in de moderne cloudgebaseerde applicatie-industrie.