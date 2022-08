Swift es el mejor lenguaje de programación que debe aprender y hacer la aplicación de sus sueños fácilmente. La programación Swift es un lenguaje de codificación poderoso pero fácil de aprender creado por Apple. Se usa con frecuencia para desarrollar aplicaciones de iOS y macOS, así como aplicaciones de tvOS y watchOS. Si bien puede usar otros idiomas para crear aplicaciones de Apple, Swift es el idioma preferido y se recomienda porque su código es seguro para el diseño y hace que el software sea ultrarrápido. Swift está diseñado para ayudar a los desarrolladores a escribir de una manera divertida e interactiva, con una sintaxis más fácil de leer, seguridad que evita errores de codificación y características modernas que aumentan la tolerancia a fallas.

¿Qué es la Programación Swift?

Swift tardó años en desarrollar y mejorar las características existentes del lenguaje C; mejora la infraestructura del compilador, el depurador y el marco. Ofrece acceso al marco Cocoa actual, además de la combinación de código Objective C. Swift ofrece muchas funciones nuevas y se une a las partes procesales y orientadas a objetos del lenguaje. El objetivo principal de la codificación rápida es ser el mejor lenguaje para usar aplicaciones móviles, computadoras de escritorio, programación de sistemas y servicios en la nube. La programación Swift fue desarrollada para mantener la corrección de escritura fácil para el desarrollador.

Característica rápida

Algunas características impresionantes de Swift lo hacen mejor que las versiones anteriores de los lenguajes de programación. Lo mejora de vez en cuando, convirtiéndolo en un lenguaje de programación más eficiente y actualizado.

Seguro

En cuanto a las preocupaciones de seguridad, es importante resaltar los errores del desarrollador de iOS antes de que el software avance en la producción. Swift no permite pasar datos inexactos o una variable a través del programa hasta que esté en la forma correcta. A un usuario le puede resultar difícil pasar por las rápidas medidas de seguridad, pero ahorra mucho tiempo en el futuro. También ahorra memoria porque no acepta código no seguro; no habrá caché como tal que mate la memoria.

Rápido

Swift se creó como reemplazo de los lenguajes basados ​​en C; su desempeño es paralelo al lenguaje C en la mayoría de las tareas. Pero opera todas las funciones y sistemas de iOS de forma rápida. Tiene tecnología de compilador LLVM que hace que escribir código sea rápido y eficiente. El rendimiento del código hace que la funcionalidad del dispositivo sea rápida, por ejemplo, aplicaciones de TV, relojes o aplicaciones móviles.

Expresivo

Swift ofrece una sintaxis simple e intuitiva que exactamente quieren los desarrolladores de iOS. Los desarrolladores pueden escribir códigos más expresivos fácilmente usando la sintaxis de Swift. Swift se desarrolló con funciones de Objective-C, como la capacidad genérica y nula, que hacen que el código Swift sea más limpio y seguro. La programación se vuelve muy fácil.

Fuente abierta

Swift se crea en swift.org, una estructura de código abierto con código fuente, rastreador de errores, lista de correo y lista de desarrollo regular. Está a cargo de un grupo de desarrolladores que trabajan con la comunidad para el mejoramiento y actualización constante del lenguaje. Swift es compatible con todas las plataformas de Apple; hace que la programación sea simple, más rápida y más segura. Con la gran demanda de Swift, sus desarrolladores están trabajando duro para lanzarlo en otras plataformas.

¿Por qué debería comenzar a aprender Swift?

Antes de comenzar con la programación rápida, es importante saber por qué debería aprenderlo. El lenguaje de programación Swift está diseñado para ser fácil de aprender y fácil de usar. Apple desarrolló este lenguaje con nueva codificación. Ya sea que sea un estudiante, esté buscando una nueva carrera profesional o desee aprender a codificar, Swift es el primer lenguaje de programación que es simple e intuitivo de aprender. Si es nuevo en la codificación, la aplicación Swift para iPad (Playgrounds) facilita el aprendizaje de la programación rápida. Enumeré algunos temas de Swift que puedes aprender y ganar con ellos:

Desarrollo de aplicaciones móviles

Programación de bases de datos

desarrollo de sistemas 3D

Ingeniería de software

ingeniería de bibliotecas

Aprendizaje automático

ingeniería de sonido

Probadores de software

Pros y contras del lenguaje Swift

Vamos a arrojar algo de luz sobre los pros y los contras del lenguaje rápido para juzgar si deberías aprenderlo.

ventajas Contras Fácil de aprender Code Swift es fácil de aprender y usar y tiene acceso para aprender a crear cursos de aplicaciones Xcode. Débil soporte multiplataforma Code Swift es compatible con todas las plataformas de Apple; funciona mejor para el desarrollo nativo de iOS. Moderno Code Swift es fácil de leer y mantener, claro y sin errores. Actualizaciones frecuentes Swift es el lenguaje más reciente que se actualiza con frecuencia. Encontrar las herramientas adecuadas para ayudar con tareas particulares puede ser difícil. Gran comunidad Swift tiene comunidades de código abierto, además de muchos recursos para guiarlo en el aprendizaje del idioma.

multiplataforma Swift es compatible con todas las plataformas de Apple, Windows, Linux y Ubuntu.

Futuro veloz Swift está ganando popularidad con el tiempo y llamando más la atención de los fanáticos que otros lenguajes de programación.



Como podemos ver, hay muchos más pros que contras, y todos estos contras parecen desaparecer en un futuro próximo. Después de aprender a codificar Swift, será un candidato ganador para posibles empleadores. Los desarrolladores de programación de Code Swift tienen una gran demanda y obtienen un buen salario para un desarrollador de iOS en los EE. UU. Hay muchas opciones entre las que puede elegir después de aprender a codificar Swift; puedes elegir uno de tus intereses y puedes sobresalir en tu carrera. Algunas empresas conocidas utilizan código Swift para su desarrollo, como Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft y Firefox.

¿Cómo empiezo a aprender programación Swift?

Si desea aprender y comenzar temas rápidos, puede hacerlo en línea siguiendo el sitio web oficial. En ese sitio web, hay archivos adecuados y orientación sobre este idioma. Además, a medida que aumenta su popularidad, hay muchos datos disponibles en diferentes blogs, así como en Youtube. Inicie los temas rápidos disponibles en su sitio web y luego siga su camino según su experiencia.

Swift es el futuro de los lenguajes de programación; está superando el objetivo C, python y muchos otros lenguajes de programación que requieren codificación. ¿Hay muchas formas de aprender a programar en Swift? Y la respuesta es sí, ¡definitivamente! He aquí algunos de los ejemplos:

Sitio web oficial de Apple

Cursos gratuitos en línea

Cursos pagados en línea

Videos de Youtube

Tutoriales

Publicaciones de blog

Pódcast

Libros

Documentación

Sugerencia: como principiante, debe ver videos de aprendizaje porque puede comprender mejor al verlos y luego hacerlo usted mismo.

¿Swift es fácil de aprender para principiantes?

Sí, aprender los conceptos básicos para iniciar el lenguaje de programación Swift es fácil, pero no es fácil comprender las funciones avanzadas de desarrollo de iOS a medida que avanza. Pero no pierdas la esperanza; puede crear su primera aplicación simple sin funciones avanzadas. Una vez que complete su primer proyecto, comprenderá rápidamente las nuevas funciones y podrá desarrollar aplicaciones iOS de nivel avanzado. Los principiantes pueden aprender rápidamente temas rápidos si dedican la cantidad adecuada de interés y tiempo al aprendizaje.

Los desarrolladores de iOS creen que Swift es la manera fácil para que los principiantes comiencen a usar un lenguaje de programación. Apple tiene tutoriales sobre la codificación Swift para el aprendizaje que son ricos en conocimiento disponible en su sitio web. Uno puede aprender la codificación Swift desde cero sin tener experiencia en programación o codificación. Los temas de Swift son la mejor manera de empezar a aprender a programar. No tendrá problemas para comprender el código Swift una vez que domine los conceptos básicos. Swift es muy seguro y requiere menos tiempo porque no necesita dedicar mucho tiempo a depurar errores de tiempo de ejecución.

¿Puedes aprender Swift por tu cuenta?

Sí, los creadores lo han hecho tan fácil que parece que estás aprendiendo un nuevo idioma. No hay ciencia espacial en el aprendizaje del desarrollo de iOS; debes invertir buen tiempo aprendiendo. Cuanto más tiempo invierta, más ganancias obtendrá en el futuro, en forma de ganancias a través de la programación. Primero, este lenguaje es muy simple. En segundo lugar, los cursos en línea son tan fáciles que han facilitado el idioma. No necesitas que nadie te guíe paso a paso; puede aprender de forma independiente, mejorar su conocimiento y hacer su futuro en este lenguaje de programación.

Como punto de partida, pruébelo usted mismo viendo los videos. No podrá aprenderlo hasta que no pruebe la experiencia práctica. Swift es un código abierto que le permite contribuir con nuevas funciones; puede corregir errores y mejorar sus proyectos existentes. Como requiere menos codificación, puede aprender rápidamente por su cuenta y resolver cualquier problema de manera profesional.

¿Qué tan rápido puede aprender a programar Swift?

Si tiene experiencia en lenguaje de programación, puede aprender rápidamente Swift y sus funciones avanzadas en 3-4 días. Pero si es nuevo en el mundo de la programación, necesitará de 3 a 4 semanas para aprender los conceptos básicos de Swift y algunas de sus funciones avanzadas. Como Swift es un lenguaje nuevo, requiere actualizaciones constantes, nuevas funciones y todas las cosas de las que carecen las versiones anteriores. Debe aprenderlo con el tiempo a medida que mejora y se actualiza. Así que prepare su mente para invertir cientos de horas en aprender el código Swift de desarrollo de iOS. Entendámoslo en palabras simples, dedique el 5 % a ver los tutoriales de aprendizaje de Swift y leer blogs, y ponga el 95 % a practicar la codificación y la escritura de códigos en usted mismo. Si ha iniciado la programación rápida viendo tutoriales, puede completar el curso en solo 3 horas. Lo principal es practicar la codificación de desarrollo de iOS. Cuanto más hagas los ejemplos, más rápido aprenderás.

Permítanme compartir algunos consejos útiles para aprender el lenguaje Swift de iOS de manera rápida y efectiva.

Comience con lo básico y siéntase cómodo con ellos. No avance hasta que no se esté volviendo experto en ellos.

Una por una, comience a aprender nuevas funciones y agregue sus códigos a los existentes. Con este método, aprenderá nuevas funciones de manera efectiva y comprenderá mejor las funciones de las nuevas funciones.

Ten paciencia y desarrolla tu aplicación o aprende código Swift gradualmente. No intente crear su aplicación para iOS de una sola vez. De esta manera, puede detectar los errores rápidamente y deshacerse de ellos sin ningún dolor de cabeza.

Mantenga su práctica de codificación segura. Trate de escribir códigos de los tutoriales y gradualmente haga sus códigos. No borre nada de lo que practique. De esta manera, estarás aprendiendo de tus errores.

Sigue moviendote; no te desmotives si te tomas más tiempo para aprender que otros. Recuerde, todos son únicos y todos se enfrentan a diferentes escenarios. La consistencia puede ganar la meta, y serás un desarrollador de iOS con determinación.

¿Swift es fácil de codificar?

Cuando haces lenguaje de programación, debes escribir codificación compleja y lidiar con características complicadas. Se vuelve difícil mantener las líneas de comentarios. Swift lo hizo eficiente y simple, ya que introdujo nuevas funciones que requieren un 15 % menos de práctica de codificación que otros lenguajes. Te sorprenderá su tecnología; le permite copiar y pegar imágenes, dibujos y datos de iOS a macOS.

Hay muchas plantillas listas para usar disponibles que le permitirán editar el código de acuerdo con sus requisitos. No hay necesidad de escribir códigos desde cero; puede usar una plantilla y hacer su aplicación en un período corto. Crear una aplicación desde cero puede ser costoso y llevar mucho tiempo, mientras que el uso de la plantilla de la aplicación Xcode le permite diseñar códigos ya escritos y crear su nueva aplicación a un precio asequible. Estas plantillas tienen todas las características, como menús, imágenes y diseños. Simplemente puede editar las funciones según sus requisitos leyendo las instrucciones. Estas plantillas son receptivas y amigables. Hay muchas plantillas disponibles en línea; algunos son gratuitos y otros son de pago. Puedes usar ambos; pagado tiene más viabilidad y características. Al mismo tiempo, puede comenzar con una plantilla gratuita y diseñar una aplicación bien funcional.

La línea de fondo

A medida que crece la popularidad del desarrollo de aplicaciones, las partes principales de una aplicación de iOS se codifican con éxito en Swift. Como desarrollador de iOS, puede destacarse entre la multitud si sabe codificar en Swift y tiene experiencia en Swift. Hay algunas fallas, pero Apple las actualiza diariamente para corregirlas. Sin embargo, hay más ventajas que desventajas menores, que ni siquiera estarán en el futuro, suponiendo que Swift salga de las listas en los próximos años.

Además de los lenguajes de programación tradicionales como Swift, existen caminos de desarrollo alternativos como la programación low-code o sin código . Estos enfoques se adhieren al concepto de entrada baja. Esto significa que necesita dedicar mucho menos tiempo y esfuerzo a aprender estos enfoques de desarrollo. Un desarrollo tan rápido ayuda a los programadores a comenzar sus carreras y crecer como profesionales. A pesar de la facilidad de entrada, no debe pensar que solo se pueden crear MVP simples y proyectos favoritos en plataformas sin código. De nada. Supongamos que estamos hablando de una plataforma como AppMaster. Actualmente es la herramienta sin código más potente del mercado, una herramienta tres en uno. Puede crear aplicaciones web, aplicaciones móviles y un backend. Además del código fuente, la plataforma también escribirá documentación técnica para usted. ¿No es fantástico no dedicar más tiempo a las tareas rutinarias y la documentación, sino dedicarse por completo a estudios interesantes y pensar en la arquitectura de la aplicación?