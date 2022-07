A tecnologia sem código ganhou imensa popularidade na promoção da ideia de desenvolvimento cidadão. Esta tecnologia é o gerador mais visual e orientado por texto que utiliza ferramentas sem código para revolucionar todo o espaço de trabalho digital.

Em 2020, o mundo observou uma mudança maciça em todos os campos devido à pandemia, e o espaço tecnológico não é uma excepção. No-code é um termo popular para empresários em início de carreira que querem construir o seu próprio software mas não têm competências técnicas. Assim, preferem utilizar ferramentas sem código para construir uma comunidade de tecnologia sem código. Neste artigo, vamos partilhar as previsões sobre o futuro da tecnologia sem código dos melhores especialistas na matéria.

Qual é o futuro da tecnologia sem código? Opiniões de peritos sem código.

A indústria sem código está na sua alta trajectória, e os peritos sugerem que atingirá 21 mil milhões de dólares em 2022. Jason Bloomberg, Presidente da Intellyx, prevê que a indústria de baixo código/sem código irá crescer em 2022, contribuindo para o seu avanço no desenvolvimento de software para o sector empresarial. Gartner, uma empresa de investigação e consultoria tecnológica, prevê que até 2024, 65% do desenvolvimento global da aplicação será através de ferramentas sem código. Hoje em dia, as tecnologias sem código estão em expansão para construir uma comunidade de desenvolvedores. Estas tecnologias estão a prosperar para penetrar nas empresas para aumentar a eficiência.

>p>Gartner prevê que até 2024, 75% da indústria empresarial utilizará pelo menos quatro ferramentas sem código. Além disso, estas plataformas concentrar-se-ão em soluções impulsionadas por IA com melhor precisão. Mas, as soluções impulsionadas por IA são demasiado caras. Segundo o relatório da Deloitte, nenhum código pode fornecer as tecnologias de IA mais rentáveis utilizando Machine Learning.

>strong>Thomas, um famoso empresário, partilhou as suas ideias sobre como uma melhor integração entre ferramentas populares pode trazer uma revolução na comunidade nos próximos anos. Para ele, nenhum código é valioso porque integram outras ferramentas de forma eficiente. Zapier e IFTTT são o exemplo mais notável de como se integram bem com outras aplicações. Para 2021, ele esperava que os empresários da linha da frente assegurassem a utilização da integração de ferramentas para fazer uma experiência digna para os seus clientes. Além disso, eles fariam a milha extra discutindo a infra-estrutura do produto e as decisões com os seus parceiros estratégicos. Uma integração fiável entre as plataformas seria óptima para os clientes, mas seria difícil para as novas ferramentas competirem com as ferramentas existentes se não estiverem bem integradas.

De acordo com a Harvard Business Review, a tecnologia sem código aumentou o número de pessoas que podem construir software numa empresa sem competências técnicas. Esta tecnologia é adequada para os empresários sem conhecimentos técnicos, também conhecidos como criadores cidadãos. Eles podem utilizar ferramentas específicas da função para automatizar o seu negócio após a construção de novo software sem código.

> forte>David Adkins, o co-fundador de Adalo, prevê que nenhuma tecnologia de código abrirá uma nova era para as agências de desenvolvimento de aplicações freelance. Ele acredita que está na altura de os empresários começarem a pensar de forma diferente sobre as aplicações. Ele afirma ainda que a história da ausência de código permite que as pessoas encontrem uma solução que anteriormente exigia que fossem tecnicamente resolvidas. Ele compara o crescimento da tecnologia sem código com folhas de cálculo a websites simples de modelos e websites personalizados mais complexos. Um estudo recente da Adalo apresentou algumas estatísticas interessantes sobre o futuro da tecnologia sem código que 20% dos peritos sem código acreditam que esta tecnologia se tornará tão comum como a criação de uma apresentação em PowerPoint nos próximos três anos.

Webflow, acredita que as ferramentas sem código são a forma mais eficiente de automatizar um negócio e optimizar o fluxo de trabalho. No passado, as empresas tinham de passar meses ou anos a validar um problema antes de construir um software, esperando que o utilizador validasse as suas características. Agora, sem código, essa barreira à entrada é muito menor. O número de intervenientes envolvidos na construção de aplicações diminuiu significativamente devido às ferramentas sem código que as empresas podem agora validar as suas ideias utilizando tecnologia sem código. >p>>forte>Mike Fitzmaurice, Vice-Presidente da América do Norte e Evangelista Chefe de WEBCON, acredita que as empresas não estão a adoptar nenhuma tecnologia de código devido à elevada procura de aplicações comerciais e à baixa oferta de profissionais. Estas plataformas oferecem segurança, monitorização, implantação e manutenção para satisfazer as necessidades das empresas. O principal objectivo da tecnologia sem código é alcançar o desenvolvimento cidadão que tem sido tentado há uma década. > forte>Derek Holt, GM de Agile e DevOps na Digital.ai, faz uma profecia sobre a tecnologia sem código que 2022 é o ano dos desenvolvedores cidadãos e ferramentas sem código. Estas ferramentas são suficientemente poderosas para ajudar os proprietários de empresas a construir produtos e serviços sem enfrentar as despesas gerais de desenvolvimento de software e revelar a inovação de uma forma completamente diferente. Além disso, não é a primeira vez que o desenvolvimento e a implementação se tornam mais fáceis. Como empresa de transformação digital, estamos a prosperar continuamente para uma codificação fácil a cada década. Uma vez que o código baixo é uma indústria dominante, ela abrirá caminho para trazer soluções para múltiplos problemas a fim de evitar novas armadilhas de software. > forte>Dale, o fundador da Goodgigs, prevê que nenhum código trará mais oportunidades de trabalho para os peritos freelance. Como a no-code está no seu boom, as empresas preferirão contratar peritos sem código para construir software sem código. A Goodgigs acolhe vários peritos freelance que podem destacar-se nas suas carreiras como não codificadores e peritos em automação. A Goodgigs fornece um espaço para os freelancers se ligarem aos seus clientes. > forte>Wade Foster, Co-fundador & CEO de Zapier, pensa que as empresas que integraram a tecnologia estão a avançar mais rapidamente. A tecnologia sem código está a deslocar o poder para as mãos das pessoas para construir software sem código sem necessidade de conhecimentos técnicos. Seja um pequeno restaurante, uma pequena agência imobiliária, contabilidade, ou indústria de serviços; cada indústria tem as suas necessidades comerciais específicas. As ferramentas sem código permitem às empresas manter a sua presença digital, o que é extremamente importante para o crescimento do negócio. >p>> forte>Ben Tossell, Founder & CEO de Makerpad, prevê que nenhum código irá automatizar o fluxo de trabalho do negócio para evitar tarefas repetitivas. Os funcionários perdem muito do seu tempo a copiar dados de um documento para outro documento. As ferramentas sem código permitem aos empregados concentrarem-se na estratégia e nas melhores partes do seu trabalho, em vez de perderem tempo com as coisas repetitivas. > forte>David Adkin, CEO da Adalo, participou na cimeira sem código a 22 de Janeiro de 2020, imediatamente antes da crise pandémica. Ele teve a oportunidade de falar com especialistas sobre a ausência de código. Disse que a retirada destas conversas foi o quanto todos estavam interessados no "sem código". Afirmou ainda que nenhum código ainda não tinha sido reconhecido quando iniciou a Adalo em 2018. A plataforma era apenas uma integração das reputadas empresas (Shopify, Zapier, etc.) e de alguns novos empreendedores que tentavam criar soluções sem código. Após um ano, houve uma conversa, uma cimeira global sobre o assunto! Foi uma época em que as pessoas começaram a falar sobre o assunto. Nos últimos anos, a tecnologia sem código tornou-se corrente dominante, e muitas empresas estão a adoptá-la para automatizar o seu processo empresarial. Ele também acredita que nenhum código irá criar um impacto no mundo se empresas como Adalo, Zapier, Makerpad, e Webflow começarem a trabalhar em conjunto. >p> >strong>Arindam Ray Chaudhuri, CEO e Global Head of Technology Practices in AgreeYa, acredita que a não aceitação da tecnologia sem código irá deixar uma cicatriz negativa na situação financeira de uma empresa que opera na plataforma digital. Para responder à dinâmica do mercado em mudança, as organizações terão de adoptar soluções sem código para um desenvolvimento mais rápido de aplicações, ou podem perder o seu tempo à procura de um desenvolvedor com competências técnicas. >p>> forte>Steven Jefferson, Sr. Consultor de Soluções de Consultoria da ServiceNow, acredita que 2022 será um ano de construção de confiança sem código em todo o negócio, TI, e desenvolvimento. Assim que as empresas testemunharem um elevado desempenho das aplicações sem código, mostrarão mais confiança nestas aplicações. Por exemplo, o departamento de fabrico de uma empresa receberá actualizações instantâneas quando os produtos estiverem prontos, e o departamento da cadeia de fornecimento receberá actualizações sobre os materiais necessários. Estes pequenos ganhos irão acrescentar valor a um processo empresarial, e mais empresas irão integrar o seu fluxo de trabalho com ferramentas sem código em vez de contratarem profissionais. >forte>Oleg Sotnikov, Co-fundador & CEO AppMaster, acredita que o que irá fazer explodir o mercado é a ausência de código com geração de código. Agora é uma das tecnologias mais subestimadas. Faz-se tudo na mesma; apenas a produção é uma aplicação com código fonte que pode ser imediatamente lançada em produção. O futuro do desenvolvimento de software é optimista e alegre. Uma transição activa para a ausência de código com geração de código libertará muitos programadores de operações rotineiras de escrita de código e aumentará a procura de arquitectos de aplicações por parte dos empregadores. Os arquitectos de aplicações já não precisam de conhecer linguagens de programação e abordagens dentro de linguagens e estruturas. As empresas poderão criar muito mais aplicações para os utilizadores, automatização interna, e mesmo pequenos serviços que costumavam ser uma pena pelo tempo e dinheiro. >h2>Conclusion>p>Após passar pelas profecias feitas pelos peritos sem código, é evidente que os próximos dez anos serão uma década de tecnologia sem código. As empresas irão integrar aplicações sem código para automatizar os seus processos e optimizar o seu fluxo de trabalho. Nenhum software de código oferece características para satisfazer os requisitos das empresas, independentemente do conhecimento técnico. É acessível, fácil de construir, e valioso para as empresas. Além disso, os especialistas sugerem que é aconselhável integrar as funcionalidades sem código que satisfaçam as necessidades empresariais da melhor forma adequada. As empresas precisam de rever a plataforma sem código antes de a integrarem com as aplicações existentes. Recomendamos que se experimente o AppMaster para a construção de aplicações. A beleza desta plataforma sem código é que ela fornece documentação e back-end para a aplicação. Deve tentar construir uma aplicação personalizada para o crescimento do seu negócio.

>p>>forte>Vlad Magdalin, Co-fundador & CEO de