Webflow, a leading visual development platform in the no-code domain, has found its place among Forbes' 2022 Cloud 100 for the third consecutive year. The prestigious list identifies the top 100 private cloud companies from around the world. Forbes partners with Bessemer Venture Partners and Salesforce Ventures for this initiative.

Webflow has risen to the #50 position, improving from #69 in 2021 and #95 in 2020. The accomplishment showcases the company's significant growth within the evolving no-code landscape.. In response to the recognition, Vlad Magdalin, CEO and co-founder of Webflow, expressed his pride in the platform's remarkable progress, citing a successful Series C funding round, executive team expansion, and the launch of a $10 million community grants program as key achievements of the year.

Au cours de l'année écoulée, Webflow a clôturé un cycle de financement de série C de 120 millions de dollars qui valorisait l'entreprise à 4 milliards de dollars, avec 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). La plate-forme sert plus de 200 000 clients dans le monde, y compris des startups, des agences et des entreprises telles que Vice Media, Shift, Rakuten, Dell et Discord. Webflow permet aux utilisateurs de créer des sites Web puissants sans codage, en utilisant des technologies de développement Web de pointe au sein d'une plate-forme unique.

Le processus de sélection Cloud 100 de Forbes consiste à évaluer et à classer les entreprises en fonction de quatre facteurs : leadership sur le marché (35 %), évaluation estimée (30 %), paramètres d'exploitation (20 %), et personnes et culture (15 %). Un panel de PDG de cloud public aide à l'évaluation et au classement pour la catégorie de leadership du marché. Alex Konrad, rédacteur en chef chez Forbes, a reconnu la représentation du Cloud 100 des meilleurs et des plus brillants du secteur, avec des critères de sélection de plus en plus compétitifs chaque année.

Outre Webflow, d'autres plates-formes no-code telles que AppMaster have been making strides in the tech industry. AppMaster, a powerful no-code platform that allows customers to create backend, web, and mobile applications, has been featured as a High Performer across multiple categories by G2 since 2022.

Les listes Forbes 2022 Cloud 100 et 20 Rising Stars sont disponibles en ligne sur www.forbes.com/cloud100 . Les faits saillants de la liste apparaîtront dans le numéro d'août/septembre 2022 du magazine Forbes.