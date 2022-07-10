Гибкость и масштабируемость стали неотъемлемой частью современных систем, и интерфейсы прикладных программ (API) играют важную роль в обеспечении таких возможностей. Важно создавать эффективные API для предоставления современных веб-сервисов.

Поскольку кодирование и разработка - это все усилия команды, важно использовать надежные инструменты документирования API для ведения тщательного учета и обеспечения максимальной эффективности API. Документация API является важной частью любого сервиса API, поскольку она может даже стать решающим или решающим фактором успеха API.

Пошаговое руководство по созданию эффективных документов с помощью инструментов API-документации



Хорошо документированный API означает, что разработчики могут легко понять цель API и использовать его эффективно. Напротив, плохая документация API приведет к путанице. Существует множество инструментов документирования API, которые можно использовать для создания понятных документов API.

Что такое API-документация?



Коллекция инструкций, описывающих, как использовать API или программировать с его помощью, называется документацией API. Другими словами, она служит справочником по API. Документация API во многом напоминает обычное руководство пользователя. Поэтому, если вы знакомы со стилем письма, используемым в руководствах по эксплуатации технических продуктов, например, телевизоров или принтеров, вы также сможете написать документацию по API.

Важность документации API



Документация API - это ссылка на подробное описание API, чтобы любой мог его понять. Она также выступает в качестве учебного пособия, позволяющего пользователям ознакомиться с API и использовать его.

Документ по API - это подробное руководство, в котором в логическом порядке изложены все детали, необходимые для использования конкретного API, включая функции, параметры, типы возврата, классы и многое другое. Для дополнительного закрепления материала в документации также приводятся примеры и уроки. Отличная документация необходима для поддержки публичных API, успех которых определяется как широкое внедрение. Это помогает организациям-партнерам сделать выбор между данным API и тем, который предлагает конкурент.

Хорошая документация для внутренних API способствует более быстрому достижению бизнес-целей. Способность команды быстро использовать API микросервисов, созданных другими командами, определяет, как быстро компания сможет завершить разработку минимально жизнеспособного продукта. Кроме того, текущая документация по API выходит далеко за рамки традиционной статической программной документации. Они могут предоставить пользователям более увлекательную интерактивную документацию.

Что такое API-документация в техническом письме?



Технический писатель использует ручные или автоматизированные инструменты для написания документации API, которая предоставляет полную информацию о работе программного, аппаратного или веб-интерфейса API. Для написания эффективной документации по API технический писатель должен хорошо понимать API и его функции.

Как создать интерактивный документ по API?



Документация по API может быть составлена как вручную, так и автоматизированно. Современные инструменты позволяют автоматизировать весь процесс составления документации по API, чтобы сэкономить время и обновлять и поддерживать документацию без лишних усилий.

Какие инструменты используются для документирования API?



Приложение, которое вы можете использовать для создания, поддержки и размещения документации API, называется инструментом для создания документации API. Существуют различные генераторы документации API, некоторые из которых сосредоточены на создании потрясающих результатов, которые разработчики могут легко читать онлайн. Другие сосредоточены на создании фрагментов кода, понятных на различных языках программирования и пригодных для использования разработчиками приложений.

Давайте рассмотрим 6 лучших инструментов для создания документации API:

1. Slate

Slate - отличный инструмент для создания гибкой, проницательной и привлекательной документации API. Его простой и удобный дизайн был разработан под влиянием документации API компаний PayPal и Stripe. Он отображает примеры кода справа и документацию слева, что отлично смотрится и читается на мобильных устройствах, планшетах, ноутбуках и других интеллектуальных устройствах.

Slate объединяет всю информацию на одной странице без потери ссылок, поэтому вам больше не нужно просматривать бесконечные страницы текста, чтобы получить то, что вы ищете. Вам никогда не будет трудно перейти к определенному разделу документации, поскольку по мере прокрутки хэш меняется на ближайший заголовок.

2. AppMaster

AppMaster - это популярный конструктор приложений без кода, который позволяет разрабатывать мобильные приложения, веб-приложения и бэкенды, включая API, без навыков кодирования. Вы можете создавать конечные точки API с помощью AppMaster, не написав самостоятельно ни одного файла кода. Более того, он также автоматически создает документацию API в формате OpenAPI (Swagger), так что вы можете полагаться на него как для интеграции API, так и для документации.

3. Swagger

Использование Swagger вместо ручного документирования API позволит вам сэкономить время и усилия. Он предлагает широкий спектр отличных возможностей для разработки и просмотра документов API и поддержания их в актуальном состоянии по мере изменения API.

Спецификация API может быть использована для автоматического создания документации. Они предоставляют Swagger Inflector с открытым исходным кодом, чтобы вы могли создать определение OpenAPI даже в середине выполнения, если ваш существующий API еще не имеет такого определения. Вы можете использовать Swagger Inspector для автоматической генерации файлов OpenAPI для конечной точки, что ускорит весь процесс.

4. ReadMe

ReadMe - это простой метод создания и управления красивой, интерактивной документацией API. Ключи API просто включаются непосредственно в страницы, примеры кода немедленно генерируются, а настоящие вызовы APU могут быть сделаны без каких-либо проблем. Вы можете создать сильное сообщество, отвечая на запросы, размещенные на форуме помощи, позволяя пользователям предлагать некоторые улучшения и информируя всех об изменениях. Чтобы поддерживать документы в актуальном состоянии, синхронизируйте файлы Swagger, объединяйте предлагаемые улучшения и обновляйте содержимое с помощью редактора.

5. ReDoc

ReDoc - это инструмент OpenAPI или Swagger, созданный для справочной документации API. Он обеспечивает простое развертывание и может объединять документы в независимые HTML-файлы. Он также поддерживает возможности OpenAPI 2.0, включая дискриминатор, и обеспечивает рендеринг на стороне сервера. Кроме того, он поддерживает отзывчивый 3-панельный дизайн с меню или синхронизацией прокрутки, OpenAPI 3.0, примеры кода и другие возможности. Доступна даже интерактивная и привлекательная документация для вложенных объектов.

Каков наилучший способ документирования API?



Существуют определенные стратегии, которым вы должны следовать, чтобы эффективно документировать API.

Ознакомьтесь с различными аспектами API



API, который вы описываете, должен быть знаком вам лично. Помните, что ваша цель - помочь потенциальным пользователям, которые могут быть не знакомы с API. Документация должна разъяснять понятия вашей целевой аудитории, а не запутывать их. Вам не придется делать никаких догадок при написании раздела описания продукта API, если вы хорошо знаете архитектуру продукта, его функциональность и другие ключевые детали.

Потратьте некоторое время на изучение и соберите как можно больше данных, если вы не до конца разбираетесь в API, о котором пишете. Используйте API самостоятельно, чтобы узнать важные детали о том, как он работает.

Опираться на релевантный контент



Руководства по API - не единственный вид документации. Для демонстрации работы API можно использовать презентации PowerPoint или короткие ролики. При составлении документации приводите множество примеров использования. Это позволит читателям определить пример, наиболее похожий на их собственный, или найти пример, к которому они могут подключиться. Включите также некоторые выдержки из кода, если и когда вы считаете их необходимыми. Благодаря этому читатели смогут следить за ходом чтения материала.

Обеспечить ясность



Поскольку API - это инструкции для программного или аппаратного обеспечения, вы должны использовать в документации технический язык. Избегайте расплывчатости, если вы пытаетесь создать технический контент. Хороший документ - это тот, который уместен, прост и понятен, а не тот, в котором используются замысловатые грамматические фразы. Он может быть понятен только тогда, когда выражен простыми и понятными терминами.

Ваша документация по API должна быть настолько простой, насколько вы можете ее сделать, но при этом содержать всю необходимую информацию. Кроме того, не забывайте давать определения аббревиатурам и технической терминологии перед их использованием или приводите глоссарий в конце руководства.

Структурировать



Если материал изложен в виде списка, документацию проще воспринимать. Это ключевое обоснование лаконичности изложения. Пользователь может лучше понять, что нужно делать на каждом этапе руководства, если оно пронумеровано или разбито на шаги. Это можно сравнить с прохождением алфавита от А до Я. Пользователи могут быстро вернуться назад, если они допустили ошибку, при условии, что инструкции ясны.

Устранить ошибки



Комплексный процесс корректуры и проверки необходим для удаления различных типов грамматических, орфографических и технических ошибок из документации API.

Как писать документацию по конечным точкам API?



Документация по API должна быть четкой и понятной пользователям. Вы можете написать документацию по конечным точкам API, помня о следующих вещах:

Выберите большую историю, связанную с функцией API, и создайте на ее основе подробную документацию.

Документация должна иметь четкую отправную точку, которая обычно является предысторией и введением в API.

Используйте стандартную структуру и формат, чтобы обеспечить удобство для пользователя.

Ведите документацию с точки зрения пользователя, чтобы читатели могли соотнести ее с документом.

Когда вы обсуждаете технические вещи, объясняйте их очень подробно, поскольку читатель документации API может быть не знаком с такими терминами.

Создавайте интерактивную документацию по API.

Используйте спецификацию OpenAPI для стандартизации дизайна API.

Что такое пример документации API?



Давайте проанализируем документацию API Google Map на примере.

Для того чтобы занятые разработчики могли быстро найти нужную им информацию и продолжить работу над своими проектами, необходима отличная навигация. Трехколоночный дизайн документации Google Maps подчеркивает предоставление потребителям множества альтернатив для получения нужной им информации.

В самой левой колонке показан план тем. В то же время Google использует третью колонку для отображения списка содержания статьи, которую пользователь сейчас читает, и размещает примеры кода в средней колонке. Кроме того, в заголовке есть окно поиска и выпадающее меню для документации, которое включает список известных мест.

Другие замечательные дополнения в документации включают символ flask, используемый для обозначения функций, которые находятся на стадии бета-тестирования, и возможность переключения со светлой темы на темную тему кода.

Какой шаблон наиболее часто используется для документации API?



Стандартный шаблон документации API включает следующие компоненты:

Описание возможностей API и его преимуществ

Список всех методов, которые API раскрывает, вместе с иллюстрациями входных и выходных данных для каждого метода.

Подробные технические детали, включая аргументы и возвращаемые значения, для каждого метода.

Руководство пользователя, объясняющее, как использовать фрагменты кода, созданные на максимально возможном количестве различных языков программирования.

Журнал изменений, в котором перечислены все модификации API вместе с датами их внесения.

Информация о версии, например, последняя версия API.

Руководство по установке, настройке и использованию API.

Руководство по устранению неполадок, в котором подробно описываются типичные проблемы и предлагаются решения.

Перечень соответствующих веб-сайтов, включая форумы пользователей или документацию, написанную другими программистами.

Какое программное обеспечение лучше всего подходит для составления документации?



Не существует какого-то одного конкретного инструмента, который можно было бы назвать лучшим средством документирования API. Это в значительной степени зависит от ваших требований и от того, ищете ли вы автоматизированный или ручной инструмент. Как правило, большинство людей используют бесплатные инструменты, такие как ReDoc, потому что он предлагает значительную гибкость и эффективность благодаря своим функциям, которые вы можете использовать через удобный интерфейс.

Современные no-code конструкторы приложений, такие как AppMaster, также вносят свой вклад в индустрию разработки и документирования. Предположим, у вас нет опыта в кодировании или он ограничен. В этом случае настоятельно рекомендуется использовать такую платформу, как AppMaster, для разработки эффективного приложения и документации API с максимальным качеством и точностью.

Заключение



Суть в том, что документирование API не должно быть страшным процессом ни для кого. Будь вы разработчик или непрограммист, вы можете пройти через этот процесс с помощью современных инструментов, таких как AppMaster, и создать эффективные и удобные для пользователя документы.