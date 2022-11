Beginnen te werken aan een project met slechts een vaag idee van de creatie ervan zal de procedure alleen maar ingewikkelder maken. Hetzelfde geldt voor het maken van sitemaps en wireframes. Zodra u het doel identificeert en de reikwijdte van uw bedrijf analyseert, moet u een sitemap en een wireframe voor uw website maken. Het zal genoeg zijn om u een richtlijn te geven over de organisatie van de site en de strategie voor het creëren van inhoud. Misschien vraagt u zich af hoe u een sitemap voor uw website maakt. In dit artikel onthullen we de beste manieren om een sitemap en wireframe te maken, het webdesign-proces, de vier stadia van webdesign, en het verschil tussen sitemaps en wireframes.

Laten we beginnen met het maken van een sitemap:

Sitemap maken:

U kunt het ontwerp van uw sitemap op tal van verschillende manieren kiezen, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. Met andere woorden, de sitemap kan de informatie duidelijk communiceren op de manier waarop u deze aan uw publiek wilt leveren. Er zijn drie manieren om een sitemap te maken, samen met de informatie. Elk is het beste om met uw klanten te communiceren.

De lijst

De lijst is een eenvoudige structuur die geordend of ongeordend kan zijn. Het gebruikt nesten om de hiërarchie weer te geven. Hier is een voorbeeld van een lijst-sitemap:

Index

Website

Ontwikkelaars

Ontwerpers

Redactie

Klanten

Bezoekers

Inhoud

Hiërarchie

Complex

Online bedrijf

De lijst is uitstekend geschikt om pagina-onderwerpen en relatieve hiërarchie weer te geven. U kunt meteen de pagina's voor de ontwikkelaar, redacteur en klanten bezoeken, omdat ze allemaal evenveel prestige krijgen.

Horizontaal diagram

De website van Hillary Pitt biedt de meest populaire indeling van de sitemap. Het verhoogt de zichtbaarheid van de site in de vorm van een lijst door de richting van de pagina's aan te geven. Bovendien is het een nuttiger instrument om de hiërarchie en de navigatie van de site aan klanten over te brengen. De site van Pitts is een e-commercewinkel die geen grondige inventaris van de sitepagina's biedt. Er kunnen één of duizend verschillende productpagina's zijn. Productpagina's worden bijna via dynamische templates aangestuurd. De stroom van productindex naar productdetail zal verschillen van product tot product. Het is noodzakelijk uw stakeholders duidelijk te beschrijven waar u zich in dit proces bevindt.

Verticaal diagram

Het verticale diagram is gewoon een horizontaal diagram dat op zijn kant ligt omdat de stroom van links naar rechts niet kan doorgaan. Verticale lay-outs zijn het nuttigst om meer kennis in kaart te brengen, zoals de lay-out van een preciezer sitegebied.

Hulpmiddelen voor het maken van een sitemap:

Elk ontwerpprogramma dat mogelijkheden biedt voor tekstbewerking, vakken en pijlen kan u helpen de klus te klaren.

AppMaster

Axure

Slickplan

Hierboven staan enkele tools die het maken van sitemap ondersteunen. We raden je aan AppMaster te proberen om sneller en goedkoper sitemap's te maken.

Wat is wireframing in webdesign?

We hopen dat het je duidelijk is over het maken van sitemaps. Laten we dieper graven om de wireframes te begrijpen. Een sitemap werkt als een blauwdruk voor uw gehele website, maar een wireframe geeft de blauwdruk weer voor een enkele pagina of groep pagina's. U neemt uw sitemap en zoomt in op een enkele pagina in dat wireframe op hoog niveau. Net als de sitemap pakt een wireframe op een geweldige manier de hiërarchie. Maar die hiërarchie is beperkt tot een enkele pagina en beschrijft de relatieve betekenis van de inhoud bij het naar beneden scrollen van de pagina.

Wireframes kunnen verschillende niveaus van toewijding hebben. Sommige wireframes kunnen het definitieve ontwerp zijn, gemaakt met de uiteindelijke tekststijlen, de grootte en de voorbeeldfoto's. Andere zijn veel systematischer, met een verzameling monochrome vakjes waar de inhoud op de juiste manier zal verschijnen. Hulpmiddelen om een effectief wireframe te maken:

AppMaster is de best beschikbare tool om wireframes te maken die uw website-ideeën perfect tekenen. Dit no-code app-bouwplatform biedt onbeperkte functies die u kunnen helpen bij het maken van wireframes zonder zware investeringen.

Wat is het webdesign-proces?

Webdesigners beschouwen het webdesign proces vaak als complex en technisch, zoals het gebruik van codes, het toevoegen van wireframes, of content management. Maar een fantastisch ontwerp gaat niet over het uploaden van opvallende visuals of het integreren van de social media knop. Een fantastisch ontwerp volgt een websiteontwikkelingsproces met een autocratische en bevelende aanpak.

Goed ontworpen websites leveren veel meer op dan alleen esthetiek. Ze beïnvloeden de bezoekers om het artikel, het bedrijf en het merk te begrijpen via verschillende pijlen, het toevoegen van tekst, visuals en navigaties. Dat betekent dat elk onderdeel van uw site een specifiek doel moet hebben. Maar hoe bereikt u die evenwichtige synthese van segmenten? Via een uitgebreid en geïntegreerd webdesign-proces kunt u een goed ontworpen website tot stand brengen die slechts zeven stappen vergt.

1. Doel bepalen: In deze eerste fase moet de maker het einddoel van het website-ontwerp herkennen via communicatie met de klant. Vraag vragen om het kernconcept van het websiteontwerp te analyseren.

2. Reikwijdte meting: Na het identificeren van het doel, moet u de reikwijdte van het project meten. Hoeveel pagina's met gedefinieerde functies zijn nodig om het doel van de site te bereiken, en de periode om het te ontwerpen.

3. Creatie van Sitemap en wireframe: Sitemap fungeert als een basis voor elke goed ontworpen website. Het geeft de webdesigners een duidelijk beeld van de website-architectuur en definieert de verbanden tussen de verschillende pagina's en inhoudsfuncties. Ook wireframe fungeert als een gids voor hoe de site er uiteindelijk uit zal zien.

4. Content management: Content management is van vitaal belang bij het maken van websites. Het betrekt de bezoekers bij de noodzakelijke doelstellingen van de site. Het kan worden beïnvloed door zowel de inhoud zelf als de manier waarop deze wordt gepresenteerd.

5. Visuele componenten: Visuele elementen helpen om klikken, aandacht en geld te verhogen. Software als illustrator, Photoshop, stijltegels, elementencollages en moodboards kunnen dit proces ondersteunen.

6. Testen: Je bent klaar om te testen nadat de site al zijn visuals en inhoud heeft.

W3C Link Checker

SEO-spider

Bovenstaande testtools kunnen helpen bij het uitvoeren van testen.

7. Lancering: Nadat alles goed werkt, moet u de lancering van uw site plannen en uitvoeren. U moet rekening houden met zowel de timing van de lancering als de communicatietactiek.

Wat zijn de vier stadia van webdesign?

Tegenwoordig is het maken van websites niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Met moderne hulpmiddelen en technologieën kunt u een geweldige website ontwerpen zonder een expert te zijn in codering.

Om de beste resultaten te verkrijgen, moet u elke stap plannen en ervoor zorgen dat u eruit ziet zoals u wenst. Webontwikkelaars splitsen de procedure meestal op in vier verschillende fasen. Zo blijven de zaken gesystematiseerd en kunt u uw site op de juiste manier maken, zodat alles er fantastisch uitziet.

Houd u vast; in dit artikel verkent u de vier belangrijkste fasen van websiteontwerp.

Fase 1: Opmaak van de website

De algemene lay-out van de site fungeert als basis. Hier moet u uw domein selecteren en registreren. Het selecteren van de beste webhosting is een andere belangrijke taak. Kies een platform voor het maken van websites en plan de lay-out van uw site.

Fase 2: creëren van inhoud

Technisch gezien is fase 2 nooit afgelopen. U moet altijd werken aan het creëren van nieuwe inhoud en het beheren van de SEO optimalisatie van uw inhoud. Het betrekt de bezoekers om de noodzakelijke doelen van de site te bereiken.

Fase 3: Multimedia instellen

Het kiezen van de juiste kleuren en visuals beïnvloedt het verlangen van de bezoeker om op uw site te blijven, dus besteed voldoende tijd om deze fase passend te maken.

Fase 4: Lancering van de site

Nadat u de zaken in de eerste drie fasen hebt geregeld zoals u wilt, is het tijd om uw website openbaar te maken.

Verschil tussen sitemap en wireframe

Sitemap en wireframe verwijzen beide naar de lay-out van een website, maar zijn zeer verschillend. Het wireframe is een soort raamwerk van uw site die er na voltooiing uit zal zien. In tegenstelling tot een wireframe, is een sitemap het stappenplan van uw website dat de informatie lay-out van de website levert.

Een sitemap is als een blauwdruk van de site die alle belangrijke segmenten van die website weergeeft. Een inhoudsopgave bijvoorbeeld maakt de site gemakkelijk navigeerbaar. Een sitemap bestaat uit een lijst van webpagina's die met elkaar verbonden zijn om sneller geïndexeerd te worden door zoekmachines. Het is net een flowchart van uw site die aangeeft welke pagina's waarheen gaan. Aan de andere kant is het wireframe als een vertegenwoordiger van een enkele pagina lay-out die een beeld geeft van hoe elke pagina eruit zal zien als hij klaar is. Een wireframe is meestal opgebouwd uit vakken en lijnen.

Conclusie

We hopen dat het verschil tussen sitemaps en wireframes u duidelijk is. Na het doornemen van onze ultieme gids, kun je het webdesign proces, het maken van een sitemap en het maken van een wireframe succesvol uitvoeren. We raden je aan AppMaster te proberen om sitemaps te maken voor inhoudsnavigatie en wireframes voor de esthetische weergave van je website.