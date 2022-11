"Het aantal beschikbare programmeurs per computer neemt zo snel af dat de meeste computers in de toekomst tenminste gedeeltelijk zonder programmeurs aan het werk moeten." Dit zijn de woorden van James Martin uit zijn boek Application Development Without Programmers Today, en we zitten precies in die toekomst.

Iedereen heeft het over de termen low-code en no-code. Volgens een studie van Gartner zal tegen 2024 80 procent van de technologische oplossingen en producten worden gecreëerd door niet-IT-professionals. De invoering van optimalisatie en automatisering vereenvoudigt ontwikkelingsprocessen. Op no-code diensten kan elke gebruiker projecten creëren zonder code te schrijven. Laten we proberen no-code, de voordelen en het potentieel ervan te begrijpen, en een gedetailleerde blik werpen op een veelbelovend no-code project.

Lees meer over no-code

Een no-code platform is een intuïtieve tool, meestal in de vorm van een drag & drop builder, waarop je software kunt bouwen zonder code te schrijven. De voorwaarde voor het verschijnen van no-code platforms was de onmogelijkheid om ideeën uit te voeren. Er is een idee, maar er is geen mogelijkheid om het te realiseren, er zijn geen middelen, en er zijn niet genoeg mensen die het kunnen doen. Het is moeilijk om een gekwalificeerde specialist te vinden. Onervaren programmeurs kunnen het hele project verknoeien: ze doen geen code reviews, en ze controleren de kwaliteit en stijl van het programmeren niet. Dit alles leidt tot fouten, die niet altijd hier en nu kunnen worden hersteld.

Grote budgetten en een team van ontwikkelaars, UX-ontwerpers, analisten, teamleiders en systeemarchitecten zijn niet voor alle bedrijven weggelegd. Ja, het is geweldig als iedereen een verantwoordelijkheidsgebied heeft. Maar u hebt misschien geen team van 20 mensen nodig voor uw aanvraag. En het meest voorkomende probleem na de onervarenheid van kandidaten is hun vermogen om projecten ingewikkeld te maken. Ontwikkelaars vinden het moeilijk om duidelijke deadlines te stellen. Een maand afgesproken werk verandert in drie, defecten duiken op, en uiteindelijk hoor je: "het werkt niet; we moeten het opnieuw doen."

No-code tools dichten deze pijnen, bieden snelle oplossingen, en stellen elke pc-gebruiker in staat om te profiteren van zo'n platform.

Gebruikers worden vooral overtuigd door:

Kostenbesparing - een maandelijks abonnement voor de meeste tools zijn meerdere malen goedkoper dan het salaris van een programmeerteam;

Tijdsbesparing en snelle resultaten - de eerste versie van het product is in een paar weken klaar;

Minder routine - tools nemen de vervulling van eenmalige taken op zich en ontlasten ontwikkelaars;

Minimalisering van fouten - het platform genereert zelf code; alle processen zijn geautomatiseerd, wat het aantal fouten vermindert.

De duidelijke voordelen verhogen de vraag naar dergelijke tools, wat leidt tot het verschijnen van nieuwe oplossingen op de markt. Ook het toepassingsgebied groeit - er zijn diensten beschikbaar voor het maken van websites en toepassingen (Adalo en Glide), integraties (Zapier en Integromat) en databasebeheer (Airtable), en online winkels (Ecwid) en spelletjes, en nog veel meer.

Wie gebruikt no-code en hoe?

No-code kent tientallen toepassingen. Tools worden gebruikt voor de snelle lancering van nieuwe producten en MVP's. No-code wordt gebruikt voor de lancering van web- of mobiele apps, het snel testen van verkoophypothesen, prestaties en respons van het publiek tegen minimale kosten. Organisaties creëren vaak interne werkinstrumenten, een eigen CRM, checklists en beheerpanelen voor werknemers van het bedrijf. IT-startups behoren tot de eersten die actief no-code tools implementeren voor het testen van producten tegen lage kosten.

Bedrijven bouwen vaker interne tools voor teams. Een treffend voorbeeld is Microsofts Power Apps builder, die de grote markt al heeft betreden. Marketeers gebruiken no-code om kleine projecten uit te voeren en analyses en feedback uit gegevens te verzamelen. Ontwerpers veranderen snel in ontwikkelaars en gebruiken bijvoorbeeld Webflow, waar je de lay-out uit Figma en Sketch kunt overnemen. En natuurlijk ontwikkelaars. Het creëren van dergelijke platforms is immers niet bedoeld om hen volledig te vervangen. Het belangrijkste doel is om alle processen te vereenvoudigen en de fouten veroorzaakt door de menselijke factor te verminderen. Integendeel, geen enkele code kan worden beschouwd als een andere industrie om zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te verwerven. Dergelijke platforms volstaan om een idee om te zetten in een product, het te presenteren aan partners, team en potentiële gebruiker en het te testen.

Niet alle platforms zijn universeel, en je zult verschillende oplossingen moeten zoeken om verschillende problemen te dichten. Maar zoals overal is er een uitzondering. En hier willen we het ontwikkelingsproject AppMaster.io voorstellen.

Het AppMaster.io-platform is een uitgebreide no-code tool die tot doel heeft complexe producten te creëren en zich daarmee te onderscheiden van branchegenoten. AppMaster.io is gebouwd op een drag&drop interface, maar maakt maatwerk mogelijk via een business process editor. Het platform is niet gebaseerd op kant-en-klare templates en beperkt gebruikers niet tot de aangeboden functies. Elk idee kan eenvoudig worden gecreëerd via visuele blokken.

AppMaster.io werkt met de drie hoofdonderdelen waaruit elk project bestaat:

Backend (of server-side toepassingen)

Webtoepassingen

Mobiele apps

Hoe het platform kan helpen en hoe het verschilt?

Het belangrijkste kenmerk van AppMaster.io: het platform genereert de broncode in plaats van de ontwikkelaar met 22.000 regels per seconde, zodat de gebruiker de applicatie krijgt met de broncode en documentatie. Dat kan een programmeur nauwelijks. Een ander pluspunt is de mogelijkheid om de applicatie-interface te zien en wijzigingen in real-time bij te houden. Je kunt zelfs beginnen met het visuele deel van de app en daarna nadenken over de logica en het koppelen van elementen. Met AppMaster.io kunt u integreren met verschillende diensten via modules. Het platform heeft 40+ modules - van authenticatie tot imaging tot cryptografie, en deze lijst groeit.

Toepassingen geschreven door AppMaster.io hebben goede prestaties. Ze zijn gebouwd op een enkele backend. U maakt bijvoorbeeld een app voor productlevering waarbij een enkele backend wordt ontwikkeld. Twee apps - één voor de klant en één voor de leverancier - werken met één backend. U bent niet de hele tijd gebonden aan het platform. Zodra je besluit om je los te koppelen van het platform, kun je de broncode ophalen en zelf verder werken aan het project.

AppMaster.io vermindert bugs met een factor tien. Bij elke kleine wijziging - een nieuwe functie of element toevoegen of links vervangen - wordt de code van de applicatie volledig gegenereerd en bijgewerkt. Dit maakt het platform anders dan de aanpak van een ontwikkelaar, die wijzigingen zou aanbrengen in een bepaald deel van de code, met het risico dat er iets kapot gaat en dat er na verloop van tijd veel technische schuld ontstaat.

Is het gemakkelijk om met AppMaster.io te werken?

Het werkproces is opgebouwd uit zes hoofdstappen:

Het creëren van een gegevensstructuur met behulp van visuele tools.

Opnemen van modules voor veel voorkomende business cases.

Toevoegen van business logica met behulp van de business process editor.

Opzetten van een automatisch gegenereerd admin panel in de webapplicatie.

Ontwerp van de mobiele toepassing.

Publiceren.

Voor elke stap wordt een werkruimte met een gebruiksvriendelijke interface geboden. In de datamodelontwerper worden databases ontworpen en onderlinge verbindingen geconfigureerd. Er is ook een aparte editor voor bedrijfsprocessen. Hier bouwt u de logica van uw applicatie met alleen visuele blokken en geen enkele regel code.

In het onderdeel endpoints kan de gebruiker de interactie tussen de client- en serverzijde van de applicatie aanpassen met behulp van de REST API. In de App Designer worden de apps (mobiel en web) gemaakt - hun interfaces worden ontworpen. Hoewel AppMaster.io is ontworpen voor zakelijke gebruikers, is het ingewikkelder om mee te werken dan zijn tegenhangers. Zoals gezegd is het platform ontworpen voor complexere oplossingen met uitgebreide bedrijfslogica. Het bouwen van een programmahiërarchie zal gemakkelijker zijn met een technische achtergrond.

Natuurlijk kunt u de tool begrijpen met vallen en opstaan, door het bestuderen van de documentatie, of door gebruik te maken van ondersteuning. De dienst biedt een dienst van samenwerking met een van de specialisten van het AppMaster-team om te helpen met uw toekomstige project.

Wat kunt u creëren?

AppMaster.io richt zich op het creëren van complexe oplossingen: applicaties met een server-side deel, multifunctionele interface, uitgebreide bedrijfslogica, toegang tot hardware, integratie met andere applicaties, mogelijkheid om gehost te worden op cloud- en bedrijfsservers, en andere speciale functies. Het platform ontwikkelt native mobiele apps die in real-time schermen en logica uit de gegenereerde backend halen. Hierdoor kunt u het ontwerp en de werking van een reeds gepubliceerde app wijzigen zonder extra uitgave. Het volstaat om de backend opnieuw te publiceren, en de eindgebruiker krijgt onmiddellijk de bijgewerkte app.

Met deze no-code tool is het mogelijk om software te maken voor interne behoeften, zoals programma's voor klantenondersteuning, verkoop- en controlesoftware en interne databases. Populaire creëren taak trackers, CRM-systemen, ERP-toepassingen, en programma's voor automatische gegevensverzameling en sortering. AppMaster.io is ook geschikt voor het creëren van klantgerichte oplossingen, maar kan het gebruik van aanvullende diensten vereisen.

Stel dat u applicaties bouwt voor enterprise klanten. In dat geval is AppMaster.io uw beste keuze: backend gegenereerd in Go (Golang), uitstekende prestaties van servertoepassingen met de mogelijkheid om te compileren onder Windows, Linux en macOS, ondersteuning voor clusters zoals Kubernetes en Docker Swarm, ingebouwde health-monitor, Zap logger en werken met het PostgreSQL DBMS. Als je een taak hebt om bijvoorbeeld een kleine landingspagina te bouwen, of een programma zonder complexe logica en berekening op een zware belasting, is het beter om je te wenden tot vereenvoudigde en eng gerichte analogen.

Wat is de toekomst van no-code?

No-code bevindt zich nu in een actieve ontwikkelingsfase, wat betekent dat het zijn volledige potentieel nog niet heeft bereikt. Gebruikers moeten dus klaar zijn voor beperkingen die alleen ontwikkeling in zijn klassieke betekenis kan compenseren. No-code is niet geschikt voor elke behoefte. Het is essentieel om uw taak te begrijpen en de mogelijkheden van de tool te bestuderen voordat u aan de slag gaat. Gebruik no-code om klantkaarten uit te werken, hypotheses te testen en het werk te automatiseren. En om no-code naar de bedrijfsmarkt te brengen, kijk naar platforms met compilabele code en DBMS'en op bedrijfsniveau, wat AppMaster.io volgens de auteurs is. Is flow een bedreiging voor ontwikkelaars of een extra hulpmiddel in hun arsenaal om betere producten te maken? Dat hangt af van je aanpak. Maar vergeet niet dat no-code platforms ook door iemand gemaakt moeten worden.