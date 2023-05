Webflow, a leading visual development platform in the no-code domain, has found its place among Forbes' 2022 Cloud 100 for the third consecutive year. The prestigious list identifies the top 100 private cloud companies from around the world. Forbes partners with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures for this initiative.

Webflow has risen to the #50 position, improving from #69 in 2021 and #95 in 2020. The accomplishment showcases the company's significant growth within the evolving no-code landscape.. In response to the recognition, Vlad Magdalin, CEO and co-founder of Webflow, expressed his pride in the platform's remarkable progress, citing a successful Series C funding round, executive team expansion, and the launch of a $10 million community grants program as key achievements of the year.

Durante el año pasado, Webflow cerró una ronda de financiación de la Serie C de $120 millones que valoró a la empresa en $4 mil millones, con $100 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR). La plataforma atiende a más de 200 000 clientes en todo el mundo, incluidas nuevas empresas, agencias y empresas como Vice Media, Shift, Rakuten, Dell y Discord. Webflow permite a los usuarios crear sitios web potentes sin codificación, utilizando tecnologías de desarrollo web de vanguardia dentro de una única plataforma.

El proceso de selección de Forbes Cloud 100 implica evaluar y clasificar empresas en función de cuatro factores: liderazgo en el mercado (35 %), valoración estimada (30 %), métricas operativas (20 %) y personas y cultura (15 %). Un panel de directores ejecutivos de la nube pública ayuda en la evaluación y clasificación de la categoría de liderazgo en el mercado. Alex Konrad, editor sénior de Forbes, reconoció la representación de Cloud 100 de los mejores y más brillantes del sector, con criterios de selección cada vez más competitivos cada año.

Las listas Forbes 2022 Cloud 100 y 20 Rising Stars se pueden encontrar en línea en www.forbes.com/cloud100 . Los aspectos más destacados de la lista aparecerán en la edición de agosto/septiembre de 2022 de la revista Forbes.