Introduction au modèle d'application sans serveur AWS

Le modèle d'application sans serveur AWS (SAM) est un cadre open-source conçu pour simplifier le développement, la gestion et le déploiement d'applications sans serveur sur le cloud AWS. Il étend AWS CloudFormation pour fournir un moyen rationalisé de définir les ressources sans serveur, telles que les fonctions AWS Lambda, les API Amazon API Gateway et les tables Amazon DynamoDB, requises par votre application sans serveur. AWS SAM inclut une spécification de modèle au format YAML ou JSON pour définir les ressources et permettre aux ressources serverless d'être générées et connectées automatiquement.

En utilisant AWS SAM, les développeurs peuvent accélérer le processus de développement des applications sans serveur et se concentrer davantage sur l'écriture de la logique applicative. En outre, AWS SAM s'intègre de manière transparente avec d'autres services AWS et outils de développement, ce qui permet aux équipes de développer plus facilement des applications sans serveur dans un environnement cohérent. Il permet également aux développeurs de tester, déboguer et déployer des applications sans serveur localement ou à distance.

Principales fonctionnalités d'AWS SAM

AWS SAM est livré avec un ensemble de fonctionnalités puissantes qui rendent le développement d'applications sans serveur plus efficace et sans tracas :

AWS SAM simplifie le déploiement sans serveur en permettant aux développeurs de définir leur application sans serveur et ses ressources dans un seul fichier modèle. AWS CloudFormation provisionne et configure automatiquement les ressources nécessaires lorsque le modèle est déployé. Tests et débogage en local : Avec l'AWS SAM CLI, les développeurs peuvent exécuter et déboguer les applications serverless localement avant de les déployer dans le cloud. Cela permet de s'assurer que la logique de l'application et les configurations des ressources fonctionnent correctement avant d'être poussées vers un environnement réel.

AWS SAM inclut des modèles de politiques que les développeurs peuvent utiliser pour gérer l'accès aux ressources dans leurs applications sans serveur. En employant ces modèles de politiques, les meilleures pratiques de sécurité sont incluses par défaut, ce qui simplifie considérablement la création et la gestion des politiques IAM. Prise en charge de divers services AWS : Les modèles AWS SAM peuvent définir des ressources pour de nombreux services AWS, tels que Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events et Simple Notification Service (SNS). Cette prise en charge facilite l'intégration de divers services pour créer des applications sans serveur complexes et riches en fonctionnalités.

Avantages de l'utilisation d'AWS SAM pour le développement d'applications sans serveur

L'utilisation d'AWS SAM pour développer des applications sans serveur apporte de multiples avantages aux développeurs et aux organisations :

En utilisant le modèle de tarification " pay-as-you-go " d'AWS, les applications sans serveur développées avec AWS SAM peuvent réduire les coûts d'infrastructure, car les utilisateurs n'ont à payer que pour les ressources réellement consommées par leurs applications, plutôt que pour des ressources pré-allouées. Étendre les capacités avec du code personnalisé : Si AWS SAM simplifie le processus de développement, il offre également une certaine flexibilité pour étendre ses capacités avec du code personnalisé, ce qui permet aux développeurs d'adapter les applications sans serveur à leurs besoins spécifiques.

AWS SAM apporte simplicité, efficacité et économies au développement d'applications sans serveur. Il maximise le potentiel de l'informatique sans serveur, permettant aux développeurs de se concentrer davantage sur la création d'applications fantastiques et moins sur la gestion de l'infrastructure.

Démarrer avec AWS SAM

Pour commencer à utiliser AWS Serverless Application Model (SAM), vous devez disposer d'un compte AWS et installer l'AWS CLI et l'AWS SAM CLI sur votre machine. Veillez à configurer le CLI AWS avec vos informations d'identification avant de continuer. Une fois que tout est installé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

Créez un nouveau dossier de projet : Utilisez le terminal (ou l'invite de commande) pour créer un nouveau répertoire pour votre application sans serveur. Naviguez jusqu'au répertoire pour procéder à la configuration. Initialisez votre application AWS SAM : Exécutez la commande suivante dans votre terminal :

sam init

Cette commande initialise une nouvelle application SAM, en vous fournissant un fichier template.yaml et un dossier de code avec une fonction Lambda d'exemple. Vous pouvez choisir un moteur d'exécution pour votre fonction sans serveur parmi les options données (par exemple, Node.js, Python, Go) et sélectionner un modèle pour votre application.

Explorez les fichiers générés : Ouvrez le dossier du projet dans votre éditeur de code préféré et examinez les fichiers générés pour mieux comprendre la structure du modèle et la fonction Lambda. Créez et configurez des ressources supplémentaires : Utilisez le fichier template.yaml pour définir les ressources dont votre application serverless a besoin, telles que les API, les bases de données et les événements. Vous pouvez également modifier la fonction Lambda d'exemple pour mettre en œuvre votre propre logique. Testez votre application sans serveur localement : Utilisez la CLI AWS SAM pour tester et déboguer votre application serverless localement avant de la déployer sur le cloud AWS. Exécutez la commande suivante dans le terminal :

sam local invoke

Cette commande invoque votre fonction sans serveur et affiche la sortie, ce qui vous permet de déboguer et de tester votre application.

Déployez votre application sans serveur : Une fois que vous avez testé votre application localement, utilisez la commande suivante pour la packager et la déployer sur AWS CloudFormation :

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM.

Remplacez <i>votre-nom-de-seau-s3</i>, <i>template.yaml</i> et <i>votre-nom-de-pile</i> par les valeurs appropriées. CAPABILITY_IAM permet à AWS CloudFormation de créer les rôles IAM nécessaires pour votre application sans serveur.

Une fois votre application serverless déployée, AWS CloudFormation provisionne toutes les ressources définies dans le fichier template.yaml, et vous pouvez commencer à utiliser votre application.

CLI AWS SAM

L'interface de ligne de commande du modèle d'application sans serveur AWS (SAM CLI) est essentielle pour développer, tester et déployer des applications sans serveur. Elle fournit un ensemble de commandes riche qui vous permet de gérer efficacement vos applications sans serveur. Voici quelques commandes de l'interface de ligne de commande SAM d'AWS fréquemment utilisées :

sam init : Initialise une nouvelle application sans serveur préconfigurée avec un fichier template.yaml et une fonction Lambda d'exemple.

Initialise une nouvelle application sans serveur préconfigurée avec un fichier template.yaml et une fonction Lambda d'exemple. sam build : Construit votre application sans serveur, en empaquetant le code de la fonction Lambda et ses dépendances.

Construit votre application sans serveur, en empaquetant le code de la fonction Lambda et ses dépendances. sam local invoke : Invoque votre application sans serveur localement, ce qui vous permet de tester et de déboguer l'application.

Invoque votre application sans serveur localement, ce qui vous permet de tester et de déboguer l'application. sam local start-api : Démarre une passerelle API locale pour votre application sans serveur, vous permettant de tester les API de votre application sans serveur.

Démarre une passerelle API locale pour votre application sans serveur, vous permettant de tester les API de votre application sans serveur. sam package : Emballe le code et les dépendances de votre application sans serveur et les télécharge dans un seau Amazon S3.

Emballe le code et les dépendances de votre application sans serveur et les télécharge dans un seau Amazon S3. sam deploy : Déploie votre application sans serveur sur AWS CloudFormation, en provisionnant toutes les ressources définies dans le fichier template.yaml.

Déploie votre application sans serveur sur AWS CloudFormation, en provisionnant toutes les ressources définies dans le fichier template.yaml. sam logs : Récupère et affiche les événements de journal de vos fonctions Lambda.

Récupère et affiche les événements de journal de vos fonctions Lambda. sam validate : Valide votre fichier template.yaml, en s'assurant qu'il est bien formé et qu'il respecte les meilleures pratiques.

Ces commandes simplifient le développement d'applications sans serveur, ce qui facilite la construction, le test et le déploiement de vos applications sans serveur sur le cloud AWS.

Structure des modèles AWS SAM

Les modèles AWS SAM sont des fichiers YAML ou JSON qui définissent les ressources, les propriétés et les configurations de votre application sans serveur. Les modèles agissent comme des plans directeurs pour votre infrastructure d'application, ce qui vous permet de versionner, de répliquer et de partager facilement vos applications sans serveur. Voici un aperçu des principaux composants d'un modèle AWS SAM typique :

AWSTemplateFormatVersion : La version du format de modèle que vous utilisez (facultatif).

La version du format de modèle que vous utilisez (facultatif). Transform : La version du modèle AWS SAM. Utilisez "AWS::Serverless-2016-10-31" pour cette propriété.

La version du modèle AWS SAM. Utilisez "AWS::Serverless-2016-10-31" pour cette propriété. Resources : Les ressources serverless et leurs propriétés. Dans cette section, vous définissez les fonctions AWS Lambda, API Gateway et d'autres ressources AWS dépendantes nécessaires à votre application. Chaque ressource se voit attribuer un nom de ressource logique, et vous pouvez faire référence à ce nom dans d'autres parties du modèle.

Les ressources serverless et leurs propriétés. Dans cette section, vous définissez les fonctions AWS Lambda, API Gateway et d'autres ressources AWS dépendantes nécessaires à votre application. Chaque ressource se voit attribuer un nom de ressource logique, et vous pouvez faire référence à ce nom dans d'autres parties du modèle. Paramètres : Un ensemble de paramètres d'entrée que vous souhaitez mettre à la disposition du modèle (facultatif).

Un ensemble de paramètres d'entrée que vous souhaitez mettre à la disposition du modèle (facultatif). Sorties : Un ensemble de valeurs de sortie que vous souhaitez exposer à d'autres modèles AWS SAM ou piles AWS CloudFormation (facultatif).

Un ensemble de valeurs de sortie que vous souhaitez exposer à d'autres modèles AWS SAM ou piles AWS CloudFormation (facultatif). Globals : Une section dans laquelle vous pouvez définir des paramètres globaux pour toutes les ressources AWS::Serverless::Function dans le modèle (facultatif).

Une section dans laquelle vous pouvez définir des paramètres globaux pour toutes les ressources AWS::Serverless::Function dans le modèle (facultatif). Conditions : Un ensemble de conditions que vous pouvez utiliser pour personnaliser les propriétés des ressources en fonction des paramètres d'entrée ou des ressources existantes (facultatif).

Lors de la définition des ressources, vous pouvez utiliser divers types de ressources spécifiques à AWS, tels que :

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

En outre, vous pouvez utiliser des types de ressources personnalisés fournis par des extensions AWS SAM tierces. Les modèles sont lus et interprétés par AWS CloudFormation, qui provisionne ensuite les ressources requises en fonction de vos déclarations.

Maintenant que vous comprenez mieux la structure des modèles AWS SAM, procédez à la modification de votre fichier template.yaml pour définir les ressources, les propriétés et les configurations de votre application sans serveur. Cela garantira que votre application est construite, testée et déployée conformément aux meilleures pratiques d'AWS.

Ressources des modèles AWS SAM

Dans AWS SAM, les modèles définissent les ressources d'une application sans serveur, notamment les fonctions AWS Lambda, les API Amazon API Gateway et les tables Amazon DynamoDB. Les modèles sont des fichiers JSON ou YAML qui peuvent être déployés à l'aide d'AWS CloudFormation. AWS SAM propose différents types de ressources pour les applications sans serveur, tels que :

AWS::Serverless::Function

Ce type de ressource représente une fonction Lambda dans une application sans serveur. Vous pouvez définir des propriétés telles que la durée d'exécution, le gestionnaire, la source du code et les événements associés. Par exemple :

Ressources : LambdaFunction : Type : AWS::Serverless::Function Propriétés : Runtime : nodejs14.x Handler : index.handler CodeUri : ./src Événements : Api : Type : Api Propriétés : Path : /example Method : GET

AWS::Serverless::Api

Ce type de ressource représente une API REST de la passerelle API. Vous pouvez définir des propriétés telles que le nom de la scène, l'authentification et les paramètres de la méthode. Par exemple :

Ressources : ApiGatewayApi : Type : AWS::Serverless::Api Propriétés : StageName : prod EndpointConfiguration : REGIONAL

AWS::Serverless::HTTPApi

Ce type de ressource représente une API Gateway HTTP. Avec les API HTTP, vous pouvez créer des API à faible latence et rentables, y compris des WebSockets. Par exemple, ce type de ressource représente une passerelle API HTTP :

Ressources : HttpApi : Type : AWS::Serverless::HTTPApi Propriétés : StageName : prod

AWS::Serverless::SimpleTable

Ce type de ressource représente une table DynamoDB. Vous pouvez définir des propriétés telles que la clé primaire et les définitions d'attributs. Par exemple, vous pouvez définir des propriétés telles que la clé primaire et les définitions d'attributs :

Ressources : DynamoDbTable : Type : AWS::Serverless::SimpleTable Propriétés : PrimaryKey : Name : id Type : Chaîne

Les autres ressources AWS SAM comprennent AWS::Serverless::StateMachine (fonctions AWS Step), AWS::Serverless::Application (applications imbriquées) et AWS::Serverless::LayerVersion (couches Lambda).

Meilleures pratiques pour l'utilisation d'AWS SAM

Le respect des meilleures pratiques lors de l'utilisation d'AWS SAM garantit un déploiement et une gestion efficaces des applications sans serveur. Voici quelques recommandations :

Modularisez vos fonctions et vos modèles.

Organisez votre application serverless en créant des fonctions Lambda et des modèles distincts pour chaque fonctionnalité ou service. Cela permet de faciliter la maintenance et de mieux séparer les préoccupations. Utiliser les modèles de politiques AWS SAM

AWS SAM propose des modèles de politiques prédéfinis pour vous aider à gérer les politiques IAM pour vos applications sans serveur. Exploitez ces modèles pour garantir un ensemble sécurisé et cohérent d'autorisations pour vos ressources. Gérer efficacement les dépendances

Organisez efficacement les dépendances en utilisant des gestionnaires de paquets comme npm ou pip. Cela permet un meilleur contrôle des versions et réduit le risque de conflits dans les dépendances. Validez et testez vos applications sans serveur

Utilisez la CLI AWS SAM pour valider et tester les applications serverless localement avant de les déployer sur le cloud AWS. Cela permet d'identifier rapidement les problèmes et d'assurer un déploiement plus fluide. Optimiser les performances et réduire les coûts

Analysez et surveillez les performances de votre application serverless à l'aide d'outils tels que AWS X-Ray et Amazon CloudWatch. Optimisez l'application en configurant la taille de la mémoire de la fonction Lambda, le délai d'attente et les paramètres de concurrence.

Intégration d'AWS SAM avec AppMaster.io

AppMaster.io, une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, web et mobiles, peut être intégrée à AWS SAM pour tirer parti de ses fonctionnalités sans serveur. La connexion de AppMaster.io avec AWS SAM offre de nombreux avantages :

Utiliser AppMaster .io pour concevoir des applications sans serveur.

AppMaster L'interface visuelle de .io permet de créer facilement des applications sans serveur à l'aide d'AWS SAM. Sans écrire de code, vous pouvez créer des modèles de données, une logique métier et une API endpoints . Bénéficier d'une documentation générée automatiquement

Lors de la conception de l'application sans serveur, AppMaster .io génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour le serveur endpoints et les scripts de migration des schémas de base de données. Cela garantit une expérience transparente lorsque vous travaillez avec les API SAM d'AWS. Créer des applications web dynamiques et interactives

Grâce aux puissantes fonctionnalités de AppMaster .io, vous pouvez développer des applications web entièrement interactives qui fonctionnent de manière transparente avec AWS SAM. Cela permet de créer des applications évolutives, efficaces et rentables. Intégrer les déclencheurs d'événements AWS Lambda

AppMaster .io vous permet d'utiliser des déclencheurs d'événements Lambda générés par AWS SAM, ce qui permet de connecter des fonctions sans serveur à la logique métier de AppMaster .io. Cela garantit que l'application sans serveur fonctionne de manière fluide et efficace.

L'intégration de AppMaster.io avec AWS SAM vous permet de construire et de déployer des applications sans serveur plus rapidement et plus efficacement, ce qui permet au final de gagner du temps et de réduire les coûts de développement.

Conclusion

Le modèle d'application sans serveur AWS (SAM) est un cadre essentiel qui simplifie le développement et le déploiement d'applications sans serveur sur AWS Cloud. En tirant parti de ses puissantes fonctionnalités, les développeurs peuvent rationaliser leur processus, simplifier le déploiement et gérer efficacement le cycle de vie de l'application sans se soucier de l'infrastructure serveur sous-jacente. Son intégration avec AWS CloudFormation et la CLI AWS SAM offre aux développeurs un environnement de développement complet et cohérent. La possibilité de travailler avec divers services AWS, tels que Lambda, API Gateway et DynamoDB, renforce encore sa flexibilité et son adaptabilité. L'intégration des meilleures pratiques lors de l'utilisation d'AWS SAM peut conduire à des applications sans serveur plus efficaces et plus évolutives, ce qui permet au final de réaliser des économies et d'améliorer les performances.

En outre, la plateforme AppMaster.io no-code peut fonctionner de manière transparente avec AWS SAM, offrant le mélange parfait des avantages du développement no-code et de l'architecture sans serveur. Cette intégration peut aider les entreprises à obtenir des temps de développement et de déploiement plus rapides tout en restant agiles à mesure que leurs besoins évoluent. Les architectures sans serveur devenant de plus en plus importantes, avoir une compréhension approfondie du cadre AWS SAM et de ses meilleures pratiques est crucial pour les développeurs afin de rester compétitifs dans l'industrie des applications modernes basées sur le cloud.