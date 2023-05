Webflow, a leading visual development platform in the no-code domain, has found its place among Forbes' 2022 Cloud 100 for the third consecutive year. The prestigious list identifies the top 100 private cloud companies from around the world. Forbes partners with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures for this initiative.

Webflow has risen to the #50 position, improving from #69 in 2021 and #95 in 2020. The accomplishment showcases the company's significant growth within the evolving no-code landscape.. In response to the recognition, Vlad Magdalin, CEO and co-founder of Webflow, expressed his pride in the platform's remarkable progress, citing a successful Series C funding round, executive team expansion, and the launch of a $10 million community grants program as key achievements of the year.

No ano passado, Webflow fechou uma rodada de financiamento da Série C de US$ 120 milhões que avaliou a empresa em US$ 4 bilhões, com US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR). A plataforma atende a mais de 200.000 clientes em todo o mundo, incluindo startups, agências e empresas como Vice Media, Shift, Rakuten, Dell e Discord. Webflow permite que os usuários criem sites poderosos sem codificação, utilizando tecnologias de desenvolvimento web de ponta em uma única plataforma.

O processo de seleção do Cloud 100 da Forbes envolve avaliar e classificar empresas com base em quatro fatores: liderança de mercado (35%), avaliação estimada (30%), métricas operacionais (20%) e pessoas e cultura (15%). Um painel de CEOs de nuvem pública auxilia na avaliação e classificação para a categoria de liderança de mercado. Alex Konrad, editor sênior da Forbes, reconheceu a representação do Cloud 100 dos melhores e mais brilhantes do setor, com critérios de seleção cada vez mais competitivos a cada ano.

As listas Forbes 2022 Cloud 100 e 20 Rising Stars podem ser encontradas online em www.forbes.com/cloud100 . Os destaques da lista aparecerão na edição de agosto/setembro de 2022 da revista Forbes.