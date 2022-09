Nos últimos anos, a popularidade das plataformas de desenvolvimento low-code cresceu rapidamente. As plataformas de desenvolvimento de baixo código permitem que as empresas desenvolvam aplicativos sem a necessidade de métodos tradicionais de desenvolvimento caros e demorados. Uma plataforma de baixo código é um software que permite aos usuários criar e desenvolver aplicativos com pouca codificação. É normalmente usado por empresas para desenvolver aplicativos internos, como ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ou sistemas de CRM. As plataformas de desenvolvimento de baixo código oferecem vários benefícios em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento. Eles geralmente são mais rápidos e fáceis de usar, exigem menos conhecimento técnico e podem ser implantados sem a necessidade de testes e depuração extensivos. Existem várias plataformas de desenvolvimento low-code diferentes disponíveis, e espera-se que o número cresça nos próximos anos.

Para os empresários, a escolha da melhor plataforma low-code continua a ser um desafio. Além do fato de existirem muitas opções de plataformas low-code disponíveis, muitas delas possuem estruturas de preços altas, tornando-as inadequadas para alguns negócios. Este artigo o ajudará a determinar os aplicativos low-code mais acessíveis que podem revolucionar digitalmente as operações da empresa sem perder a qualidade.

O que são plataformas de desenvolvimento de baixo código?

As plataformas de desenvolvimento de baixo código permitem que os desenvolvedores criem aplicativos de software com apenas um pouco de codificação. Na maioria dos casos, o programa usa uma interface gráfica de usuário e ferramentas de arrastar e soltar para construir o aplicativo. Os softwares de desenvolvimento low-code são populares porque permitem um desenvolvimento mais rápido, requerem menos treinamento e ajudam os desenvolvedores a trabalhar mais rápido.

Benefícios das plataformas de desenvolvimento low-code

O ambiente de codificação de desenvolvimento de baixo código permite que as empresas lancem aplicativos rapidamente sem precisar gastar muito dinheiro em programação extra.

As plataformas low-code possibilitam que aplicativos sejam desenvolvidos e implantados com menos funcionários permanentes.

Por fim, as plataformas low-code permitem que as indústrias implantem aplicativos para uso em uma variedade de softwares e dispositivos, incluindo programas móveis, web e baseados em nuvem.

10 plataformas de desenvolvimento low code baratas

Plataforma de desenvolvimento Microsoft PowerApps

O Microsoft PowerApps é um aplicativo de desenvolvimento de baixo código que permite aos usuários criar aplicativos de negócios sem escrever código. Ele opera em uma interface de arrastar e soltar, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos a partir de várias partes pré-construídas. O PowerApps é compatível com várias fontes de dados, como Microsoft Excel, OneDrive e SharePoint, e pode ser usado para se conectar a serviços de dados baseados em nuvem, como Azure SQL. Este software é um dos recursos de baixo código mais bem avaliados para empresas que desejam desenvolver aplicativos de negócios personalizados sem pagar os altos custos da programação personalizada tradicional. Ele está dando um teste gratuito de 30 dias.

Características:

O PowerApps pode ajudá-lo a desenvolver aplicativos personalizados de maneira rápida e fácil, sem a necessidade de conhecimento de codificação.

Você pode implantar aplicativos PowerApps em dispositivos móveis, para que seus funcionários possam trabalhar de qualquer lugar.

O PowerApps se integra a outros produtos da Microsoft, como Office 365 e Dynamics 365, para que você possa adicionar facilmente dados desses produtos aos seus aplicativos.

Plataforma de desenvolvimento Zoho Creator

O Zoho Creator é um dos programas de software low-code mais abrangentes. É uma boa opção para serviços de pequeno e médio porte. Além de ser de baixo orçamento, o software é simples de usar e fornece serviços intuitivos de desenvolvimento de aplicativos para simplificar os trabalhos. Os desenvolvedores não têm muitos modelos prontos para escolher, então os programadores precisam criar alguns de seus designs para variar a aparência de seus programas. O custo do premium começa em $ 25 por mês para usuários profissionais.

Características:

Um IDE de alto desempenho e baixo código para desktops, sites e aplicativos móveis com a capacidade de funcionar ferramentas usadas no desenvolvimento, implantação e integração de aplicativos.

Crie aplicativos com mais rapidez, facilidade e custo menor do que outros métodos tradicionais.

Testes extensivos, implantação e supervisão de integração. Usado por milhares de organizações em todo o mundo.

Plataforma de desenvolvimento visual LANSA

O Visual LANSA é uma entrada exclusiva da plataforma de desenvolvimento de baixo código nesta lista porque incorpora tanto a codificação tradicional quanto o baixo código no contexto de um único IDE. É eficaz na gestão do tempo. Ele inclui uma variedade de tecnologias para acelerar a transformação digital, tornando muito fácil projetar e implantar aplicativos móveis e da Web de negócios totalmente funcionais.

Atualmente, o Visual LANSA é o ambiente líder de plataforma de desenvolvimento low-code que suporta serviços integrados da IBM. Ele também simplifica o desenvolvimento e a implantação de aplicativos complicados com suporte para serviços de hospedagem na Web do Windows, serviços baseados em nuvem e serviços de ponte. Outra vantagem notável do LANSA são seus recursos de ponte de sistema que ajudam empresas e usuários a transferir aplicativos existentes escritos usando outras extensões.

Características:

Um ambiente de desenvolvimento integrado: Visual LANSA fornece um conjunto completo de ferramentas para desenvolvimento de aplicativos, incluindo um editor visual, depurador e compilador. Isso facilita o início da criação de aplicativos na plataforma.

Um conjunto abrangente de bibliotecas: o Visual LANSA inclui uma ampla variedade de bibliotecas integradas que fornecem funcionalidade para tarefas corporativas comuns, como acesso a dados, segurança e desenvolvimento de interface de usuário. Isso significa que você não precisa começar do zero ao criar seus aplicativos.

Plataforma de desenvolvimento OutSystems

OutSystems é uma plataforma low-code omnicanal, o que significa que as empresas podem criar aplicativos para vários meios. Alguns dos recursos mais cobiçados da plataforma incluem painéis de desempenho em tempo real e medições de segurança sólidas, bem como a capacidade de desenvolvimento rápido.

Características:

Monitorando e relatando cada uso e desempenho de aplicativos em tempo real

APIs fornecem escalabilidade completa

Funcionamento totalmente seguro

Automação DevOps em sua totalidade

Gerenciamento de acessos e permissões

Suporte ao desenvolvimento ágil nativo

Mecanismo de depuração integrado

Plataforma de desenvolvimento web.com

Para manter sua empresa em expansão, a Web.com oferece o melhor design de site, proteção de e-mail e marca, ferramentas de mídia social e automação de marketing e serviços de hospedagem. Sua identidade online complementará os objetivos de sua empresa e dará uma aparência unificada em todos os seus ativos online com a ajuda desta plataforma de baixo código. Web.com não oferece um período de teste gratuito: o preço mais baixo custa pelo menos US$ 1,95 por mês para cada usuário.

Características:

Simplifica a gestão empresarial

Pode ser integrado com software de CRM e ERP

Fornece uma ferramenta de design de fluxo de trabalho gráfico

Produza formulários móveis e sites do SharePoint

Solução completa para sites

Plataforma de desenvolvimento Appian

Appian é uma plataforma low-code que permite às empresas desenvolver aplicativos personalizados de forma rápida e com menos codificação. Os aplicativos Appian são projetados usando uma abordagem orientada por modelo que é fácil de aprender e usar. Essa plataforma de baixo código permite que os usuários desenvolvam qualquer coisa, desde um aplicativo móvel até um sistema corporativo e permite que pequenas e médias empresas inovem facilmente e, ao mesmo tempo, gerenciem todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Características:

Um sistema dinâmico de arrastar e soltar

Pode integrar-se a vários sistemas de negócios

É compatível com dezenas de outros softwares de terceiros

Plataforma de desenvolvimento Retool

Retool é uma plataforma low-code na qual componentes de construção de arrastar e soltar permitem que você crie ferramentas internas baseadas na web enquanto as conecta aos seus bancos de dados e APIs. Cada plano tem um modo de edição que permite criar consultas e ações de interface do usuário. pode-se conectar a qualquer banco de dados ou API , exceto Salesforce.

Características:

O alto grau de personalização permite que os consumidores adaptem o design do aplicativo com mais precisão às suas preferências

Desenvolvimento eficiente do lado do servidor com muitos elementos de arrastar e soltar

SAML e logs de auditoria para a melhor segurança de dados possível

As ferramentas internas da plataforma não são ideais para alguns dispositivos, e os usuários também podem ter um pouco de conhecimento de codificação para tirar o melhor proveito da plataforma. O preço depende dos recursos solicitados pelos usuários e varia de empresa para equipe de desenvolvimento. No entanto, os preços são mais baixos para indivíduos e equipes de desenvolvimento do que para um único usuário de negócios.

Plataforma Salesforce

Com a Salesforce Platform, você pode criar aplicativos para fazer o que quiser, desde a coleta de dados até a automação de marketing. O Salesforce é uma das melhores plataformas para desenvolver software de computador usando a abordagem low-code. Aplicativos móveis inteligentes e aplicativos de desktop podem ser facilmente criados com o construtor da plataforma, o que permite que os usuários personalizem a experiência do cliente que oferecem e agreguem mais valor.

Essa plataforma de baixo código permite que os clientes desenvolvam seus aplicativos de software com pouco esforço, para que possam lançar novos aplicativos em um curto período. Isso possibilita que as empresas executem seus aplicativos rapidamente sem precisar dedicar muito dinheiro aos recursos de desenvolvimento envolvidos.

Características:

Fornece uma interface de arrastar e soltar para criar aplicativos

Vem com uma coleção de módulos pré-construídos

Vem com uma seleção de componentes pré-construídos

Mendix

O Mendix suporta o desenvolvimento de aplicativos de qualquer dispositivo. Há uma opção de nuvem privada, nuvem pública e implantação local. Juntamente com a edição empresarial, oferece os recursos de backups automáticos e dimensionamento horizontal.

Características:

Gestão de projetos ágeis

Software de modelagem visual

Componentes reutilizáveis

Plataforma de desenvolvimento de fluxo Kiss

O Kissflow é uma plataforma low-code/no-code que automatiza os processos de negócios e acompanha o desempenho. É apropriado para todos os tamanhos e setores de negócios. Essa plataforma ajuda a iniciar o processo de solicitação, visualização de coisas que exigem ações do usuário e aprovação de tarefas pendentes. Além disso, ele auxilia em muitos processos, como integração de funcionários, gerenciamento de quadro de horários, aprovações de solicitações de férias e trabalho de fatura.

Características:

Administração de pendências

Gerenciamento de tempo

Índice de desempenho ponderado

Como selecionar a melhor plataforma de desenvolvimento low-code?

Você precisa da plataforma certa se estiver criando um aplicativo usando aplicativos de baixo código. No entanto, nem todas as pessoas têm certeza de qual plataforma escolher, pois essa é uma abordagem recentemente popular, mas também uma nova abordagem para criar aplicativos. É necessário selecionar a plataforma de software low-code correta para suas operações. Use esta lista de dicas úteis para ajudá-lo a escolher uma opção.

Espere o envolvimento dos desenvolvedores

Ao escolher uma plataforma low-code para sua organização, é importante considerar o nível de envolvimento do desenvolvedor que será necessário. Algumas plataformas são projetadas para serem usadas por desenvolvedores iniciantes com pouca experiência em codificação, enquanto outras exigem habilidades de codificação mais avançadas.

A plataforma low-code certa para a organização dependerá das habilidades da equipe e do nível de controle necessário sobre o processo de desenvolvimento. Se você tem desenvolvedores experientes na equipe que desejam e são capazes de se envolver no processo de desenvolvimento, provavelmente desejará uma plataforma que ofereça mais flexibilidade e personalização. No entanto, se você não tem desenvolvedores experientes na equipe ou precisa de um processo de desenvolvimento mais rápido e simplificado, uma plataforma que requer menos envolvimento do desenvolvedor pode ser uma escolha melhor ou até mesmo uma plataforma sem código.

Avalie vários casos de uso

Ao avaliar plataformas de desenvolvimento low-code, é importante considerar vários casos de uso. Por exemplo, se você estiver procurando por uma plataforma para ajudá-lo a desenvolver aplicativos móveis, convém escolher uma plataforma que ofereça recursos robustos de desenvolvimento de aplicativos móveis. Por outro lado, se seu objetivo principal é criar protótipos ou provas de conceito rapidamente, você deve escolher uma plataforma que facilite a criação e iteração de protótipos.

Abordagem de plataformas de baixo código de perguntas frequentes

Quanto custam as plataformas de desenvolvimento low-code?

Os custos da plataforma de desenvolvimento de código baixo podem variar e geralmente são cobrados por assinatura. O custo aumenta quando uma empresa executa mais aplicativos. Varia de empresa para empresa. As estimativas para software de nível empresarial variam de cerca de US$ 25 por mês a mais de US$ 5.000.

Como escolher uma plataforma de desenvolvimento low-code gratuita?

Existem muitas plataformas de desenvolvimento low-code no mercado, mas não existe uma plataforma que ofereça plataformas de desenvolvimento low-code gratuitas vitalícias ou de longo prazo. Alguns sistemas oferecem testes gratuitos por um mês, enquanto outros os oferecem apenas por 15 dias. Para escolher um bom software de desenvolvimento low-code gratuito, você precisa considerar suas necessidades e objetivos. Algumas coisas que você pode querer ter em mente ao tomar uma decisão:

Que tipo de aplicativos você quer fazer/criar?

De quanto controle você precisa sobre a aparência e a funcionalidade do desenvolvimento do seu aplicativo?

Que tipo de suporte o software oferece aos usuários?

Existe uma comunidade de usuários que pode oferecer ajuda e conselhos?

Depois de considerar suas necessidades, você pode começar a procurar diferentes plataformas de desenvolvimento low-code gratuitas e escolher a melhor para você!

O Google tem uma plataforma low-code?

O Google não está entre as principais plataformas para desenvolvimento com pouco ou nenhum código. As empresas líderes no mercado de aplicativos corporativos low-code incluem OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce e ServiceNow.

Conclusão

