أصبحت المرونة وقابلية التوسع جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الحديثة ، وتلعب واجهات برامج التطبيقات (APIs) دورًا أساسيًا في توفير مثل هذه الميزات. من المهم بناء واجهات برمجة تطبيقات فعالة لتوفير خدمات الويب الحديثة.

نظرًا لأن الترميز والتطوير يتعلقان بجهود الفريق ، فمن المهم استخدام أدوات توثيق API موثوقة للاحتفاظ بسجلات شاملة وضمان أقصى قدر من الكفاءة لواجهة برمجة التطبيقات. تعد وثائق API جزءًا مهمًا من أي خدمة API حيث يمكن أن تكون عامل النجاح أو الفشل في نجاح API.

دليل خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء مستندات فعالة باستخدام أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات



تعني واجهة برمجة التطبيقات الموثقة جيدًا أنه يمكن للمطورين فهم هدف واجهة برمجة التطبيقات بسهولة واستخدامها بكفاءة. في المقابل ، ستؤدي وثائق API السيئة إلى حدوث ارتباك. هناك العديد من أدوات توثيق API التي يمكنك استخدامها لإنشاء مستندات API سهلة الفهم.

ما هو توثيق API؟



تُعرف مجموعة الإرشادات التي تصف كيفية الاستخدام أو البرنامج مقابل واجهة برمجة التطبيقات باسم وثائق واجهة برمجة التطبيقات. بمعنى آخر ، إنه بمثابة دليل مرجعي لواجهة برمجة التطبيقات. وثائق API تشبه دليل المستخدم العادي من نواح كثيرة. لذلك ، إذا كنت على دراية بأسلوب الكتابة المستخدم في أدلة المنتجات الفنية ، مثل تلك الخاصة بأجهزة التلفزيون والطابعات ، فستتمكن أيضًا من كتابة وثائق API.

أهمية توثيق API



تعد وثائق API مرجعًا لوصف API بدقة بحيث يمكن لأي شخص فهمها. تعمل أيضًا كأداة تعليمية للسماح للمستخدمين بالتعرف على واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها.

وثيقة API هي دليل شامل يوفر جميع التفاصيل المطلوبة لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات معينة ، بما في ذلك الوظائف والمعلمات وأنواع الإرجاع والفئات وغير ذلك ، بترتيب منطقي. لتعزيز المواد بشكل أكبر ، توفر الوثائق أيضًا أمثلة ودروسًا. التوثيق الممتاز ضروري لدعم واجهات برمجة التطبيقات العامة ، حيث يتم تعريف النجاح على أنه اعتماد واسع. يساعد هذا المنظمات الشريكة في الاختيار بين واجهة برمجة التطبيقات هذه وبين أحد العروض المنافسة.

التوثيق الجيد لواجهات برمجة التطبيقات الداخلية يسهل تحقيق أهداف العمل بشكل أسرع. ستحدد قدرة الفريق على استهلاك واجهات برمجة التطبيقات للخدمة المصغرة بسرعة التي أنشأتها فرق أخرى مدى سرعة الشركة في إكمال الحد الأدنى من منتجها القابل للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، تمتد وثائق API الحالية إلى ما هو أبعد من وثائق البرامج الثابتة التقليدية. قد تزود المستخدمين بوثائق تفاعلية أكثر جاذبية.

ما هي وثائق API في الكتابة الفنية؟



يستخدم الكاتب التقني أدوات يدوية أو آلية لكتابة وثائق API التي توفر معلومات شاملة حول عمل برنامج أو جهاز أو واجهة برمجة تطبيقات الويب. يحتاج الكاتب التقني إلى فهم شامل لواجهة برمجة التطبيقات ووظائفها لكتابة وثائق API فعالة.

كيف أقوم بإنشاء مستند API تفاعلي؟



يمكن عمل وثائق API بالطرق اليدوية والآلية. تتيح لك الأدوات الحديثة أتمتة العملية الكاملة لوثائق API لتوفير الوقت وتحديث الوثائق والحفاظ عليها دون أي جهد إضافي.

ما هي الأدوات المستخدمة لوثائق API؟



يُطلق على التطبيق الذي قد تستخدمه لإنشاء وثائق API الخاصة بك وصيانتها واستضافتها أداة توثيق API. توجد العديد من مولدات توثيق API ، يركز بعضها على إنتاج مخرجات مذهلة يسهل على المطورين قراءتها عبر الإنترنت. يركز الآخرون على إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية التي يمكن فهمها آليًا في لغات البرمجة المختلفة ويمكن استخدامها من قبل مطوري التطبيقات.

دعنا نستكشف أفضل 6 أدوات لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات:

1. لائحة

Slate هي أداة ممتازة لإنشاء وثائق واجهة برمجة تطبيقات مرنة ومدركة وجذابة. تأثر تصميمه البسيط وسهل الاستخدام بوثائق PayPal و Stripe's API. يعرض أمثلة التعليمات البرمجية على اليمين والوثائق الموجودة على اليسار ، والتي تبدو رائعة ويمكن قراءتها على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى.

يقوم Slate بدمج جميع المعلومات الموجودة في صفحة واحدة دون فقد الروابط ، لذلك لم تعد بحاجة إلى تصفح صفحات نصية لا نهاية لها للحصول على ما تبحث عنه. ليس من الصعب أبدًا الاتصال بقسم معين من الوثائق الخاصة بك ، حيث أنه أثناء قيام شخص ما بالتمرير ، تتغير التجزئة إلى أقرب رأس.

2. AppMaster

AppMaster هو منشئ تطبيقات مشهور لا يحتوي على كود يسمح لك بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب والخلفيات ، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ، دون مهارات البرمجة. يمكنك إنشاء نقاط نهاية API بمساعدة AppMaster دون كتابة ملف كود واحد بنفسك. علاوة على ذلك ، سيتم أيضًا إنشاء وثائق API تلقائيًا بتنسيق OpenAPI (Swagger) بحيث يمكنك الاعتماد عليها لتكامل API والتوثيق.

3. التباهي

سيوفر لك استخدام Swagger بدلاً من وثائق API اليدوية الوقت والجهد. إنه يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الممتازة لتطوير وعرض مستندات API الخاصة بك وإبقائها محدثة مع تغير واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك.

يمكن استخدام مواصفات API لإنتاج الوثائق تلقائيًا. إنها توفر مصدر Swagger Inflector مفتوح المصدر حتى تتمكن من إنشاء تعريف OpenAPI حتى في منتصف التشغيل إذا لم يكن لدى واجهة برمجة التطبيقات الموجودة لديك واحدة بالفعل. يمكنك استخدام Swagger Inspector لإنشاء ملفات OpenAPI تلقائيًا لنقطة نهاية ، مما يؤدي إلى تسريع العملية برمتها.

4. ReadMe

ReadMe هي طريقة بسيطة لإنشاء وإدارة وثائق واجهة برمجة تطبيقات تفاعلية جميلة. يتم تضمين مفاتيح API ببساطة في الصفحات مباشرة ، ويتم إنشاء أمثلة التعليمات البرمجية على الفور ، ويمكن إجراء مكالمات APU الأصلية دون أي مشاكل. يمكنك إنشاء مجتمع قوي من خلال الرد على الاستفسارات المنشورة في منتدى المساعدة الخاص بهم ، مما يسمح للمستخدمين بتقديم بعض التحسينات ، وإبقاء الجميع على اطلاع بالتغييرات. لتحديث أوراقك باستمرار ، قم بمزامنة ملفات Swagger ، وادمج التحسينات المقترحة ، وقم بتحديث المحتوى باستخدام المحرر.

5. ReDoc

ReDoc هي أداة OpenAPI أو أداة تم إنشاؤها من Swagger لوثائق API المرجعية. يتيح النشر البسيط ويمكنه تجميع المستندات في ملفات HTML مستقلة. كما أنه يدعم إمكانيات OpenAPI 2.0 ، بما في ذلك أداة التمييز ، ويوفر عرضًا من جانب الخادم. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يدعم التصميم المتجاوب المكون من 3 لوحات مع قائمة أو مزامنة التمرير ، OpenAPI 3.0 ، أمثلة التعليمات البرمجية ، وميزات أخرى. تتوفر حتى الوثائق التفاعلية والجذابة للكائنات المتداخلة.

ما هي أفضل طريقة لتوثيق API؟



هناك بعض الاستراتيجيات التي يجب عليك اتباعها لتوثيق API بكفاءة.

تعرف على الجوانب المختلفة لواجهة برمجة التطبيقات



يجب أن تكون واجهة برمجة التطبيقات التي تصفها مألوفة لك شخصيًا. ضع في اعتبارك أن هدفك هو مساعدة المستخدمين المحتملين الذين قد لا يكونون على دراية بواجهة برمجة التطبيقات. يجب أن يوضح التوثيق مفاهيم جمهورك المستهدف بدلاً من إرباكهم. لن تضطر إلى إجراء أي تخمينات مستنيرة أثناء كتابة قسم وصف المنتج لواجهة برمجة التطبيقات إذا كان لديك فهم شامل لهيكل المنتج ووظائفه وتفاصيله الأساسية الأخرى.

خذ بعض الوقت لإكمال دراستك وتجميع أكبر قدر ممكن من البيانات إذا لم تكن على دراية كاملة أو مقتنعًا بواجهة برمجة التطبيقات التي تكتب عنها. استخدم API بنفسك لمعرفة التفاصيل الهامة حول كيفية عملها.

اعتمد على المحتوى ذي الصلة



إرشادات API ليست النوع الوحيد من التوثيق. يمكن استخدام عروض PowerPoint التقديمية أو المقاطع المختصرة لتوضيح كيفية تكامل واجهة برمجة التطبيقات. أثناء صياغة الوثائق ، قدم العديد من حالات الاستخدام. سيمكن هذا القراء من تحديد الحالة الأكثر تشابهًا مع حالتهم أو تحديد حالة يمكنهم الاتصال بها. قم بتضمين بعض مقتطفات التعليمات البرمجية أيضًا ، إذا ومتى تراها ضرورية. سيتمكن القراء من المتابعة أثناء قراءة المادة بسبب ذلك.

ضمان الوضوح



نظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات هي إرشادات للبرامج أو الأجهزة ، يجب عليك استخدام لغة تقنية في الوثائق. تجنب أن تكون غامضًا إذا كنت تحاول إنشاء محتوى تقني. الوثيقة الجيدة هي وثيقة ذات صلة وبسيطة وواضحة وليست وثيقة تستخدم عبارات نحوية معقدة. يمكن أن يكون قابلًا للربط فقط عندما يتم التعبير عنه بعبارات واضحة وواضحة.

يجب أن تكون وثائق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك واضحة ومباشرة بقدر ما يمكنك إجراؤها مع تضمين جميع المعلومات الضرورية. بالإضافة إلى ذلك ، احرص على تحديد الاختصارات والمصطلحات الفنية قبل استخدامها ، أو قدم مسردًا في نهاية الدليل.

بنية



إذا تم سرد المواد ، فإن التوثيق أسهل في الفهم. هذا هو التبرير الرئيسي للكتابة بإيجاز. يمكن للمستخدم أن يفهم بشكل أفضل ما يجب فعله في كل مرحلة من مراحل الدليل إذا تم ترقيمه أو تفصيله في خطوات. يمكن مقارنته بالمرور عبر الأبجدية من الألف إلى الياء. يمكن للمستخدمين العودة بسرعة إذا ارتكبوا خطأ ، بشرط أن تكون التعليمات واضحة.

إزالة الأخطاء



تعد عملية المراجعة والتدقيق الشاملة ضرورية لإزالة الأنواع المختلفة من الأخطاء النحوية والإملائية والفنية من وثائق API.

كيف تكتب وثائق نقطة نهاية API؟



يجب أن تكون الوثائق على واجهة برمجة التطبيقات واضحة وسهلة الفهم للمستخدمين. يمكنك كتابة وثائق نقطة نهاية API من خلال مراعاة الأمور التالية:

اختر قصة كبيرة تتعلق بوظيفة واجهة برمجة التطبيقات وأنشئ توثيقًا شاملاً بناءً عليها.

يجب أن تحتوي الوثائق على نقطة بداية واضحة تكون عادةً الخلفية والمقدمة لواجهة برمجة التطبيقات.

استخدم هيكلًا وتنسيقًا قياسيًا لضمان سهولة الاستخدام.

وثيقة من وجهة نظر المستخدم للتأكد من أن القراء يمكنهم الارتباط بالمستند.

عندما تناقش أشياء تقنية ، اشرحها بتفصيل كبير لأن قارئ وثائق API قد لا يكون على دراية بهذه المصطلحات.

إنشاء وثائق API تفاعلية.

استخدم مواصفات OpenAPI لتوحيد تصميم API.

ما هو مثال توثيق API؟



لنأخذ على سبيل المثال وثائق Google Map API لتحليلها.

للمطورين المشغولين لاكتشاف المعلومات التي يريدونها بسرعة حتى يتمكنوا من مواصلة العمل في مشاريعهم ، يعد التنقل الممتاز أمرًا ضروريًا. يؤكد التصميم المكون من ثلاثة أعمدة لوثائق خرائط Google على منح المستهلكين الكثير من البدائل للحصول على المعلومات التي يريدونها.

يتم عرض مخطط تفصيلي للموضوعات في العمود الموجود في أقصى اليسار. في هذه الأثناء ، تستخدم Google العمود الثالث لعرض قائمة محتويات للمقالة التي يقرأها المستخدم الآن وتضع أمثلة للرموز في العمود الأوسط. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العنوان على مربع بحث وقائمة منسدلة للوثائق التي تتضمن قائمة بالمواقع المعروفة.

تشمل الإضافات الممتازة الأخرى في الوثائق رمز القارورة المستخدم للإشارة إلى الميزات التي تخضع للاختبار التجريبي والقدرة على التبديل من سمة ساطعة إلى سمة رمز داكن.

ما هو النموذج الأكثر استخدامًا لوثائق API؟



يحتوي النموذج القياسي لوثائق API على المكونات التالية:

وصف لقدرات API وفوائدها

قائمة بجميع الطرق التي تعرضها واجهة برمجة التطبيقات ، جنبًا إلى جنب مع الرسوم التوضيحية للمدخلات والمخرجات لكل طريقة.

التفاصيل الفنية التفصيلية ، بما في ذلك الوسائط وقيم الإرجاع ، لكل طريقة.

أدلة المستخدم التي تشرح كيفية استخدام مقتطفات التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بأكبر عدد ممكن من لغات البرمجة المختلفة.

سجل التغيير الذي يسرد جميع تعديلات API مع التواريخ

تفاصيل الإصدار ، مثل أحدث إصدار من API

كتيبات إرشادية ترشد المطورين إلى كيفية تثبيت وتهيئة واستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذي يوضح بالتفصيل المشكلات النموذجية ويقدم الحلول.

قائمة بالمواقع ذات الصلة ، بما في ذلك منتديات المستخدم أو الوثائق المكتوبة من قبل المبرمجين الآخرين

ما هو أفضل برنامج للتوثيق؟



لا توجد أداة محددة يمكن اعتبارها أفضل أداة توثيق لواجهة برمجة التطبيقات. يعتمد ذلك بشكل كبير على متطلباتك وما إذا كنت تبحث عن أداة آلية أو يدوية. بشكل عام ، يستخدم معظم الأشخاص أدوات مجانية مثل ReDoc لأنها توفر قدرًا كبيرًا من المرونة والكفاءة من خلال ميزاتها التي يمكنك استخدامها من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

كما أن منشئو التطبيقات الحديثة بدون كود مثل AppMaster يتركون بصماتهم في صناعة التطوير والتوثيق. لنفترض أنه ليس لديك أي خبرة أو خبرة محدودة في الترميز. في هذه الحالة ، يوصى بشدة باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster لتطوير تطبيق فعال ووثائق API بأقصى قدر من الجودة والدقة.

استنتاج



خلاصة القول هي أن وثائق API لا يجب أن تكون عملية مخيفة لأي شخص. سواء كنت مطورًا أو غير مبرمج ، يمكنك الإبحار في هذه العملية بمساعدة الأدوات الحديثة مثل AppMaster وإنشاء مستندات فعالة وسهلة الاستخدام.