Veel bedrijven implementeren CRM-software in hun dagelijkse activiteiten omdat het een essentieel instrument is voor het stimuleren van de verkoop en de ontwikkeling van het bedrijf. Gelukkig zijn er tonnen opties beschikbaar. Kies een CRM-app van elke kracht voor elke prijs. Het enige nadeel is hun diversiteit. Het zou een uitdaging zijn om de kant-en-klare software te implementeren voor uw specifieke behoeften. Dat is de reden waarom veel bedrijven aangepaste CRM-software bouwen. De meesten van hen vonden de perfecte manier om dit in een mum van tijd voor elkaar te krijgen - gebruik de no-code tools. Zoho Creator of AppMaster.io tools richten zich op het maken van krachtige bedrijfssoftware zonder een enkele regel code te schrijven. Hier delen we enkele tips over het bouwen van aangepaste CRM in een mum van tijd met alleen het AppMaster.io-platform.

Een snel CRM overzicht

Voordat we in de ontwikkelingsdetails duiken, laten we CRM kort beschrijven. Customer relationship management of CRM is een technologie of software die wordt gebruikt voor het beheer van de relaties en interacties tussen het bedrijf en zijn klanten. Het doel van de app is duidelijk: het helpt relaties te verbeteren, de verkoop te stimuleren en het bedrijf te laten groeien. Met een goed ontwikkeld CRM kunt u in contact blijven met de klanten en hen helpen en ondersteunen op hun reis tot aan het verkooppunt. CRM-software is een effectief en waardevol managementinstrument dat helpt bij het beheren van contacten, het aantrekken van leads, het opbouwen van sterke klantrelaties en het laten groeien van de verkoop.

Waarom een CRM op maat maken?

CRM is een must-have voor elk bedrijf dat sterke klantrelaties wil opbouwen en onderhouden. Maar wat als u geen kant-en-klare software wilt integreren of het zich gewoonweg niet kunt veroorloven om die te kopen? Misschien wilt u meer controle over de gegevens? Maar u wilt geen tijd en middelen besteden aan ontwikkeling? Zoals we al eerder zeiden, zijn kant-en-klare apps niet altijd geschikt voor uw bedrijf. Ze kunnen veel onnodige functies bevatten die u niet zult gebruiken, maar waarvoor u wel moet betalen.

Daarom is het bouwen van een aangepaste CRM-app praktischer en bevat deze alleen de functies die uw team nodig heeft. Het grootste voordeel van een maatwerkoplossing is de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe alles werkt en de meeste waarde uit de beheerde app te halen. U krijgt de gewenste flexibiliteit en ontwikkelt de app naarmate uw bedrijf groeit. Er zal geen noodzaak zijn om software te veranderen wanneer er een verandering is binnen de interne operaties van het bedrijf.

De voordelen van een CRM op maat

Het gebruik van een aangepaste CRM is zeer gunstig voor bedrijven.

1. Volledige controle over de gegevens. U weet precies hoe de gegevens worden ontvangen en wat voor soort gegevens u krijgt, aangezien u deze gegevens in de formulieren specificeert. Het kan gaan om contactgegevens of andere persoonlijke informatie over de klant.

2. Passend bij de behoeften van het bedrijf. CRM op maat bouwen betekent dat u alleen de functies opneemt die uw medewerkers nodig hebben. Als maker van de app kunt u de pijplijn van de klant voorbereiden en, afhankelijk daarvan, de lijst met functies en gegevensdetails ontwikkelen die u nodig hebt in uw CRM.

3. U hoeft geen geld uit te geven aan dure softwarelicenties. U kunt verkopen en u geen zorgen maken dat ze uw uitgaven aan licenties en software-implementatie, die niet goedkoop zijn, zullen dekken. Bovendien zal het bouwen van een aangepaste app helpen om de leads om te zetten in betalende klanten en de verkoop te verhogen met effectieve verkoopinstrumenten binnen handbereik.

4. Snelle en gemakkelijke start. Tijd is een van uw belangrijkste activa. Een CRM-app op maat bouwen zonder codering bespaart weken ontwikkeling. Het implementatieproces van de software zal veel eenvoudiger zijn, waardoor u onmiddellijk met het systeem kunt beginnen te werken.

Hoe maak je een aangepaste CRM zonder codering

Maak het proces van het bouwen van aangepaste CRM niet ingewikkelder. U kunt tijd en geld besparen door verschillende no-code software-opties te gebruiken om een CRM op maat te bouwen. Er zijn veel opties beschikbaar om aangepaste CRM-app te bouwen. Veel ondernemers hebben een eenvoudige manier gevonden om een aangepaste CRM te maken. Ze gebruiken tools als Zoho Creator. Zoho Creator is een perfect instrument dat vooraf gemaakte zakelijke apps bevat, waarbij alle details kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Het low-code platform koos de zakelijke richting, waardoor het een ideale optie is voor het bouwen van een aangepast CRM. Bovendien biedt Zoho veel waardevolle tools en informatie voor bedrijven over het bouwen van aangepaste bedrijfsoplossingen.

Wij kozen een andere weg en willen u graag aanbieden om de moeite te minimaliseren en CRM te bouwen met het no-code-instrument AppMaster.io. AppMaster.io heeft verschillende voordelen die het bouwen van CRM efficiënter maken. De twee krachtigste functionaliteiten van het platform zijn Data Model Designer en Business Processes Editor. Dit zijn de kritieke aspecten van een goed ontworpen CRM, aangezien u een robuuste database en een flexibele bedrijfslogica nodig hebt die is afgestemd op de organisatorische processen. Laten we eens kijken naar een aantal eenvoudige stappen die u moet doorlopen als u van plan bent een aangepaste CRM-app te bouwen.

Een database creëren

Gegevens zijn het belangrijkste onderdeel van CRM-software. De informatie die wordt ingediend via de formulieren moet goed georganiseerd zijn en u helpen bij het opbouwen van communicatie met de klant. Dus de eerste van de ontwikkeling is het creëren van een database. In de praktijk zullen er twee soorten gebruikers met elkaar communiceren: klanten en leden van uw team. Zorg er dus voor dat u voor beiden formulieren ontwikkelt. De formulieren moeten alle noodzakelijke velden bevatten: vanaf de naam tot en met de verkoopgegevens. U moet begrijpen wie de leads zijn en hun gedrag en intenties analyseren.

Alle informatie die via de formulieren wordt ingediend, wordt opgeslagen in de database. Deze informatie is een cruciale troef die u zult gebruiken om de verkoop en de leads te beheren. Het bevat contactgegevens, klantgegevens en koopgedrag. In AppMaster.io, bijvoorbeeld, kan een datamodelontwerper een database bouwen met alleen visuele blokken. Sleep ze gewoon naar het canvas, maak zoveel datamodellen als u wilt, en stel velden en relaties ertussen in.

De functies definiëren

Wanneer u een CRM op maat maakt, moet u alle functies opnemen die u nodig hebt om de gegevens van de klanten doeltreffend te beheren. Een van de belangrijkste stappen is de stap waarin u de CRM-functies definieert. Enkele van de te overwegen functies zijn:

1. Contactgegevens. Contactgegevens zijn van vitaal belang. Zolang CRM u helpt in contact te komen met potentiële klanten en leads om te zetten in betalende klanten, moet u weten hoe u hen kunt contacteren.

2. Aankoopgeschiedenis. Met deze gegevens kunt u bijhouden welke producten of diensten uw klanten in het verleden hebben gekocht en hoeveel ze hebben uitgegeven. Elke klant heeft dus een profiel waarin u alles over zijn aankopen kunt vinden. Bovendien moeten de gegevens details bevatten over hoe de klant uw merk heeft gevonden en op welk moment de beslissing is genomen om het product te kopen.

3. Integraties. CRM-software is vaak verbonden met sociale netwerken om contacten te pareren of betalingsgateways voor het volgen van transacties. Integraties van derden in CRM kunnen helpen om taken te automatiseren en gegevens toegankelijker te maken.

4. Interactiegeschiedenis. U kunt efficiënter verkoopkansen identificeren en betere service verlenen als u de interactie met klanten bijhoudt. Hier moet u informatie inwinnen over de interactie tussen klant en medewerker om de ervaring aan beide kanten te evalueren.

5. Sales funnels. Sales funnels trekken leads aan en stimuleren uw verkoop. Het is handig om alle promotionele activiteiten en campagnes via CRM te volgen en op te volgen. Bouw formulieren voor campagnes om alle gegevens door te sturen naar uw CRM. Zo kunt u de verstrekte gegevens categoriseren en toekomstige campagnes beter opbouwen.

6. Rapporten en analytisch dashboard. CRM is een analytisch instrument. Het dashboard is wat je moet toevoegen aan de app. Om het volledige en goed gedetailleerde rapport te krijgen, bouw je eerst formulieren die ermee overeenkomen. U hebt bijvoorbeeld de statussen van de leads nodig om hun bewegingen door de verkooppijplijn bij te werken. Voeg alleen de statussen toe volgens het klanttraject dat u hebt ontwikkeld. Voeg gerust tags en andere details toe om de conversie van leads goed te kunnen beoordelen.

Het is vermeldenswaard dat AppMaster.io alle genoemde functies eenvoudig laat creëren. Met de API-functionaliteit kunt u vrijelijk integraties toevoegen; met de robuuste bedrijfsproceseditor kunt u operationele processen van elke complexiteit, volgorde en flexibiliteit bouwen.

Creëer een hiërarchie van gebruikers

Maak het het team gemakkelijker en geef toegang tot specifieke gegevens, afhankelijk van de gebruikersrol. De hiërarchie van gebruikers in het systeem kan het bedrijf beschermen tegen fouten en het lekken van gegevens. Bovendien zullen alle processen een duidelijke structuur hebben waarbij een individuele werkgever verantwoordelijk is voor een bepaalde taak en niet kan binnendringen in de interactie met een klant.

Conclusie

Laten we samenvatten: