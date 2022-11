In een drukke wereld waar niemand genoeg tijd heeft om te wachten, houden bezoekers ook van de website als deze sneller laadt. Het is dus onvermijdelijk geworden om de laadtijd van uw website te optimaliseren om uw websitebezoekers om te zetten in verkoop. Als u wilt dat bezoekers op uw webpagina's blijven en het conversiepercentage verhogen, moet u een betere gebruikerservaring bieden met een geoptimaliseerde website.

De beste manier om de prestaties van uw website te verbeteren is het gebruik van een tool waarmee u de webproblemen kunt identificeren en oplossen, wat leidt tot betere prestaties. Misschien vraagt u zich af wat de beste gratis tools zijn om de prestaties van uw website in 2022 te testen. Zo ja, zoek dan niet verder! In het artikel bespreken we de redenen waarom het cruciaal is om de websiteprestaties te verbeteren en de beste tools om je webprestaties te optimaliseren.

Waarom is het belangrijk om de prestaties van een site te controleren?

Webeigenaren moeten de waarde begrijpen van een betere gebruikerservaring om het conversiepercentage te verhogen. Bezoekers houden van de website als deze kwalitatieve prestatiematrices heeft. Wij noemen de belangrijkste redenen waarom u de prestaties van uw website moet testen. Laten we beginnen:

Identificeer de webbronnen die tijd nodig hebben om te laden

De belangrijkste reden om de prestaties van uw website te testen is het identificeren van de webbronnen die ervoor zorgen dat uw website trager laadt. U kunt de URL van uw site invoeren in een performance test tool. Deze tools zullen u voorzien van een gedetailleerd rapport van de problemen met suggesties om deze problemen te verminderen.

Analyseer de snelheid van de site

Met behulp van performance testing tools kunt u uw website of webpagina's controleren. Als de snelheid traag is, zullen deze tools u voorzien van de oplossingen om de snelheid te optimaliseren. Snelheidsoptimalisatie zal u helpen om uw website te rangschikken in de zoekresultaten.

Controleer de compatibiliteit van de site op meerdere apparaten

Met deze tools kunnen web-eigenaren de prestaties van de site op verschillende apparaten controleren. Het testen van een website op een desktop en een mobiele telefoon geeft inzicht in hoe een site er op meerdere apparaten uitziet.

Zorg voor een betere gebruikerservaring

Door de voortgang van de website te controleren, kunnen de belangrijkste problemen worden opgespoord die gebruikers ertoe aanzetten de site te verlaten. In de snelgroeiende digitale wereld zijn websites een troef voor bedrijven die online zakelijke producten/diensten aanbieden. Als u de kernproblemen van de website hebt opgelost, kunt u uw bezoekers een betere gebruikerservaring bieden en uw bedrijfsresultaten verbeteren.

Tegenwoordig worden testinstrumenten voor websites op grote schaal gebruikt door website-eigenaren om de prestaties te optimaliseren. Deze testinstrumenten helpen website-eigenaren om de prestaties te testen en de laadtijd van de website te verbeteren.

Na het doornemen van het belang van website performance testen, kunt u zich afvragen over de beste tool voor uw website responsiviteit. U hoeft niet meer zorgen te maken over dat! We onthullen de 12 beste tools om uw website prestaties & snelheid testen tools in 2022 te testen. Laten we dieper graven in de details:

Pingdom

Pingdom is een populaire performance testing tool om de snelheid van een website te optimaliseren. Gelanceerd in 2007, is Pingdom gebruikt op veel populaire sociale sites zoals Facebook, Spotify en Twitter om hun website beschikbaar te maken voor hun gebruikers. Naast tools om de prestaties te testen, biedt Pingdom een monitoring toolkit om een website te testen, maar hun website snelheidstest tool is het meest populair. Bovendien helpt deze testtool de site-eigenaren om de laadtijd van de website te controleren en de prestaties en snelheid van de website te scannen.

Bovenal is Pingdom gebruiksvriendelijker als het gaat om het gebruik ervan. U hoeft alleen maar de URL van de website in te voeren om een website snelheidstest en website prestaties uit te voeren. Daarna kunt u een locatie kiezen uit de gegeven 7 locaties. Zodra u een locatie hebt geselecteerd, zullen de resultaten de laadtijd van de website, de grootte van een webpagina en het aantal verzoeken om toegang tot deze pagina's weergeven.Het interessante feit over Pingdom's performance testing tool is dat het u toestaat om uw website prestaties te testen vanuit elk deel van de wereld. Laten we zeggen dat u in Amerika bent, maar na enige tijd naar Canada verhuist. In dat geval kunt u met deze tool de prestaties van uw website vanuit beide locaties testen.

Na het invoeren van uw website URL in Pingdom, krijgt u een score van Pingdom variërend van 0 tot 100, die de prestaties van uw website toont in vergelijking met de andere sites. Na het verkrijgen van een score, zal Pingdom onmiddellijke acties voorstellen om uw website prestaties te verbeteren. Na het uitvoeren van een test met Pingdom, krijgt u kennis over de redirects zonder oorzaak, verschillende verzoeken, en afbeeldingen die compressies vereisen. Bovendien komt u te weten welk element op uw site meer laadtijd vergt. Pingdom biedt ook abonnementen om uw website te controleren wanneer deze niet goed presteert.

Site 24 x 7

Site24x7 is een gratis tool voor het testen van websiteprestaties en vervangt op grote schaal Pingdom. Als u een eigenaar bent van een kleine zakelijke website, dan is deze testtool de beste keuze voor u. Deze tool is in staat om de website op 110 locaties te testen. U hoeft alleen maar de URL van de site in te voeren en u krijgt een gedetailleerd rapport over de websitegegevens.

Google PageSpeed Insights

Google heeft een lange weg afgelegd om een betere gebruikerservaring te bieden en heeft veel tools geïntroduceerd om de websiteprestaties te verbeteren. Bovenal is Google PageSpeed Insights een van de gratis tools voor het testen van de prestaties die diepe inzichten geven in de laadsnelheid van de site en de beste praktijken aanbevelen om de prestaties van de site te verbeteren. Google lanceerde zijn tool voor prestatietests in 2018 die een website-score biedt die varieert van 0 tot 100.

Als je een hogere prestatiescore krijgt, werkt je website beter met een betere gebruikerservaring. Je vraagt je misschien af hoe je de Google-prestatietool kunt gebruiken om de snelheid en prestaties van je website te controleren. U hoeft alleen maar de PageSpeed Insights-site te bezoeken en de URL van uw website in te voeren. Na het invoeren van de URL drukt u op de knop "Analyseren". Deze prestatie test tool van Google zal de website controleren en een score geven volgens de prestaties van uw site. PageSpeed Insights gebruiken is een goed idee om de prestaties van de site te controleren en toegang te krijgen tot de Web Core Vitals van Google.

Met deze Web Core Vitals van Google kunnen site-eigenaren de siteprestaties testen binnen SERP (Search Engine Result Page). Bovendien geeft Google PageSpeed Insights suggesties om de laadtijd van de website te verminderen en de websiteprestaties te verbeteren. Deze monitoring tool van Google kan beeldcompressie aanbevelen of JavaScript verminderen om de website responsiever te maken. Deze door Google gesteunde tool is bovendien gratis en kan een onbeperkt aantal websites testen. Wanneer het testen van de prestaties is voltooid, biedt Google PageSpeed Insight ook een diagnostisch rapport van de website.

GTmetrix

GTmetrix is een van de beste monitoring tools voor een website en is beschikbaar om de prestaties van de site overal te testen. Net als andere site performance tools, GTmetrix kent ook een cijfer toe na het uitvoeren van de website performance testen. Zodra u de URL van uw site hebt ingevoerd, zal deze performance testing tool u voorzien van een gedetailleerd rapport over de prestaties van uw website. Met behulp van deze monitoringtool kunt u de snelheid van de website, kernproblemen in de responsiviteit van de website en suggesties over hoe u deze problemen met deze testtool kunt verminderen, controleren.

Als uw website bijvoorbeeld een probleem heeft met netwerk payloads, zal deze tool een volledige lijst van uw site URL's geven om dit probleem te verzachten. Vergelijkbaar met de Google PageSpeed Insights, zal deze testtool ook de status weergeven van Google's Web Core Vitals die u haalt of niet haalt. Het bijzondere aan deze tool is dat u de website in verschillende browsers en apparaten kunt testen. Voordat u met deze tool begint, moet u een gratis account aanmaken.

WebPage Test

WebPage Test is een gratis monitoringtool waarmee webeigenaren de prestaties van hun website kunnen controleren om de prestatiecijfers te verbeteren. De grootste reden om deze tool te kiezen voor webtesten is dat het webgebruikers in staat stelt de prestaties van de site te testen op meerdere apparaten en browsers. U hoeft alleen maar de URL van de site in te voeren met dit hulpmiddel, en het zal de snelheid en prestaties van de website meten. U moet uw site op meerdere apparaten en netwerken testen om een goed beeld te krijgen van de prestaties van uw website. Bovendien kan met deze open source tool een website op 40 locaties worden getest en worden de resultaten beoordeeld van F tot A.

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor is een gratis performance test tool die web-eigenaren helpt de snelheid en laadtijd van hun website te controleren. Bovendien behoort deze tool tot de performance test tools die informatie geven over de locatie en apparaten van de bezoekers waarmee ze de website benaderen. Bovendien gebruikt deze tool deze informatie om de website problemen aan te wijzen en deze problemen op het juiste moment te verhelpen. Deze tool geeft een beoordeling op basis van uw site snelheid en server reacties. Bovendien stelt deze performance test tool de site-eigenaren in staat om informatie te krijgen over terugkerende bezoekers met behulp van cache geheugen.

Yellow Lab Tools, geïntroduceerd in 2014, is een recente toevoeging aan de performance test tools om de site prestaties te monitoren. Deze testtool biedt uitstekende functies om de websiteprestaties te controleren en geeft suggesties voor het verbeteren van de websiteprestaties. Zodra u de URL van de site hebt ingevoerd, geeft deze testtool de testscore weer met alle nodige details over de prestaties van de site, het aantal verzoeken, CSS-details en problemen in de webprestaties. Over het geheel genomen is het een van de beste testtools, maar toch mist deze tool gedetailleerde functies om de diepgaande prestatiecijfers van het web te onthullen.

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Deze performance testing tool wordt specifiek gebruikt om de webtoegankelijkheid te evalueren. Om meer bezoekers naar uw website te krijgen, moet u deze voor iedereen toegankelijk maken. De Web Accessibility Evaluation Tool van WAVE maakt de webinhoud toegankelijker voor mensen met een handicap. U moet uw website invoeren in deze testtool om volledig inzicht te krijgen in uw prestaties. Met behulp van deze tool kunt u de toegankelijkheid van uw site verbeteren voor een betere gebruikerservaring.

SEO site checkup

Als u organisch verkeer naar uw website wilt leiden door middel van goede SEO, dan is SEO Site Checkup de aanbevolen testtool. Deze testtool identificeert de belangrijkste SEO-problemen in een website. U hoeft alleen maar de website-URL in te voeren, en deze controletool zal suggesties doen voor uw metatags en metabeschrijving om de site te laten ranken in de zoekresultaten van Google. Bovendien controleert deze tool de responsiviteit van de website en helpt hij de beveiligingsprotocollen te passeren.

Sematext

Sematext-suite heeft Synthetics geïntroduceerd, een snelheidstesthulpmiddel om de websiteprestaties te controleren. Onlangs is deze snelheidstest tool populair geworden onder gebruikers. Deze tool is gemakkelijk te gebruiken en stelt de gebruikers in staat om de laadsnelheid op meerdere locaties en verschillende apparaten te testen. Bovendien biedt deze website performance testing tool een intuïtieve gebruikersinterface om de status van uw website te monitoren. Deze tool biedt ook meerdere triggers om u op de hoogte te stellen wanneer uw website niet goed presteert. Deze tool behoort tot de website performance testing tools die een gratis proefperiode bieden om de functies te verkennen. Voor meer geavanceerde functies van deze tool, moet u zich abonneren op een abonnement plan.

IsItWP website snelheidstest

IsItWP Website Speed Test Tool is een populaire monitoring tool die gedetailleerde prestatiegegevens biedt. Met deze tool kunt u de snelheid van uw website testen op meerdere apparaten. Zodra u de URL van uw website hebt ingevoerd, geeft deze tool u een diepgaand rapport over de laadtijd van de website, het prestatiecijfer, het aantal verzoeken en andere statistieken. Na het weergeven van het prestatiecijfer, geeft deze tool suggesties voor verbeterde prestaties.

Uptrends

Uptrends is de populaire website performance test tool met een volledige toolkit. Deze toolkit heeft meerdere tools zoals snelheidstest, laadtest, UI-test en netwerkcontrole. Uptrends stelt gebruikers in staat om de site snelheid te controleren op meerdere locaties en op verschillende apparaten. Prestatie testen op verschillende apparaten maakt het mogelijk om de site vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

De tool verzamelt gegevens van Google PageSpeed Insights en geeft een gedetailleerd rapport over de prestaties van de site. Uptrends is een tool die de prestatiecijfers op een watervalmanier ordent. Door uw site-elementen op een watervalmanier weer te geven, kunt u nagaan welke elementen de webprestaties beïnvloeden. Bovendien kunt u met deze tool de paginasnelheid in verschillende webbrowsers vergelijken.

Uptrends kan de website testen op meerdere locaties en op verschillende apparaten zoals mobiele telefoons en desktops. Om de test op een desktop uit te voeren, kunt u de schermresolutie in elke browser kiezen om de site snelheid op meerdere manieren te testen. Het opvallende is dat u een desktop test kunt uitvoeren met de gratis trial van deze tool.

Laatste gedachten

We hopen dat u duidelijk bent over het belang van het controleren van de websiteprestaties en de beste tools om de kwaliteitsgegevens te testen. Om uw online bedrijf succesvol te runnen, hebt u een site nodig die sneller laadt om uw bezoekers om te zetten in verkoop en het conversiepercentage te verhogen. Bovendien zal een zakelijke site met kwaliteitsprestaties u helpen om een betere positie in de zoekresultaten te krijgen. In dit verband moet u een tool voor prestatietests gebruiken om de prestaties van uw site te controleren.

In deze gids hebben we de top 12 tools genoemd die u kunnen helpen bij weboptimalisatie. Met deze tools kunt u de problemen niet lokaliseren, maar krijgt u ook de beste suggesties om ze op te lossen. Het beste aan deze tools is dat ze allemaal gratis te gebruiken zijn. Stel dat u op zoek bent naar een tool om een beheerderspaneel voor uw site te ontwerpen. In dat geval raden we u aan AppMaster te proberen.

Deze visuele programmeertool biedt een backend die een interactief beheerderspaneel van uw bedrijf kan maken zonder één regel code te schrijven. Het opvallende feit dat u kunt integreren met elke no-code site creator, zoals Adalo of Bubble. Verder kunt u de prestaties van dit admin panel controleren met behulp van performance test tools.