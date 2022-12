Wiele firm wdraża oprogramowanie CRM w swoich codziennych działaniach, ponieważ jest to istotne narzędzie do zwiększenia sprzedaży i rozwoju firmy. Na szczęście istnieje mnóstwo dostępnych opcji. Wybierz aplikację CRM o dowolnej mocy za dowolną cenę. Jedynym minusem jest ich różnorodność. Wdrożenie gotowego oprogramowania do konkretnych potrzeb byłoby wyzwaniem. To jest powód, dla którego wiele firm buduje niestandardowe oprogramowanie CRM. Większość z nich znalazła doskonały sposób, aby osiągnąć to w krótkim czasie - skorzystać z narzędzi no-code. Narzędzia Zoho Creator lub AppMaster.io skupiają się na tworzeniu potężnego oprogramowania biznesowego bez pisania jednej linii kodu. Tutaj dzielimy się kilkoma wskazówkami na temat budowania niestandardowego CRM w krótkim czasie przy użyciu tylko platformy AppMaster.io.

Szybki przegląd CRM

Zanim zanurkujemy w szczegóły rozwoju, krótko opiszmy CRM. Zarządzanie relacjami z klientami lub CRM to technologia lub oprogramowanie używane do zarządzania relacjami i interakcjami między firmą a jej klientami. Cel aplikacji jest prosty: pomaga poprawić relacje, zwiększyć sprzedaż i rozwijać firmę. Z dobrze rozwiniętym CRM, możesz pozostać w kontakcie z klientami i pomóc i wspierać ich na ich drodze do punktu sprzedaży. Oprogramowanie CRM to skuteczne i wartościowe narzędzie do zarządzania, które pomaga zarządzać kontaktami, pozyskiwać leady, budować silne relacje z klientami i zwiększać sprzedaż.

Dlaczego warto zbudować własny CRM?

CRM jest niezbędny dla każdej firmy, która dąży do budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami. Ale co jeśli nie chcesz integrować gotowego oprogramowania lub po prostu nie stać Cię na jego zakup? Może chcesz mieć większą kontrolę nad danymi? Ale nie chcesz poświęcać czasu i zasobów na rozwój? Jak powiedzieliśmy wcześniej, gotowe aplikacje nie zawsze nadają się dla Twojej firmy. Mogą one zawierać wiele niepotrzebnych funkcji, których nie będziesz używać, ale za które będziesz płacić.

Dlatego budowanie niestandardowej aplikacji CRM jest bardziej praktyczne i zawiera tylko te funkcje, których potrzebuje Twój zespół. Największą zaletą niestandardowego rozwiązania jest możliwość kontrolowania, jak wszystko działa i uzyskać największą wartość z aplikacji zarządzającej. Dostaniesz pożądaną elastyczność i rozwijać aplik ację jak twoja firma rośnie. Nie będzie konieczności zmiany oprogramowania, gdy nastąpi zmiana wewnątrz firmy.

Korzyści z używania niestandardowego CRM

Korzystanie z niestandardowego CRM jest bardzo korzystne dla firm.

1. Pełna kontrola nad danymi. Wiesz dokładnie, w jaki sposób dane są odbierane i jaki rodzaj danych otrzymujesz, ponieważ określasz te szczegóły w formularzach. Mogą to być dane kontaktowe lub inne dane osobowe klienta.

2. Dopasowanie do potrzeb firmy. Budowanie niestandardowego CRM oznacza włączenie tylko tych funkcji, których potrzebują Twoi pracownicy. Jako twórca aplikacji możesz przygotować rurociąg klienta i w zależności od niego opracować listę funkcji i szczegóły danych, które będą potrzebne w Twoim CRM.

3. Brak konieczności wydawania pieniędzy na drogie licencje na oprogramowanie. Możesz realizować sprzedaż i nie martwić się, że pokryją one Twoje wydatki na licencje i wdrożenie oprogramowania, które nie jest tanie. Co więcej, zbudowanie niestandardowej aplikacji pomoże przekształcić leady w płacących klientów i zwiększyć sprzedaż dzięki skutecznym instrumentom sprzedaży w zasięgu ręki.

4. Szybki i łatwy start. Czas jest jednym z twoich głównych aktywów. Budowanie niestandardowej aplikacji CRM bez kodowania pozwoli zaoszczędzić tygodnie rozwoju. Proces wdrażania oprogramowania będzie znacznie łatwiejszy, co ułatwi natychmiastowe rozpoczęcie pracy z systemem.

Jak stworzyć niestandardowy CRM bez kodowania

Nie należy komplikować procesu budowania niestandardowego CRM. Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z różnych opcji oprogramowania bez kodowania, aby zbudować niestandardowy CRM. Istnieje wiele opcji dostępnych do budowania niestandardowej aplikacji CRM. Wielu właścicieli firm znalazło prosty sposób na stworzenie niestandardowego CRM. Używają oni takich narzędzi jak Zoho Creator. Zoho Creator to doskonałe narzędzie, które zawiera gotowe aplikacje biznesowe, w których wszystkie szczegóły można dostosować do swoich potrzeb. Platforma low-code wybrała kierunek biznesowy, co czyni ją idealną opcją do budowy custom CRM. Dodatkowo Zoho dostarcza wiele cennych narzędzi i informacji dla firm na temat budowania niestandardowych rozwiązań biznesowych.

Wybraliśmy inną drogę i chcielibyśmy zaproponować Ci zminimalizowanie wysiłku i zbudowanie CRM za pomocą instrumentu no-code AppMaster.io. AppMaster.io ma kilka zalet, które sprawiają, że budowanie CRM jest bardziej wydajne. Dwie najmocniejsze funkcjonalności platformy to Data Model Designer oraz Business Processes Editor. Są to krytyczne aspekty dobrze zaprojektowanego CRM, ponieważ potrzebujesz solidnej bazy danych i elastycznej logiki biznesowej dostosowanej do procesów organizacyjnych. Przyjrzyjmy się kilku prostym krokom, przez które musisz przejść, jeśli planujesz zbudować niestandardową aplikację CRM.

Tworzenie bazy danych

Dane są najbardziej znaczącą częścią oprogramowania CRM. Informacje przekazywane za pośrednictwem formularzy powinny być dobrze zorganizowane i pomagać w budowaniu komunikacji z klientem. Pierwszym z etapów rozwoju jest więc stworzenie bazy danych. Praktycznie będą dwa rodzaje użytkowników wchodzących w interakcję: klienci i członkowie Twojego zespołu. Upewnij się więc, że opracujesz formularze dla obu z nich. Formularze powinny zawierać wszystkie niezbędne pola: począwszy od nazwy, a skończywszy na szczegółach sprzedaży. Powinieneś zrozumieć, kim są leady i analizować ich zachowania i intencje.

Wszystkie informacje przesłane za pośrednictwem formularzy są przechowywane w bazie danych. Te informacje są kluczowym zasobem, który będziesz wykorzystywał do zarządzania sprzedażą i leadami. Zawierają one dane kontaktowe, dane o klientach oraz zachowania zakupowe. Na przykład w AppMaster.io projektant modelu danych umożliwia budowanie bazy danych przy użyciu tylko wizualnych bloków. Po prostu przeciągnij je na płótno, utwórz tyle modeli danych, ile chcesz, i ustaw pola i relacje między nimi.

Zdefiniuj funkcje

Tworząc własny CRM, musisz uwzględnić wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego zarządzania danymi dostarczanymi przez klientów. Jednym z najbardziej krytycznych kroków jest krok, w którym definiujesz cechy CRM. Niektóre z cech, które należy rozważyć to:

1. Informacje kontaktowe. Dane kontaktowe są istotne. Tak długo, jak CRM pomaga łączyć się z potencjalnymi klientami i przekształcić leady w płacących klientów, musisz wiedzieć, jak się z nimi skontaktować.

2. Historia zakupów. Te dane mogą pomóc Ci śledzić, jakie produkty lub usługi Twoi klienci kupili w przeszłości i ile wydali. Tak więc każdy klient będzie miał swój profil, w którym można znaleźć wszystko o jego zakupach. Co więcej, dane powinny zawierać szczegóły dotyczące tego, jak klient znalazł Twoją markę i w którym momencie została podjęta decyzja o zakupie produktu.

3. Integracje. Oprogramowanie CRM jest często połączone z sieciami społecznościowymi w celu parsowania kontaktów lub bramkami płatności do śledzenia transakcji. Integracje stron trzecich w CRM mogą pomóc zautomatyzować zadania i uczynić dane bardziej dostępnymi.

4. Historia interakcji. Możesz skuteczniej identyfikować możliwości sprzedaży i zapewniać lepszą obsługę, gdy śledzisz interakcje z klientami. Tutaj powinieneś zdobyć informacje o interakcji klient-pracownik, aby ocenić doświadczenie po obu stronach.

5. Lejki sprzedaży. Lejki sprzedaży przyciągają leady i zwiększają Twoją sprzedaż. Pomocne jest śledzenie i monitorowanie wszystkich działań promocyjnych i kampanii poprzez CRM. Zbuduj formularze dla kampanii, aby przekazać wszystkie dane do CRM. W ten sposób możesz skategoryzować dostarczone szczegóły i lepiej budować przyszłe kampanie.

6. Raporty i pulpit analityczny. CRM jest narzędziem analitycznym. Pulpit nawigacyjny jest tym, co musisz dodać do aplikacji. Aby uzyskać pełny i szczegółowy raport, najpierw zbuduj formularze, które mu odpowiadają. Na przykład, będziesz potrzebował statusów leadów, aby zaktualizować ich ruchy przez linię sprzedaży. Dodaj tylko statusy zgodne z opracowaną przez Ciebie podróżą klienta. Nie krępuj się dodawać tagów i innych szczegółów, aby odpowiednio ocenić konwersję leadów.

Warto wspomnieć, że AppMaster.io pozwala łatwo stworzyć wszystkie wymienione funkcje. Dzięki funkcjonalności API możesz swobodnie dodawać dowolne integracje; dzięki solidnemu edytorowi procesów biznesowych możesz budować procesy operacyjne o dowolnej złożoności, kolejności i elastyczności.

Stwórz hierarchię użytkowników

Ułatw pracę zespołowi i zapewnij dostęp do konkretnych danych w zależności od roli użytkownika. Hierarchia użytkowników w systemie może chronić firmę przed błędami i wyciekiem danych. Co więcej, wszystkie procesy będą miały jasną strukturę, gdzie poszczególny pracodawca będzie odpowiedzialny za konkretne zadanie i nie będzie mógł ingerować w interakcję z klientem.

Wniosek

Podsumujmy: