La flexibilité et l'évolutivité font désormais partie intégrante des systèmes modernes, et les interfaces de programmes d'application (API) jouent un rôle essentiel dans la fourniture de ces caractéristiques. Il est important de construire des API efficaces pour fournir des services web modernes.

Étant donné que le codage et le développement reposent sur les efforts de l'équipe, il est important d'utiliser des outils de documentation d'API fiables pour conserver des enregistrements complets et garantir l'efficacité maximale d'une API. La documentation des API est un élément essentiel de tout service d'API, car elle peut même être le facteur déterminant de la réussite d'une API.

Guide étape par étape sur la façon de créer une documentation efficace avec les outils de documentation API



Une API bien documentée signifie que les développeurs peuvent facilement comprendre l'objectif d'une API et l'utiliser efficacement. À l'inverse, une mauvaise documentation de l'API entraînera une certaine confusion. Il existe de nombreux outils de documentation d'API que vous pouvez utiliser pour créer des documents d'API faciles à comprendre.

Qu'est-ce que la documentation API ?



Une collection de directives décrivant la manière d'utiliser ou de programmer avec une API est connue sous le nom de documentation d'API. En d'autres termes, elle sert de guide de référence pour l'API. La documentation d'API ressemble à bien des égards à un manuel d'utilisation ordinaire. Ainsi, si vous connaissez le style d'écriture utilisé dans les manuels de produits techniques, tels que ceux des téléviseurs et des imprimantes, vous serez également en mesure de rédiger une documentation d'API.

Importance de la documentation API



La documentation d'une API est une référence pour décrire une API de manière approfondie afin que tout le monde puisse la comprendre. Elle sert également d'outil pédagogique pour permettre aux utilisateurs de se familiariser avec l'API et de l'utiliser.

Une documentation d'API est un guide complet qui fournit tous les détails nécessaires à l'utilisation d'une API particulière, y compris les fonctions, les paramètres, les types de retour, les classes, et plus encore, dans un ordre logique. Pour étayer davantage le matériel, la documentation fournit également des exemples et des leçons. Une excellente documentation est nécessaire pour soutenir les API publiques, dont le succès est défini par une large adoption. Cela aide les organisations partenaires à choisir entre cette API et celle proposée par un concurrent.

Une bonne documentation pour les API internes permet d'atteindre plus rapidement les objectifs commerciaux. La capacité d'une équipe à consommer rapidement les API de microservices créées par d'autres équipes déterminera la rapidité avec laquelle l'entreprise pourra réaliser son produit minimum viable. En outre, la documentation actuelle des API va bien au-delà de la documentation statique traditionnelle des programmes. Elles peuvent fournir aux utilisateurs une documentation interactive plus engageante.

Qu'est-ce que la documentation API dans la rédaction technique ?



Un rédacteur technique utilise des outils manuels ou automatisés pour rédiger une documentation d'API qui fournit des informations complètes sur le fonctionnement d'une API logicielle, matérielle ou Web. Le rédacteur technique doit comprendre parfaitement l'API et ses fonctions pour rédiger une documentation API efficace.

Comment créer un document interactif sur les API ?



La documentation des API peut être réalisée de manière manuelle ou automatisée. Les outils modernes vous permettent d'automatiser l'ensemble du processus de documentation des API pour gagner du temps et mettre à jour et maintenir la documentation sans effort supplémentaire.

Quels outils sont utilisés pour la documentation d'API ?



Une application que vous pouvez utiliser pour créer, maintenir et héberger votre documentation d'API est appelée outil de documentation d'API. Il existe plusieurs générateurs de documentation d'API, dont certains se concentrent sur la production d'un résultat époustouflant, facile à lire en ligne pour les développeurs. D'autres se concentrent sur la création d'extraits de code qui sont compréhensibles par machine dans divers langages de programmation et peuvent être utilisés par les développeurs d'applications.

Explorons les six meilleurs outils de documentation d'API :

1) Slate

Slate est un excellent outil pour créer une documentation API flexible, perspicace et attrayante. Son design simple et convivial a été influencé par la documentation API de PayPal et Stripe. Il affiche des exemples de code sur la droite et de la documentation sur la gauche, ce qui est très esthétique et lisible sur les appareils mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils intelligents.

Slate consolide toutes les informations sur une seule page sans perdre les liens, de sorte que vous n'avez plus besoin de parcourir d'interminables pages de texte pour obtenir ce que vous cherchez. Il n'est jamais difficile de se connecter à une section particulière de votre documentation puisque, au fur et à mesure que quelqu'un fait défiler le texte, le hachage passe à l'en-tête le plus proche.

2. AppMaster

AppMaster est un constructeur d'applications no-code populaire qui vous permet de développer des applications mobiles, des applications Web et des backends, y compris des API, sans compétences en codage. Vous pouvez créer des points de terminaison d'API avec l'aide d'AppMaster sans écrire vous-même un seul fichier de code. En outre, il créera automatiquement la documentation de l'API au format OpenAPI (Swagger) afin que vous puissiez vous y fier à la fois pour l'intégration et la documentation de l'API.

3. Swagger

L'utilisation de Swagger au lieu de la documentation manuelle de l'API vous fera gagner du temps et des efforts. Il offre une grande variété d'excellentes options pour développer et afficher vos documents d'API et les maintenir à jour à mesure que votre API évolue.

La spécification de l'API peut être utilisée pour produire la documentation automatiquement. Ils fournissent l'inflecteur open-source Swagger afin que vous puissiez créer une définition OpenAPI même au milieu d'une exécution si votre API existante n'en possède pas déjà une. Vous pouvez utiliser l'inspecteur Swagger pour générer automatiquement les fichiers OpenAPI d'un point de terminaison, ce qui accélère l'ensemble du processus.

4. ReadMe

ReadMe est une méthode simple pour créer et gérer une documentation d'API interactive et de qualité. Les clés d'API sont simplement incluses directement dans les pages, les exemples de code sont immédiatement générés et les véritables appels d'API peuvent être effectués sans aucun problème. Vous pouvez créer une communauté forte en répondant aux questions postées dans leur forum d'aide, en permettant aux utilisateurs de proposer des améliorations et en tenant tout le monde informé des changements. Pour garder vos documents à jour, synchronisez les fichiers Swagger, combinez les améliorations proposées et mettez à jour le contenu en utilisant l'éditeur.

5. ReDoc

ReDoc est un outil généré par OpenAPI ou Swagger pour la documentation des API de référence. Il permet un déploiement simple et peut regrouper les documents dans des fichiers HTML indépendants. Il prend également en charge les capacités OpenAPI 2.0, y compris le discriminateur, et fournit un rendu côté serveur. En outre, il prend en charge le design réactif à 3 panneaux avec un menu ou une synchronisation du défilement, OpenAPI 3.0, des exemples de code et d'autres fonctionnalités. Une documentation interactive et attrayante est même disponible pour les objets imbriqués.

Quelle est la meilleure façon de documenter une API ?



Il existe certaines stratégies que vous devez suivre pour documenter efficacement une API.

Se familiariser avec les différents aspects de l'API



L'API que vous décrivez doit vous être personnellement familière. N'oubliez pas que votre objectif est d'aider les utilisateurs potentiels qui ne connaissent peut-être pas l'API. La documentation doit clarifier les concepts de votre public cible au lieu de les rendre confus. Vous n'aurez pas à faire de suppositions en rédigeant la section de description du produit de l'API si vous avez une connaissance approfondie de l'architecture du produit, de ses fonctionnalités et d'autres détails clés.

Prenez le temps de compléter votre étude et de compiler autant de données que possible si vous n'êtes pas totalement informé ou convaincu de l'API sur laquelle vous écrivez. Utilisez vous-même l'API pour apprendre les détails cruciaux de son fonctionnement.

S'appuyer sur un contenu pertinent



Les directives relatives aux API ne sont pas le seul type de documentation. Des présentations PowerPoint ou de brefs clips peuvent être utilisés pour montrer comment l'API est intégrée. Lors de la rédaction de la documentation, fournissez de nombreux cas d'utilisation. Cela permettra aux lecteurs d'identifier le cas qui ressemble le plus au leur ou de localiser un cas auquel ils peuvent se connecter. Incluez également quelques extraits de code, si et quand vous les jugez essentiels. Les lecteurs pourront ainsi suivre la lecture du document.

Assurer la clarté



Les API étant des instructions pour des logiciels ou du matériel, vous devez utiliser un langage technique dans la documentation. Évitez d'être vague si vous tentez de créer un contenu technique. Un bon document est celui qui est pertinent, simple et clair plutôt que celui qui utilise des phrases grammaticales complexes. Il ne peut être pertinent que s'il est exprimé en termes simples et clairs.

La documentation de votre API doit être aussi simple que possible tout en incluant toutes les informations nécessaires. En outre, prenez soin de définir les acronymes et la terminologie technique avant de les utiliser, ou fournissez un glossaire à la fin du guide.

Structurez



Si le matériel est répertorié, la documentation est plus simple à comprendre. Il s'agit là d'une justification essentielle de l'écriture succincte. L'utilisateur peut mieux comprendre ce qu'il doit faire à chaque étape du guide si celui-ci est numéroté ou détaillé en étapes. C'est comparable au fait de parcourir l'alphabet de A à Z. Les utilisateurs peuvent rapidement revenir en arrière s'ils font une erreur, à condition que les instructions soient claires.

Supprimer les erreurs



Un processus complet de relecture et de révision est essentiel pour supprimer les différents types d'erreurs grammaticales, orthographiques et techniques de la documentation sur les API.

Comment rédiger la documentation des points de terminaison d'API ?



La documentation sur les API doit être claire et facilement compréhensible pour les utilisateurs. Vous pouvez rédiger la documentation des points de terminaison d'API en gardant à l'esprit les points suivants :

Choisissez une grande histoire liée à la fonction de l'API et créez une documentation approfondie basée sur celle-ci.

La documentation doit avoir un point de départ clair qui est généralement le contexte et l'introduction de l'API.

Utilisez une structure et un format standard pour garantir la convivialité.

Documentez du point de vue de l'utilisateur pour que les lecteurs puissent s'identifier au document.

Lorsque vous abordez des sujets techniques, expliquez-les en détail car le lecteur de la documentation de l'API peut ne pas être familiarisé avec ces termes.

Créez une documentation API interactive.

Utilisez la spécification OpenAPI pour normaliser la conception de l'API.

Qu'est-ce qu'un exemple de documentation d'API ?



Prenons l'exemple de la documentation de l'API Google Map pour l'analyser.

Pour que les développeurs occupés découvrent rapidement les informations qu'ils souhaitent afin de pouvoir continuer à travailler sur leurs projets, une excellente navigation est essentielle. La conception à trois colonnes de la documentation Google Maps de Google met l'accent sur la nécessité de donner aux consommateurs de nombreuses alternatives pour obtenir les informations qu'ils souhaitent.

Un aperçu des thèmes est présenté dans la colonne la plus à gauche. Google, quant à lui, utilise la troisième colonne pour afficher une liste du contenu de l'article que l'utilisateur est en train de lire et place des exemples de code dans la colonne du milieu. En outre, l'en-tête comporte un champ de recherche et un menu déroulant pour la documentation qui comprend une liste d'emplacements connus.

D'autres excellents ajouts à la documentation comprennent le symbole flask utilisé pour indiquer les fonctionnalités en cours de test bêta et la possibilité de passer d'un thème clair à un thème de code sombre.

Quel est le modèle le plus utilisé pour la documentation des API ?



Un modèle standard de documentation d'API comporte les éléments suivants :

Une description des capacités de l'API et de ses avantages.

Une liste de toutes les méthodes exposées par l'API, accompagnée d'illustrations des entrées et sorties de chaque méthode.

Des détails techniques détaillés, notamment les arguments et les valeurs de retour, pour chaque méthode.

Des manuels d'utilisation expliquant comment utiliser les extraits de code créés dans le plus grand nombre possible de langages de programmation différents.

Un journal des modifications qui répertorie toutes les modifications apportées à l'API ainsi que leurs dates.

des détails sur les versions, tels que la version la plus récente de l'API.

Des manuels pratiques expliquant aux développeurs comment installer, configurer et utiliser votre API.

Un manuel de dépannage qui détaille les problèmes typiques et propose des solutions.

une liste de sites Web pertinents, notamment des forums d'utilisateurs ou des documents écrits par d'autres programmeurs.

Quel est le meilleur logiciel pour la documentation ?



Il n'existe pas d'outil spécifique qui puisse être déclaré meilleur outil de documentation d'API. Cela dépend fortement de vos exigences et du fait que vous recherchiez un outil automatisé ou manuel. En général, la plupart des gens utilisent des outils gratuits comme ReDoc parce qu'ils offrent une flexibilité et une efficacité importantes grâce à leurs fonctionnalités que vous pouvez utiliser via une interface conviviale.

Les créateurs d'applications modernes sans code comme AppMaster s'imposent également dans le secteur du développement et de la documentation. Supposons que vous n'ayez aucune expérience ou une expérience limitée en matière de codage. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'utiliser une plateforme comme AppMaster pour développer une application efficace et une documentation API avec une qualité et une précision maximales.

Conclusion



En résumé, la documentation des API ne doit pas être un processus effrayant pour quiconque. Que vous soyez un développeur ou un non-programmeur, vous pouvez naviguer à travers ce processus avec l'aide d'outils modernes comme AppMaster et créer des documents efficaces et conviviaux.