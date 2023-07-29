Введение в модель бессерверных приложений AWS

AWS Serverless Application Model (SAM) - это фреймворк с открытым исходным кодом, предназначенный для упрощения разработки, управления и развертывания бессерверных приложений в облаке AWS. Она расширяет AWS CloudFormation, предоставляя упрощенный способ определения ресурсов бессерверных приложений, таких как функции AWS Lambda, API Amazon API Gateway и таблицы Amazon DynamoDB, необходимых для работы бессерверного приложения. AWS SAM включает шаблонную спецификацию в формате YAML или JSON для определения ресурсов и позволяет автоматически генерировать и подключать бессерверные ресурсы.

Использование AWS SAM позволяет разработчикам ускорить процесс разработки бессерверных приложений и сосредоточиться на написании логики приложения. Кроме того, AWS SAM легко интегрируется с другими сервисами AWS и инструментами разработчиков, что облегчает командам разработку бессерверных приложений в единой среде. Он также позволяет разработчикам тестировать, отлаживать и развертывать бессерверные приложения локально или удаленно.

Ключевые особенности AWS SAM

AWS SAM поставляется с набором мощных функций, которые делают разработку бессерверных приложений более эффективной и удобной:

Единая конфигурация развертывания: AWS SAM упрощает бессерверное развертывание, позволяя разработчикам определять свое бессерверное приложение и его ресурсы в едином файле шаблона. AWS CloudFormation автоматически предоставляет и настраивает необходимые ресурсы при развертывании шаблона.

AWS SAM упрощает бессерверное развертывание, позволяя разработчикам определять свое бессерверное приложение и его ресурсы в едином файле шаблона. AWS CloudFormation автоматически предоставляет и настраивает необходимые ресурсы при развертывании шаблона. Локальное тестирование и отладка: С помощью AWS SAM CLI разработчики могут запускать и отлаживать бессерверные приложения локально перед их развертыванием в облаке. Это гарантирует, что логика приложения и конфигурация ресурсов будут работать корректно до того, как они будут перенесены в "живую" среду.

С помощью AWS SAM CLI разработчики могут запускать и отлаживать бессерверные приложения локально перед их развертыванием в облаке. Это гарантирует, что логика приложения и конфигурация ресурсов будут работать корректно до того, как они будут перенесены в "живую" среду. Встроенные лучшие практики: Шаблоны AWS SAM имеют несколько встроенных лучших практик, таких как упрощенный синтаксис, поддержка CORS и усечения полей, а также автоматическое управление политиками ресурсов. Эти лучшие практики помогают разработчикам следовать рекомендациям AWS и предотвращать распространенные проблемы бессерверных приложений.

Шаблоны AWS SAM имеют несколько встроенных лучших практик, таких как упрощенный синтаксис, поддержка CORS и усечения полей, а также автоматическое управление политиками ресурсов. Эти лучшие практики помогают разработчикам следовать рекомендациям AWS и предотвращать распространенные проблемы бессерверных приложений. Шаблоны политик: AWS SAM включает шаблоны политик, которые разработчики могут использовать для управления доступом к ресурсам в своих бессерверных приложениях. При использовании этих шаблонов политики лучшие практики безопасности включаются по умолчанию, что значительно упрощает создание и управление IAM-политиками.

AWS SAM включает шаблоны политик, которые разработчики могут использовать для управления доступом к ресурсам в своих бессерверных приложениях. При использовании этих шаблонов политики лучшие практики безопасности включаются по умолчанию, что значительно упрощает создание и управление IAM-политиками. Поддержка различных сервисов AWS: Шаблоны AWS SAM позволяют определять ресурсы для многочисленных сервисов AWS, таких как Lambda, API Gateway, DynamoDB, CloudWatch Events и Simple Notification Service (SNS). Такая поддержка облегчает интеграцию различных сервисов для создания сложных и многофункциональных бессерверных приложений.

Преимущества использования AWS SAM для разработки бессерверных приложений

Использование AWS SAM для разработки бессерверных приложений дает разработчикам и организациям множество преимуществ:

Упрощенное развертывание: AWS SAM снижает сложность бессерверного развертывания за счет автоматической инициализации и настройки необходимых ресурсов на основе единого файла шаблона. Такое упрощение позволяет разработчикам сосредоточиться на написании логики приложения, а не на управлении инфраструктурой.

AWS SAM снижает сложность бессерверного развертывания за счет автоматической инициализации и настройки необходимых ресурсов на основе единого файла шаблона. Такое упрощение позволяет разработчикам сосредоточиться на написании логики приложения, а не на управлении инфраструктурой. Сокращение времени разработки: AWS SAM обеспечивает оптимизацию процесса разработки бессерверных приложений, что позволяет ускорить цикл разработки и повысить эффективность использования ресурсов, что крайне важно в быстро развивающейся отрасли.

AWS SAM обеспечивает оптимизацию процесса разработки бессерверных приложений, что позволяет ускорить цикл разработки и повысить эффективность использования ресурсов, что крайне важно в быстро развивающейся отрасли. Согласованная среда разработки: AWS SAM интегрируется с различными сервисами, инструментами и IDE AWS, обеспечивая согласованный рабочий процесс для различных команд разработчиков и этапов разработки - от создания и тестирования до непрерывной интеграции и развертывания.

AWS SAM интегрируется с различными сервисами, инструментами и IDE AWS, обеспечивая согласованный рабочий процесс для различных команд разработчиков и этапов разработки - от создания и тестирования до непрерывной интеграции и развертывания. Экономическая эффективность: Благодаря использованию модели ценообразования AWS "оплата по факту" бессерверные приложения, разработанные с помощью AWS SAM, позволяют снизить затраты на инфраструктуру, поскольку пользователям необходимо оплачивать только фактические ресурсы, потребляемые их приложениями, а не заранее выделенные ресурсы.

Благодаря использованию модели ценообразования AWS "оплата по факту" бессерверные приложения, разработанные с помощью AWS SAM, позволяют снизить затраты на инфраструктуру, поскольку пользователям необходимо оплачивать только фактические ресурсы, потребляемые их приложениями, а не заранее выделенные ресурсы. Расширение возможностей с помощью пользовательского кода: AWS SAM не только упрощает процесс разработки, но и позволяет гибко расширять его возможности с помощью пользовательского кода, что позволяет разработчикам адаптировать бессерверные приложения под свои конкретные нужды.

AWS SAM обеспечивает простоту, эффективность и экономию средств при разработке бессерверных приложений. Он максимально раскрывает потенциал бессерверных вычислений, позволяя разработчикам больше сосредоточиться на создании фантастических приложений и меньше - на управлении инфраструктурой.

Начало работы с AWS SAM

Чтобы начать работу с AWS Serverless Application Model (SAM), необходимо иметь учетную запись AWS и установить AWS CLI и AWS SAM CLI на свою машину. Перед началом работы обязательно настройте AWS CLI, указав свои учетные данные. После того как все настроено, можно выполнить следующие шаги:

Создайте новую папку проекта: С помощью терминала (или командной строки) создайте новую директорию для вашего бессерверного приложения. Перейдите в каталог, чтобы продолжить настройку. Инициализируйте приложение AWS SAM: Выполните в терминале следующую команду:

sam init

Эта команда инициализирует новое SAM-приложение, предоставляя вам файл template.yaml и папку с кодом, содержащую пример Lambda-функции. Вы можете выбрать время выполнения для своей бессерверной функции из предложенных вариантов (например, Node.js, Python, Go) и выбрать шаблон для своего приложения.

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Просмотрите сгенерированные файлы: Откройте папку проекта в удобном для вас редакторе кода и просмотрите сгенерированные файлы, чтобы лучше понять структуру шаблона и функции Lambda. Создайте и настройте дополнительные ресурсы: Используйте файл template.yaml для определения ресурсов, необходимых вашему бессерверному приложению, таких как API, базы данных и события. Вы также можете модифицировать пример Lambda-функции для реализации собственной логики. Протестируйте свое бессерверное приложение локально: Используйте AWS SAM CLI для локального тестирования и отладки вашего бессерверного приложения перед его развертыванием в облаке AWS. Выполните в терминале следующую команду:

sam local invoke

Эта команда вызывает вашу бессерверную функцию и отображает вывод, позволяя отлаживать и тестировать приложение.

Развертывание бессерверного приложения: После локального тестирования приложения выполните следующую команду для его упаковки и развертывания в AWS CloudFormation:

sam package --s3-bucket your-s3-bucket-namesam deploy --template-file template.yaml --stack-name your-stack-name --capabilities CAPABILITY_IAM

Замените <i>ваш-s3-bucket-name</i>, <i>template.yaml</i> и <i>ваш-stack-name</i> соответствующими значениями. CAPABILITY_IAM позволяет AWS CloudFormation создать необходимые IAM-роли для вашего бессерверного приложения.

После развертывания бессерверного приложения AWS CloudFormation предоставляет все ресурсы, определенные в файле template.yaml, и вы можете начать использовать свое приложение.

AWS SAM CLI

Интерфейс командной строки модели бессерверных приложений AWS (SAM CLI) необходим для разработки, тестирования и развертывания бессерверных приложений. Он предоставляет богатый набор команд, позволяющий эффективно управлять бессерверными приложениями. Ниже перечислены некоторые часто используемые команды AWS SAM CLI:

sam init: Инициализирует новое бессерверное приложение, предварительно сконфигурированное с помощью файла template.yaml и примера Lambda-функции.

Инициализирует новое бессерверное приложение, предварительно сконфигурированное с помощью файла template.yaml и примера Lambda-функции. sam build: Сборка бессерверного приложения, упаковка кода функции Lambda и ее зависимостей.

Сборка бессерверного приложения, упаковка кода функции Lambda и ее зависимостей. sam local invoke: Локально вызывает ваше бессерверное приложение, позволяя тестировать и отлаживать его.

Локально вызывает ваше бессерверное приложение, позволяя тестировать и отлаживать его. sam local start-api: Запускает локальный API-шлюз для вашего бессерверного приложения, позволяя протестировать API вашего бессерверного приложения.

Запускает локальный API-шлюз для вашего бессерверного приложения, позволяя протестировать API вашего бессерверного приложения. sam package: Упаковывает код и зависимости бессерверного приложения и загружает его в ведро Amazon S3.

Упаковывает код и зависимости бессерверного приложения и загружает его в ведро Amazon S3. sam deploy: Развертывает бессерверное приложение в AWS CloudFormation, предоставляя все ресурсы, определенные в файле template.yaml.

Развертывает бессерверное приложение в AWS CloudFormation, предоставляя все ресурсы, определенные в файле template.yaml. sam logs: Извлекает и отображает события журнала из ваших функций Lambda.

Извлекает и отображает события журнала из ваших функций Lambda. sam validate: проверяет файл template.yaml на правильность формирования и соответствие лучшим практикам.

Эти команды упрощают разработку бессерверных приложений, позволяя легко создавать, тестировать и развертывать бессерверные приложения в облаке AWS.

Структура шаблона AWS SAM

Шаблоны AWS SAM представляют собой файлы YAML или JSON, определяющие ресурсы, свойства и конфигурации вашего бессерверного приложения. Шаблоны выступают в роли чертежей инфраструктуры приложения, позволяя легко версировать, тиражировать и совместно использовать бессерверные приложения. Ниже приведен обзор основных компонентов типичного шаблона AWS SAM:

AWSTemplateFormatVersion: Версия используемого формата шаблона (необязательно).

Версия используемого формата шаблона (необязательно). Transform: Версия шаблона AWS SAM. Для этого свойства используйте "AWS::Serverless-2016-10-31".

Версия шаблона AWS SAM. Для этого свойства используйте "AWS::Serverless-2016-10-31". Resources (Ресурсы): Ресурсы serverless и их свойства. В этом разделе определяются функции AWS Lambda, API Gateway и другие зависимые ресурсы AWS, необходимые для работы приложения. Каждому ресурсу присваивается логическое имя ресурса, на которое можно ссылаться в других частях шаблона.

Ресурсы serverless и их свойства. В этом разделе определяются функции AWS Lambda, API Gateway и другие зависимые ресурсы AWS, необходимые для работы приложения. Каждому ресурсу присваивается логическое имя ресурса, на которое можно ссылаться в других частях шаблона. Parameters (Параметры): Набор входных параметров, которые вы хотите сделать доступными для шаблона (необязательно).

Набор входных параметров, которые вы хотите сделать доступными для шаблона (необязательно). Выходы: Набор выходных значений, которые необходимо передать другим шаблонам AWS SAM или стекам AWS CloudFormation (необязательно).

Набор выходных значений, которые необходимо передать другим шаблонам AWS SAM или стекам AWS CloudFormation (необязательно). Globals: Раздел, в котором можно задать глобальные настройки для всех ресурсов AWS::Serverless::Function в шаблоне (необязательно).

Раздел, в котором можно задать глобальные настройки для всех ресурсов AWS::Serverless::Function в шаблоне (необязательно). Conditions (Условия): Набор условий, которые можно использовать для настройки свойств ресурсов на основе входных параметров или существующих ресурсов (необязательно).

При определении ресурсов можно использовать различные специфические для AWS типы ресурсов, такие как:

AWS::Serverless::Function

AWS::Serverless::Api

AWS::Serverless::SimpleTable

AWS::Serverless::HttpApi

Кроме того, можно использовать пользовательские типы ресурсов, предоставляемые сторонними расширениями AWS SAM. Шаблоны считываются и интерпретируются AWS CloudFormation, который на основе ваших деклараций создает необходимые ресурсы.

Теперь, когда вы лучше понимаете структуру шаблона AWS SAM, приступайте к модификации файла template.yaml для определения ресурсов, свойств и конфигураций вашего бессерверного приложения. Это позволит обеспечить сборку, тестирование и развертывание приложения в соответствии с лучшими практиками AWS.

Ресурсы шаблонов AWS SAM

В AWS SAM шаблоны определяют ресурсы бессерверного приложения, включая функции AWS Lambda, API Amazon API Gateway и таблицы Amazon DynamoDB. Шаблоны представляют собой файлы JSON или YAML, которые можно развернуть с помощью AWS CloudFormation. AWS SAM предлагает различные типы ресурсов для бессерверных приложений, такие как:

AWS::Serverless::Function

Этот тип ресурса представляет собой Lambda-функцию в бессерверном приложении. Вы можете определить такие свойства, как время выполнения, обработчик, источник кода и связанные события. Например:

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Resources: LambdaFunction: Type: AWS::Serverless::Function Свойства: Runtime: nodejs14.x Handler: index.handler CodeUri: ./src События: Api: Type: Api Свойства: Path: /example Method: GET

AWS::Serverless::Api

Данный тип ресурса представляет собой REST API шлюза API. Вы можете определить такие свойства, как имя этапа, аутентификация и настройки метода. Например:

Resources: ApiGatewayApi: Type: AWS::Serverless::Api Свойства: StageName: prod EndpointConfiguration: REGIONAL

AWS::Serverless::HTTPApi

Этот тип ресурса представляет HTTP API шлюза. С помощью HTTP API можно создавать экономичные API с низкой задержкой, включая WebSockets. Например:

Resources: HttpApi: Type: AWS::Serverless::HTTPApi Свойства: StageName: prod

AWS::Serverless::SimpleTable

Этот тип ресурсов представляет таблицу DynamoDB. Вы можете определить такие свойства, как первичный ключ и определения атрибутов. Например:

Resources: DynamoDbTable: Type: AWS::Serverless::SimpleTable Свойства: PrimaryKey: Name: id Type: String

Другие ресурсы AWS SAM включают AWS::Serverless::StateMachine (шаговые функции AWS), AWS::Serverless::Application (вложенные приложения) и AWS::Serverless::LayerVersion (слои Lambda).

Лучшие практики использования AWS SAM

Соблюдение лучших практик при использовании AWS SAM обеспечивает эффективное развертывание и управление бессерверными приложениями. Вот некоторые рекомендации:

Модулируйте функции и шаблоны

Организуйте бессерверное приложение, создавая отдельные Lambda-функции и шаблоны для каждой функции или сервиса. Это позволяет упростить обслуживание и лучше разделить проблемы. Используйте шаблоны политик AWS SAM

AWS SAM предлагает предустановленные шаблоны политик, которые помогают управлять IAM-политиками для бессерверных приложений. Используйте эти шаблоны для обеспечения безопасного и согласованного набора разрешений для ваших ресурсов. Эффективное управление зависимостями

Эффективная организация зависимостей с помощью менеджеров пакетов, таких как npm или pip. Это позволяет улучшить контроль версий и снизить риск возникновения конфликтов в зависимостях. Валидация и тестирование бессерверных приложений

Используйте AWS SAM CLI для проверки и тестирования бессерверных приложений на локальном уровне перед их развертыванием в облаке AWS. Это помогает выявить проблемы на ранней стадии и обеспечить более плавное развертывание. Оптимизация производительности и снижение затрат

Анализируйте и отслеживайте производительность бессерверного приложения с помощью таких инструментов, как AWS X-Ray и Amazon CloudWatch. Оптимизируйте работу приложения, настраивая объем памяти, таймаут и параметры параллелизма в Lambda-функции.

Интеграция AWS SAM с AppMaster.io

AppMaster.io, мощная no-code платформа для создания backend, web и мобильных приложений, может быть интегрирована с AWS SAM для использования ее бессерверных возможностей. Подключение AppMaster.io к AWS SAM дает множество преимуществ:

Используйте AppMaster .io для разработки бессерверных приложений

AppMaster Визуальный интерфейс .io позволяет легко создавать бессерверные приложения с помощью AWS SAM. Без написания кода можно создавать модели данных, бизнес-логику и API endpoints . Воспользуйтесь преимуществами автоматически генерируемой документации

В процессе проектирования безсерверного приложения AppMaster .io автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для сервера endpoints и скриптов миграции схемы базы данных. Это обеспечивает удобство работы с API AWS SAM. Создание динамичных и интерактивных веб-приложений

Используя мощные возможности AppMaster .io, можно разрабатывать полностью интерактивные веб-приложения, которые легко взаимодействуют с AWS SAM. Это позволяет создавать масштабируемые, эффективные и экономичные приложения. Интеграция триггеров событий AWS Lambda

AppMaster .io позволяет использовать генерируемые AWS SAM триггеры событий Lambda, что дает возможность связать бессерверные функции с бизнес-логикой AppMaster .io. Это обеспечивает бессерверное приложение бесперебойной и эффективной работой.

Интеграция AppMaster.io с AWS SAM позволяет быстрее и эффективнее создавать и развертывать бессерверные приложения, что в конечном итоге экономит время и затраты на разработку.

Заключение

AWS Serverless Application Model (SAM) - это важный фреймворк, который упрощает разработку и развертывание бессерверных приложений в облаке AWS. Используя его мощные возможности, разработчики могут оптимизировать процесс, упростить развертывание и эффективно управлять жизненным циклом приложений, не заботясь о базовой серверной инфраструктуре. Интеграция с AWS CloudFormation и AWS SAM CLI обеспечивает разработчикам комплексную и согласованную среду разработки. Возможность работы с различными сервисами AWS, такими как Lambda, API Gateway и DynamoDB, еще больше повышает гибкость и адаптивность. Применение лучших практик при использовании AWS SAM может привести к созданию более эффективных и масштабируемых бессерверных приложений, что в конечном итоге приведет к снижению затрат и повышению производительности.

Кроме того, платформа AppMaster.io no-code может беспрепятственно работать с AWS SAM, обеспечивая идеальное сочетание преимуществ no-code разработки и бессерверной архитектуры. Такая интеграция позволяет предприятиям ускорить разработку и развертывание, сохраняя гибкость по мере изменения потребностей. Поскольку бессерверные архитектуры становятся все более популярными, глубокое понимание фреймворка AWS SAM и лучших практик его использования крайне важно для разработчиков, чтобы оставаться конкурентоспособными в современной индустрии облачных приложений.