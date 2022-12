Questi elementi si applicano principalmente alla gestione delle password quando si parla di prospettiva ID. Anche se non è un argomento di cui si parla volentieri, è comunque fondamentale considerarlo nel proprio piano di sicurezza. Sono la prima linea di difesa per la vostra posta elettronica, i vostri account e tutto ciò che vi serve.

Qualsiasi attività dannosa che prenda ordini sul vostro spazio originale viene immediatamente rilevata attraverso la vostra password. Si sente spesso parlare dell'importanza delle password forti. È anche risaputo che i siti web con criteri di password sono difficili da violare. È necessario assicurarsi che se si è un manager o si forniscono servizi alle persone. Ogni cliente che viene assunto può realizzare tattiche molto efficaci per tenere lontane le attività dannose.

Come creare una solida protezione dei vostri dati personali?

Supponiamo che vogliate ridurre i rischi che possono verificarsi su una piattaforma no-code. Controllate sempre i dati che vi vengono immessi. È necessario seguire i passaggi essenziali forniti dal fornitore di servizi di sicurezza. Inoltre, se controllate spesso i dati, dovete tenere costantemente aggiornato il vostro sistema, poiché questo vi aiuta a evitare qualsiasi minaccia alla sicurezza del vostro sistema, della vostra e-mail o del vostro sito web. I cinque metodi che seguono sono significativi per ottenere un sistema di applicazioni mobili sicuro e per controllare i dati e migliorare la sicurezza già esistente.





Lavorare con un gestore di applicazioni sicuro:

La prima cosa che dovete proteggere nel vostro sistema è l'applicazione. Le applicazioni native costruite attraverso piattaforme no-code sono piuttosto vulnerabili. È necessario assicurarsi che non siano esposte a nessuna minaccia alla sicurezza attraverso la posta elettronica. Se si confronta la propria applicazione nativa con quelle web, si troverà una differenza significativa tra violazione e sicurezza. L'errore comune che si commette nel generare un'applicazione nativa no-code è ignorare l'idea di mantenerla sicura.

Limitazioni specifiche della piattaforma:

Ogni applicazione sviluppata senza codice presenta alcune limitazioni. È quindi necessario comprendere queste limitazioni per ottenere funzioni di sicurezza di alto livello. È necessario conoscere i vari approcci alla modifica delle password in una piattaforma no-code, come AppMaster. Questi approcci sono, a volte, gli scenari di caso, il supporto della posizione GEO e la crittografia. Questi metodi sono importanti per lo sviluppo. La distribuzione dell'applicazione mobile avviene nel modo giusto. Se avete l'obiettivo di lavorare sul sistema iOS, dovrete seguire alcuni consigli per rendere la vostra applicazione disponibile sulla piattaforma perfetta con una migliore esperienza utente.

Proteggere le connessioni di rete:

Non dovete solo proteggere la vostra applicazione mobile, ma anche il server che fornisce la rete all'applicazione. È necessario assicurarsi che il server non sia accessibile a persone non autorizzate. A tale scopo, si utilizza l'accesso API per proteggere le informazioni. Se non siete ancora soddisfatti, potete anche utilizzare VPN e altre opzioni di crittografia per mantenere il vostro server sicuro.

Assicuratevi di criptare tutti i dati:

Per crittografia intendiamo tutto ciò che è piccolo come i vostri campi e grande come i vostri dati. Potrebbero sembrarvi irrilevanti. Tuttavia, i dati memorizzati nel vostro server sono fondamentali per determinare il pubblico. Se mantenete intatte e crittografate le password di modifica dei dati, anche se gli hacker riusciranno a penetrare, non potranno fare nulla ai dati. L'aspetto principale della crittografia è che nessuno può violare i dati condivisi senza disporre di una chiave fornita all'utente. Se siete disposti a condividere i vostri dati con alcune aziende, genererete una chiave condivisa per la crittografia. La condivisione non finisce qui. L'uso improprio delle chiavi è quasi impossibile.

Cercate di evitare la fuga di dati:

Come per qualsiasi altra applicazione. Prima di aderire, è necessario seguire le autorizzazioni fornite dall'app. L'idea è quella di assicurarsi che la codifica effettuata sulla piattaforma sia trasparente e non venga utilizzata in modo improprio dal pubblico.

Consigli per creare una password forte:

Creare password forti è essenziale per salvaguardare la nostra identità online ed evitare di diventare facili bersagli degli hacker.

1. Creare password uniche:

La cosa migliore da fare quando si sta per cambiare password è assicurarsi che la loro memoria sia comunque impegnativa da decifrare. In genere, le password forti sono quelle che hanno almeno 12-20 caratteri. Potete scegliere di aggiungere altri caratteri in base alla vostra scelta. Allo stesso tempo, è necessario includere anche numeri e simboli, a seconda della scelta.

Se volete renderlo ancora più sicuro, potete decifrare una frase che sia unica per voi invece di scegliere i caratteri. Potete dividere queste frasi per simboli e iniziare la parola con una lettera maiuscola. In questo modo potrete generare una password lunga, forte e memorabile, che gli hacker non riusciranno a decifrare facilmente.

2. Usate password diverse per account diversi:

Le persone con molti profili creati su diverse piattaforme di social media scelgono di generare password simili. Questo perché pensano che sia più facile e veloce accedere alle loro piattaforme. Tuttavia, questo non è consigliato e potrebbe rivelarsi estremamente rischioso. Immaginate se qualcuno riuscisse a entrare in uno dei vostri account e avesse accesso a tutti. Che abbiate messo una password forte per i vostri account Facebook o bancari non ha importanza.

3. Considerate l'uso di un gestore di password:

I gestori di siti web e di password spesso memorizzano i dati di accesso. Questi vengono utilizzati per accedere automaticamente. In questo modo si evita di utilizzare ripetutamente la password e si può accedere con un clic. Tuttavia, si consiglia di inserire una password principale per il proprio account. Ciò avviene collegando i vostri account a un unico account, per il quale è possibile generare una password principale.

4. Aggiornare le password:

Supponiamo che vogliate assicurarvi che il vostro account sia sempre sicuro e protetto. Le probabilità di essere violati aumentano ogni anno se si mantiene costante la password.





5. Autenticazione a due fattori:

L'autenticazione a due fattori funziona come un ulteriore livello di difesa della vostra sicurezza. Anche se qualcuno violasse il vostro account e si impossessasse della password, dovrà passare attraverso la procedura di autenticazione con il vostro dispositivo di sicurezza. Ciò significa che potrete utilizzare facilmente l'autenticazione solo sul vostro dispositivo originale. In questo modo, è meno probabile che gli hacker riescano ad accedere ai vostri account.

FAQ:

Come posso scegliere l'approccio migliore per migliorare la sicurezza delle password?

Alcuni suggerimenti per la sicurezza delle password sono:

Utilizzate una password lunga almeno otto caratteri.

Evitate di usare termini genuini.

Utilizzate lettere maiuscole e minuscole.

Quando possibile, utilizzate numeri e simboli speciali.

Non utilizzare informazioni personali.

Create schemi che non siano sequenziali o "ordinati", ma piuttosto casuali.

Quali sono i tre approcci di base per proteggere le password?



Conservate le password offline in un luogo sicuro.

Tenete al sicuro le password di Internet.

Scaricate e installate un software anti-malware.

Qual è il modo più sicuro per conservare le password?

Le applicazioni desktop come AppMaster sono sempre affidabili per mantenere la sicurezza delle password. Tutte le versioni crittografate delle password sono conservate in un caveau gestito digitalmente. Può generare una password principale per tutti i vostri account.

Dove conservare le password?

Per capire, immaginate di scrivere la vostra password su un pezzo di carta e di conservarla in un luogo sicuro. L'opzione migliore è quella di generare una versione master attraverso Application Master.

È corretto scrivere la password?

Sì, scrivere tutte le password su carta e nasconderle in casa è più sicuro che usare un password manager. È più probabile che la password scritta venga riutilizzata.

Verdetto finale:

Al giorno d'oggi il mercato delle applicazioni mobili è molto vasto, così come la necessità di disporre di password. La maggiore quota di mercato li espone in ultima analisi alle minacce e ai rischi di una violazione dei dati. Qualsiasi azienda che intenda avere successo deve adattare piattaforme di sviluppo di applicazioni innovative come AppMaster. AppMaster è in grado di proteggere i media, i dati e tutte le informazioni importanti riguardanti l'azienda e i suoi clienti. Se desiderate generare una master password per tenere al sicuro i vostri account, AppMaster è la scelta migliore per lo sviluppo senza codice.