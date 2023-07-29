AWS 无服务器应用程序模型简介

AWS无服务器应用程序模型 (SAM) 是一个开源框架，旨在简化 AWS 云上无服务器应用程序的开发、管理和部署。它扩展了 AWS CloudFormation，以提供一种简化的方式来定义无服务器应用程序所需的无服务器资源，如 AWS Lambda 函数、Amazon API GatewayAPI 和 Amazon DynamoDB 表。AWS SAM 包括一个 YAML 或JSON格式的模板规范，用于定义资源并自动生成和连接无服务器资源。

通过使用 AWS SAM，开发人员可以加快无服务器应用程序的开发过程，并将更多精力放在编写应用程序逻辑上。此外，AWS SAM 还能与其他 AWS 服务和开发人员工具无缝集成，使团队更容易在一致的环境中开发无服务器应用程序。它还允许开发人员在本地或远程测试、调试和部署无服务器应用程序。

AWS SAM 的主要功能

AWS SAM 具有一系列强大的功能，使无服务器应用程序开发更高效、更省心：

单一部署配置： AWS SAM 允许开发人员在单个模板文件中定义无服务器应用程序及其资源，从而简化了无服务器部署。在部署模板时，AWS CloudFormation 会自动提供和配置必要的资源。

AWS SAM 允许开发人员在单个模板文件中定义无服务器应用程序及其资源，从而简化了无服务器部署。在部署模板时，AWS CloudFormation 会自动提供和配置必要的资源。 本地测试和调试： 通过 AWS SAM CLI，开发人员可以在将无服务器应用程序部署到云之前在本地运行和调试它们。这可确保应用程序逻辑和资源配置在推送到实时环境之前正常运行。

通过 AWS SAM CLI，开发人员可以在将无服务器应用程序部署到云之前在本地运行和调试它们。这可确保应用程序逻辑和资源配置在推送到实时环境之前正常运行。 内置最佳实践： AWS SAM 模板有几种内置的最佳实践，如简化语法、支持 CORS 和字段截断以及自动管理资源策略。这些最佳实践有助于开发人员遵循 AWS 指导方针并防止常见的无服务器应用程序问题。

AWS SAM 模板有几种内置的最佳实践，如简化语法、支持 CORS 和字段截断以及自动管理资源策略。这些最佳实践有助于开发人员遵循 AWS 指导方针并防止常见的无服务器应用程序问题。 策略模板： AWS SAM 包括策略模板，开发人员可用于管理无服务器应用程序中的资源访问。通过使用这些策略模板，默认情况下会包含安全最佳实践，从而大大简化了 IAM 策略的创建和管理。

AWS SAM 包括策略模板，开发人员可用于管理无服务器应用程序中的资源访问。通过使用这些策略模板，默认情况下会包含安全最佳实践，从而大大简化了 IAM 策略的创建和管理。 支持各种 AWS 服务：AWS SAM 模板可以为众多 AWS 服务定义资源，如 Lambda、API Gateway、DynamoDB、CloudWatch Events 和 Simple Notification Service (SNS)。这种支持有助于集成各种服务，创建复杂、功能丰富的无服务器应用程序。

使用 AWS SAM 开发无服务器应用程序的优势

使用 AWS SAM 开发无服务器应用程序可为开发人员和企业带来多种好处：

简化部署： AWS SAM 可根据单个模板文件自动调配和配置必要的资源，从而降低无服务器部署的复杂性。这种简化使开发人员能够专注于编写应用逻辑，而不是管理基础设施。

AWS SAM 可根据单个模板文件自动调配和配置必要的资源，从而降低无服务器部署的复杂性。这种简化使开发人员能够专注于编写应用逻辑，而不是管理基础设施。 缩短开发时间： AWS SAM 为无服务器应用程序提供了简化的开发流程，从而加快了开发周期，提高了资源使用效率，这在快速发展的行业中至关重要。

AWS SAM 为无服务器应用程序提供了简化的开发流程，从而加快了开发周期，提高了资源使用效率，这在快速发展的行业中至关重要。 一致的开发环境： AWS SAM 与各种 AWS 服务、工具和集成开发环境集成，可在不同的开发团队和阶段（从创建和测试到持续集成和部署）实现一致的工作流程。

AWS SAM 与各种 AWS 服务、工具和集成开发环境集成，可在不同的开发团队和阶段（从创建和测试到持续集成和部署）实现一致的工作流程。 成本效益： 通过利用 AWS 的 "即用即付 "定价模式，使用 AWS SAM 开发的无服务器应用程序可以降低基础设施成本，因为用户只需为其应用程序实际消耗的资源而不是预先分配的资源付费。

通过利用 AWS 的 "即用即付 "定价模式，使用 AWS SAM 开发的无服务器应用程序可以降低基础设施成本，因为用户只需为其应用程序实际消耗的资源而不是预先分配的资源付费。 使用自定义代码扩展功能：AWS SAM 在简化开发流程的同时，还提供了使用自定义代码扩展其功能的灵活性，使开发人员能够根据自己的特定需求定制无服务器应用程序。

AWS SAM 为无服务器应用程序开发带来了简单、高效和成本节约。它最大限度地发挥了无服务器计算的潜力，使开发人员能够将更多精力放在创建出色的应用程序上，而减少对基础设施的管理。

AWS SAM 入门

要开始使用 AWS 无服务器应用程序模型（SAM），您需要拥有一个 AWS 账户，并在您的计算机上安装 AWS CLI 和 AWS SAM CLI。在继续之前，请确保使用您的凭据配置 AWS CLI。一切就绪后，您可以按照以下步骤进行操作：

创建一个新的项目文件夹：使用终端（或命令提示符）为无服务器应用程序创建一个新目录。导航到该目录，继续进行设置。 初始化 AWS SAM 应用程序：在终端中运行以下命令：

sam init

该命令将初始化一个新的 SAM 应用程序，为您提供一个 template.yaml 文件和一个包含示例 Lambda 函数的代码文件夹。您可以从给定选项（如 Node.js、Python、Go）中为无服务器函数选择运行时，并为应用程序选择模板。

查看生成的文件：用你喜欢的代码编辑器打开项目文件夹，查看生成的文件，以便更好地理解模板结构和 Lambda 函数。 创建并配置附加资源：使用 template.yaml 文件定义无服务器应用程序所需的资源，如 API、数据库和事件。您还可以修改示例 Lambda 函数来实现自己的逻辑。 在本地测试无服务器应用程序：在将无服务器应用程序部署到 AWS 云之前，使用 AWS SAM CLI 在本地对其进行测试和调试。在终端中运行以下命令：

Sam local invoke

该命令会调用无服务器功能并显示输出，以便您调试和测试应用程序。

部署无服务器应用程序：在本地测试应用程序后，使用以下命令将其打包并部署到 AWS CloudFormation：

sam package --s3-bucketyour-s3-bucket-namesam deploy --template-filetemplate.yaml--stack-name your-stack-name--capabilities CAPABILITY_IAM

将 <i>your-s3-bucket-name</i>、 <i>template.yaml</i >和 <i>your- stack-name</i>替换为相应的值。CAPABILITY_IAM 允许 AWS CloudFormation 为您的无服务器应用程序创建必要的 IAM 角色。

部署无服务器应用程序后，AWS CloudFormation 将提供 template.yaml 文件中定义的所有资源，然后您就可以开始使用您的应用程序了。

AWS SAM CLI

AWS 无服务器应用程序模型命令行接口（SAM CLI）对于开发、测试和部署无服务器应用程序至关重要。它提供了丰富的命令集，使您能够有效地管理无服务器应用程序。以下是一些常用的 AWS SAM CLI 命令：

Sam init： 使用预配置的 template.yaml 文件和示例 Lambda 函数初始化新的无服务器应用程序。

使用预配置的 template.yaml 文件和示例 Lambda 函数初始化新的无服务器应用程序。 sam build（构建）： 构建无服务器应用程序，打包 Lambda 函数代码及其依赖项。

构建无服务器应用程序，打包 Lambda 函数代码及其依赖项。 sam local invoke（本地调用）： 在本地调用无服务器应用程序，以便测试和调试应用程序。

在本地调用无服务器应用程序，以便测试和调试应用程序。 sam local start-api： 为无服务器应用程序启动本地 API 网关，以便测试无服务器应用程序的 API。

为无服务器应用程序启动本地 API 网关，以便测试无服务器应用程序的 API。 sam package：打包： 打包无服务器应用程序的代码和依赖项，并将其上传到 Amazon S3 存储桶。

打包无服务器应用程序的代码和依赖项，并将其上传到 Amazon S3 存储桶。 sam deploy：部署： 将您的无服务器应用程序部署到 AWS CloudFormation，调配在 template.yaml 文件中定义的所有资源。

将您的无服务器应用程序部署到 AWS CloudFormation，调配在 template.yaml 文件中定义的所有资源。 sam logs： 检索并显示来自 Lambda 函数的日志事件。

检索并显示来自 Lambda 函数的日志事件。 sam validate：验证模板.yaml 文件，确保其格式正确并遵循最佳实践。

这些命令简化了无服务器应用程序的开发，使您可以轻松构建、测试和部署无服务器应用程序到 AWS 云。

AWS SAM 模板结构

AWS SAM 模板是 YAML 或 JSON 文件，用于定义无服务器应用程序的资源、属性和配置。这些模板就像应用基础架构的蓝图，让您可以轻松地对无服务器应用程序进行版本控制、复制和共享。以下是典型 AWS SAM 模板的主要组件概览：

AWSTemplateFormatVersion： 您正在使用的模板格式版本（可选）。

您正在使用的模板格式版本（可选）。 Transform： AWS SAM 模板版本。此属性使用 "AWS::Serverless-2016-10-31"。

AWS SAM 模板版本。此属性使用 "AWS::Serverless-2016-10-31"。 Resources（资源）：无服务器资源及其属性： 无服务器资源及其属性。在本节中，您将定义应用程序所需的 AWS Lambda 函数、API Gateway 和其他依赖的 AWS 资源。每个资源都分配了一个逻辑资源名称，您可以在模板的其他部分引用该名称。

无服务器资源及其属性。在本节中，您将定义应用程序所需的 AWS Lambda 函数、API Gateway 和其他依赖的 AWS 资源。每个资源都分配了一个逻辑资源名称，您可以在模板的其他部分引用该名称。 参数： 您希望提供给模板的一组输入参数（可选）。

您希望提供给模板的一组输入参数（可选）。 输出： 您希望向其他 AWS SAM 模板或 AWS CloudFormation 堆栈公开的一组输出值（可选）。

您希望向其他 AWS SAM 模板或 AWS CloudFormation 堆栈公开的一组输出值（可选）。 全局： 您可以为模板中的所有 AWS::Serverless::Function 资源定义全局设置的部分（可选）。

您可以为模板中的所有 AWS::Serverless::Function 资源定义全局设置的部分（可选）。 条件：一组条件，可用于根据输入参数或现有资源自定义资源属性（可选）。

定义资源时，您可以使用各种特定于 AWS 的资源类型，例如

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

此外，您还可以使用第三方 AWS SAM 扩展提供的自定义资源类型。AWS CloudFormation 会读取并解释模板，然后根据您的声明提供所需的资源。

现在，您对 AWS SAM 模板结构有了更好的了解，请继续修改您的 template.yaml 文件，以定义您的无服务器应用程序资源、属性和配置。这将确保您的应用程序按照 AWS 最佳实践进行构建、测试和部署。

AWS SAM 模板资源

在 AWS SAM 中，模板定义了无服务器应用程序的资源，包括 AWS Lambda 函数、Amazon API Gateway API 和 Amazon DynamoDB 表。模板是 JSON 或 YAML 文件，可使用 AWS CloudFormation 部署。AWS SAM 为无服务器应用程序提供了各种资源类型，例如

AWS::Serverless::Function

这种资源类型表示无服务器应用程序中的 Lambda 函数。您可以定义运行时、处理程序、代码源和相关事件等属性。例如

Resources: LambdaFunction: Type：AWS::Serverless::Function Properties: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src Events: Api: Type：Api Properties: Path：/example Method：GET

AWS::Serverless::Api

此资源类型表示 API GatewayREST API。您可以定义阶段名称、身份验证和方法设置等属性。例如

Resources: ApiGatewayApi: Type：AWS::Serverless::Api Properties: StageName: prod EndpointConfiguration：区域

AWS::Serverless::HTTPApi

此资源类型表示 API Gateway HTTP API。通过 HTTP API，您可以构建低延迟、高性价比的 API，包括 WebSockets。例如

Resources: HttpApi: Type：AWS::Serverless::HTTPApi Properties: StageName: prod

AWS::Serverless::SimpleTable

此资源类型表示 DynamoDB 表。您可以定义主键和属性定义等属性。例如

Resources: DynamoDbTable: Type：AWS::Serverless::SimpleTable 属性： PrimaryKey: Name: id Type：字符串

其他 AWS SAM 资源包括 AWS::Serverless::StateMachine（AWS 步骤函数）、AWS::Serverless::Application（嵌套应用程序）和 AWS::Serverless::LayerVersion（Lambda 层）。

使用 AWS SAM 的最佳实践

在使用 AWS SAM 时遵守最佳实践可确保无服务器应用程序的高效部署和管理。以下是一些建议：

将功能和模板模块化

通过为每个功能或服务创建单独的 Lambda 函数和模板来组织无服务器应用程序。这样可以更轻松地进行维护，并更好地分离关注点。 使用 AWS SAM 策略模板

AWS SAM 提供预定义的策略模板，可帮助您管理无服务器应用程序的 IAM 策略。利用这些模板可确保为您的资源提供一套安全、一致的权限。 有效管理依赖关系

使用 npm 或 pip 等软件包管理器有效组织依赖关系。这样可以更好地进行版本控制，并降低依赖关系冲突的风险。 验证和测试无服务器应用程序

在将无服务器应用程序部署到 AWS 云之前，使用 AWS SAM CLI 在本地对其进行验证和测试。这有助于及早发现问题，确保部署更加顺利。 优化性能并降低成本

使用 AWS X-Ray 和 Amazon CloudWatch 等工具分析和监控无服务器应用程序的性能。通过配置 Lambda 函数的内存大小、超时和并发设置来优化应用程序。

AWS SAM 与AppMaster.io 的集成

AppMaster.io 是一个功能强大的无代码平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，可与 AWS SAM 集成以利用其无服务器功能。将AppMaster.io 与 AWS SAM 连接可带来诸多好处：

使用 AppMaster .io 设计无服务器应用程序

AppMaster .io 的可视化界面允许使用 AWS SAM 轻松创建无服务器应用程序。无需编写代码，您就可以创建数据模型、业务逻辑和 API endpoints 。 受益于自动生成的文档

在设计无服务器应用程序时， AppMaster .io 会自动为服务器 endpoints 和数据库模式迁移脚本生成 Swagger（OpenAPI）文档。这可确保在使用 AWS SAM API 时获得无缝体验。 创建动态和交互式网络应用程序

使用 AppMaster .io 的强大功能，您可以开发与 AWS SAM 无缝协作的完全交互式网络应用程序。这样就可以创建可扩展、高效且经济实惠的应用程序。 集成 AWS Lambda 事件触发器

AppMaster .io 允许您使用 AWS SAM 生成的 Lambda 事件触发器，从而可以将无服务器功能与 AppMaster .io 的业务逻辑连接起来。这可确保无服务器应用程序顺利、高效地运行。

将AppMaster.io 与 AWS SAM 集成后，您可以更快、更高效地构建和部署无服务器应用程序，最终节省时间和开发成本。

结论

AWS 无服务器应用程序模型（SAM）是简化 AWS 云上无服务器应用程序开发和部署的重要框架。通过利用其强大的功能，开发人员可以简化流程、简化部署并高效管理应用程序生命周期，而无需担心底层服务器基础设施。它与 AWS CloudFormation 和 AWS SAM CLI 的集成为开发人员提供了全面一致的开发环境。与各种 AWS 服务（如 Lambda、API Gateway 和 DynamoDB）协同工作的能力进一步增强了其灵活性和适应性。在使用 AWS SAM 时融入最佳实践，可以提高无服务器应用程序的效率和可扩展性，最终实现成本节约并提高性能。

此外，AppMaster.iono-code 平台可与 AWS SAM 无缝协作，完美融合了no-code 开发和无服务器架构的优势。这种整合可以帮助企业实现更快的开发和部署时间，同时随着需求的变化保持敏捷。随着无服务器架构日益突出，深入了解 AWS SAM 框架及其最佳实践对于开发人员在现代基于云的应用行业中保持竞争力至关重要。