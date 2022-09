Nos últimos anos, surgiram plataformas no-code e low-code, e essa tecnologia mudou a abordagem do desenvolvimento de software moderno: tornando-o mais barato, mais rápido e mais democratizante. De acordo com Statista , em uma pesquisa global realizada em 2021, 42% dos desenvolvedores concordaram fortemente que pretendiam desenvolver ferramentas internas no futuro usando plataformas com pouco ou nenhum código. No geral, os desenvolvedores dizem que as plataformas de ferramentas no-code/low-code atendem às suas necessidades básicas de desenvolvimento, permitindo que eles se concentrem na melhoria do software.

As plataformas de desenvolvimento No Code trazem vários benefícios para a mesa. Você pode criar aplicativos sem habilidades de programação ou codificação com plataformas sem código. Hoje em dia, muitos desenvolvedores preferem usar essas plataformas para desenvolver aplicativos atraentes porque são 3x mais rápidos e fáceis de usar do que a codificação tradicional. Vamos aprofundar ainda mais os tópicos.

Como você aumenta a produtividade na codificação?

Estes são alguns problemas comuns com a codificação tradicional:

Gastar muito tempo entendendo o código Mantendo o código legado Erros cometidos em um código por inadvertência humana

As ferramentas sem código ajudam a resolver esses problemas: elas permitem um desenvolvimento 3x mais rápido e inovação contínua para a criação de aplicativos personalizados. Por exemplo, muitos erros cometidos por desatenção estão escondidos em mil linhas de código, e leva muito tempo para encontrar e reescrever. Se não houver mil linhas de código, não haverá mais problemas com isso. Além disso, não há necessidade de manter o código legado. E, claro, é mais simples entender como o no-code funciona do que aprender uma linguagem de programação e ler muitas linhas de código tradicional. Você pode desenvolver software perfeito apenas usando blocos de processo de negócios de arrastar e soltar e reduzir erros cometidos no código escrito.

Plataformas sem código são uma benção para desenvolvedores que não são tão habilidosos em codificação, uma das razões para isso é que nenhum código e ferramentas de baixo código . O recurso de arrastar e soltar facilita o uso e o início rápido dos projetos de criação de aplicativos. Por fim, as ferramentas sem código são uma excelente maneira de aumentar sua produtividade e tornar seu trabalho de desenvolvimento muito mais fácil.

Funcionalidades comuns de desenvolvimento sem código

A abordagem de desenvolvimento sem código oferece suporte a uma ampla variedade de aplicativos. Os aplicativos para necessidades de pequenas empresas são provavelmente os mais prevalentes. Esses aplicativos podem ser ferramentas para gerenciamento de recursos humanos, aplicativos de agendamento ou outras experiências, necessidades de negócios individuais e assim por diante. Sem código, as pequenas empresas podem criar facilmente seus próprios aplicativos. E grandes corporações que podem ter pacotes caros ou programas especialmente projetados pelo departamento de TI também usam o desenvolvimento sem código para reduzir o custo de desenvolvimento e torná-lo mais rápido.

Outra funcionalidade comum é a capacidade de automatizar em pequena escala com 3x mais rapidez. Os desenvolvedores profissionais sem código devem digitalizar as operações corporativas em grande escala. Um estudo da McKinsey & Company descobriu que a implementação das tecnologias atuais pode automatizar até 45% das atividades dos funcionários. No ambiente de trabalho digital de hoje, a automação e a integração são essenciais para dimensionar a produção e a eficiência, mantendo a qualidade de seus aplicativos. As ferramentas sem código e com pouco código oferecem um ambiente de desenvolvimento fácil de usar que simplifica a configuração de regras de automação que reduzem a carga de trabalho e ajudam você a concluir seu trabalho 3x mais rápido.

Usos de plataformas sem código

As plataformas sem código são úteis por vários motivos:

Aprimorando a colaboração multifuncional da equipe e o gerenciamento do fluxo de trabalho

Automação de tarefas, filas de lembretes e integrações com outros aplicativos do mercado

Reduzindo os tempos de espera e otimizando recursos, permitindo que desenvolvedores sem código desenvolvam soluções 3x mais rápido em vez de depender da equipe de TI

Reduzir tarefas demoradas para que mais possa ser gasto em trabalho importante, estratégico e criativo

Preenchendo o desenvolvimento de software e as habilidades técnicas da lacuna do desenvolvedor

Construindo protótipos

Fornecendo uma maneira para as empresas criarem e implantarem novos aplicativos no mercado rapidamente

Integrações perfeitas com aplicativos de terceiros

As plataformas sem código permitem que os desenvolvedores criem aplicativos 3x mais rápido que a codificação. Abaixo estão vários exemplos do que você pode construir usando plataformas sem código:

Sites de comércio eletrônico Aplicativos do mercado Listagem de diretórios Aplicativos de mensagens Agendamento de consultas Sites de blogs Aplicativos de vídeo Sites e aplicativos de notícias

Um mal-entendido comum sobre o mercado de aplicativos sem código é que eles são apenas para aplicativos simples. Isso não é verdade. Os criadores de aplicativos sem código tornaram-se incrivelmente sofisticados para oferecer suporte a funcionalidades avançadas em todos os aplicativos para atender às demandas corporativas quando a tecnologia avança rapidamente. Muitos aplicativos empresariais de ponta a ponta agora podem ser criados usando uma plataforma sem código.

Qual é o melhor software sem código?

O mundo está se movendo rapidamente e é difícil acompanhar todas as inovações. Existem muitas opções para plataformas sem código por aí. Como você toma uma decisão com tantos produtos por aí que afirmam ser os melhores? Uma maneira melhor é comparar as vantagens para suas necessidades, mas existem vários recursos comuns que a melhor plataforma sem código deve ter. Flexibilidade, facilidade de uso e capacidade de não ficar vinculado à plataforma. Todos esses recursos têm AppMaster. AppMaster é o software sem código que lhe dá todo o poder de programação sem complicações ou riscos. Com o AppMaster, sem código não é problema! Tudo o que você precisa fazer é arrastar e soltar blocos, eliminando a necessidade de aprendizado mecânico, longas horas e cursos caros que levam anos para serem concluídos.

O melhor do AppMaster é que você pode pegar seu código fonte e documentação técnica, que é escrita automaticamente e não está vinculada à plataforma. É muito flexível e conveniente! Ele permite que você crie seu aplicativo móvel sem qualquer experiência de codificação. Ele oferece uma interface de arrastar e soltar para projetar o layout do seu aplicativo, para que você possa se concentrar no que mais importa - sua criatividade e ideias. Além disso, os aplicativos que você cria com o AppMaster são comparáveis em tamanho e velocidade aos aplicativos desenvolvidos com codificação tradicional: eles também são rápidos e pequenos.

Futuro sem código

Desenvolver um produto de software consome tempo, dinheiro e esforço. Às vezes, leva anos de suor e lágrimas antes de vermos o retorno de nossos investimentos. A última geração de desenvolvimento sem código tenta reduzir os pontos problemáticos nesse processo, fornecendo componentes pré-criados que você pode personalizar para atender às suas necessidades. De acordo com especialistas, essa onda de tecnologia mudará a forma como pensamos sobre codificação, programação e desenvolvimento. Vamos discutir um fator principal que explicará como as ferramentas sem código mudarão o futuro.

Agilidade

Com as condições de negócios em constante mudança e as necessidades dos clientes em constante mudança, as empresas devem se tornar mais ágeis. Em contraste com o desenvolvimento tradicional, as plataformas sem código permitem que os usuários de negócios façam alterações nos aplicativos de maneira rápida e fácil. A capacidade de desenvolvimento simples de arrastar e soltar das plataformas sem código facilita a atualização e o redesenho de aplicativos. Isso permite que as empresas capitalizem as oportunidades de mercado, evitando riscos.

No-code é a melhor alternativa de sempre ao desenvolvimento tradicional. O No-code vem crescendo em popularidade nos últimos anos. A abordagem sem código continuará a crescer em popularidade, pois reduz a dependência dos profissionais de TI e fornece uma maneira fácil para as empresas criarem seus próprios aplicativos. O No-code também permite integrações com outras plataformas para economizar tempo e custos. Você pode usá-los para automatizar tarefas repetitivas e simplificar o processo de desenvolvimento.

Conclusão

No-code é o futuro do desenvolvimento porque oferece muitos benefícios para desenvolvedores e empresas. As plataformas sem código aumentam sua produtividade reduzindo a quantidade de código que você precisa escrever. Isso ocorre porque você pode automatizar seu processo de teste e implantação com integrações de ferramentas sem código. Você também pode reduzir o risco de erros em seu código ao usar essas ferramentas. A plataforma sem código é uma ferramenta de desenvolvimento de alto nível que empresas de vários setores usam.