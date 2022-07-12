灵活性和可扩展性已经成为现代系统的一个组成部分，而应用程序接口（API）在提供这些功能方面发挥着重要作用。构建高效的API以提供现代网络服务是很重要的。

由于编码和开发都是团队的努力，所以使用可靠的API文档工具来保持彻底的记录并确保API的最大效率是很重要的。API文档是任何API服务的关键部分，因为它甚至可以成为API成功与否的因素。

如何使用API文档工具创建一个高效的文档的分步指南



完善的API文档意味着开发者可以很容易地理解一个API的目标，并有效地使用它。相反，糟糕的API文档将导致混乱。有许多API文档工具，你可以用来创建易于理解的API文档。

什么是API文档？



描述如何利用或针对一个API进行编程的准则的集合被称为API文档。换句话说，它可以作为API参考指南。API文档在很多方面类似于普通的用户手册。因此，如果你熟悉技术产品手册的写作风格，如电视和打印机的手册，你也能写好API文档。

API文档的重要性



API文档是彻底描述一个API的参考，以便任何人都能理解它。它还可以作为一种教学工具，让用户熟悉API并使用它。

API文档是一份详尽的指南，它提供了使用某个特定API所需的所有细节，包括函数、参数、返回类型、类等等，并按逻辑顺序排列。为了进一步加强材料，文档还提供了例子和教训。优秀的文档是支持公共API的必要条件，在这里，成功被定义为广泛采用。这有助于合作伙伴组织在这个API和一个竞争对手提供的API之间做出决定。

内部API的良好文档有助于更快地实现业务目标。一个团队快速消费其他团队创建的微服务API的能力将决定该公司能多快完成其最小可行产品。此外，目前的API文档远远超出了传统的静态程序文档。他们可以为用户提供更有吸引力的互动文档。

什么是技术写作中的API文档？



技术作家使用手动或自动工具来编写API文档，提供关于软件、硬件或网络API工作的全面信息。技术作家需要彻底了解API和它的功能，以编写有效的API文档。

如何创建一个交互式的API文档？



API文档可以通过手动和自动两种方式完成。现代工具允许你自动完成API文档的整个过程，以节省时间，更新和维护文档，而无需任何额外的努力。

哪些工具是用于API文档的？



一个你可以用来创建、维护和托管你的API文档的应用程序被称为API文档工具。存在各种API文档生成器，其中一些专注于产生令人惊叹的输出，以便于开发人员在线阅读。其他的则专注于创建机器可理解的各种编程语言的代码片段，并可供应用程序开发人员使用。

让我们来探讨一下前6个API文档工具。

1.Slate

Slate是一个创建灵活、敏锐、有吸引力的API文档的优秀工具。它简单的、用户友好的设计受到了PayPal和Stripe的API文档的影响。它在右边显示代码示例，左边显示文档，在移动设备、平板电脑、笔记本电脑和其他智能设备上看起来很好，而且清晰可读。

Slate将所有的信息整合在一个页面上，而不丢失链接，所以你不再需要通过无尽的文本页面来获得你要找的东西。要连接到你的文档的某一特定部分从来都不难，因为当有人滚动浏览时，哈希值会改变到最近的标题。

2.AppMaster

AppMaster是一个流行的无代码应用程序生成器，它允许你开发移动应用程序、Web应用程序和后端，包括API，而无需编码技能。你可以在AppMaster的帮助下创建API端点，而无需自己编写一个代码文件。此外，它还会自动创建OpenAPI（Swagger）格式的API文档，这样你就可以依靠它进行API整合和文档编写。

3.Swagger

使用Swagger而不是手动的API文档将节省你的时间和精力。它为开发和查看你的API文档提供了多种优秀的选择，并在你的API发生变化时保持更新。

API规范可以用来自动生成文档。他们提供了开源的Swagger Inflector，因此如果你现有的API还没有定义，你甚至可以在运行中创建一个OpenAPI定义。你可以使用Swagger检查器来自动生成端点的OpenAPI文件，这将加速整个过程。

4.ReadMe

ReadMe是一种创建和管理漂亮的、互动的API文档的简单方法。API密钥只需直接包含在页面中，代码实例立即生成，真正的APU调用可能没有任何问题。你可以通过回应在其帮助论坛上发布的询问来创建一个强大的社区，允许用户提供一些改进，并让每个人都知道这些变化。为了使你的论文保持最新状态，同步Swagger文件，结合提议的改进，并使用编辑器更新内容。

5.ReDoc

ReDoc是一个OpenAPI或Swagger生成的参考API文档的工具。它能实现简单的部署，并能将文档捆绑成独立的HTML文件。它还支持OpenAPI 2.0的功能，包括判别器，并提供服务器端的渲染。此外，它还支持具有菜单或滚动同步的响应式3面板设计、OpenAPI 3.0、代码示例和其他功能。甚至还提供嵌套对象的交互式和有吸引力的文档。

记录API的最佳方式是什么？



为了有效地记录一个API，你应该遵循某些策略。

熟悉API的方方面面



你所描述的API应该是你个人熟悉的。请记住，你的目的是帮助那些可能不熟悉API的潜在用户。文档应该澄清你的目标受众的概念，而不是让他们感到困惑。 如果你彻底掌握了产品的架构、功能和其他关键细节，你就不必在写API的产品描述部分时做任何有根据的猜测。

如果你对你要写的API不完全了解或没有说服力，就花点时间完成你的研究并尽可能多地汇编数据。亲自使用API来学习关于它如何工作的关键细节。

依靠相关的内容



API指南不是唯一的文件。可以用PowerPoint演示文稿或简短的剪辑来展示API是如何集成的。在起草文档时，提供许多使用案例。这将使读者能够确定与他们自己的案例最相似的案例，或者找到他们可以连接的案例。如果你认为有必要，也可以包括一些代码摘录。读者将能够在阅读材料时跟上，因为这一点。

确保明确性



由于API是软件或硬件的说明，你必须在文档中使用技术语言。如果你试图创建技术内容，要避免模糊不清。一个好的文件是相关的、简单的、清晰的，而不是使用错综复杂的语法短语的文件。只有在用平实、清晰的语言表达时，它才能具有亲和力。

你的API文档应该尽可能的简单明了，同时又包括所有必要的信息。此外，在使用缩略语和技术术语之前，要注意对其进行定义，或者在指南的最后提供一个词汇表。

结构



如果材料被列出，文件就会更简单地被理解。这是写得简洁的一个重要理由。如果对指南的每个阶段进行编号或分项，用户可以更好地理解应该做什么。这相当于从A到Z的字母表。用户如果犯了错误，只要说明清楚，就可以迅速回头。

消除错误



一个全面的校对和审查过程对于消除API文档中不同类型的语法、拼写和技术错误是必不可少的。

如何编写API端点文档？



关于API的文档必须是清晰的，容易让用户理解的。你可以通过牢记以下事项来编写API端点文档。

选择一个与API的功能有关的大故事，并在此基础上创建详尽的文档。

文档必须有一个明确的起点，这个起点通常是API的背景和介绍。

使用标准的结构和格式，以确保对用户友好。

从用户的角度来编写文档，以确保读者能够与文档产生联系。

当你在讨论技术性的东西时，要详细解释，因为API文档的读者可能不熟悉这些术语。

创建交互式API文档。

使用OpenAPI规范来规范API的设计。

什么是API文档的例子？



让我们以Google Map的API文档为例来分析一下。

对于忙碌的开发者来说，要快速发现他们想要的信息，以便他们能够继续进行他们的项目工作，优秀的导航是必不可少的。Google的Google地图文档的三栏式设计强调了给消费者提供大量的选择来获得他们想要的信息。

最左边的一栏显示了主题的概要。同时，谷歌利用第三栏来显示用户正在阅读的文章的内容列表，并将代码示例放在中间一栏。此外，页眉有一个搜索框和一个文档下拉菜单，其中包括一个著名地点的列表。

文档中其他出色的补充包括用于表示正在进行测试的功能的flask符号，以及从明亮的主题切换到黑暗代码主题的能力。

什么是最常用的API文档模板？



一个标准的API文档模板有以下组成部分。

对API的功能及其优点的描述

API所暴露的所有方法的列表，以及每个方法的输入和输出的说明。

每个方法的详细技术细节，包括参数和返回值。

用户手册，解释如何使用用尽可能多的不同编程语言创建的代码片段。

更新日志，列出所有API的修改及其日期

版本细节，如API的最新版本

指导开发者如何安装、配置和使用你的API的操作手册

故障排除手册，详细说明典型问题并提供解决方案。

相关网站的清单，包括用户论坛或其他程序员的书面文档

哪个是最好的文档软件？



没有一个特定的工具可以被宣布为最好的API文档工具。这在很大程度上取决于你的要求，以及你是否在寻找一个自动或手动的工具。一般来说，大多数人使用像ReDoc这样的免费工具，因为它通过你可以通过一个用户友好的界面使用的功能，提供了显著的灵活性和效率。

像AppMaster这样的现代无代码应用程序生成器也在开发和文档行业中大放异彩。假设你在编码方面没有任何经验或经验有限。在这种情况下，强烈建议你使用像AppMaster这样的平台，以最大的质量和准确性开发一个高效的应用程序和API文档。

结语



底线是，对任何人来说，API文档都不一定是一个可怕的过程。无论你是一个开发者还是一个非程序员，你都可以在AppMaster这样的现代工具的帮助下完成这个过程，并创建有效和用户友好的文档。