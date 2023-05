Webflow, a leading visual development platform in the no-code domain, has found its place among Forbes' 2022 Cloud 100 for the third consecutive year. The prestigious list identifies the top 100 private cloud companies from around the world. Forbes partners with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures for this initiative.

Webflow has risen to the #50 position, improving from #69 in 2021 and #95 in 2020. The accomplishment showcases the company's significant growth within the evolving no-code landscape.. In response to the recognition, Vlad Magdalin, CEO and co-founder of Webflow, expressed his pride in the platform's remarkable progress, citing a successful Series C funding round, executive team expansion, and the launch of a $10 million community grants program as key achievements of the year.

Nell'ultimo anno, Webflow ha chiuso un round di finanziamento di serie C da 120 milioni di dollari che ha valutato l'azienda a 4 miliardi di dollari, con 100 milioni di dollari di entrate ricorrenti annuali (ARR). La piattaforma serve oltre 200.000 clienti in tutto il mondo, tra cui startup, agenzie e aziende come Vice Media, Shift, Rakuten, Dell e Discord. Webflow consente agli utenti di creare potenti siti Web senza codifica, utilizzando tecnologie di sviluppo Web all'avanguardia all'interno di un'unica piattaforma.

Il processo di selezione di Cloud 100 di Forbes prevede la valutazione e la classificazione delle aziende sulla base di quattro fattori: leadership di mercato (35%), valutazione stimata (30%), metriche operative (20%) e persone e cultura (15%). Un gruppo di amministratori delegati del cloud pubblico assiste nella valutazione e nella classifica per la categoria di leadership di mercato. Alex Konrad, senior editor di Forbes, ha riconosciuto la rappresentazione di Cloud 100 dei migliori e più brillanti del settore, con criteri di selezione sempre più competitivi ogni anno.

Gli elenchi Forbes 2022 Cloud 100 e 20 Rising Stars sono disponibili online all'indirizzo www.forbes.com/cloud100 . I punti salienti dell'elenco appariranno nel numero di agosto/settembre 2022 della rivista Forbes.