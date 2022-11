Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn een integraal onderdeel geworden van moderne systemen, en applicatieprogramma-interfaces (API's) spelen een essentiële rol bij het aanbieden van dergelijke functies. Het is belangrijk om efficiënte API's te bouwen om moderne webdiensten aan te bieden.

Aangezien bij codering en ontwikkeling alles draait om de inspanningen van het team, is het belangrijk om betrouwbare API-documentatietools te gebruiken om een grondige administratie bij te houden en de maximale efficiëntie van een API te garanderen. API-documentatie is een cruciaal onderdeel van elke API-dienst, omdat het zelfs de doorslaggevende factor kan zijn voor het succes van een API.

Een goed gedocumenteerde API betekent dat de ontwikkelaars gemakkelijk het doel van een API kunnen begrijpen en deze efficiënt kunnen gebruiken. Slechte API-documentatie daarentegen leidt tot verwarring. Er zijn veel API-documentatietools die u kunt gebruiken om gemakkelijk te begrijpen API-documenten te maken.

Wat is API-documentatie?

Een verzameling richtlijnen die beschrijven hoe een API gebruikt of geprogrammeerd moet worden, staat bekend als API-documentatie. Met andere woorden, het dient als API referentiegids. API documentatie lijkt in veel opzichten op een gewone gebruikershandleiding. Dus, als u bekend bent met de schrijfstijl die gebruikt wordt in technische producthandleidingen, zoals die voor TV's en printers, zult u ook in staat zijn API documentatie te schrijven.

Belang van API-documentatie

API-documentatie is een referentie om een API grondig te beschrijven, zodat iedereen het kan begrijpen. Het dient ook als leermiddel om gebruikers vertrouwd te maken met de API en deze te gebruiken.

Een API-document is een grondige gids met alle details die nodig zijn om een bepaalde API te gebruiken, waaronder functies, parameters, terugkeertypes, klassen en meer, in een logische volgorde. Om het materiaal verder te versterken, biedt de documentatie ook voorbeelden en lessen. Uitstekende documentatie is noodzakelijk ter ondersteuning van openbare API's, waarbij succes wordt gedefinieerd als brede acceptatie. Dit helpt partnerorganisaties bij de keuze tussen deze API en die van een concurrent.

Goede documentatie voor interne API's vergemakkelijkt het sneller bereiken van bedrijfsdoelstellingen. Het vermogen van een team om snel microservice-API's te gebruiken die door andere teams zijn gemaakt, bepaalt hoe snel het bedrijf zijn Minimum Viable Product kan voltooien. Bovendien gaat de huidige API-documentatie veel verder dan de traditionele statische programmadocumentatie. Zij kunnen gebruikers meer boeiende interactieve documentatie bieden.

Wat is API documentatie in Technisch Schrijven?

Een technisch schrijver gebruikt handmatige of geautomatiseerde hulpmiddelen om API documentatie te schrijven die uitgebreide informatie geeft over de werking van een software, hardware of web API. De technisch schrijver moet de API en zijn functies grondig begrijpen om effectieve API documentatie te kunnen schrijven.

Hoe maak ik een interactief API document?

API documentatie kan zowel handmatig als geautomatiseerd worden uitgevoerd. Met moderne tools kunt u het hele proces van API-documentatie automatiseren om tijd te besparen en de documentatie zonder extra inspanning bij te werken en te onderhouden.

Een toepassing die u kunt gebruiken voor het creëren, onderhouden en hosten van uw API-documentatie wordt een API-documentatietool genoemd. Er bestaan verschillende API-documentatiegeneratoren, waarvan sommige zich concentreren op het produceren van prachtige output die voor ontwikkelaars gemakkelijk online te lezen is. Andere concentreren zich op het maken van codefragmenten die machinaal te begrijpen zijn in verschillende programmeertalen en gebruikt kunnen worden door app-ontwikkelaars.

Laten we de top 6 API-documentatietools verkennen:

1. Slate

Slate is een uitstekende tool voor het maken van flexibele, scherpzinnige en aantrekkelijke API-documentatie. Het eenvoudige, gebruiksvriendelijke ontwerp is beïnvloed door de API-documentatie van PayPal en Stripe. Het toont codevoorbeelden aan de rechterkant en documentatie aan de linkerkant, wat er geweldig uitziet en leesbaar is op mobiele apparaten, tablets, laptops en andere slimme apparaten.

Slate consolideert alle informatie op één pagina zonder de links te verliezen, zodat u niet langer door eindeloze pagina's tekst hoeft te gaan om te krijgen wat u zoekt. Het is nooit moeilijk om naar een bepaald deel van uw documentatie te gaan, want als iemand erdoorheen scrolt, verandert de hash naar de dichtstbijzijnde kop.

2. AppMaster

AppMaster is een populaire no-code app builder waarmee u mobiele apps, webapps en backends, inclusief API's, kunt ontwikkelen zonder coderingsvaardigheden. U kunt API endpoints maken met behulp van AppMaster zonder zelf één codebestand te schrijven. Bovendien maakt het ook automatisch de API-documentatie in het OpenAPI-formaat (Swagger), zodat u erop kunt vertrouwen voor zowel API-integratie als documentatie.

3. Swagger

Het gebruik van Swagger in plaats van handmatige API-documentatie bespaart u tijd en moeite. Het biedt een breed scala aan uitstekende opties voor het ontwikkelen en bekijken van uw API-documenten en het bijhouden ervan wanneer uw API verandert.

De API-specificatie kan worden gebruikt om de documentatie automatisch te produceren. Ze bieden de open-source Swagger Inflector, zodat u zelfs midden in een run een OpenAPI-definitie kunt maken als uw bestaande API er nog geen heeft. U kunt de Swagger Inspector gebruiken om automatisch de OpenAPI-bestanden voor een eindpunt te genereren, wat het hele proces zal versnellen.

4. ReadMe

ReadMe is een eenvoudige methode voor het maken en beheren van mooie, interactieve API-documentatie. API-sleutels worden gewoon direct in de pagina's opgenomen, codevoorbeelden worden onmiddellijk gegenereerd en echte APU-aanroepen kunnen zonder problemen worden gedaan. U kunt een sterke gemeenschap creëren door te reageren op de vragen die in hun helpforum worden gesteld, gebruikers in staat te stellen verbeteringen aan te bieden, en iedereen op de hoogte te houden van de veranderingen. Om uw papieren actueel te houden, synchroniseert u de Swagger-bestanden, combineert u voorgestelde verbeteringen, en werkt u de inhoud bij met behulp van de editor.

5. ReDoc

ReDoc is een OpenAPI- of Swagger-gegenereerd hulpmiddel voor referentie-API-documentatie. Het maakt eenvoudige implementatie mogelijk en kan documenten bundelen tot onafhankelijke HTML-bestanden. Het ondersteunt ook de OpenAPI 2.0 mogelijkheden, inclusief de discriminator, en biedt server-side rendering. Bovendien ondersteunt het het responsieve 3-paneel ontwerp met een menu of scrollende synchronisatie, OpenAPI 3.0, codevoorbeelden en andere functies. Zelfs interactieve en aantrekkelijke documentatie voor geneste objecten is beschikbaar.

Wat is de beste manier om een API te documenteren?

Er zijn bepaalde strategieën die u moet volgen om een API efficiënt te documenteren.

Maak uzelf vertrouwd met verschillende aspecten van de API

De API die je beschrijft moet je persoonlijk kennen. Houd in gedachten dat uw doel is om toekomstige gebruikers te helpen die misschien niet bekend zijn met de API. De documentatie moet de concepten van je doelgroep verduidelijken in plaats van ze te verwarren. Je hoeft geen gissingen te doen tijdens het schrijven van de productbeschrijving van de API als je de architectuur, functionaliteit en andere belangrijke details van het product goed begrijpt.

Neem de tijd om je studie te voltooien en verzamel zoveel mogelijk gegevens als je niet helemaal op de hoogte bent van de API waarover je schrijft. Gebruik de API zelf om cruciale details te leren over hoe hij werkt.

Vertrouw op relevante inhoud

API richtlijnen zijn niet de enige vorm van documentatie. PowerPoint-presentaties of korte clips kunnen worden gebruikt om te laten zien hoe de API is geïntegreerd. Geef bij het opstellen van de documentatie veel use cases. Dit zal de lezers in staat stellen de case te identificeren die het meest lijkt op hun eigen case of een case te vinden waarmee zij zich kunnen verbinden. Neem ook enkele code-uittreksels op, als en wanneer je die essentieel vindt. Lezers zullen hierdoor het materiaal kunnen volgen terwijl ze het lezen.

Zorg voor duidelijkheid

Aangezien API's instructies zijn voor software of hardware, moet je technische taal gebruiken in de documentatie. Vermijd vaagheid als je technische inhoud probeert te creëren. Een goed document is een document dat relevant, eenvoudig en duidelijk is in plaats van een document dat ingewikkelde grammaticale zinnen gebruikt. Het kan alleen betrouwbaar zijn als het in duidelijke, heldere termen wordt uitgedrukt.

Uw API-documentatie moet zo eenvoudig mogelijk zijn en toch alle noodzakelijke informatie bevatten. Zorg er bovendien voor dat u acroniemen en technische terminologie definieert voordat u ze gebruikt, of zorg voor een woordenlijst aan het eind van de gids.

Structuur

Als het materiaal is opgesomd, is de documentatie eenvoudiger te begrijpen. Dit is een belangrijke reden om beknopt te schrijven. De gebruiker kan beter begrijpen wat hij in elke fase van de gids moet doen als deze is genummerd of in stappen is ingedeeld. Het is vergelijkbaar met het doorlopen van het alfabet van A tot Z. Gebruikers kunnen snel teruggaan als ze een fout maken, mits de instructies duidelijk zijn.

Fouten verwijderen

Een uitgebreid proeflees- en controleproces is essentieel om verschillende soorten grammaticale, spelling- en technische fouten uit de API-documentatie te verwijderen.

Hoe schrijf je API endpoint documentatie?

Documentatie over API moet duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn voor de gebruikers. U kunt API endpoint documentatie schrijven door de volgende dingen in gedachten te houden:

Kies een groot verhaal met betrekking tot de functie van de API en maak op basis daarvan grondige documentatie.

De documentatie moet een duidelijk startpunt hebben dat typisch de achtergrond en introductie van de API is.

Gebruik een standaard structuur en formaat om gebruiksvriendelijkheid te garanderen.

Documenteer vanuit het perspectief van een gebruiker om ervoor te zorgen dat de lezers zich aan het document kunnen relateren.

Wanneer je technische zaken bespreekt, leg ze dan zeer gedetailleerd uit, aangezien de lezer van de API documentatie misschien niet bekend is met dergelijke termen.

Maak interactieve API-documentatie.

Gebruik OpenAPI Specification om het API ontwerp te standaardiseren.

Wat is een voorbeeld van API-documentatie?

Laten we het voorbeeld nemen van Google Map API documentatie om het te analyseren.

Om drukke ontwikkelaars snel de gewenste informatie te laten vinden zodat ze aan hun projecten kunnen blijven werken, is een uitstekende navigatie essentieel. Het ontwerp met drie kolommen van Google's Google Maps documentatie legt de nadruk op het geven van voldoende alternatieven om de gewenste informatie te verkrijgen.

Een overzicht van de thema's wordt getoond in de meest linkse kolom. Google gebruikt daarentegen de derde kolom om een inhoudsopgave te tonen voor het artikel dat de gebruiker nu leest en plaatst codevoorbeelden in de middelste kolom. Bovendien heeft de kop een zoekvak en een dropdown-menu voor documentatie met een lijst van bekende locaties.

Andere uitstekende toevoegingen in de documentatie zijn het flask-symbool dat wordt gebruikt om functies aan te geven die in beta-testfase zijn en de mogelijkheid om van een helder thema naar een donker codethema over te schakelen.

Wat is het meest gebruikte sjabloon voor API-documentatie?

Een standaard template voor API documentatie heeft de volgende componenten:

Een beschrijving van de mogelijkheden en voordelen van de API

Een lijst van alle methoden die de API blootstelt, samen met illustraties van de input en output voor elke methode.

Gedetailleerde technische details, inclusief argumenten en terugkeerwaarden, voor elke methode.

Gebruikershandleidingen die uitleggen hoe code snippets in zoveel mogelijk verschillende programmeertalen gebruikt kunnen worden.

Een changelog die alle API modificaties opsomt met hun data

Versiedetails, zoals de meest recente versie van de API

How-to handleidingen die ontwikkelaars instrueren hoe ze uw API kunnen installeren, configureren en gebruiken

Een troubleshooting handleiding die typische problemen beschrijft en oplossingen biedt.

Een lijst van relevante websites, inclusief gebruikersforums of geschreven documentatie door andere programmeurs.

Wat is de beste software voor documentatie?

Er is niet één specifieke tool die kan worden uitgeroepen tot de beste API-documentatietool. Het hangt sterk af van uw eisen en of u op zoek bent naar een geautomatiseerde of handmatige tool. Over het algemeen gebruiken de meeste mensen gratis tools zoals ReDoc omdat het aanzienlijke flexibiliteit en efficiëntie biedt door zijn functies die u kunt gebruiken via een gebruiksvriendelijke interface.

Moderne no-code app-bouwers zoals AppMaster drukken ook hun stempel op de ontwikkelings- en documentatie-industrie. Stel dat je geen of beperkte ervaring hebt met coderen. In dat geval is het sterk aan te raden een platform als AppMaster te gebruiken om een efficiënte app en API-documentatie te ontwikkelen met maximale kwaliteit en nauwkeurigheid.

Conclusie

Het komt erop neer dat API-documentatie voor niemand een eng proces hoeft te zijn. Of je nu een ontwikkelaar of een niet-programmeur bent, je kunt met behulp van moderne tools als AppMaster door dit proces heen zeilen en effectieve en gebruiksvriendelijke documenten maken.