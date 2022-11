Elastyczność i skalowalność stały się integralną częścią nowoczesnych systemów, a interfejsy programu aplikacyjnego (API) odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu takich cech. Ważne jest, aby budować wydajne interfejsy API, aby zapewnić nowoczesne usługi internetowe.

Ponieważ kodowanie i rozwój polegają na wysiłkach zespołu, ważne jest, aby używać niezawodnych narzędzi do dokumentacji API, aby zachować dokładne zapisy i zapewnić maksymalną wydajność interfejsu API. Dokumentacja API jest krytyczną częścią każdej usługi API, ponieważ może być nawet czynnikiem decydującym o sukcesie API.

Przewodnik krok po kroku, jak stworzyć wydajne dokumenty za pomocą narzędzi do dokumentacji API

Dobrze udokumentowane API oznacza, że programiści mogą łatwo zrozumieć cel API i używać go efektywnie. W przeciwieństwie do tego, zła dokumentacja API doprowadzi do zamieszania. Istnieje wiele narzędzi do tworzenia dokumentacji API, które można wykorzystać do tworzenia łatwych do zrozumienia dokumentów API.

Czym jest dokumentacja API?

Zbiór wskazówek opisujących, jak korzystać lub programować w stosunku do API, jest znany jako dokumentacja API. Innymi słowy, służy ona jako przewodnik referencyjny API. Dokumentacja API pod wieloma względami przypomina zwykły podręcznik użytkownika. Jeśli więc znasz styl pisania używany w instrukcjach obsługi produktów technicznych, takich jak telewizory czy drukarki, będziesz w stanie napisać dokumentację API.

Znaczenie dokumentacji API

Dokumentacja API to odniesienie do dokładnego opisu API, tak aby każdy mógł go zrozumieć. Działa również jako narzędzie dydaktyczne, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z API i korzystanie z niego.

Dokument API to dokładny przewodnik, który zawiera wszystkie szczegóły wymagane do korzystania z danego API, w tym funkcje, parametry, typy powrotu, klasy i inne, w logicznej kolejności. Aby dodatkowo wzmocnić materiał, dokumentacja zawiera również przykłady i lekcje. Doskonała dokumentacja jest niezbędna do wspierania publicznych interfejsów API, gdzie sukces jest definiowany jako szerokie przyjęcie. Pomaga to organizacjom partnerskim w podejmowaniu decyzji między tym interfejsem API a interfejsem oferowanym przez konkurencję.

Dobra dokumentacja dla wewnętrznych interfejsów API ułatwia szybsze osiąganie celów biznesowych. Zdolność zespołu do szybkiego konsumowania interfejsów API mikroserwisów stworzonych przez inne zespoły określi, jak szybko firma może ukończyć swój produkt minimalny (Minimum Viable Product). Dodatkowo, obecna dokumentacja API wykracza daleko poza tradycyjną statyczną dokumentację programu. Mogą one zapewnić użytkownikom bardziej angażującą interaktywną dokumentację.

Czym jest dokumentacja API w Technical Writing?

Pisarz techniczny używa ręcznych lub zautomatyzowanych narzędzi do pisania dokumentacji API, która dostarcza wyczerpujących informacji na temat działania oprogramowania, sprzętu lub web API. Pisarz techniczny musi dokładnie zrozumieć API i jego funkcje, aby napisać skuteczną dokumentację API.

Jak stworzyć interaktywny dokument API?

Dokumentacja API może być wykonana zarówno w sposób ręczny, jak i zautomatyzowany. Nowoczesne narzędzia pozwalają zautomatyzować cały proces tworzenia dokumentacji API, aby zaoszczędzić czas oraz aktualizować i utrzymywać dokumentację bez dodatkowego wysiłku.

Jakie narzędzia są wykorzystywane do tworzenia dokumentacji API?

Aplikacja, której możesz użyć do tworzenia, utrzymywania i hostowania dokumentacji API, jest nazywana narzędziem do tworzenia dokumentacji API. Istnieją różne generatory dokumentacji API, niektóre z nich koncentrują się na tworzeniu oszałamiających wyników, które są łatwe do odczytania przez programistów w trybie online. Inne koncentrują się na tworzeniu fragmentów kodu, które są zrozumiałe dla maszyn w różnych językach programowania i mogą być używane przez programistów aplikacji.

Poznajmy 6 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji API:

1) Slate

Slate to doskonałe narzędzie do tworzenia elastycznej, spostrzegawczej i atrakcyjnej dokumentacji API. Jego prosty, przyjazny dla użytkownika design został zainspirowany dokumentacją API PayPal'a i Stripe'a. Wyświetla przykłady kodu po prawej stronie i dokumentację po lewej, co wygląda świetnie i jest czytelne na urządzeniach mobilnych, tabletach, laptopach i innych urządzeniach inteligentnych.

Slate konsoliduje wszystkie informacje na jednej stronie bez utraty linków, więc nie musisz już przechodzić przez nieskończone strony tekstu, aby uzyskać to, czego szukasz. Nigdy nie jest trudno połączyć się z konkretną sekcją twojej dokumentacji, ponieważ, gdy ktoś przewija, hash zmienia się na najbliższy nagłówek.

2) AppMaster

AppMaster to popularny no-code app builder , który pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i backendów, w tym API, bez umiejętności kodowania. Możesz tworzyć punkty końcowe API za pomocą AppMaster bez pisania jednego pliku kodu samodzielnie. Co więcej, automatycznie stworzy dokumentację API w formacie OpenAPI (Swagger), dzięki czemu możesz polegać na nim zarówno w przypadku integracji API, jak i dokumentacji.

3) Swagger

Używanie Swagger zamiast ręcznej dokumentacji API pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wysiłek. Oferuje wiele doskonałych opcji opracowywania i przeglądania dokumentów API oraz utrzymywania ich w stanie aktualizacji w miarę zmian w Twoim API.

Specyfikacja API może być używana do automatycznego tworzenia dokumentacji. Zapewniają open-source Swagger Inflector, dzięki czemu możesz utworzyć definicję OpenAPI nawet w środku biegu, jeśli twój istniejący interfejs API już go nie ma. Możesz użyć Swagger Inspector do automatycznego generowania plików OpenAPI dla punktu końcowego, co przyspieszy cały proces.

4) ReadMe

ReadMe to prosta metoda tworzenia i zarządzania piękną, interaktywną dokumentacją API. Klucze API są po prostu umieszczane bezpośrednio na stronach, przykłady kodu są natychmiast generowane, a prawdziwe wywołania APU mogą być wykonywane bez żadnych problemów. Możesz stworzyć silną społeczność, odpowiadając na zapytania zamieszczone na ich forum pomocy, pozwalając użytkownikom zaproponować pewne ulepszenia i informując wszystkich o zmianach. Aby zachować aktualność dokumentów, zsynchronizuj pliki Swagger, połącz proponowane ulepszenia i zaktualizuj zawartość za pomocą edytora.

5) ReDoc

ReDoc to wygenerowane przez OpenAPI lub Swagger narzędzie do referencyjnej dokumentacji API. Umożliwia proste wdrażanie i może wiązać dokumenty w niezależne pliki HTML. Obsługuje również możliwości OpenAPI 2.0, w tym dyskryminator, oraz zapewnia renderowanie po stronie serwera. Dodatkowo obsługuje responsywny projekt 3-panelowy z menu lub synchronizacją przewijania, OpenAPI 3.0, przykłady kodu i inne funkcje. Dostępna jest nawet interaktywna i atrakcyjna dokumentacja dla zagnieżdżonych obiektów.

Jaki jest najlepszy sposób na udokumentowanie API?

Istnieją pewne strategie, których powinieneś przestrzegać, aby efektywnie dokumentować API.

Zapoznaj się z różnymi aspektami API

API, które opisujesz, powinno być ci znane. Pamiętaj, że twoim celem jest pomoc potencjalnym użytkownikom, którzy mogą nie znać API. Dokumentacja powinna wyjaśniać koncepcje twoich docelowych odbiorców, a nie dezorientować ich. Nie będziesz musiał zgadywać podczas pisania sekcji opisu produktu API, jeśli dokładnie zrozumiesz architekturę produktu, jego funkcjonalność i inne kluczowe szczegóły.

Poświęć trochę czasu na dokończenie badań i zebranie jak największej ilości danych, jeśli nie masz całkowitej wiedzy lub przekonania na temat API, o którym piszesz. Użyj API samodzielnie, aby dowiedzieć się istotnych szczegółów na temat jego działania.

Polegaj na istotnej treści

Wskazówki dotyczące API nie są jedynym rodzajem dokumentacji. Prezentacje PowerPoint lub krótkie klipy mogą być użyte do zademonstrowania, jak zintegrowane jest API. Podczas tworzenia dokumentacji, podaj wiele przypadków użycia. Pozwoli to czytelnikom zidentyfikować przypadek, który najbardziej przypomina ich własny lub zlokalizować przypadek, z którym mogą się połączyć. Dołącz także fragmenty kodu, jeśli i kiedy uznasz je za niezbędne. Dzięki temu czytelnicy będą mogli podążać za materiałem podczas jego czytania.

Zapewnij jasność

Ponieważ interfejsy API są instrukcjami dla oprogramowania lub sprzętu, musisz używać języka technicznego w dokumentacji. Unikaj niejasności, jeśli próbujesz tworzyć treści techniczne. Dobry dokument to taki, który jest istotny, prosty i jasny, a nie taki, który używa zawiłych zwrotów gramatycznych. Może być relatywny tylko wtedy, gdy jest wyrażony w prostych, jasnych słowach.

Twoja dokumentacja API powinna być tak prosta, jak to tylko możliwe, a jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowo, pamiętaj o zdefiniowaniu akronimów i terminologii technicznej przed ich użyciem lub umieść słowniczek na końcu przewodnika.

Struktura

Jeśli materiał jest uporządkowany, dokumentacja jest łatwiejsza do zrozumienia. Jest to kluczowe uzasadnienie dla pisania zwięzłego. Użytkownik może lepiej zrozumieć, co należy zrobić na każdym etapie przewodnika, jeśli jest on numerowany lub wyszczególniony w krokach. Można to porównać do przechodzenia przez alfabet od A do Z. Użytkownicy mogą szybko wrócić, jeśli popełnią błąd, pod warunkiem, że instrukcje są jasne.

Usuwanie błędów

Kompleksowy proces korekty i przeglądu jest niezbędny, aby usunąć różne rodzaje błędów gramatycznych, ortograficznych i technicznych z dokumentacji API.

Jak napisać dokumentację punktu końcowego API?

Dokumentacja API musi być jasna i łatwo zrozumiała dla użytkowników. Możesz napisać dokumentację punktu końcowego API, pamiętając o następujących rzeczach:

Wybierz dużą historię związaną z funkcją API i stwórz na jej podstawie dokładną dokumentację.

Dokumentacja musi mieć jasny punkt wyjścia, który jest zazwyczaj tłem i wprowadzeniem do API.

Użyj standardowej struktury i formatu, aby zapewnić przyjazność dla użytkownika.

Dokumentuj z perspektywy użytkownika, aby zapewnić czytelnikom możliwość odniesienia się do dokumentu.

Kiedy omawiasz rzeczy techniczne, wyjaśnij je bardzo szczegółowo, ponieważ czytelnik dokumentacji API może nie znać takich terminów.

Twórz interaktywną dokumentację API.

Używaj specyfikacji OpenAPI do standaryzacji projektu API.

Jaki jest przykład dokumentacji API?

Weźmy przykład dokumentacji API Google Map, aby ją przeanalizować.

Dla zapracowanych programistów, aby szybko odkryć potrzebne informacje, dzięki czemu mogą kontynuować pracę nad swoimi projektami, niezbędna jest doskonała nawigacja. Trójkolumnowy projekt dokumentacji Map Google kładzie nacisk na dawanie odbiorcom wielu alternatywnych rozwiązań w celu uzyskania pożądanych informacji.

Zarys tematów jest przedstawiony w kolumnie po lewej stronie. Google natomiast wykorzystuje trzecią kolumnę do wyświetlenia spisu treści artykułu, który użytkownik właśnie czyta, a w środkowej kolumnie umieszcza przykłady kodu. Dodatkowo w nagłówku znajduje się pole wyszukiwania oraz rozwijane menu dokumentacji, które zawiera listę znanych lokalizacji.

Inne doskonałe dodatki w dokumentacji to symbol kolby używany do wskazywania funkcji, które są w fazie testów beta, oraz możliwość przełączenia się z jasnego motywu na ciemny motyw kodu.

Jaki jest najczęściej używany szablon dokumentacji API?

Standardowy szablon dokumentacji API składa się z następujących elementów:

Opis możliwości API i jego korzyści.

Lista wszystkich metod, które eksponuje API, wraz z ilustracjami wejścia i wyjścia dla każdej metody.

Szczegółowe dane techniczne, w tym argumenty i wartości zwracane, dla każdej metody.

Podręczniki użytkownika, które wyjaśniają, jak używać fragmentów kodu stworzonych w tak wielu różnych językach programowania, jak to tylko możliwe.

Dziennik zmian, który zawiera listę wszystkich modyfikacji API wraz z ich datami

Szczegóły dotyczące wersji, takie jak najnowsza wersja API

Podręczniki How-to, które instruują programistów, jak zainstalować, skonfigurować i korzystać z Twojego API

Podręcznik rozwiązywania problemów, który szczegółowo opisuje typowe problemy i oferuje rozwiązania.

Lista odpowiednich stron internetowych, w tym forów użytkowników lub dokumentacji napisanej przez innych programistów.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do tworzenia dokumentacji?

Nie ma jednego konkretnego narzędzia, które można by uznać za najlepsze narzędzie do tworzenia dokumentacji API. To w dużej mierze zależy od twoich wymagań i tego, czy szukasz zautomatyzowanego lub ręcznego narzędzia. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi używa darmowych narzędzi, takich jak ReDoc, ponieważ oferuje znaczną elastyczność i wydajność dzięki swoim funkcjom, które można wykorzystać za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Nowoczesne no-code app builders, takie jak AppMaster, również robią swój znak w branży rozwoju i dokumentacji. Załóżmy, że nie masz żadnego lub ograniczonego doświadczenia w kodowaniu. W takim przypadku wysoce zalecane jest użycie platformy takiej jak AppMaster, aby opracować wydajną aplikację i dokumentację API z maksymalną jakością i dokładnością.

Wniosek

Wniosek jest taki, że dokumentacja API nie musi być przerażającym procesem dla nikogo. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy nie-programistą, możesz przepłynąć przez ten proces z pomocą nowoczesnych narzędzi, takich jak AppMaster i stworzyć skuteczne i przyjazne dla użytkownika dokumenty.