Het ontwikkelen en publiceren van een app in mobiele winkels zoals Google Play Store en Apple App Store is slechts de helft van de strijd om mobiele applicaties te ontwikkelen en succesvol te maken. Marketing speelt een cruciale rol in het succes van elke applicatie. Het is belangrijker dan ooit tevoren dat u zich richt op de marketing van uw mobiele applicatie omdat het aantal apps op het internet enorm is.

Statistieken geven aan dat het aantal Android apps op Google Pay 3,3 miljoen is, terwijl er 2,2 miljoen apps in de iOS Store staan. In 2021 werden meer dan 143,6 miljard apps en games gedownload. Het is dus duidelijk dat er veel concurrentie is in de mobiele app-industrie, dus je moet moderne brandingstrategieën gebruiken om je doelgroep te bereiken. Als je vertrouwd wilt raken met enkele van de belangrijkste stappen, moet je die na de lancering van de app nemen.

Wat te doen nadat een mobiele app is gelanceerd?

Zodra je een applicatie hebt gelanceerd in app stores, moet je je richten op de branding ervan om de doelgroep te bereiken en loyale klanten te maken. Laten we eerst kennismaken met het belang van post-app launch strategieën voordat we de specifieke stappen bespreken die je moet nemen direct na de lancering van je app in de app stores.

Belang van post-app lanceringsstrategieën

Planning is de sleutel tot succes in alle soorten projecten, inclusief de lancering van een nieuwe app in de app stores. Net zoals je geen traditionele winkel zou openen zonder branding, is het ook belangrijk om je digitale activa zoals apps in de markt te zetten.

App-lanceringsstrategieën zijn ook belangrijk wanneer u een lokale applicatie naar de internationale markt brengt. Hoe dan ook, goede app-marketing is essentieel om op te vallen in de concurrentie en nieuwe gebruikers aan te trekken.

Als u wilt dat uw app de doelgroep bereikt, moet u deze stappen volgen om effectieve marketingstrategieën te implementeren:

Stap 1 - App landingspagina opzetten

Het maken van een website voor je nieuwe app is een van de meest betrouwbare en kosteneffectieve marketingmethoden. Het helpt je naamsbekendheid op te bouwen en meer gebruikers te bereiken via verschillende marketingkanalen.

Het goede aan het maken van een landingspagina voor je mobiele applicatie is dat je die kunt gebruiken voor de marketing van je app, zowel voor als na de lancering ervan. Je moet een over pagina en screenshots van de mobiele applicatie opnemen. Zodra de mobiele app volledig ontwikkeld is en een aantrekkelijke interface heeft, kun je een video van de app toevoegen om de gebruikerservaring te laten zien.

U kunt enkele positieve beoordelingen van klanten op de landingspagina weergeven, zodat nieuwe potentiële gebruikers onder de indruk zijn van uw mobiele app. Er moet een aanmeldingsoptie voor de mailinglijst zijn, zodat gebruikers die geïnteresseerd zijn in het beta-testen van uw app zich gemakkelijk kunnen aanmelden.

Als u een blog op uw website heeft, kan dat helpen om organisch verkeer naar de pagina te leiden en een gemeenschap op te bouwen. Het is echter begrijpelijk dat niet iedereen een volwaardige website en een mobiele applicatie wil beheren, dus je kunt er ook voor kiezen om een eenvoudige landingspagina te bouwen.

Stap 2 - Gebruik digitale marketingstrategieën

Digitale marketing is een belangrijk onderdeel geworden van alle soorten bedrijven en ondernemingen. Er is een lange lijst van social media platforms die over de hele wereld een enorme populariteit en een hoog gebruik genieten.

Daarom is het belangrijk om een sterke sociale media aanwezigheid te hebben op verschillende platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en TikTok om een breder publiek te bereiken via sociale media marketing strategieën. Het is ook een betaalbare vorm van marketing, want als je sociale media op de juiste manier gebruikt, is de kans groot dat mensen je organisch vinden.

Naast het bereiken van nieuwe gebruikers is social media ook nuttig om huidige gebruikers te informeren over de nieuwste functies en updates van uw app. Effectieve marketingstrategieën helpen je bij het verhogen van de klantbetrokkenheid.

Als u het meeste wilt halen uit social media platforms, moet u uw social media handles en account registreren zodra u een specifieke naam voor het merk en de mobiele applicatie heeft gekozen.

U kunt sociale media gebruiken om feedback en beoordelingen van de gebruikers te krijgen en deze te implementeren in uw volgende update. Bovendien zijn gegevens van sociale media belangrijk om uw doelgroep te begrijpen en de functies van de app te verfijnen. Zorg ervoor dat uw social media accounts gekoppeld zijn aan de landingspagina en mobiele winkels waar de gebruikers de app gemakkelijk kunnen downloaden.

Stap 3 - App Store Optimalisatie (ASO)

App Store Optimization (ASO) is een vorm van organische marketing. Het doel van de implementatie van ASO-strategieën is de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van uw mobiele apps in de app stores te vergroten en het aantal downloads te verhogen.

Tegenwoordig is ASO noodzakelijk geworden voor nieuw ontwikkelde apps om hun stempel te drukken op mobiele winkels. Anders is de kans groot dat wanneer een mobiele app wordt gepubliceerd in de app store, deze verloren gaat in de lange lijst van mobiele apps en games.

ASO is vergelijkbaar met zoekmachineoptimalisatie, waarbij je een aantal doelzoekwoorden en afbeeldingen van hoge kwaliteit moet gebruiken om hoger in de zoekresultaten te komen. Zodra u de beste praktijken van ASO implementeert, kunt u een groot aantal mensen organisch aantrekken en ook uw conversiepercentage verhogen.

Stap 4 - Gebruik App Marketing en Analytics Software

Gegevens zijn de valuta van het digitale tijdperk. Het is belangrijk om door middel van uitgebreide data-analyse rekening te houden met verschillende statistieken om ervoor te zorgen dat uw mobiele applicatie aantrekkelijk is voor de klanten. Moderne marketing- en analysetools kunnen een app en landingspagina analyseren op basis van verschillende statistieken om ervoor te zorgen dat u de perfecte branding- en marketingstrategieën gebruikt.

Zodra u een app hebt gelanceerd in de app stores, moet u sterke app marketing en analytics software gaan gebruiken om de mate van vooruitgang van uw bedrijf vast te leggen. Uiteindelijk zal het analyseren van verschillende sets van statistieken u helpen bij het verbeteren van uw marketingcampagnes en het aantrekken van meer mensen naar uw applicatie.

Marketing- en analysesoftware is ook belangrijk om gepersonaliseerde marketingcampagnes te ontwerpen en uit te voeren met behulp van geschikte gegevensinzichten. Het succes van gepersonaliseerde marketing is veel groter dan dat van algemene campagnes.

Stap 5 - Overweeg de feedback

Het overwegen van de feedback van de app-gebruikers is een van de belangrijkste stappen om te nemen na de lancering van de applicatie. U kunt de early adopters direct vragen wat ze van de app vinden en welke verbeteringen ze graag zouden zien op het gebied van de specifieke functionaliteit en de algehele gebruikersinterface. Door te vertrouwen op beoordelingen van applicaties en marketinggegevens kunt u uw applicatie bij meer mensen onder de aandacht brengen.

Analyseer bovendien hoe gebruikers uw app gebruiken. Het is mogelijk dat gebruikers de functies anders gaan gebruiken dan u had verwacht. Houd de app feedback en beoordelingen in de app stores goed in de gaten om ervoor te zorgen dat de klanten blij zijn met de app.

Door beoordelingen te verzamelen en de feedback te analyseren, kunt u de kritische succescijfers van de app in overweging nemen en ervoor zorgen dat u op het juiste spoor zit. U kunt dergelijke gegevens gebruiken om nieuwe gebruikers aan te trekken en bestaande klanten tevreden te stellen.

Veel gebruikers beoordelen de applicatie ook op basis van de beoordelingen. Zorg er daarom voor dat u rekening houdt met de feedback van de gebruikers om hoge ratings in de app stores te behouden.

Aandacht besteden aan de feedback van de klanten betekent ook het verwijderen van bugs die bètatesters of vroege gebruikers melden in een applicatie. Als de applicatie op een ernstige storing stuit, zal de gebruiker waarschijnlijk stoppen met het gebruik van de app. Daarom is het belangrijk om alle soorten bugs en glitches zo snel mogelijk te verwijderen om een maximale klanttevredenheid te garanderen.

Conclusie

Uit deze stappen blijkt dat app-ontwikkeling en branding een continu proces zijn. Je moet de kritieke mobiele applicatiecijfers in de gaten houden om ervoor te zorgen dat de app de doelgroep bereikt. Om ervoor te zorgen dat u niet gefrustreerd raakt door dit hele proces, moet u vertrouwen op no-code app-bouwers zoals AppMaster om snel en efficiënt webapplicaties en mobiele apps te bouwen.

AppMaster versnelt het hele ontwikkelingsproces door je in staat te stellen een app te bouwen met drag-and-drop functies en een efficiënte AI-gegenereerde backend. Het zal u uiteindelijk helpen uw app succesvol te maken omdat het ontwikkelingsproces snel wordt afgerond en u meer tijd, energie en middelen hebt om u te richten op app branding en marketing.

Veelgestelde vragen over post-app lancering strategieën

Mensen zijn zich goed bewust van de verschillende manieren waarop ze een app kunnen ontwikkelen. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om de implementatie van app branding en marketing strategieën na de lancering in mobiele winkels.

Hieronder volgen de veelvoorkomende vragen over post-app lanceringsstrategieën:

Hoe lanceer ik een app uit de App Store?

Aangezien het aantal maandelijkse app-downloads enorm is, moet u alle beschikbare middelen en strategieën gebruiken om de doelgroep te bereiken. Het lanceren en branding van een app in mobiele winkels kan nogal overweldigend zijn voor nieuwe ontwikkelaars.

Met visueel programmeren als AppMaster kunt u echter gebruiksvriendelijke apps bouwen met een krachtige AI-gegenereerde backend.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen voor het lanceren van een app in de App Store:

Registreer een Developer Account. Verbind uw ontwikkelaarsaccount met uw handelsaccount. Ontwikkel een mobiele app. Upload de APK build naar de App Release. Zorg voor geschikte inhoudsbeoordelingen. Voeg prijzen toe. Bevestig de release om uw app in de App Store te lanceren.

Hoe kondig je de lancering van een nieuwe app aan?

Er zijn veel verschillende manieren om aan te kondigen dat je een app lanceert. Je kunt het doen via een goed opgestelde e-mail of via je social media accounts. De lanceringsstrategieën helpen je om de aandacht van potentiële klanten te trekken. Zorg ervoor dat je aantrekkelijke afbeeldingen en video's gebruikt om mensen te interesseren voor je app.

Is de lancering van een app gratis?

Er is geen specifiek bedrag dat je moet uitgeven om een app te ontwikkelen en te lanceren. Zowel Apple als Google Play Store hebben echter bepaalde kosten. U hebt het App Developer Program nodig om uw app te kunnen uploaden. Dat kost 99 dollar per jaar. Zodra u zich aanmeldt bij het Apple Developer Program, krijgt u toegang tot App Store Connect en kunt u uw apps beheren. Google Play Console daarentegen kost eenmalig 25 dollar bij de registratie. Eenmaal verbonden met beide platforms kunt u uw mobiele app eenvoudig publiceren en lanceren.