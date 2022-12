No-code ontwikkeling is een techniek waarmee gebruikers programma's kunnen maken zonder een regel code te schrijven. Het is een vorm van visueel programmeren gebaseerd op de drag & drop visual builder.

Korte geschiedenis

Het fenomeen no-code, dat onlangs trendy is geworden, begon zijn ontwikkeling eigenlijk al in de jaren '90. De eerste innovatieve no-code tools waren Dreamweaver, dat nog steeds door Adobe wordt geproduceerd, en Frontpage, dat ooit deel uitmaakte van Microsoft Office-toepassingen. Beide platforms werden gemaakt als Html-editors, hoewel het werken ermee programmeerkennis vereiste, waren sommige stappen geautomatiseerd.

Probleemoplossing met No-Code Platforms

Tegenwoordig zijn de mogelijkheden van no-code platforms aanzienlijk toegenomen. Met de groeiende vraag is er een breed scala aan platforms voor het maken van programma's, websites en systemen. Deze groei is te danken aan veel voorkomende problemen die codevrije ontwikkeling oplost.

Ten eerste lossen platformen zonder code het probleem op van een tekort aan programmeurs op de markt en een beperkt aanbod van vaardigheden. Ontwikkeling zonder code stelt mensen uit verschillende gebieden in staat programma's te maken met een idee om een bedrijf te starten of de bestaande processen te verbeteren zonder programmeurs erbij te betrekken.

Ten tweede is no-code snel. Ontwikkelen door drag & drop van visuele elementen kost veel minder tijd dan het schrijven van volledige code.

Ten derde zullen programmeurs veel meer tijd hebben om te werken aan complexe en echt interessante projecten als no-code platforms hen vervangen bij de uitvoering van routineprocessen.

De nabije toekomst

No-code platforms zijn nog geen universeel hulpmiddel en kunnen ontwikkelaars niet volledig vervangen. In de toekomst zullen er echter veel meer platforms zijn met meer mogelijkheden die de norm zullen worden voor dagelijks gebruik.

Wat heeft Appmaster.io al bereikt?

Appmaster.io is een van de nieuwe no-code platforms. Het kernidee van de creatie ervan was multifunctionaliteit, zodat applicaties ontwikkeld op het platform niet beperkt zijn in mogelijkheden. Daarom laat Appmaster.io gebruikers werken met de frontend en backend, bedrijfsprocessen creëren, de applicatie integreren met andere diensten en het uiterlijk van de applicatie veranderen met behulp van een visuele designer. Het platform genereert zelf de broncode voor de uiteindelijke applicatie, waardoor deze onafhankelijk en niet te onderscheiden is van traditioneel gemaakte applicaties.

Ontdek alle mogelijkheden van no-code en creëer uw app op Appmaster.io.