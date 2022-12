Het gemiddelde aantal werknemers in de VS is geneigd om ongeveer 1/4e van hun dienst bezig te zijn met e-mails. Uit de statistieken voor 2019 blijkt dat het wereldwijde aantal mensen dat een e-mailadres toevoegt als contactpersoon nu 3,9 miljard is. De huidige dynamiek heeft de toeleveringsketen veranderd, en de meeste individuen kiezen ervoor om vanuit huis te werken. Ook heeft de richting gezorgd voor een verandering in het gebruik van e-mails. Mensen hebben de neiging om meer contact op te nemen via e-mails, zelfs met deze intense verandering in de vraag naar e-mails. We hebben de neiging om niet om te gaan met e-mail etiquette en hoe een ethisch te genereren.

Niet alleen brengt de intense hoeveelheid e-mails met marketingonderwerpen mensen in een positie waarin ze geneigd zijn onnodige fouten te negeren. Deze kleine fouten leiden tot fouten zoals compliance issues. Deze problemen kunnen uitdraaien op uw belangrijke professionele gevolgen. In dit artikel gaan we vijf basisetiquetten voor e-mails bespreken waarvan iedereen zich bewust moet zijn voordat hij een vraag van zijn klant beantwoordt:

Hoe slim zijn in professionele communicatie?

Communicatievaardigheden spelen een belangrijke rol bij het uitvinden van je professionele en persoonlijke leven. Als je wilt. Belangen met je samenwerkt, moet je effectieve communicatie voeren. Dit kan alleen als uw boodschappen duidelijk en beknopt zijn. Zorg voor slimme doelen en ontwikkel wat realistisch is en gericht op uitdagingen die persoonlijk zijn voor uw organisatie. Dit geeft u de mogelijkheid om e-mail etiquette te volgen.

Verbeter de schrijfvaardigheid voor memo's en e-mails

Stel dat u de schrijfkwaliteit van uw e-mail wilt verbeteren. De top focus moet zijn om een SMART doel te benoemen. Voor e-mail etiquette, moet u komen met een schets van uw idee achter e-mail. Uw doel moet zijn om beknopte zinnen in uw e-mail te hebben als u van deze gewoonte een vorm van uw schrijven maakt. Uw doelen kunnen alleen specifiek en meetbaar zijn als u deze strategie vooraf hebt bepaald. De eerste stap daartoe is het ontwikkelen van een criterium dat u helpt uw schrijfproces te evalueren.

Gebruik een professioneel e-mailadres

Het meeste werk van apparaten vereist dat u een e-mailadres toevoegt. Vandaar dat het belang van een professioneel e-mailadres niet kan worden versterkt. Iedereen die een bedrijf runt, moet ervoor zorgen dat zijn e-mails nooit worden verwijderd. Als u elke omstandigheid van dit woord wilt vermijden, moet u een account aanmaken op een merkloos of niet-merkgebonden adres.

Telkens wanneer u met een bedrijf werkt, laten wij u registreren betreffende het bedrijf om een aangepast antwoord naar uw publiek te sturen. Alle gerelateerde toegang wordt u verleend met betrekking tot de gegevens, mensenrechten, enz. Deze e-mail wordt aanbevolen om altijd te gebruiken. Vooral als u aan B2B-marketing doet, moet u ervoor zorgen dat uw zakelijke e-mail uw naam en een onderwerpregel bevat, zodat uw eindgebruiker weet met wie hij praat.

Voeg een professionele e-mailhandtekening toe

Een professionele handtekening op uw e-mail kan de ROI verhogen. Als u actief bezig bent met marketingcampagnes, kunt u het bedrijf leiden. Een handtekening en onderwerp geven uw eindgebruiker basisinformatie over het bedrijf.

Soms hebben mensen de neiging om hun slogans of taglines toe te voegen aan de handtekeningen terwijl ze antwoorden. Dit komt de publiciteit ten goede. Wij raden u aan de handtekening kort te houden, zodat een klant niet gestoord wordt door dezelfde informatie.

Wees voorzichtig met overdreven uitroepen

Het is begrijpelijk dat ze proberen enthousiasme en opwinding te tonen in hun bericht. Uitroeptekens moeten echter worden vermeden, en mensen moeten niet veel uitroepen in hun uitspraken opnemen. Overmatig gebruik van leestekens kan leiden tot onduidelijke boodschappen. Zulke boodschappen worden overdreven gretig of onvolwassen voor het publiek. Wij raden u aan het alleen te gebruiken wanneer het essentieel is bij het typen van een antwoord.

Segmenteer uw communicatie

Het segmenteren van uw e-maillijst biedt u de best mogelijke communicatiemethode in e-mail etiquette. Een segmentatiefunctie voor e-mail is essentieel voor mensen die er marketing mee bedrijven. Zodra u uw e-maillijst indient, is het gemakkelijker uw klanten te targeten op basis van de campagne die u wilt voeren.

Eindoordeel:

Hoewel veel bedrijven verschillende communicatiemethoden gebruiken om efficiënt te werken, blijft een professioneel e-mailadres een van de meest effectieve en populaire methoden. In het licht van de COVID-19 epidemie heeft de recente verschuiving in de bedrijfswereld naar voornamelijk werken op afstand de behoefte aan e-mail voor het uitwisselen, organiseren en bewaren van informatie alleen maar vergroot. Hoewel moderne e-mailsystemen meer mogelijkheden en diensten bieden om te antwoorden dan ooit tevoren om samenwerking in teams te bevorderen, blijven de grondbeginselen van e-mailetiquette hetzelfde: wees beleefd, precies en professioneel. Met AppMaster kunt u marketingformulieren en andere apps maken zonder een programmeur voor uw bedrijf in te huren.

FAQ's:

Wat zijn de vijf beleefdheidsrichtlijnen voor e-mail?



Gebruik de juiste aanhef voor uw ontvanger in uw e-mail.



Gebruik de juiste aanhef en afsluitende opmerkingen.



Gebruik de juiste opmaak in e-mail.



Vermijd het gebruik van ALLE CAPS.



Beperk de grootte van grote bestanden.



Wat is de meest elementaire en essentiële regel voor e-mail die u moet volgen?

Een sterke onderwerpregel wordt altijd benadrukt, vooral als uw professionele e-mail gericht is op een marketingperspectief. Zorg ervoor dat uw e-mail een onderwerpregel bevat elke keer dat ze naar uw publiek van het bedrijf worden geduwd.

Wat is de gouden regel van e-mail etiquette?

De gouden regel van e-mail etiquette. Gebaseerd op drie woorden, manieren, beleefdheid, en de gouden regel zelf. U moet ervoor zorgen dat uw gesprek soepel verloopt, terwijl u elke fout of miscommunicatie vermijdt. Bovendien zou het helpen als u altijd begrijpt dat overmatig gebruik van uitroeptekens moet worden vermeden om een goede e-mail etiquette te bereiken.

Wat is de definitie van professionele etiquette?

Professionele etiquette is een ongeschreven gedragsregel die bepaalt hoe de leden van een bedrijf met elkaar omgaan. Wanneer goede professionele etiquette wordt gevolgd, voelt iedereen zich meer op zijn gemak, en verlopen de zaken doorgaans vlotter. Dit wordt direct toegepast in elke e-mail.