Já teve má gestão suficiente utilizando software de gestão múltipla? Todos na sua equipa estão justamente confusos acerca da última folha de cálculo a seguir, mantendo o registo de clientes, e colaborando com a equipa. Tal cenário na organização resulta em erro de comunicação, repetição ou omissão de tarefas importantes, e insatisfação entre os seus clientes e empregados. Portanto, este é o momento alto que utiliza no-code para construir ferramentas internas que o podem ajudar a livrar-se de múltiplas ferramentas de gestão e comunicação.

O que é no-code software?

O termo cunhado pela primeira vez dentro da gestão de uma empresa de software significa que não precisa de nenhum código para desenvolver aplicações ou software para uso interno. Estas operações requerem pouco ou nenhum apoio dos programadores durante ou após a criação da aplicação. Além disso, são menos dispendiosas do que CRMs e altamente geríveis do que as folhas de Excel e uma combinação de software de produtividade.

Pode utilizar as operações sem código para criar ferramentas de comunicação interna e tratamento de projectos. Pode automatizar tarefas recorrentes na organização. Também pode relatar as análises no formato exigido para uma tomada de decisão eficaz.

Tipos de ferramentas não codificadas

Podemos dividir as ferramentas sem código nas seguintes categorias de ferramentas poderosas para o ajudar a encontrar a melhor solução para o seu negócio. Dentro de cada categoria, há uma lista das melhores ferramentas disponíveis que o podem ajudar com a automatização para gerir o seu negócio sem muita chatice.

Ferramentas BPM - ajuda a criar uma estrutura que gira em torno de pessoas e sistemas

- ajuda a criar uma estrutura que gira em torno de pessoas e sistemas Construtores de formulários - criação de formulários automatizados para recolha de respostas

- criação de formulários automatizados para recolha de respostas Automatização - diferentes tarefas repetitivas automatizadas

- diferentes tarefas repetitivas automatizadas Construtor de front-end - ajuda a criar o front-end para uma melhor experiência do utilizador

- ajuda a criar o front-end para uma melhor experiência do utilizador Construtores de aplicações - ferramentas de construção, incluindo aplicações web com código personalizado

- ferramentas de construção, incluindo aplicações web com código personalizado Aplicações de força de campo - permite-lhe gerir diferentes activos

- permite-lhe gerir diferentes activos Construtor de extensões - podem ser criadas extensões úteis

- podem ser criadas extensões úteis Automatização de testes - é possível executar operações automatizadas

- é possível executar operações automatizadas Ferramentas DB online - a gestão de Dbs torna-se mais fácil sem programadores

- a gestão de Dbs torna-se mais fácil sem programadores Construtor de websites - ajuda na criação de websites utilizando drag-and-drop

Razões para não utilizar nenhum código em aplicações internas

Nem todas as empresas poderiam ser parecidas, mas ainda podem utilizar no-code operações. A beleza destas plataformas reside na personalizabilidade e flexibilidade que oferecem. Talvez seja necessário coordenar a sua equipa como agência de marketing, advogado, ou médico. Em cada caso, as suas prioridades, ferramentas internas, e requisitos de dados serão diferentes. Mas pode esperar um software eficiente no-code para o tratar com o máximo detalhe. Estas ferramentas podem desenvolver aplicações personalizadas e construir aplicações web em pouco tempo, sem necessidade de programadores.

Aqui estão os casos de utilização primária das ferramentas internas sem código:

Limitações de SaaS

SaaS solutions são frequentemente dispendiosos, especialmente se precisar que sejam totalmente personalizados de acordo com as necessidades da sua organização. As variações gerais do SaaS disponíveis a preços acessíveis não têm as características de que necessita. Assim, pode utilizar as ferramentas internas no-code para largar completamente o SaaS e construir aplicações de grande valor para a sua organização.

Optimização de desenvolvedores internos

O desenvolvimento das suas ferramentas internas através de um desenvolvedor interno exigirá que abandone o curso geral do trabalho e passe mais tempo com as ferramentas internas. Isto é um desperdício de recursos para o seu negócio, especialmente quando pode facilmente obter as ferramentas internas no-code sem programadores.

Manutenção do sistema

A utilização de programas especificamente desenvolvidos ou sofisticados CMS também exige que se invista na manutenção. Da mesma forma, as actualizações de hardware podem ser essenciais em alguns casos. Mas não é esse o caso com as ferramentas internas no-code. Elas permitem-lhe trabalhar sem preocupações, poupando assim uma tarefa extra e os recursos da sua empresa. Pode facilmente construir ferramentas internas com painéis de administração intuitivos.

Actualizações de papel e folha de cálculo

Se tem utilizado folhas de cálculo ou papel para manter os seus registos, no-code ferramentas internas provarão ser um avanço significativo no seu crescimento e sucesso. Com estas ferramentas, terá tudo digitalizado, assegurando o acesso adequado a todos os interessados.

O que faz do não-código para a construção de ferramentas internas uma solução para as empresas?

No-code As ferramentas de negócio vêm com múltiplas vantagens para a construção de ferramentas internas. Vamos dar uma vista de olhos:

Baixo custo

Não terá de gastar no seu sistema existente ou incorrer em custos de desenvolvimento para obter software especializado para as suas necessidades comerciais. A maioria das plataformas no-code oferecem a facilidade a um custo acessível. Assim, as pequenas empresas podem facilmente utilizá-las para obterem a funcionalidade necessária.

Reduzir as dependências da equipa de engenharia

O software pesado e CMS concebido por programadores são frequentemente não funcionais com a infra-estrutura de TI existente numa empresa. Assim, a incorporação de um CMS vem muitas vezes com uma actualização informática. Do mesmo modo, os custos de desenvolvimento para construir ferramentas e aplicações empresariais personalizadas, em termos de recursos e tempo da equipa interna de desenvolvimento, podem ser evitados com as plataformas no-code.

Lançamento rápido

Não é necessário esperar pelo desenvolvimento, protótipos, testes, e fixação de insectos para começar a funcionar. Os serviços no-code estão imediatamente disponíveis para que possa criar e começar a trabalhar neles. Assim, poupa muito do seu tempo na construção de aplicações empresariais personalizadas através das soluções no-code.

Personalização

No-code ferramentas internas permitem-lhe desenvolver aplicações empresariais personalizadas. Pode ajustar tudo de acordo com as suas necessidades do ponto de vista funcional ou do layout. Tudo isto é possível através da funcionalidade de código personalizado destas ferramentas.

Suporta a escalabilidade

CRMs concebidas para pequenas empresas servem geralmente para um determinado nível; incorporam mudanças uma vez que a organização cresce. Mas no-code ferramentas internas são simples e à sua discrição sempre. Isso permite-lhe optimizá-las para uma organização maior à medida que cresce.

Capacitação Organizacional

As ferramentas no-code permitem-lhe desfrutar do empoderamento organizacional. Não tem de depender de terceiros para resolver os processos para o seu negócio. Todos os dados e outras informações sensíveis permanecem consigo enquanto desenvolve um sistema de melhor gestão utilizando ferramentas internas sem programadores.

Satisfação dos empregados

As ferramentas internas podem racionalizar os processos e o âmbito de trabalho dos empregados muito mais claramente do que os meios tradicionais (folhas de cálculo ou papéis). Além disso, os empregados não têm de fazer qualquer esforço extra para utilizar as ferramentas internas desenvolvidas sem código. Aumenta a satisfação e produtividade dos empregados.

Como tirar o máximo partido do não-código?

Bem, se decidiu ir com a plataforma no-code para a construção de ferramentas internas, deve adoptar algumas das melhores práticas para tirar o máximo partido dela.

Aqui estão algumas dicas para o ajudar a este respeito:

Proporcionar formação relevante

Usando ferramentas internas criadas através de no-code as soluções serão simples (uma vez que funcionam através de interface de utilizador de arrastar e largar). Mas é necessário fornecer a formação aos membros da sua equipa para tirar o máximo partido da mesma. Algumas pessoas não são tecnologicamente experientes, e outras podem estar a resistir à mudança. Em ambos os casos, proporcionar formação pode ajudá-lo a preencher a lacuna.

Incentivar a exploração e a experimentação

As ferramentas internas que criou podem ter toda a funcionalidade, mas há sempre espaço para o crescimento e a melhoria. Assim, deve permitir que a sua equipa explore e pense nos outros aspectos que podem ser incluídos nas ferramentas internas. Todo este encorajamento garantirá aos seus utilizadores empresariais a plena utilização das ferramentas internas.

Desenvolver estudos de caso

Como o conceito de utilizar no-code para a criação de ferramentas internas é novo, a sua equipa pode não estar consciente das infinitas possibilidades que podem ser alcançadas através das ferramentas no-code e dos painéis de administração fácil. Assim, para começar, é essencial desenvolver alguns estudos de caso internos que realcem as potenciais utilizações e as formas de utilizar ao máximo as ferramentas internas.

Criar modelos

Tal como outras plataformas de produtividade, as ferramentas internas permitem-lhe criar os seus modelos. Portanto, é melhor utilizar estes modelos para poupar tempo e obter melhores resultados. Pode criar os seus fluxos de trabalho desde o início, mas uma vez que tenha as coisas resolvidas de acordo com a sua organização, a criação de templates pode ser um salvador. Para isso, não precisará sequer da ajuda dos programadores.

O futuro do não-código

No-code As ferramentas estão a ganhar destaque em diferentes campos da vida, incluindo as empresas e a engenharia de dados. As principais razões para o boom excessivo nesta indústria são o elevado custo dos recursos de desenvolvimento e o longo tempo necessário para obter os resultados desejados.

Além disso, no-code ferramentas podem gerar benefícios que são difíceis de gerir com as outras plataformas disponíveis, aumentando assim significativamente a procura. Como oferecem um mecanismo seguro, fiável e fácil de utilizar para gerir diferentes operações, as empresas tendem a adoptá-lo com maior facilidade. Não são necessárias competências de codificação ou conhecimentos técnicos para fazer aplicações web e móveis com interfaces de utilizador intuitivas.

O AppMaster é a melhor ferramenta sem código que lhe permite construir aplicações e colocar o seu negócio em modo automatizado, sem enfrentar longos tempos de desenvolvimento e custos elevados. O painel de administração foi concebido mantendo em consideração pessoas sem conhecimentos técnicos. Além disso, as funcionalidades de arrastar e largar não exigirão aos utilizadores empresariais a utilização de conhecimentos de codificação.

Lógica empresarial, painel de controlo da web e concepção de bases de dados são as poucas características proeminentes oferecidas por AppMaster. Além disso, o orçamento e o timing da criação de soluções empresariais internas são inigualáveis, tornando-o uma das espantosas ferramentas no-code disponíveis no mercado.

Conclusão

A utilização de no-code ferramentas internas pode aliviar o stress excessivo da gestão de tarefas de rotina e de lidar com as partes interessadas e questões administrativas. Pode esperar uma maior personalização, facilidade de utilização (recurso de arrastar e largar), maior satisfação dos funcionários, e maior produtividade através das ferramentas no-code.