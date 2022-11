Het creëren van een sterker merk vereist effectieve bedrijfsstrategieën. De inhoud en lay-out van een website spelen een cruciale rol bij het opbouwen van een merk. Een sterk merk is afhankelijk van de verbinding tussen uw medewerker en uw klanten. Bekijk uw merk als een club, inhoud als ontwerp en ervaring als verhaal.

De website-ervaring zien als een complexe vorm van cijfers zal u niet helpen een beter merk te ontwikkelen. In plaats daarvan zal het bekijken van uw applicatieontwerp door het narratieve venster uw denkwijze volledig veranderen. Verhalen en verhalen door de inhoud van uw applicatie helpen altijd om een band met mensen op te bouwen.

Probeer de emotionele draad en de conventies te vinden die het verhaal van uw website moet weergeven. Consistentie, logische stroom en een duidelijk doel moeten in uw verhaal zitten. Betrek bovendien uw contentontwerpteam er vanaf het begin bij. Zo zullen ze samenwerken en op dezelfde pagina blijven. Anders komen de inhoud van uw webdesign en de grafische vormgeving misschien niet overeen.

Hieronder volgen de dingen waar je rekening mee moet houden:

Inhoud als ontwerp:

Praat met uw website content schrijver die uw website weergeeft met woorden. Als u content design gebruikt om enkele details op te vullen als inhoud, zult u nooit een boeiende ervaring hebben op uw website. Daarom is het cruciaal te begrijpen dat uw inhoud gekwalificeerd moet zijn om woorden als uitdrukking te gebruiken.

Laat de schrijvers van het inhoudsontwerp zich vrij voelen. Als u uw content design schrijvers beperkt, kunnen ze het webdesign niet effectief uitdrukken. Zorg ervoor dat u content design schrijvers toestaat zich bezig te houden met de website lay-out en feedback van hen te krijgen. Ook uw grafisch team moet zich met de inhoud bezighouden. Zij kunnen de beste feedback geven over de vraag of de kop van de inhoud ons verhaal uitdrukt of niet.

De bedoeling van de site:

Gebruik in plaats van sitemaps een site outline om uw doel uit te drukken. Het maken van een site outline helpt om het team op één lijn te krijgen. Sitemaps zijn moeilijk te begrijpen voor niet-technici. Daardoor zal uw contentontwerp niet effectief kunnen communiceren. U kunt uw webdesignintentie gemakkelijk aan de klant kenbaar maken met behulp van de site outline, omdat uw klant misschien niet begrijpt hoe een sitemap werkt. Daardoor sluiten ze beter aan bij de inhoud van uw merk.

Gebruik van fictief ontwerp:

Notionele webdesign technieken zoals moodboards elimineren het basis lorem ipsum (placeholder tekst). Bovendien krijgt u een specifieke richtinggevende tekst die de schrijvers van content design helpt versterken. Zij zullen de juiste richting vinden om effectieve maar boeiende inhoud te ontwerpen die precies de bedoeling van uw product beschrijft.

Merk is een club:

Als we het hebben over het zien van je merk als een club, dwingen we af wat je merk aantrekkelijk maakt zodat mensen er lid van willen worden. Net als elke andere club die mensen naar zich toe weet te trekken. Het begrijpen van dat basisontwerpconcept is erg ingewikkeld. Voor de eenvoud kan het worden opgesplitst in drie elementen: sfeer, positie en verhaal.

De vibe is de stem, de persoonlijkheid en de toon van uw merk. De vibe hangt af van de manier waarop u uw merk exploiteert en van de activiteit op uw website. De positie van uw merk wordt berekend door de strategische berekening die u krijgt van uw concurrenten, het publiek en de trend. Het verhaal vertelt over het verhaal dat uw product vertegenwoordigt. Het doel is om met deze factoren een verhaal te creëren dat klanten aantrekt.

Het lastige is dat merken hun verhaal en persoonlijkheid ook veranderen. Maar helaas werkt het merk dat meestal niet bij om zijn evolutie te laten zien.

Consistent verhaal:

Om een consistent verhaal te hebben, moet u ervoor zorgen dat uw team bij elke stap rekening houdt met onderzoek en merkstrategie. Zo kunnen ze uw ideeën beter begrijpen en krijgt u feedback over hoe u uw productstrategie beter kunt opbouwen.

Het bouwen van een content design helpt bij het bereiken van een samenwerkende aanpak. Het stelt iedereen in staat om bij te dragen en deel te nemen aan de ontwikkeling van de applicatie. Met de nieuwste technologie en no-code tools is het bereiken van een dergelijke mentaliteit moeiteloos. No-code ontwikkelt apps op zo'n manier dat iedereen betrokken is bij het creëren van het verhaal. Als ontwerpers apart werken, zal hun lay-out niet aantrekkelijk zijn. Ontwerpers van inhoud zullen de woorden vullen in plaats van de klanten te betrekken. De no-code ontwerpers zorgen ervoor dat iedereen elkaars werk kan zien. Dit betrekt de hele ploeg, en iedereen zal proberen dezelfde doelen te bereiken.

Gebruik van het no-code platform:

Het no-code platform is succesvol omdat het gebouwd is met het oog op de gebruiker. Vóór het no-code platform werd de meeste softwarecodering alleen voor ontwikkelaars gemaakt. Deze software codering steunt volledig op de codering van het team van ontwikkelaars, en de rest van het team, zoals schrijvers, is afhankelijk van de ontwikkelaars. De no-code ontwerpers betrekken het hele team en versnellen de levenscyclus van de softwareontwikkeling (SDLC). Daardoor wordt de levenscyclus van de softwareontwikkeling versneld, omdat u niet veel tijd hoeft te besteden aan een budget, de coördinatie van ontwikkelaars en human capital resources.

No-code software heeft ingebouwde codeerfuncties zoals drag and drops, sjablonen en directe oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Deze no-code functionaliteiten helpen u meerdere functielagen aan uw merk toe te voegen.

Voordelen van no-code

No-code ontwerpers hebben een veelbelovende toekomst. Dit komt omdat het fungeert als een brug tussen IT-ontwikkeling, engineering en verschillende coderingsbehoeften.

Afstemming op andere bedrijfsprocessen:

No-code maakt het mogelijk dat andere zakelijke persoonlijkheden zoals managers bij het proces worden betrokken. Carrièremensen uit het bedrijfsleven begrijpen de zeer geavanceerde technische of coderingstaal niet. No-code biedt verschillende statistieken die elke zakenman kan begrijpen.

IT-achterstand wegwerken:

Met no-code tools kunt u iemand toewijzen voor uw backlog site tickets, of u kunt no-code ontwikkelaars vragen het backlog ticket te beheren. Dit maakt uw IT-team vrij, dat zich op belangrijke taken kan richten.

Lage kosten:

Met de no-code tools kunt u het aantal coderende ontwikkelaars uitbreiden. Dus, met behulp van no-code, kunt u de app bouwen met minder ontwikkelaars. Aan de andere kant, zonder no-code, moet u meer ontwikkelaars inhuren om uw budget te verhogen.

Projectbeheer:

De no-code applicatie biedt u project management tools. Met deze tools kunt u de taak realiseren en de huidige voortgangsstatus delen met uw team.

Marketingtechnieken

Marketing is een essentieel onderdeel van elk merk. Zonder marketing kan uw product geen significante doorbraak maken. No-code heeft meerdere tools gewijd aan verschillende soorten marketing. Social media content design marketing, e-mail marketing en conversationele marketing tools.

Klantenservice

Klantenservice is erg belangrijk bij het opbouwen van een merk. De no-code tools hebben een klantenservice tool waarmee u uw klantenservice gemakkelijk kunt beheren. Een goede klantenservice levert u nieuwe klanten op.

FAQ's

Wat kan ik bouwen met no-code?

Het platform wordt gebruikt om drie soorten toepassingen te bouwen.

Web applicatie.

Mobiele toepassing.

Database toepassing.

Hoe kan ik een tech bedrijf beginnen zonder code te schrijven?

Een tech bedrijf bouwen zonder codering is tegenwoordig geen probleem meer. U kunt elke soort applicatie bouwen met behulp van no-code. U moet echter begrijpen hoe u het platform moet gebruiken en welke functies vereist zijn in uw app. Aanpassing van de app om klanten aan te trekken is ook noodzakelijk.

Moet je coderen om een Startup te maken?

No-code tools zijn uitstekend als u uw bedrijf wilt opstarten. Het is echter aanbevolen dat als u een complexe app ontwikkelt, u iemand moet hebben die verstand heeft van codering en softwareontwikkelingsprotocollen.

Hoe codeer je zonder te coderen?

No-code platforms hebben een grafische gebruikersinterface. Met een grafische interface kunt u met een paar klikken en commando's een applicatie maken. U kunt gemakkelijk functies, tekst, video's en kleuren toevoegen. U hoeft alleen maar een strategie te hebben, en u kunt aan de slag.

Moeten ondernemers leren coderen?

Leren coderen is erg moeilijk. Tegenwoordig hoef je geen professionele programmeur te zijn om een app te maken. Met de no-code ontwerpersplatforms kun je de status van je app controleren en op basis daarvan beslissingen nemen. Als een ondernemer wil coderen, moet hij daar veel tijd aan besteden. In plaats daarvan kan hij een no-code applicatie gebruiken en zich richten op bedrijfsontwikkeling.

AppMaster biedt no-code ontwerpers verschillende opties en tools om responsieve applicaties te maken. Probeer het nu om uw product storyline te ontwikkelen met een tool die toegankelijkheid, duidelijkheid en publieksgerichte web content flow biedt.