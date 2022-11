Swift là ngôn ngữ lập trình tốt nhất mà bạn nên học và dễ dàng tạo ra ứng dụng mơ ước của mình. Lập trình Swift là một ngôn ngữ viết mã mạnh mẽ nhưng dễ học do Apple tạo ra. Nó thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng iOS và macOS, cũng như các ứng dụng tvOS và watchOS. Mặc dù bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ khác để tạo các ứng dụng của Apple, nhưng Swift là ngôn ngữ ưa thích và nó được khuyên dùng vì mã của nó an toàn cho thiết kế và tạo ra phần mềm nhanh như chớp. Swift được thiết kế để giúp các nhà phát triển viết theo cách thú vị và tương tác, với cú pháp dễ đọc hơn, tính an toàn ngăn ngừa lỗi mã hóa và các tính năng hiện đại giúp tăng khả năng chịu lỗi.

Lập trình Swift là gì?

Swift đã mất nhiều năm để phát triển và nâng cao các tính năng hiện có của ngôn ngữ C; nó cải thiện trình biên dịch, trình gỡ lỗi và cơ sở hạ tầng khung. Nó cung cấp quyền truy cập vào khuôn khổ Cocoa hiện tại, cộng với sự kết hợp của mã Objective C. Swift cung cấp nhiều tính năng mới và tham gia các phần thủ tục và hướng đối tượng của ngôn ngữ. Mục đích chính của mã hóa nhanh là trở thành ngôn ngữ tốt nhất để sử dụng ứng dụng di động, máy tính để bàn, lập trình hệ thống và dịch vụ đám mây. Lập trình Swift được phát triển để duy trì việc sửa lỗi viết dễ dàng cho nhà phát triển.

Tính năng Swift

Một số tính năng tuyệt vời trong Swift làm cho nó tốt hơn so với các phiên bản ngôn ngữ lập trình trước đó. Nó cải thiện nó theo thời gian, làm cho nó trở thành một ngôn ngữ lập trình mới và hiệu quả hơn.

An toàn

Đối với những lo ngại về an toàn, điều quan trọng là phải nêu rõ những sai lầm của nhà phát triển iOS trước khi phần mềm này tiến xa hơn trong quá trình sản xuất. Swift không cho phép truyền dữ liệu không chính xác hoặc một biến thông qua chương trình cho đến khi nó ở dạng chính xác. Người dùng có thể khó vượt qua các phép đo an toàn nhanh chóng, nhưng nó tiết kiệm rất nhiều thời gian trong tương lai. Nó cũng tiết kiệm bộ nhớ vì không chấp nhận mã không an toàn; sẽ không có bộ nhớ cache như vậy sẽ giết bộ nhớ.

Nhanh

Swift được tạo ra để thay thế cho các ngôn ngữ dựa trên C; hiệu suất của nó song song với ngôn ngữ C trong hầu hết các tác vụ. Nhưng nó vận hành tất cả các chức năng và hệ thống iOS một cách nhanh chóng. Nó có công nghệ trình biên dịch LLVM giúp viết mã nhanh chóng và hiệu quả. Hiệu suất của mã làm cho chức năng của tiện ích nhanh chóng, chẳng hạn như ứng dụng TV, Đồng hồ hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Biểu cảm

Swift cung cấp cú pháp đơn giản và trực quan mà các nhà phát triển iOS mong muốn. Các nhà phát triển có thể viết nhiều mã biểu cảm hơn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng cú pháp Swift. Swift được phát triển với các tính năng Objective-C như khả năng chung và rỗng, giúp cho việc lập trình mã nhanh hơn và an toàn hơn trở nên rất dễ dàng.

Mã nguồn mở

Swift được tạo tại swift.org, một cấu trúc mã nguồn mở với mã nguồn, trình theo dõi lỗi, danh sách gửi thư và danh sách phát triển thường xuyên. Nó được chăm sóc bởi một nhóm các nhà phát triển làm việc với cộng đồng để cải thiện và cập nhật liên tục ngôn ngữ. Swift hỗ trợ tất cả các nền tảng của Apple; nó giúp cho việc lập trình trở nên đơn giản, nhanh hơn và an toàn hơn. Với nhu cầu cao về Swift, các nhà phát triển của nó đang làm việc chăm chỉ để khởi chạy nó trên các nền tảng khác.

Tại sao tôi nên bắt đầu học Swift?

Trước khi bạn bắt đầu lập trình nhanh, điều quan trọng là phải biết tại sao bạn nên học nó. Ngôn ngữ lập trình Swift được thiết kế để dễ học và dễ sử dụng. Apple đã phát triển ngôn ngữ này với mã hóa mới. Cho dù bạn là sinh viên, đang nghiên cứu một con đường sự nghiệp mới hay muốn học viết mã, Swift là ngôn ngữ lập trình đầu tiên đơn giản và trực quan để học. Nếu bạn chưa quen với việc viết mã, ứng dụng Swift trên iPad (Playgrounds) giúp bạn dễ dàng học lập trình nhanh. Tôi đã liệt kê một số chủ đề Swift mà bạn có thể học và kiếm tiền với chúng:

Phát triển ứng dụng di động

Lập trình cơ sở dữ liệu

Phát triển hệ thống 3D

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật thư viện

Máy học

Kỹ thuật âm thanh

Người kiểm tra phần mềm

Ưu và nhược điểm của ngôn ngữ Swift

Hãy làm sáng tỏ những ưu và nhược điểm của ngôn ngữ nhanh để đánh giá xem bạn có nên học nó hay không.

Ưu điểm Nhược điểm Dễ học Code Swift rất dễ học và sử dụng và có quyền truy cập để tìm hiểu các khóa học xây dựng ứng dụng Xcode. Hỗ trợ đa nền tảng yếu Code Swift hỗ trợ tất cả các nền tảng của Apple; nó hoạt động tốt nhất để phát triển iOS gốc. Hiện đại Code Swift dễ đọc và dễ bảo trì, rõ ràng và không có lỗi. Cập nhật thường xuyên Swift là ngôn ngữ mới nhất cập nhật thường xuyên. Việc tìm kiếm các công cụ phù hợp để giúp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể có thể khó khăn. Cộng đồng lớn Swift có các cộng đồng mã nguồn mở, cùng với nhiều tài nguyên để hướng dẫn bạn học ngôn ngữ.

Đa nền tảng Swift hỗ trợ tất cả các nền tảng của Apple, Windows, Linux và Ubuntu.

Swift tương lai Swift đang trở nên phổ biến theo thời gian và thu hút sự chú ý của người hâm mộ hơn các ngôn ngữ lập trình khác.



Như chúng ta có thể thấy, có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm, và tất cả những nhược điểm này dường như sẽ biến mất trong tương lai gần. Sau khi học viết mã Swift, bạn sẽ là ứng viên chiến thắng cho các nhà tuyển dụng tiềm năng. Các nhà phát triển lập trình Code Swift đang có nhu cầu cao và nhận được mức lương cao cho một nhà phát triển iOS ở Mỹ Có nhiều lựa chọn bạn có thể chọn sau khi học viết mã Swift; bạn có thể chọn một trong những sở thích của mình và có thể xuất sắc trong sự nghiệp của bạn. Một số công ty nổi tiếng sử dụng mã Swift để phát triển, chẳng hạn như Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft và Firefox.

Làm cách nào để bắt đầu học lập trình Swift?

Nếu bạn muốn tìm hiểu và bắt đầu các chủ đề nhanh chóng, bạn có thể làm điều đó trực tuyến bằng cách theo dõi trang web chính thức. Trên trang web đó, có các tệp và hướng dẫn thích hợp về ngôn ngữ này. Hơn nữa, vì nó ngày càng phổ biến, rất nhiều dữ liệu có sẵn trên các blog khác nhau cũng như trên Youtube. Bắt đầu các chủ đề nhanh chóng có sẵn trên trang web của họ, và sau đó đi theo con đường của bạn theo chuyên môn của bạn.

Swift là tương lai của ngôn ngữ lập trình; nó đang vượt qua C Objective, python và nhiều ngôn ngữ lập trình khác yêu cầu mã hóa. Có nhiều cách để học lập trình Swift? Và câu trả lời là có, chắc chắn! Dưới đây là một số ví dụ:

Trang web chính thức của Apple

Các khóa học miễn phí trực tuyến

Các khóa học trả phí trực tuyến

Video trên Youtube

Hướng dẫn

Bài đăng trên blog

Tệp âm thanh

Sách

Tài liệu

Mẹo: Là người mới bắt đầu, bạn nên xem các video học tập vì bạn có thể hiểu rõ hơn bằng cách xem và sau đó tự làm.

Swift có dễ học cho người mới bắt đầu không?

Vâng, học những điều cơ bản để bắt đầu ngôn ngữ lập trình Swift rất dễ dàng, nhưng không dễ dàng để hiểu các tính năng phát triển iOS nâng cao khi bạn tiếp tục. Nhưng đừng mất hy vọng; bạn có thể tạo ứng dụng đơn giản đầu tiên của mình mà không cần các tính năng nâng cao. Sau khi hoàn thành dự án đầu tiên của mình, bạn sẽ nhanh chóng hiểu được các tính năng mới và bạn sẽ có thể phát triển các ứng dụng iOS cấp độ nâng cao. Những người mới bắt đầu có thể nhanh chóng học các chủ đề nhanh chóng nếu họ dành sự quan tâm và thời gian thích hợp cho việc học.

Các nhà phát triển iOS tin rằng nhanh chóng là cách dễ dàng cho người mới bắt đầu sử dụng ngôn ngữ lập trình. Apple có các bài hướng dẫn học viết mã Swift rất phong phú về kiến thức có sẵn trên trang web của mình. Người ta có thể học viết mã Swift từ đầu mà không cần nền tảng về lập trình hoặc mã hóa. Các chủ đề Swift là cách tốt nhất để bắt đầu học cách viết mã. Bạn sẽ không gặp khó khăn khi hiểu mã Swift một khi bạn nắm vững những điều cơ bản. Swift rất an toàn và tốn ít thời gian hơn vì bạn không cần phải mất nhiều thời gian để gỡ lỗi thời gian chạy.

Bạn có thể tự học Swift không?

Vâng, các nhà sản xuất đã làm cho nó dễ dàng đến mức có vẻ như bạn đang học một ngôn ngữ mới. Không có khoa học tên lửa trong việc học phát triển iOS; bạn phải đầu tư thời gian tốt cho việc học. Thời gian đầu tư càng nhiều, bạn sẽ càng thu được nhiều lợi nhuận trong tương lai, dưới hình thức kiếm tiền thông qua lập trình. Đầu tiên, ngôn ngữ này rất đơn giản. Thứ hai, các khóa học trực tuyến dễ dàng đến mức chúng đã làm cho ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn. Bạn không cần ai hướng dẫn bạn từng bước; bạn có thể thực hiện việc học một cách độc lập, nâng cao kiến thức và tạo dựng tương lai của bạn bằng ngôn ngữ lập trình này.

Để bắt đầu, bạn hãy tự mình thử bằng cách xem video. Bạn sẽ không thể học nó cho đến khi bạn không thử trải nghiệm thực tế. Swift là một mã nguồn mở cho phép bạn đóng góp các tính năng mới; bạn có thể sửa lỗi và cải thiện các dự án hiện có của mình. Vì nó yêu cầu ít mã hóa hơn, bạn có thể dễ dàng tự học nhanh và giải quyết mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp.

Bạn có thể học lập trình Swift nhanh chóng như thế nào?

Nếu bạn có nền tảng ngôn ngữ lập trình, bạn có thể nhanh chóng học nhanh chóng và các tính năng nâng cao của nó trong 3-4 ngày. Nhưng nếu bạn là người mới trong thế giới lập trình, bạn sẽ cần 3-4 tuần để học những kiến thức cơ bản nhanh chóng và một số tính năng nâng cao của nó. Vì Swift là một ngôn ngữ mới nên nó yêu cầu cập nhật liên tục, các tính năng mới và tất cả những thứ mà các phiên bản cũ thiếu. Bạn nên học nó theo thời gian vì nó được cải thiện và cập nhật. Vì vậy, hãy chuẩn bị tâm trí của bạn để đầu tư hàng trăm giờ học mã nhanh phát triển iOS. Hãy hiểu nó bằng những từ đơn giản, dành 5% để xem các hướng dẫn học Swift và đọc các blog, và dành 95% để thực hành viết mã và viết mã cho chính bạn. Nếu bạn đã bắt đầu lập trình nhanh bằng cách xem hướng dẫn, bạn có thể hoàn thành khóa học chỉ trong 3 giờ. Điều chính là thực hành mã hóa phát triển iOS. Bạn càng làm nhiều các ví dụ, và bạn sẽ học rất nhanh.

Hãy để tôi chia sẻ một số mẹo hữu ích để học ngôn ngữ iOS Swift một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bắt đầu với những điều cơ bản và cảm thấy thoải mái với chúng. Đừng tiến về phía trước cho đến khi bạn không thành thạo về chúng.

Từng người một, bắt đầu tìm hiểu các tính năng mới và thêm mã của chúng vào các tính năng hiện có. Với phương pháp này, bạn sẽ học các tính năng mới một cách hiệu quả và hiểu rõ hơn về chức năng của các tính năng mới.

Hãy kiên nhẫn và phát triển ứng dụng của bạn hoặc học code Swift dần dần. Đừng cố tạo ứng dụng iOS của bạn cùng một lúc. Bằng cách này, bạn có thể bắt lỗi nhanh chóng và loại bỏ chúng mà không phải đau đầu.

Giữ an toàn cho việc viết mã thực hành của bạn. Cố gắng viết mã từ các hướng dẫn và dần dần tạo mã của bạn. Không xóa bất cứ điều gì bạn thực hành. Bằng cách này, bạn sẽ học hỏi được từ những sai lầm của mình.

Liên tục di chuyển; không bị sa sút nếu bạn dành nhiều thời gian để học hơn những người khác. Hãy nhớ rằng, mọi người đều là duy nhất và mọi người đều phải đối mặt với các tình huống khác nhau. Sự nhất quán có thể giành được mục tiêu và bạn sẽ là một nhà phát triển iOS có quyết tâm.

Swift có dễ viết mã không?

Khi bạn làm ngôn ngữ lập trình, bạn phải viết mã phức tạp và xử lý các tính năng phức tạp. Thật khó để duy trì các dòng bình luận. Swift đã làm cho nó hiệu quả và đơn giản vì nó giới thiệu các tính năng mới yêu cầu viết mã thực hành ít hơn 15% so với các ngôn ngữ khác. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi công nghệ của nó; nó cho phép bạn sao chép và dán hình ảnh, bản vẽ và dữ liệu từ iOS sang macOS.

Có nhiều mẫu tạo sẵn có sẵn cho phép bạn chỉnh sửa mã theo yêu cầu của bạn. Không cần phải viết mã từ đầu; bạn có thể sử dụng một mẫu và tạo ứng dụng của mình trong thời gian ngắn. Tạo ứng dụng từ đầu có thể tốn kém và mất thời gian, trong khi sử dụng mẫu ứng dụng Xcode cho phép bạn thiết kế các mã đã viết sẵn và cho phép bạn tạo ứng dụng mới với giá cả phải chăng. Các mẫu này có tất cả các tính năng như menu, hình ảnh và bố cục. Bạn có thể chỉ cần chỉnh sửa các tính năng theo yêu cầu của mình bằng cách đọc hướng dẫn. Các mẫu này đáp ứng và thân thiện. Rất nhiều mẫu có sẵn trực tuyến; một số miễn phí và một số trả phí. Bạn có thể sử dụng cả hai; trả tiền có tính khả thi và nhiều tính năng hơn. Đồng thời, bạn có thể bắt đầu với một mẫu miễn phí và thiết kế một ứng dụng có chức năng tốt.

Điểm mấu chốt

Khi sự phổ biến của phát triển ứng dụng ngày càng tăng, các phần cốt lõi của ứng dụng iOS đang được mã hóa thành công bằng Swift. Là một nhà phát triển iOS, bạn có thể nổi bật giữa đám đông nếu bạn biết cách viết mã bằng Swift và có kinh nghiệm về Swift. Có một số sai sót, nhưng Apple cập nhật chúng hàng ngày để sửa chữa chúng. Tuy nhiên, có nhiều điểm cộng hơn là điểm trừ nhỏ, điều này thậm chí sẽ không có trong tương lai, với giả định rằng Swift sẽ vươn lên khỏi bảng xếp hạng trong những năm tới.

Ngoài các ngôn ngữ lập trình truyền thống như Swift, có những con đường phát triển thay thế như lập trình mã thấp hoặc không mã . Những cách tiếp cận này tuân theo khái niệm nhập cảnh thấp. Điều này có nghĩa là bạn cần dành ít thời gian và công sức hơn để học các phương pháp phát triển này. Sự phát triển nhanh chóng như vậy giúp các lập trình viên bắt đầu sự nghiệp của họ và phát triển như những chuyên gia. Mặc dù dễ dàng nhập cảnh, bạn không nên nghĩ rằng chỉ có thể tạo các MVP và dự án thú cưng đơn giản trên các nền tảng mà không cần mã. Không có gì. Giả sử chúng ta đang nói về một nền tảng như AppMaster. Nó hiện là công cụ không mã mạnh nhất trên thị trường, một công cụ ba trong một. Bạn có thể tạo ứng dụng web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và chương trình phụ trợ. Ngoài mã nguồn, nền tảng cũng sẽ viết tài liệu kỹ thuật cho bạn. Thật tuyệt khi không còn dành thời gian cho các công việc và tài liệu thông thường mà dành toàn bộ tâm trí cho các nghiên cứu thú vị và suy nghĩ về kiến ​​trúc ứng dụng phải không?