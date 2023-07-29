Введение в модель бессерверных приложений AWS
AWS Serverless Application Model (SAM) - это фреймворк с открытым исходным кодом, предназначенный для упрощения разработки, управления и развертывания бессерверных приложений в облаке AWS. Она расширяет AWS CloudFormation, предоставляя упрощенный способ определения ресурсов бессерверных приложений, таких как функции AWS Lambda, API Amazon API Gateway и таблицы Amazon DynamoDB, необходимых для работы бессерверного приложения. AWS SAM включает шаблонную спецификацию в формате YAML или JSON для определения ресурсов и позволяет автоматически генерировать и подключать бессерверные ресурсы.
Использование AWS SAM позволяет разработчикам ускорить процесс разработки бессерверных приложений и сосредоточиться на написании логики приложения. Кроме того, AWS SAM легко интегрируется с другими сервисами AWS и инструментами разработчиков, что облегчает командам разработку бессерверных приложений в единой среде. Он также позволяет разработчикам тестировать, отлаживать и развертывать бессерверные приложения локально или удаленно.
Ключевые особенности AWS SAM
AWS SAM поставляется с набором мощных функций, которые делают разработку бессерверных приложений более эффективной и удобной:
- Единая конфигурация развертывания: AWS SAM упрощает бессерверное развертывание, позволяя разработчикам определять свое бессерверное приложение и его ресурсы в едином файле шаблона. AWS CloudFormation автоматически предоставляет и настраивает необходимые ресурсы при развертывании шаблона.
- Локальное тестирование и отладка: С помощью AWS SAM CLI разработчики могут запускать и отлаживать бессерверные приложения локально перед их развертыванием в облаке. Это гарантирует, что логика приложения и конфигурация ресурсов будут работать корректно до того, как они будут перенесены в "живую" среду.
- Встроенные лучшие практики: Шаблоны AWS SAM имеют несколько встроенных лучших практик, таких как упрощенный синтаксис, поддержка CORS и усечения полей, а также автоматическое управление политиками ресурсов. Эти лучшие практики помогают разработчикам следовать рекомендациям AWS и предотвращать распространенные проблемы бессерверных приложений.
- Шаблоны политик: AWS SAM включает шаблоны политик, которые разработчики могут использовать для управления доступом к ресурсам в своих бессерверных приложениях. При использовании этих шаблонов политики лучшие практики безопасности включаются по умолчанию, что значительно упрощает создание и управление IAM-политиками.
- Поддержка различных сервисов AWS: Шаблоны AWS SAM позволяют определять ресурсы для многочисленных сервисов AWS, таких как Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events и Simple Notification Service (SNS). Такая поддержка облегчает интеграцию различных сервисов для создания сложных и многофункциональных бессерверных приложений.
Преимущества использования AWS SAM для разработки бессерверных приложений
Использование AWS SAM для разработки бессерверных приложений дает разработчикам и организациям множество преимуществ:
- Упрощенное развертывание: AWS SAM снижает сложность бессерверного развертывания за счет автоматической инициализации и настройки необходимых ресурсов на основе единого файла шаблона. Такое упрощение позволяет разработчикам сосредоточиться на написании логики приложения, а не на управлении инфраструктурой.
- Сокращение времени разработки: AWS SAM обеспечивает оптимизацию процесса разработки бессерверных приложений, что позволяет ускорить цикл разработки и повысить эффективность использования ресурсов, что крайне важно в быстро развивающейся отрасли.
- Согласованная среда разработки: AWS SAM интегрируется с различными сервисами, инструментами и IDE AWS, обеспечивая согласованный рабочий процесс для различных команд разработчиков и этапов разработки - от создания и тестирования до непрерывной интеграции и развертывания.
- Экономическая эффективность: Благодаря использованию модели ценообразования AWS "оплата по факту" бессерверные приложения, разработанные с помощью AWS SAM, позволяют снизить затраты на инфраструктуру, поскольку пользователям необходимо оплачивать только фактические ресурсы, потребляемые их приложениями, а не заранее выделенные ресурсы.
- Расширение возможностей с помощью пользовательского кода: AWS SAM не только упрощает процесс разработки, но и позволяет гибко расширять его возможности с помощью пользовательского кода, что позволяет разработчикам адаптировать бессерверные приложения под свои конкретные нужды.
AWS SAM обеспечивает простоту, эффективность и экономию средств при разработке бессерверных приложений. Он максимально раскрывает потенциал бессерверных вычислений, позволяя разработчикам больше сосредоточиться на создании фантастических приложений и меньше - на управлении инфраструктурой.
Начало работы с AWS SAM
Чтобы начать работу с AWS Serverless Application Model (SAM), необходимо иметь учетную запись AWS и установить AWS CLI и AWS SAM CLI на свою машину. Перед началом работы обязательно настройте AWS CLI, указав свои учетные данные. После того как все настроено, можно выполнить следующие шаги:
- Создайте новую папку проекта: С помощью терминала (или командной строки) создайте новую директорию для вашего бессерверного приложения. Перейдите в каталог, чтобы продолжить настройку.
- Инициализируйте приложение AWS SAM: Выполните в терминале следующую команду:
sam init
Эта команда инициализирует новое SAM-приложение, предоставляя вам файл template.yaml и папку с кодом, содержащую пример Lambda-функции. Вы можете выбрать время выполнения для своей бессерверной функции из предложенных вариантов (например, Node.js, Python, Go) и выбрать шаблон для своего приложения.
- Просмотрите сгенерированные файлы: Откройте папку проекта в удобном для вас редакторе кода и просмотрите сгенерированные файлы, чтобы лучше понять структуру шаблона и функции Lambda.
- Создайте и настройте дополнительные ресурсы: Используйте файл template.yaml для определения ресурсов, необходимых вашему бессерверному приложению, таких как API, базы данных и события. Вы также можете модифицировать пример Lambda-функции для реализации собственной логики.
- Протестируйте свое бессерверное приложение локально: Используйте AWS SAM CLI для локального тестирования и отладки вашего бессерверного приложения перед его развертыванием в облаке AWS. Выполните в терминале следующую команду:
sam local invoke
Эта команда вызывает вашу бессерверную функцию и отображает вывод, позволяя отлаживать и тестировать приложение.
- Развертывание бессерверного приложения: После локального тестирования приложения выполните следующую команду для его упаковки и развертывания в AWS CloudFormation:
sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM
Замените
<i>ваш-s3-bucket-name</i>,
<i>template.yaml</i> и
<i>ваш-stack-name</i> соответствующими значениями. CAPABILITY_IAM позволяет AWS CloudFormation создать необходимые IAM-роли для вашего бессерверного приложения.
После развертывания бессерверного приложения AWS CloudFormation предоставляет все ресурсы, определенные в файле template.yaml, и вы можете начать использовать свое приложение.
AWS SAM CLI
Интерфейс командной строки модели бессерверных приложений AWS (SAM CLI) необходим для разработки, тестирования и развертывания бессерверных приложений. Он предоставляет богатый набор команд, позволяющий эффективно управлять бессерверными приложениями. Ниже перечислены некоторые часто используемые команды AWS SAM CLI:
- sam init: Инициализирует новое бессерверное приложение, предварительно сконфигурированное с помощью файла template.yaml и примера Lambda-функции.
- sam build: Сборка бессерверного приложения, упаковка кода функции Lambda и ее зависимостей.
- sam local invoke: Локально вызывает ваше бессерверное приложение, позволяя тестировать и отлаживать его.
- sam local start-api: Запускает локальный API-шлюз для вашего бессерверного приложения, позволяя протестировать API вашего бессерверного приложения.
- sam package: Упаковывает код и зависимости бессерверного приложения и загружает его в ведро Amazon S3.
- sam deploy: Развертывает бессерверное приложение в AWS CloudFormation, предоставляя все ресурсы, определенные в файле template.yaml.
- sam logs: Извлекает и отображает события журнала из ваших функций Lambda.
- sam validate: проверяет файл template.yaml на правильность формирования и соответствие лучшим практикам.
Эти команды упрощают разработку бессерверных приложений, позволяя легко создавать, тестировать и развертывать бессерверные приложения в облаке AWS.
Структура шаблона AWS SAM
Шаблоны AWS SAM представляют собой файлы YAML или JSON, определяющие ресурсы, свойства и конфигурации вашего бессерверного приложения. Шаблоны выступают в роли чертежей инфраструктуры приложения, позволяя легко версировать, тиражировать и совместно использовать бессерверные приложения. Ниже приведен обзор основных компонентов типичного шаблона AWS SAM:
- AWSTemplateFormatVersion: Версия используемого формата шаблона (необязательно).
- Transform: Версия шаблона AWS SAM. Для этого свойства используйте "AWS::Serverless-2016-10-31".
- Resources (Ресурсы): Ресурсы serverless и их свойства. В этом разделе определяются функции AWS Lambda, API Gateway и другие зависимые ресурсы AWS, необходимые для работы приложения. Каждому ресурсу присваивается логическое имя ресурса, на которое можно ссылаться в других частях шаблона.
- Parameters (Параметры): Набор входных параметров, которые вы хотите сделать доступными для шаблона (необязательно).
- Выходы: Набор выходных значений, которые необходимо передать другим шаблонам AWS SAM или стекам AWS CloudFormation (необязательно).
- Globals: Раздел, в котором можно задать глобальные настройки для всех ресурсов AWS::Serverless::Function в шаблоне (необязательно).
- Conditions (Условия): Набор условий, которые можно использовать для настройки свойств ресурсов на основе входных параметров или существующих ресурсов (необязательно).
При определении ресурсов можно использовать различные специфические для AWS типы ресурсов, такие как:
- AWS::Serverless::Function
- AWS::Serverless::Api
- AWS::Serverless::SimpleTable
- AWS::Serverless::HttpApi
Кроме того, можно использовать пользовательские типы ресурсов, предоставляемые сторонними расширениями AWS SAM. Шаблоны считываются и интерпретируются AWS CloudFormation, который на основе ваших деклараций создает необходимые ресурсы.
Теперь, когда вы лучше понимаете структуру шаблона AWS SAM, приступайте к модификации файла template.yaml для определения ресурсов, свойств и конфигураций вашего бессерверного приложения. Это позволит обеспечить сборку, тестирование и развертывание приложения в соответствии с лучшими практиками AWS.
Ресурсы шаблонов AWS SAM
В AWS SAM шаблоны определяют ресурсы бессерверного приложения, включая функции AWS Lambda, API Amazon API Gateway и таблицы Amazon DynamoDB. Шаблоны представляют собой файлы JSON или YAML, которые можно развернуть с помощью AWS CloudFormation. AWS SAM предлагает различные типы ресурсов для бессерверных приложений, такие как:
AWS::Serverless::Function
Этот тип ресурса представляет собой Lambda-функцию в бессерверном приложении. Вы можете определить такие свойства, как время выполнения, обработчик, источник кода и связанные события. Например:
Resources: LambdaFunction: Type: AWS::Serverless::Function Свойства: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src События: Api: Type: Api Свойства: Path: /example Method: GET
AWS::Serverless::Api
Данный тип ресурса представляет собой REST API шлюза API. Вы можете определить такие свойства, как имя этапа, аутентификация и настройки метода. Например:
Resources: ApiGatewayApi: Type: AWS::Serverless::Api Свойства: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL
AWS::Serverless::HTTPApi
Этот тип ресурса представляет HTTP API шлюза. С помощью HTTP API можно создавать экономичные API с низкой задержкой, включая WebSockets. Например:
Resources: HttpApi: Type: AWS::Serverless::HTTPApi Свойства: StageName: prod
AWS::Serverless::SimpleTable
Этот тип ресурсов представляет таблицу DynamoDB. Вы можете определить такие свойства, как первичный ключ и определения атрибутов. Например:
Resources: DynamoDbTable: Type: AWS::Serverless::SimpleTable Свойства: PrimaryKey: Name: id Type: String
Другие ресурсы AWS SAM включают AWS::Serverless::StateMachine (шаговые функции AWS), AWS::Serverless::Application (вложенные приложения) и AWS::Serverless::LayerVersion (слои Lambda).
Лучшие практики использования AWS SAM
Соблюдение лучших практик при использовании AWS SAM обеспечивает эффективное развертывание и управление бессерверными приложениями. Вот некоторые рекомендации:
- Модулируйте функции и шаблоны
Организуйте бессерверное приложение, создавая отдельные Lambda-функции и шаблоны для каждой функции или сервиса. Это позволяет упростить обслуживание и лучше разделить проблемы.
- Используйте шаблоны политик AWS SAM
AWS SAM предлагает предустановленные шаблоны политик, которые помогают управлять IAM-политиками для бессерверных приложений. Используйте эти шаблоны для обеспечения безопасного и согласованного набора разрешений для ваших ресурсов.
- Эффективное управление зависимостями
Эффективная организация зависимостей с помощью менеджеров пакетов, таких как npm или pip. Это позволяет улучшить контроль версий и снизить риск возникновения конфликтов в зависимостях.
- Валидация и тестирование бессерверных приложений
Используйте AWS SAM CLI для проверки и тестирования бессерверных приложений на локальном уровне перед их развертыванием в облаке AWS. Это помогает выявить проблемы на ранней стадии и обеспечить более плавное развертывание.
- Оптимизация производительности и снижение затрат
Анализируйте и отслеживайте производительность бессерверного приложения с помощью таких инструментов, как AWS X-Ray и Amazon CloudWatch. Оптимизируйте работу приложения, настраивая объем памяти, таймаут и параметры параллелизма в Lambda-функции.
Интеграция AWS SAM с AppMaster.io
AppMaster.io, мощная no-code платформа для создания backend, web и мобильных приложений, может быть интегрирована с AWS SAM для использования ее бессерверных возможностей. Подключение AppMaster.io к AWS SAM дает множество преимуществ:
- Используйте AppMaster.io для разработки бессерверных приложений
AppMasterВизуальный интерфейс .io позволяет легко создавать бессерверные приложения с помощью AWS SAM. Без написания кода можно создавать модели данных, бизнес-логику и API endpoints.
- Воспользуйтесь преимуществами автоматически генерируемой документации
В процессе проектирования безсерверного приложения AppMaster.io автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для сервера endpoints и скриптов миграции схемы базы данных. Это обеспечивает удобство работы с API AWS SAM.
- Создание динамичных и интерактивных веб-приложений
Используя мощные возможности AppMaster.io, можно разрабатывать полностью интерактивные веб-приложения, которые легко взаимодействуют с AWS SAM. Это позволяет создавать масштабируемые, эффективные и экономичные приложения.
- Интеграция триггеров событий AWS Lambda
AppMaster.io позволяет использовать генерируемые AWS SAM триггеры событий Lambda, что дает возможность связать бессерверные функции с бизнес-логикой AppMaster.io. Это обеспечивает бессерверное приложение бесперебойной и эффективной работой.
Интеграция AppMaster.io с AWS SAM позволяет быстрее и эффективнее создавать и развертывать бессерверные приложения, что в конечном итоге экономит время и затраты на разработку.
Заключение
AWS Serverless Application Model (SAM) - это важный фреймворк, который упрощает разработку и развертывание бессерверных приложений в облаке AWS. Используя его мощные возможности, разработчики могут оптимизировать процесс, упростить развертывание и эффективно управлять жизненным циклом приложений, не заботясь о базовой серверной инфраструктуре. Интеграция с AWS CloudFormation и AWS SAM CLI обеспечивает разработчикам комплексную и согласованную среду разработки. Возможность работы с различными сервисами AWS, такими как Lambda, API Gateway и DynamoDB, еще больше повышает гибкость и адаптивность. Применение лучших практик при использовании AWS SAM может привести к созданию более эффективных и масштабируемых бессерверных приложений, что в конечном итоге приведет к снижению затрат и повышению производительности.
Кроме того, платформа AppMaster.io no-code может беспрепятственно работать с AWS SAM, обеспечивая идеальное сочетание преимуществ no-code разработки и бессерверной архитектуры. Такая интеграция позволяет предприятиям ускорить разработку и развертывание, сохраняя гибкость по мере изменения потребностей. Поскольку бессерверные архитектуры становятся все более популярными, глубокое понимание фреймворка AWS SAM и лучших практик его использования крайне важно для разработчиков, чтобы оставаться конкурентоспособными в современной индустрии облачных приложений.