Er is veel veranderd sinds we, ieder op zijn eigen manier, de pandemie en de gevolgen ervan onder ogen moesten zien. Sommige gevolgen waren zeer ernstig; andere hadden te maken met onze gewoonten: onze gewoonten zijn veranderd, en veel van die verandering heeft te maken met de technologie: de technologie houdt ons allemaal met elkaar in contact, terwijl we toch sociale afstand bewaren. Onze manier van winkelen, onze manier van werken en onze manier van communiceren zijn veranderd: videochatgesprekken zijn steeds gewoner geworden, en mettertijd zijn ze steeds geavanceerder geworden, waardoor videoconferenties mogelijk zijn zonder dat mensen hoeven te reizen.

Wat betekent dit voor ontwikkelaars of ondernemers? Die videochat-app kan een geweldige zakelijke kans zijn. In dit artikel bespreken we hoe je een videochat-app maakt, maar we analyseren ook de markt om te begrijpen waarom en hoe je deze nieuwe business kunt lanceren.

Waarom investeren in videochat-apps?

Simpel gezegd is het nu tijd om te investeren in videochat-apps omdat de vraag naar dit soort videobellen-apps groeit. In de eerste maanden van de pandemie werd er al 500% meer gezocht naar video conferencing apps. Naar verwachting zullen ze tot 2028 nog verder groeien! Dit betekent dat het niet te laat is om in deze business te stappen! De concurrentie is natuurlijk al groot, maar als u uw niche vernauwt en begrijpt wat uw publiek nodig heeft voor de videoconferenties en videogesprekken, is er ruimte om de markt met succes te betreden!

Een chatfunctie voor videoconferenties toevoegen in een bestaande app

Ook de vraag naar videochat apps groeit. Het gebruik van bestaande apps kan worden verbeterd door er videochatfuncties aan toe te voegen. Investeren in een videochat-app betekent dus niet alleen dat u bijvoorbeeld een nieuwe conferencing-app moet maken; het kan ook betekenen dat u een videochatfunctie voor uw bestaande app maakt of een videochatfunctie die andere ontwikkelaars gemakkelijk in hun apps kunnen integreren.

Videochat-apps en videoconferentie-apps

De technologie van videobellen is niet alleen belangrijk omdat het gebruikers in staat stelt om op afstand met hun familie en vrienden te spreken. Integendeel, videobellen is nog essentiëler in een zakelijke omgeving.

Apps voor videoconferenties worden buitengewoon belangrijk: mensen lijken niet klaar om terug te keren naar de oude gewoonten waarbij we vroeger naar een conferentie reisden of fysiek in de klas zaten om een cursus bij te wonen. Dankzij apps voor videoconferenties kunnen mensen van over de hele wereld een virtuele omgeving delen en in een virtueel kantoor videovergaderen. Dit is een reden te meer om tegenwoordig te investeren in chat-videoconferentie-apps: de technologie die je ontwikkelt kan zoveel toepassingen hebben.

Toepassingen van een videochatfunctie

Videobellen: het eerste waar we allemaal aan denken als we aan een videochat-app denken is gewoon videobellen. Tijdens de pandemie gebruikten we allemaal videobel-apps om in contact te komen met onze familie en vrienden, en we gebruiken ze nog steeds.



Onderwijs: videobeltechnologie werd tijdens de pandemie erg belangrijk om studenten in staat te stellen lessen te blijven volgen. Natuurlijk zijn dit soort videobellen-apps complexer dan eenvoudige videobellen-apps: ze moeten meer gebruikers beheren binnen hetzelfde gesprek. Toch zijn ze, zoals we nu gaan bespreken, gemakkelijker te beheren dan een app voor videoconferenties.



Conferencing: zoals gezegd is videobellen erg belangrijk geworden in de werk- en bedrijfsomgeving, waardoor collega's en medewerkers op de meest efficiënte manier contact kunnen houden. Apps voor videoconferenties zijn nog complexer dan die voor het onderwijs, omdat ze niet alleen veel gebruikers in hetzelfde gesprek moeten toelaten, maar ze ook allemaal efficiënt aan het gesprek moeten kunnen deelnemen.

Hoe maak je videochat-apps en functies

Nu we hebben besproken hoe winstgevend het kan zijn om video- en videoconferentie-apps te maken als zakelijk idee, kunnen we verdergaan met het bespreken van hoe dat moet. Er zijn twee belangrijke manieren om video conferencing en video chat apps te maken: vanuit het niets of met behulp van een video chat app development tool. De ontwikkeling van apps voor videoconferenties kan een hele uitdaging zijn, en we gaan nu ontdekken waarom; daarom kan het gebruik van een tool voor de ontwikkeling van apps voor videobellen het proces vergemakkelijken, het efficiënter maken en de kosten optimaliseren.

Video app ontwikkeling vanuit het niets: de uitdagingen

Middelen

Als u een videochat-app vanaf nul maakt, hebt u tonnen middelen nodig in termen van infrastructuur en budget. De behoefte aan middelen is nog groter als uw toepassing een app voor videoconferenties is. In het bijzonder hebt u een grote en krachtige server nodig, ergens in de wereld, met bandbreedte en capaciteit die al het verkeer dat door uw videoconferentietoepassing komt en gaat, kan verwerken. Een dergelijke infrastructuur heeft een zeer hoge prijs!

Lang ontwikkelingsproces

Het creëren van een videochat-app vanaf nul vergt meer tijd dan het gebruik van een ontwikkeltool voor videobellen. Wanneer het ontwikkelingsproces vanaf nul begint, vereist het immers altijd meer tijd, energie en vaardigheden dan wanneer u een video chat app ontwikkelingstool gebruikt. Bovendien betekent een langere ontwikkelingstijd ook hogere kosten.

Video app ontwikkeling met een app ontwikkelingstool: de voordelen

Lagere kosten

Het gebruik van een video chat app ontwikkelingstool heeft lagere kosten dan wanneer u een ontwikkelingsproces vanaf nul ondergaat. Daar zijn verschillende redenen voor:

De tijd wordt geoptimaliseerd, en minder tijd betekent lagere kosten

U hebt minder ontwikkelaars nodig: dat betekent ook lagere kosten.

U hebt minder medewerkers (anders dan ontwikkelaars) nodig: hoogwaardige tools voor de ontwikkeling van videochat-apps hebben geïntegreerde functies waarmee u de videochat-app die u ermee maakt kunt plannen, op de markt brengen en te gelde maken. Het betekent dat u alles onder controle kunt nemen en minder experts op de verschillende gebieden hoeft in te huren.

Eenvoudigere implementatie

Zoals we al zeiden, is het niet alleen belangrijk om audio-video-conferencing apps te maken, maar ook om video-conferencing tools te implementeren in bestaande applicaties: dit is allemaal makkelijker met een videochat app development tool.

Gemakkelijker marketing

Omdat video chat app ontwikkelingstools veel geïntegreerde functies hebben, beheert u andere aspecten dan ontwikkeling: marketing is daar één van.

Gemakkelijker geld verdienen

Een video chat app ontwikkelingsproces gebeurt nooit zomaar: het is een business idee, wat betekent dat monetisatie een van uw uitdagingen is. Hoe verdient u eigenlijk geld aan uw video conferencing applicatie of video conferencing tool? Het zou helpen als u het te gelde maakt: u kunt een abonnement aanbieden, of u kunt advertenties tonen aan gebruikers terwijl zij uw toepassing gebruiken. In beide gevallen moet u monetisatiemodellen implementeren, en het is gemakkelijker om dat te doen met een videochat-app-ontwikkeltool.

Betere upgradebaarheid

We hebben het nog niet gehad over de upgradebaarheid. Dit is een onderwerp dat veel te maken heeft met concurrentie: omdat de concurrentie in de video conferencing chat applicatie zo hoog is, is uw ontwikkelingswerk nooit klaar. Je moet functies blijven upgraden om de app efficiënt te onderhouden en gebruikers nieuwe functies te bieden die zij nuttig kunnen vinden. Natuurlijk, als je een video chat app development tool gebruikt, zou het upgraden van functies en code gemakkelijker zijn dan wanneer je geen ondersteunend platform hebt.

Bonus: meest aanbevolen tool voor app-ontwikkeling

De videochat app ontwikkelingssoftware waarmee u alle voordelen kunt benutten die we hierboven hebben genoemd is AppMaster.io. Naast alle genoemde functies heeft het ook een gebruiksvriendelijke interface die de ontwikkeling en het beheer, de planning en de marketing gemakkelijker en efficiënter maakt.

Een videochat-app maken: alles waar je rekening mee moet houden

Als je eenmaal hebt besloten tussen ontwikkelen vanaf nul en ontwikkelen met een ontwikkeltool, is het tijd om je ontwikkelingsreis te gaan plannen en je bedrijfsidee om te zetten in een daadwerkelijk bedrijf. Bij videochatapplicaties zijn er twee belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden: de infrastructuur die u nodig hebt en de functies die u moet bieden.

Hardware

Als het gaat om infrastructuur, is er één belangrijke beslissing die u moet nemen voordat u begint met ontwikkelen. U moet kiezen tussen:

Een cloud-infrastructuur creëren (as-a-service)



Self-hosted endpoint infrastructuur. Self-hosted infrastructuur heeft hogere kosten en vereist alleen een toegewijd team om het te onderhouden. Cloud infrastructuur kan de kosten optimaliseren en het proces vergemakkelijken.

Software

Dit is waarschijnlijk de kern van uw ontwikkelingsproces. Het zou het beste zijn als u een applicatie gaat maken met bepaalde beschikbare functies. Wat voor functies moet u implementeren?

Must-have functies voor video conferencing en video chat applicatie

Basisfuncties

Een videochat-app is in de eerste plaats een applicatie waarmee gebruikers elkaar kunnen videobellen. Dit is het eerste wat u moet ontwikkelen; daarna kunt u beginnen met het toevoegen van functies om uw videoconferentie-app uniek te maken. En wat zijn die functies?

Push-melding

Als er een videochatgesprek binnenkomt of een tekstbericht, moet de gebruiker dat weten met een notificatie: je moet je applicatie inkomende videogesprekken en teksten laten notificeren.

Groepsvideochat

Dit is essentieel voor apps voor videoconferenties. Met groepsvideochat kunnen veel gebruikers in hetzelfde videogesprek zitten. Er zijn twee hoofdtypen groepsvideochatgesprekken:

Een waarbij er één hoofdspreker is, en de andere gebruikers voornamelijk luisteraars zijn: dit is gemakkelijker te verkrijgen (het is een soort live streaming, behalve dat het privé is), en het is degene die wordt gebruikt in onderwijsomgevingen, waar een leraar spreekt en een leerling luistert. Luisteraars, zoals studenten, moeten echter een manier hebben om te communiceren: dat kan via een videochat of de mogelijkheid om in het gesprek in te grijpen.

Een videogesprek waarbij er veel gebruikers zijn, allemaal actieve sprekers en luisteraars. Dit is wat je nodig hebt als je een videoconferentietoepassing voor zakelijke medewerkers ontwikkelt. Videoconferencing betekent immers het delen van een virtuele gemeenschappelijke ruimte waar iedereen aan het gesprek kan deelnemen (dit zou de basisfunctie zijn, maar er zijn nog veel meer dingen, zoals we straks zullen zien, die u uw gebruikers kunt laten delen tijdens hun videoconferencing).

Scherm delen

De functie scherm delen is de functie waarmee alle deelnemers aan het videoconferentiegesprek of eenvoudige videochatgesprek een scherm kunnen delen: één (of meer) schermen worden weergegeven en gezien door alle deelnemers. Deze functie is bijna fundamenteel voor videoconferentie-apps: gebruikers die samenwerken aan een project moeten inhoud delen, of het nu gaat om een presentatie, een document of iets anders. Naast apps voor videoconferenties is het delen van schermen ook fundamenteel voor onderwijsdoeleinden.

Dit is een andere essentiële functie in alle videochat-apps. Video conferencing apps, gewone video chat, of e-learning platforms zouden een contactlijst nodig hebben. Contactlijsten zijn niet zo complex om te implementeren: maar je moet ze wel efficiënt maken. Als gebruikers door hun contactenlijst scrollen, moeten ze op een naam tikken en die kunnen bellen. Op dezelfde manier, terwijl er al een videochatgesprek gaande is, moet het openen van de contactenlijst en het toevoegen van een andere gebruiker aan het videochatgesprek net zo gemakkelijk zijn.

Virtuele ruisonderdrukking

Dit is vooral belangrijk voor apps voor videoconferenties: werken op afstand kan erg stressvol worden als het gesprek niet duidelijk is. Virtuele ruisonderdrukking is een algoritme dat de stemmen van gebruikers kan scheiden van omgevingsgeluid, waardoor dit laatste wordt verminderd zodat het gesprek duidelijker is. Als u uw app voor videoconferenties naar een hoger niveau wilt tillen, kunt u virtuele ruisonderdrukking implementeren.

Tekstberichten

Videochats worden zo genoemd omdat gebruikers elkaar niet alleen kunnen zien en spreken, maar ook kunnen sms'en. Deze functie wordt echter nog belangrijker in videoconferentie-apps en videochat-apps die worden gebruikt voor het onderwijs, waar gebruikers kunnen ingrijpen in het gesprek met een tekstbericht en kunnen communiceren via een chat zonder de persoon die aan het woord is te onderbreken.

Aangepaste maskers en effecten

Voor recreatieve audio-video app ontwikkeling, dat wil zeggen, wanneer de applicatie die u maakt er een is die gebruikers gebruiken om gewoon met vrienden en familie te praten, kan het gebruik van aangepaste maskers of effecten het audio-video bellen leuker maken. Dit is iets waardoor uw video-app zich kan onderscheiden van de concurrentie, en dit is altijd belangrijk vanuit zakelijk oogpunt.

Een audio-video app maken voor videogesprekken: een stap-voor-stap handleiding

Onderzoek de markt

We hebben al enkele inzichten gegeven over de audio-videochatmarkt, maar wat u moet doen in deze eerste fase van uw zakelijke app-ontwikkelingsreis is op zoek gaan naar uw gebruikers. Zoals we hebben gezien, zijn er verschillende soorten videochat-apps, die elk worden gebruikt door bepaalde categorieën mensen (studenten, zakenmensen, tieners en gezinnen...). U moet weten op wie u zich richt met uw bedrijf, zodat u weet welke richting uw app-ontwikkelingsproces opgaat.

Overweeg uw budget

Allereerst moet u de kosten evalueren, omdat u anders de winstgevendheid van uw bedrijf niet kunt evalueren. Vervolgens is uw budget van invloed op de middelen waarover u beschikt: het aantal ontwikkelaars dat u kunt inhuren, de infrastructuur die u kunt aanschaffen, enzovoort.

Plan uw app-ontwikkelingsproces

Dit artikel is daarvoor zeer nuttig: als je eenmaal weet op wat voor soort publiek je je met je businessidee moet richten, weet je welke functies je videochat-app nodig zal hebben.

App ontwikkelingsfase

Nu is het tijd om al je functies in je chat video app of je video conferencing tools te implementeren in je bestaande app. Vergeet niet dat je business idee ook zou kunnen zijn om video conferencing tools te leveren aan derden. De vraag is zo groot dat dit type app-ontwikkeling winstgevend kan zijn.

Kies het monetisatiemodel

Zoals we in de loop van deze video al vaak hebben gezegd, is je app-ontwikkelingsproces zakelijk, omdat je er natuurlijk geld aan wilt verdienen.

Daarom moet u begrijpen hoe u uw chatvideo-app of videoconferentietool te gelde kunt maken. Je hebt drie belangrijke opties:

De applicatie gratis aanbieden en advertenties weergeven tijdens het bellen (dit is niet ideaal voor apps voor videobellen omdat advertenties het gesprek zelf verstoren)

Betaling vragen voor het downloaden van de app of tool. Dit is het ideale monetisatiemodel als u andere ontwikkelaars voorziet van een tool voor videoconferenties.

Een maandelijks abonnement vereisen: dit is ideaal voor apps voor videobellen. Het vereist dat gebruikers elke maand een klein bedrag betalen om de applicatie te gebruiken.

Breng je videochat-app op de markt

Als je videochat-app klaar is, is je monetisatiemodel geïmplementeerd, en is het tijd om gebruikers kennis te laten maken met je applicatie. Marketing is de kern van het bedrijf: als iemand weet dat uw videochat-app bestaat, zal niemand hem downloaden. Bovendien, stel dat iemand weet hoe het beter is, leuker, meer geschikt voor videoconferenties, of - in het algemeen - wat het uniek of beter maakt dan de concurrentie. In dat geval zal niemand het downloaden.

Conclusie

In dit artikel hebben we u niet alleen laten zien hoe u videochat-toepassingen kunt maken, maar ook hoe u ze kunt omvormen tot een winstgevende onderneming. We hebben ook informatie gegeven over het optimaliseren van het ontwikkelingsproces en de kosten. In dit verband is het de moeite waard te herhalen dat het gebruik van een tool voor app-ontwikkeling de sleutel kan zijn om uw proces efficiënter te maken, de kosten te verlagen en snel klaar te zijn om winst te gaan maken.