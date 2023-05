Webflow, a leading visual development platform in the no-code domain, has found its place among Forbes' 2022 Cloud 100 for the third consecutive year. The prestigious list identifies the top 100 private cloud companies from around the world. Forbes partners with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures for this initiative.

Webflow has risen to the #50 position, improving from #69 in 2021 and #95 in 2020. The accomplishment showcases the company's significant growth within the evolving no-code landscape.. In response to the recognition, Vlad Magdalin, CEO and co-founder of Webflow, expressed his pride in the platform's remarkable progress, citing a successful Series C funding round, executive team expansion, and the launch of a $10 million community grants program as key achievements of the year.

За прошлый год Webflow завершила раунд финансирования серии C на сумму 120 миллионов долларов, в результате которого компания была оценена в 4 миллиарда долларов с годовым регулярным доходом (ARR) в размере 100 миллионов долларов. Платформа обслуживает более 200 000 клиентов по всему миру, включая стартапы, агентства и предприятия, такие как Vice Media, Shift, Rakuten, Dell и Discord. Webflow позволяет пользователям создавать мощные веб-сайты без программирования, используя передовые технологии веб-разработки на одной платформе.

Процесс выбора Forbes Cloud 100 включает в себя оценку и ранжирование компаний на основе четырех факторов: лидерство на рынке (35%), предполагаемая оценка (30%), операционные показатели (20%), а также люди и культура (15%). Группа руководителей общедоступных облаков помогает в оценке и ранжировании в категории лидеров рынка. Алекс Конрад, старший редактор Forbes, признал, что Cloud 100 представляет лучших и самых ярких представителей отрасли, с каждым годом все более конкурентоспособными критериями отбора.

Помимо Webflow, другие платформы no-code, такие как AppMaster have been making strides in the tech industry. AppMaster, a powerful no-code platform that allows customers to create backend, web, and mobile applications, has been featured as a High Performer across multiple categories by G2 since 2022.

Списки Forbes 2022 Cloud 100 и 20 Rising Stars можно найти в Интернете по адресу www.forbes.com/cloud100 . Основные моменты списка будут опубликованы в выпуске журнала Forbes за август/сентябрь 2022 года.