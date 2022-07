A flexibilidade e a escalabilidade tornaram-se parte integrante dos sistemas modernos, e as interfaces de programas de aplicação (APIs ) desempenham um papel essencial no fornecimento de tais características. É importante construir APIs eficientes para fornecer serviços web modernos.

Uma vez que a codificação e o desenvolvimento têm tudo a ver com os esforços da equipa, é importante utilizar ferramentas de documentação API fiáveis para manter registos completos e assegurar a máxima eficiência de uma API. A documentação API é uma parte crítica de qualquer serviço API, uma vez que pode mesmo ser o factor "make-or-break" para o sucesso de uma API.

Guia passo-a-passo sobre como criar documentos eficientes com ferramentas de documentação API



Uma API bem documentada significa que os programadores podem facilmente compreender o objectivo de uma API e utilizá-la eficientemente. Em contraste, uma má documentação de API conduzirá a confusão. Há muitas ferramentas de documentação API que podem ser utilizadas para criar documentos API fáceis de compreender.

O que é documentação API?



Uma colecção de directrizes que descrevem como utilizar ou programar contra uma API é conhecida como documentação de API. Por outras palavras, serve como o guia de referência da API. A documentação da API assemelha-se a um manual de utilizador regular de muitas maneiras. Assim, se estiver familiarizado com o estilo de escrita utilizado nos manuais técnicos de produtos, tais como os de TVs e impressoras, poderá também escrever documentação API.

Importância da Documentação API



A documentação API é uma referência para descrever uma API minuciosamente, para que qualquer pessoa a possa compreender. Também actua como uma ferramenta de ensino para permitir aos utilizadores familiarizarem-se com a API e utilizarem-na.

Um documento API é um guia completo que fornece todos os detalhes necessários para utilizar um determinado API, incluindo funções, parâmetros, tipos de retorno, aulas, e muito mais, numa ordem lógica. Para reforçar ainda mais o material, a documentação também fornece exemplos e lições. É necessária uma excelente documentação para apoiar as APIs públicas, onde o sucesso é definido como ampla adopção. Isto ajuda as organizações parceiras a decidir entre este API e uma oferta rival.

Uma boa documentação para os APIs internos facilita a realização mais rápida dos objectivos empresariais. A capacidade de uma equipa de consumir rapidamente os APIs de microserviço criados por outras equipas determinará a rapidez com que a empresa pode completar o seu Produto Mínimo Viajável. Além disso, a documentação API actual estende-se muito para além da documentação tradicional de programas estáticos. Podem fornecer aos utilizadores uma documentação interactiva mais envolvente.

O que é documentação API em Escrita Técnica?



Um redactor técnico utiliza ferramentas manuais ou automatizadas para escrever documentação API que fornece informação abrangente sobre o funcionamento de um software, hardware, ou API da web. O redactor técnico precisa de compreender completamente a API e as suas funções para escrever uma documentação API eficaz.

Como é que crio um documento API interactivo?



A documentação da API pode ser feita tanto de forma manual como automatizada. Ferramentas modernas permitem automatizar todo o processo de documentação da API para poupar tempo e actualizar e manter a documentação sem qualquer esforço extra.

Que ferramentas são utilizadas para a documentação API?



Uma aplicação que pode utilizar para criar, manter e hospedar a sua documentação de API chama-se uma ferramenta de documentação de API. Existem vários geradores de documentação API, alguns dos quais se concentram na produção de resultados impressionantes que são fáceis de ler online para os programadores. Outros concentram-se em criar trechos de código que são compreensíveis por máquina em várias linguagens de programação e que podem ser utilizados pelos programadores de aplicações.

Vamos explorar as 6 principais ferramentas de documentação API:

1. ardósia

Slate é uma excelente ferramenta para criar documentação API flexível, perspicaz e atraente. O seu design simples e de fácil utilização foi influenciado pela documentação API do PayPal e da Stripe. Apresenta exemplos de código à direita e documentação à esquerda, que tem óptimo aspecto e é legível em dispositivos móveis, tablets, computadores portáteis e outros dispositivos inteligentes.

Slate consolida toda a informação numa página sem perder as ligações, pelo que já não precisa de passar por páginas intermináveis de texto para obter o que procura. Nunca é difícil ligar-se a uma secção específica da sua documentação uma vez que, quando alguém percorre a página, o haxixe muda para o cabeçalho mais próximo.

2. AppMaster

AppMaster é um popular construtor de aplicações sem código que lhe permite desenvolver aplicações móveis, aplicações web, e backends, incluindo APIs, sem capacidades de codificação. Pode criar endpoints API com a ajuda do AppMaster sem escrever você mesmo um único ficheiro de código. Além disso, também criará automaticamente a documentação da API no formato OpenAPI (Swagger), para que possa confiar nela tanto para a integração como para a documentação da API.

3. Swagger

A utilização de Swagger em vez de documentação API manual irá poupar-lhe tempo e esforço. Oferece uma grande variedade de excelentes opções para desenvolver e visualizar os seus documentos API e mantê-los actualizados à medida que a sua API muda.

A especificação API pode ser utilizada para produzir a documentação automaticamente. Eles fornecem o Swagger Inflector de código aberto para que possa criar uma definição OpenAPI mesmo no meio de uma execução, se a sua API existente ainda não a tiver. Pode utilizar o Swagger Inspector para gerar automaticamente os ficheiros OpenAPI para um ponto final, o que irá acelerar todo o processo.

4. ReadMe

ReadMe é um método simples para criar e gerir documentação API bonita e interactiva. As chaves API são simplesmente incluídas directamente nas páginas, exemplos de código são imediatamente gerados, e chamadas APU genuínas podem ser feitas sem quaisquer problemas. Pode criar uma comunidade forte respondendo às consultas colocadas no seu fórum de ajuda, permitindo aos utilizadores oferecer algumas melhorias, e mantendo todos informados sobre as alterações. Para manter os seus artigos actualizados, sincronizar os ficheiros Swagger, combinar as melhorias propostas e actualizar o conteúdo utilizando o editor.

5. ReDoc

ReDoc é uma ferramenta OpenAPI ou Swagger-gerada para documentação API de referência. Permite uma implementação simples e pode agrupar documentos em ficheiros HTML independentes. Também suporta as capacidades do OpenAPI 2.0, incluindo o discriminador, e fornece renderização do lado do servidor. Além disso, suporta o design de 3 painéis reactivo com um menu ou sincronização de rolagem, OpenAPI 3.0, exemplos de código, e outras características. Até a documentação interactiva e atractiva para objectos aninhados está disponível.

Qual é a melhor forma de documentar uma API?



Existem certas estratégias que deve seguir para documentar eficientemente uma API.

Familiarize-se com Vários Aspectos da API



O API que está a descrever deve ser-lhe pessoalmente familiar. Tenha em mente que o seu objectivo é ajudar os potenciais utilizadores que possam não estar familiarizados com a API. A documentação deve esclarecer os conceitos do seu público-alvo, em vez de os confundir. Não terá de fazer quaisquer adivinhações ao escrever a secção de descrição do produto da API se tiver uma compreensão completa da arquitectura, funcionalidade e outros detalhes chave do produto.

Demore algum tempo a completar o seu estudo e compilar o máximo de dados que puder se não estiver totalmente informado ou convencido sobre a API sobre a qual está a escrever. Utilize a API você mesmo para aprender detalhes cruciais sobre o seu funcionamento.

Confie no Conteúdo Relevante



As directrizes da API não são o único tipo de documentação. Apresentações em PowerPoint ou pequenos clips podem ser utilizados para demonstrar como a API é integrada. Ao redigir a documentação, forneça muitos casos de utilização. Isto permitirá aos leitores identificar o caso que mais se assemelha ao seu ou localizar um caso ao qual se possam ligar. Inclua também alguns excertos de código, se e quando os vir essenciais. Os leitores poderão acompanhá-los enquanto lêem o material devido a isto.

Assegurar a Clareza



Uma vez que as APIs são instruções para software ou hardware, é necessário utilizar linguagem técnica na documentação. Evite ser vago se estiver a tentar criar conteúdo técnico. Um bom documento é aquele que é relevante, simples e claro, e não aquele que utiliza frases gramaticais intrincadas. Só pode ser relatável quando expresso em termos simples e claros.

A sua documentação API deve ser tão simples quanto possível, ao mesmo tempo que inclui toda a informação necessária. Além disso, tenha o cuidado de definir acrónimos e terminologia técnica antes de os utilizar, ou forneça um glossário no final do guia.

Estrutura



Se o material for listado, a documentação é mais simples de compreender. Esta é uma justificação chave para escrever de forma sucinta. O utilizador pode compreender melhor o que fazer em cada fase do guia se este for numerado ou discriminado em etapas. É comparável a percorrer o alfabeto de A a Z. Os utilizadores podem regressar rapidamente se cometerem um erro, desde que as instruções sejam claras.

Remover Erros



Um processo abrangente de revisão e revisão é essencial para remover diferentes tipos de erros gramaticais, ortográficos e técnicos da documentação API.

Como se escreve a documentação do ponto final da API?



A documentação sobre o API deve ser clara e facilmente compreensível para os utilizadores. É possível escrever documentação sobre os parâmetros API tendo em mente os seguintes aspectos:

Escolha uma grande história relacionada com a função da API e crie uma documentação exaustiva baseada nela.

A documentação deve ter um ponto de partida claro que é tipicamente o pano de fundo e a introdução da API.

Utilizar uma estrutura e um formato padrão para assegurar a facilidade de utilização.

Documentar da perspectiva do utilizador para assegurar que os leitores se possam relacionar com o documento.

Quando estiver a discutir coisas técnicas, explique-as com grande detalhe, pois o leitor da documentação da API poderá não estar familiarizado com tais termos.

Criar documentação API interactiva.

Utilizar a Especificação OpenAPI para padronizar o desenho da API.

O que é um exemplo de documentação API?



Tomemos o exemplo da documentação da API do Google Map para a analisar.

Para os programadores ocupados descobrirem rapidamente a informação que desejam para poderem continuar a trabalhar nos seus projectos, é essencial uma excelente navegação. O desenho em três colunas da documentação do Google Maps enfatiza o facto de dar aos consumidores muitas alternativas para obterem a informação que desejam.

Um esboço dos temas é mostrado na coluna mais à esquerda. O Google, entretanto, utiliza a terceira coluna para exibir uma lista de conteúdos para o artigo que o utilizador está agora a ler e coloca exemplos de códigos na coluna do meio. Além disso, o cabeçalho tem uma caixa de pesquisa e um menu pendente para documentação que inclui uma lista de locais bem conhecidos.

Outras adições excelentes na documentação incluem o símbolo do frasco utilizado para indicar características que estão sob teste beta e a capacidade de mudar de um tema brilhante para um tema de código escuro.

Qual é o modelo mais utilizado para a documentação de API?



Um modelo padrão de documentação API tem os seguintes componentes:

Uma descrição das capacidades do API e dos seus benefícios

Uma lista de todos os métodos que o API expõe, juntamente com ilustrações da entrada e saída de cada método.

Detalhes técnicos detalhados, incluindo argumentos e valores de retorno, para cada método.

Manuais do utilizador que explicam como utilizar trechos de código criados em tantas linguagens de programação diferentes quanto possível.

Um changelog que lista todas as modificações de API juntamente com as suas datas

Detalhes da versão, tais como a versão mais recente da API

Manuais de instruções que instruem os programadores sobre como instalar, configurar e utilizar a sua API

Um manual de resolução de problemas que detalha questões típicas e oferece soluções.

Uma listagem de websites relevantes, incluindo fóruns de utilizadores ou documentação escrita de outros programadores

Qual é o melhor software para documentação?



Não há nenhuma ferramenta específica que possa ser declarada como a melhor ferramenta de documentação API. Depende muito das suas necessidades e se procura uma ferramenta automática ou manual. Geralmente, a maioria das pessoas utiliza ferramentas gratuitas como o ReDoc porque oferece uma flexibilidade e eficiência significativas através das suas características que pode utilizar através de uma interface de fácil utilização.

Os construtores modernos de aplicações sem código como o AppMaster também estão a deixar a sua marca na indústria de desenvolvimento e documentação. Suponha que não tem qualquer ou limitada experiência em codificação. Nesse caso, é altamente recomendável que utilize uma plataforma como a AppMaster para desenvolver uma aplicação eficiente e documentação API com a máxima qualidade e precisão.

Conclusão



A conclusão é que a documentação API não tem de ser um processo assustador para ninguém. Quer seja um programador ou um não programador, pode navegar através deste processo com a ajuda de ferramentas modernas como o AppMaster e criar documentos eficazes e fáceis de utilizar.