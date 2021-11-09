Вы ищете API для обмена данными между веб-сервисами? Вы хотите связать свое приложение с Instagram или любой другой социальной сетью? Если да, то необходимо понять разницу между популярными API под названием SOAP и REST API. Оба API следуют очень строгим коммуникационным контрактам для передачи данных между веб-сервисами. Прежде чем выбрать API для своего проекта, необходимо понять разницу между REST и SOAP API. В этой статье мы рассмотрим API, REST API, SOAP API, лучший API для соединения вашего приложения с веб-сервисами, REST против API, а также лучшие примеры обоих API. SOAP, а также лучшие примеры обоих API. Начнем с представления API для веб-сервиса.

Что такое API?

API (Application Programming Interface) - это технология, которая соединяет два приложения для избыточного обмена данными и услугами в модели клиент-сервер. API позволяют двум приложениям передавать объекты данных и являются революцией для приложений, работающих по протоколу клиент-сервер. Использование API для веб-сервисов может позволить вам организовать ИТ-инфраструктуру, автоматизировать рабочие процессы и передавать данные между несколькими мобильными устройствами. Возможно, вам будет интересно узнать о безопасности передаваемых данных между программами.

Итак, использование API - это безопасный и проверенный способ подключения веб-сервисов за считанные секунды. Он позволяет приложению расширить функциональность за счет извлечения информации из других приложений. Но вас может беспокоить вопрос о том, как API отправляет запрос, загружает данные и передает их в определенном формате. Ответ на этот вопрос заключается в том, что это зависит от того, как вы построили API для своего приложения. В этой статье мы обсудим два распространенных API для соединения двух приложений для передачи данных. Давайте углубимся в детали. SOAP против REST:

Что такое REST API?

REST расшифровывается как Representational State Transfer и является популярным API для веб-сервисов. REST API работают с протоколом HTTP и используют формат данных JSON для повышения совместимости с браузерами. Примечательно то, что REST API также может работать с протоколом SOAP протоколом, обеспечивая бесперебойную связь для веб-сервисов. Вам может быть интересно узнать о процессе создания REST API. Иногда создание и масштабирование API является простым, но в процессе его создания могут возникнуть некоторые сложности. Возможно, вам интересно узнать, в каких сценариях крайне важно создать REST API для веб-сервиса. Итак, мы перечислим некоторые причины, по которым вы можете использовать REST API для передачи данных между приложениями:

Ограниченные ресурсы

Низкая потребность в безопасности

Для обеспечения совместимости браузера с клиентом

Для улучшения качества данных

Для масштабирования веб-сервиса

Примечание: Как мы уже упоминали выше, вы можете использовать SOAP протокол для построения REST API. Примечательно то, что REST API предлагает архитектурный стиль для веб-сервисов, в то время как SOAP является протоколом. Таким образом, вы сами решаете, какой протокол использовать: HTTP или SOAP протокол для построения REST API в соответствии с потребностями вашего проекта.

Мы раскрываем важнейшие факторы, касающиеся REST API, которые необходимо знать, прежде чем выбрать его для своего веб-сервиса:

REST расшифровывается как Representational State Transfer и является простым архитектурным стилем, который использует протокол HTTP для передачи данных между веб-сервисами в среде клиент-сервер.

API REST обмениваются данными в среде клиент-сервер, где клиент отправляет запрос, а REST позволяет серверу загрузить данные. Таким образом, создание rustful веб-сервисов означает, что вы хотите, чтобы ваши веб-сервисы передавали объекты данных в формате JSON, задавая клиент-серверную среду. Это просто архитектурный паттерн, который использует модели согласованности данных для бесперебойной связи между приложениями. Таким образом, этот API поддерживает надежную функциональность обмена сообщениями, которая получает запрос от клиентов, а REST API позволяет передавать запрошенные пользовательские данные с помощью потока.

REST API используют единый интерфейс для упрощения процесса коммуникации как для клиента, так и для сервера.

REST API используются для оптимизации веб-сервисов и используют формат данных JSON для совместимости с браузером.

Если вы хотите масштабировать свои веб-сервисы, REST API предлагает масштабируемость с улучшением производительности как для клиента, так и для сервера. REST API принимает запрос от клиента и передает его на сервер для загрузки данных. Помимо преимуществ использования REST API, иногда его средства безопасности корпоративного уровня могут поставить под угрозу безопасность данных вашего приложения. Поэтому такие языки программирования, как GraphQL , играют определенную роль в смягчении этих проблем безопасности.

Что такое SOAP?

SOAP расшифровывается как Simple Object Access Protocol. SOAP API позволяет приложениям обмениваться сообщениями, даже если они написаны на разных языках программирования. Это протокол с большей сложностью в плане безопасности и передачи данных. Поскольку этот протокол имеет дело с сообщениями, основное внимание уделяется предотвращению несанкционированного доступа с помощью системы безопасности WS. SOAP API использует встроенные протоколы, что делает его сложным в использовании.

Источник изображения garba.org/Author Ernesto Garbarino

Компании, которым нужны более продвинутые функции безопасности корпоративного уровня, могут внедрить SOAP для своих веб-сервисов. Сложность в SOAP API заключается в использовании различных языков программирования для передачи сообщений. SOAP использует формат XML для передачи сообщений, что делает его сложным API. В то время как некоторые языки программирования требуют построения HTTP-пост-запросов вручную, и это является проблемой, поскольку SOAP API не допускает ошибок. Однако, SOAP предоставляет ярлыки для некоторых языков программирования, например, .NET.

Более того, SOAP протокол использует файл другого языка программирования, известного как SOAP API WSDL файл для определения рабочего процесса веб-сервиса. Этот файл создает ссылку через IDE для автоматизации процесса. Таким образом, сложность SOAP API зависит от количества языков программирования, используемых при передаче данных.

Итак, мы рассказываем о важнейших вещах, которые необходимо учитывать при выборе API. SOAP API перед принятием решения:

Вы можете использовать SOAP API, когда есть необходимость в строгих стандартах безопасности с поддержкой SSL . SOAP API использует базовый протокол под названием WS-Security для обеспечения безопасности приложений на уровне предприятия и для связи с унаследованными системами.

API, когда есть необходимость в строгих стандартах безопасности с поддержкой . API использует базовый протокол под названием для обеспечения безопасности приложений на уровне предприятия и для связи с унаследованными системами. SOAP Сообщения - еще одна причина, которая может побудить вас выбрать этот протокол. SOAP API предлагает надежные функции обмена сообщениями, которые SOAP сообщения успешно передаются через встроенные и сквозные SOAP посредников.

Сообщения - еще одна причина, которая может побудить вас выбрать этот протокол. API предлагает надежные функции обмена сообщениями, которые сообщения успешно передаются через встроенные и сквозные посредников. SOAP API включает в себя соответствие стандарту ACID . ACID расшифровывается как Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability, и это соответствие уменьшает избыточность и повышает безопасность и целостность сообщений. SOAP сообщениям. Заметно то, что соответствие ACID с SOAP сообщений является более традиционным, чем другие модели согласованности данных. Вот почему SOAP API используется для работы с конфиденциальными форматами данных, такими как банковские транзакции.

Выбор между SOAP и REST

До сих пор мы обсудили все аспекты, связанные с REST и API. SOAP и как вы можете использовать их для соединения различных приложений. Но эти API не являются лучшим вариантом для каждого сценария. Поэтому вам нужно выбирать API с осторожностью, чтобы сэкономить свои ресурсы. Теперь пришло время выбрать между SOAP и REST API, чтобы сделать ваши ресурсы доступными в кратчайшие сроки. Оба API имеют некоторые сходства, например, использование HTTP-пост-запроса, но SOAP API является более жестким, чем REST, и широко используется в унаследованных системах. Оба API имеют набор правил и стандартов для обмена данными в любом формате между приложениями. Поэтому, прежде чем выбрать какой-либо API для своего веб-сервиса, крайне важно соблюдать эти правила. Примечательно то, что не все веб-сервисы поддерживают оба API, за исключением нескольких веб-сервисов, таких как Amazon. Ваше решение о выборе API будет зависеть от требований вашего веб-сервиса. Здесь мы раскрываем конкурентные преимущества обоих API. Давайте начнем с преимуществ SOAP API:

SOAP преимущества

В отличие от REST API, SOAP API поддерживает языки программирования и может интегрировать любой протокол связи, а не использовать только протокол HTTP. Более того, SOAP протокол эффективно работает в распределенной среде, в то время как REST API эффективно работает при прямой/точечной связи.

SOAP предлагает встроенные протоколы безопасности, такие как WS протоколы безопасности.

предлагает встроенные протоколы безопасности, такие как протоколы безопасности. SOAP API предлагает встроенные опции для обработки ошибок.

API предлагает встроенные опции для обработки ошибок. SOAP поддерживает автоматизацию при использовании с языком программирования.

Рассмотрев преимущества SOAP API, давайте раскроем преимущества REST API, чтобы сделать ваше решение более четким.

Преимущества REST

В отличие от SOAPREST является более простым и гибким в использовании.

REST API не требует дорогостоящих инструментов и продвинутых языков программирования для соединения приложений

REST API прост в освоении и имеет меньшую кривую обучения.

REST более эффективен, поскольку не использует формат XML для передачи сообщений.

Его философия проектирования схожа с другими веб-технологиями, поэтому вы сможете освоить его без особых трудностей.

Пример REST

Если говорить о REST vs. SOAPAPI Representation State Transfer (REST) прост и требует только URL для подключения к веб-сервисам. Вы можете ввести URL в любой браузер, и результат будет в формате CSV. REST API работает в режиме клиент-сервер, когда вы можете сделать запрос, а REST соединит клиента и сервер по протоколу HTTP для получения ответа. REST также использует язык описания веб-приложений (WADL) для идентификации задачи и метаданных. Известные запросы REST включают GET, POST, PUSH и DELETE. Рассмотрим пример API книжного магазина:

Клиент отправляет запрос GET , чтобы получить определенную книгу из книжного магазина.

, чтобы получить определенную книгу из книжного магазина. Запрос POST добавит новую книгу в книжный магазин.

добавит новую книгу в книжный магазин. PUT запрос обновляет содержимое книги с определенным идентификатором книги.

запрос обновляет содержимое книги с определенным идентификатором книги. DELETE запрос удалит запись о книге из книгохранилища.

A SOAP Пример

SOAP использует HTTP POST запросы в теле запроса. Тело запроса XML является SOAP оберткой для распознавания API, а SOAP тело представляет переменные запроса. Допустим, вы хотите получить имя пользователя " Smith ." для этого сообщения, SOAP API использует HTTP или любой другой протокол для связи.

В отличие от REST API, SOAP API может использовать любой базовый протокол, например, SMTP или TCP. Еще одна заметная вещь о SOAP сообщениях является то, что они всегда в формате XML и выступают в качестве обертки или Envelope в данном примере. Envelope охватывает заголовок и тело SOAP сообщения. В то же время, Web Service Description Language (WSDL) состоит из всех остальных элементов сообщения.

SOAP против REST: Ключевые различия

После того, как мы рассмотрели в общих чертах SOAP и REST API, настало время изучить ключевые различия между SOAP и REST. Давайте начнем:

SOAP API работает с SOAP (Simple Object Access Protocol), а REST API работает с протоколом REST (Representational State Transfer).

API работает с (Simple Object Access Protocol), а REST API работает с протоколом REST (Representational State Transfer). SOAP API передает SOAP сообщения в стандартном формате XML из-за его statefulness, в то время как REST API не придерживается формата данных из-за его stateless.

API передает сообщения в стандартном формате XML из-за его statefulness, в то время как REST API не придерживается формата данных из-за его stateless. SOAP работает с WSDL благодаря формату XML, в то время как REST API использует такие запросы, как GET , PUT , POST , и DELETE .

работает с WSDL благодаря формату XML, в то время как REST API использует такие запросы, как , , , и . SOAP может работать с любым протоколом связи, таким как HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , и XMPP , в то время как REST работает только с протоколом HTTP для связи.

может работать с любым протоколом связи, таким как , , , , и , в то время как REST работает только с протоколом HTTP для связи. SOAP API более структурирован, в то время как REST использует данные в объемной форме.

API более структурирован, в то время как REST использует данные в объемной форме. SOAP является лучшим выбором для крупных организаций, стремящихся к WS безопасности, таких как банки, в то время как REST эффективно работает с мобильными устройствами. SOAP это протокол с состоянием, который использует SOAP WSDL файлы для хранения информации обо всех действиях на веб-сервисе, в то время как REST - это архитектурный стиль без состояния, позволяющий сделать веб-сервис надежным сервисом. REST API работает в среде клиент-сервер с кэшируемой связью между приложениями.

является лучшим выбором для крупных организаций, стремящихся к безопасности, таких как банки, в то время как REST эффективно работает с мобильными устройствами. это протокол с состоянием, который использует файлы для хранения информации обо всех действиях на веб-сервисе, в то время как REST - это архитектурный стиль без состояния, позволяющий сделать веб-сервис надежным сервисом. REST API работает в среде клиент-сервер с кэшируемой связью между приложениями. SOAP протокол требует высокой пропускной способности для выполнения, в то время как REST требует минимальной пропускной способности мобильных устройств для реализации.

протокол требует высокой пропускной способности для выполнения, в то время как REST требует минимальной пропускной способности мобильных устройств для реализации. SOAP не может использовать REST, потому что это протокол, в то время как REST может использовать SOAP из-за своего архитектурного стиля.

не может использовать REST, потому что это протокол, в то время как REST может использовать из-за своего архитектурного стиля. SOAP имеет высокие стандарты безопасности и использует WS для обеспечения высокого уровня безопасности организаций, в то время как REST использует SSL (Secure Socket Layer) и протокол HTTPS для обеспечения безопасности. Организации, которым требуются протоколы высокой безопасности, используют SOAP API для защиты конфиденциальной информации пользователей. Например, банки используют SOAP для обеспечения безопасности данных пользователей, таких как номер карты и пин-код.

имеет высокие стандарты безопасности и использует для обеспечения высокого уровня безопасности организаций, в то время как REST использует SSL (Secure Socket Layer) и протокол HTTPS для обеспечения безопасности. Организации, которым требуются протоколы высокой безопасности, используют API для защиты конфиденциальной информации пользователей. Например, банки используют для обеспечения безопасности данных пользователей, таких как номер карты и пин-код. SOAP поддерживает формат данных XML, в то время как REST API поддерживает обычный текст, XML, HTML, JSON и т.д.

поддерживает формат данных XML, в то время как REST API поддерживает обычный текст, XML, HTML, JSON и т.д. SOAP является стандартным протоколом, который передает информацию, ориентированную на функции, в то время как REST имеет архитектурный стиль с более ориентированным на данные подходом.

является стандартным протоколом, который передает информацию, ориентированную на функции, в то время как REST имеет архитектурный стиль с более ориентированным на данные подходом. SOAP не может кэшировать вызовы, в то время как REST может кэшировать все вызовы, что делает его быстрее, чем SOAP .

SOAP и Альтернативы REST (JSON, gRPC, GraphQL)

За последние несколько лет SOAP и REST API являются популярными вариантами для подключения веб-сервисов, но всегда доступны и другие альтернативы. Давайте рассмотрим эти альтернативы в общих чертах:

JSON

JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation и является отличным способом передачи данных между различными приложениями. Эта технология легкая и может использоваться для передачи данных с сервера на веб-страницу. Этот API может заменить SOAP благодаря своей простоте и более быстрой передаче данных.

gRPC

Google представил систему с открытым исходным кодом gRPC (Remote Procedure Call), которая использует HTTP для передачи данных. Эта технология была популярна до развития REST и SOAP API. Эта технология широко используется для связи приложений и мобильных устройств с бэк-эндом и сервисами микроархитектуры. Эта технология передачи данных имеет конкурентные преимущества перед JSON благодаря облегченной коммуникации, эффективности, встроенной генерации кода и большему количеству вариантов подключения, таких как потоковая передача сообщений.

GraphQL

GraphQL это язык программирования, основанный на запросах, который эффективно передает данные в среде клиента и сервера. Это новая технология, представленная Facebook, которая поддерживает множество функций для изменения данных, а ее серверы поддерживают такие языки программирования, как C++, JavaScript, Python и другие.

GraphQL API работает как REST, поскольку использует форматы HTTP и JSON для передачи данных. Вы можете получить доступ к данным из API за один вызов с помощью GraphQL, в то время как REST требует отдельных вызовов для доступа к данным. Допустим, вы хотите получить доступ к данным клиента, таким как заказы и статус отгрузки, используя REST, и вам пришлось бы делать отдельные запросы для каждой части данных. Но используя GraphQL, мы можем получить доступ к данным в одном запросе, что поможет вам минимизировать рабочую нагрузку.

Помимо этих альтернатив, вы можете использовать no-code платформы для разработки приложений, такие как AppMaster для создания no-code API для вашего веб-сервиса.

Является ли REST API более быстрым, чем SOAP?

Многие организации высокого уровня, такие как банки и унаследованные системы, возможно, все еще захотят внедрить ? SOAPно REST все равно быстрее, чем SOAP. REST является более гибким и обеспечивает более быструю передачу данных, в то время как SOAP протокол имеет специфические требования к формату XML для передачи данных. Поэтому использование формата данных XML делает SOAP тяжелым протокол для передачи данных между приложениями.

Развивающиеся технологии, такие как Интернет вещей (IoT), приложения искусственного интеллекта, разработка мобильных приложений и распределенные вычисления, широко используют API REST благодаря своей гибкости и легкости. Более того, REST поддерживает простой текст и предоставляет учебники по REST API. С другой стороны, SOAP предлагает встроенные протоколы безопасности для удовлетворения потребностей организаций в безопасности, но использование этих базовых протоколов делает его более тяжелым. Благодаря высокой скорости работы REST API, публичные API, такие как Google Maps, следуют правилам и рекомендациям REST.

Как создать no-code API?

После изучения REST против SOAP и другие альтернативы, вы, возможно, ищете решение для API, которое не требует кодирования. Лучшим вариантом интеграции вашего приложения с API являются решения без кода, такие как AppMaster. AppMaster помогут вам интегрировать ваш рабочий процесс с сотнями приложений и сервисов или получить программный доступ к вашему контенту с помощью API.

Здесь мы раскрываем основные преимущества использования AppMaster для интеграции вашего рабочего процесса с различными приложениями. Начнем со следующего:

Интеграция модулей в один клик

Вы можете сделать свое приложение или веб-сервис более эффективным, интегрировав его с no-code API-модулем. Эти модули содержат готовые шаблоны, которые позволяют пользователям оптимизировать скорость работы приложения с помощью API сторонних разработчиков. Вы можете добавить эти модули, используя no-code платформу, например AppMaster чтобы интегрировать эти модули в один клик. Для этого вы можете посетить торговую площадку и добавить модуль для повышения эффективности вашего рабочего процесса.

Документация и примеры

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Заключительные мысли

После изучения этого руководства, мы надеемся, вы хорошо понимаете разницу между передачей репрезентативного состояния (REST) и простым протоколом доступа к объектам (SOAP). Мы надеемся, что вы готовы выбрать API для подключения приложений для более быстрого взаимодействия. Помимо преимуществ API, мы рекомендуем вам попытаться AppMaster снизить стоимость вашего проекта.

AppMaster является популярным no-code инструмент, который позволяет компаниям интегрировать API в свои приложения одним щелчком мыши. Эта популярная no-code платформа имеет интеграцию со сторонними API, и вы можете создать любой запрос, как в Postman, использовать этот запрос в своих функциях и обработать результат запроса. Попробуйте AppMaster для более быстрой интеграции с API для оптимизации вашего приложения.