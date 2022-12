Il lavoro a distanza è diventato un argomento molto popolare negli ultimi tempi. I sostenitori del lavoro a distanza hanno esaltato le virtù della flessibilità, dell'autonomia e della libertà che esso comporta. Ma molti detrattori sostengono che il lavoro a distanza sia inefficace, controproducente e, in ultima analisi, dannoso per la cultura del lavoro. Questo blog analizzerà entrambi i lati del dibattito e vi darà un'idea più precisa di cosa sia realmente il lavoro da remoto e se possa o meno fare al caso vostro.

Cose da preparare prima di lavorare da casa

Lavorare da casa sembra un sogno che si avvera. Ci si prende cura dei bambini, ci si prepara per la giornata e poi si va a lavorare, ma non sempre le cose vanno come previsto. Lavorare da casa non è così facile come sembra e si può avere difficoltà in tutto. Vediamo alcune delle cose da preparare prima di iniziare a lavorare da casa, in modo da dedicare più tempo al lavoro vero e proprio e meno ai preparativi.

Cosa devo sapere prima di lavorare da casa?

Molte persone aspirano a diventare lavoratori a distanza per evitare il fastidio di arrivare in ufficio ogni mattina. Tuttavia, se non si conoscono i prerequisiti per lavorare da casa, la sfida sarà comunque ardua.

Capire se stessi

Capire se stessi e il proprio stile di lavoro è fondamentale per lavorare da casa. In un ufficio non si ha la libertà di impostazione e di orario. Con il lavoro a distanza, potete capire il vostro stile di lavoro e iniziare di conseguenza. Decidete se potete lavorare meglio al mattino o alla sera. Vi piace l'ambiente tranquillo o potete lavorare meglio con pause, interazione e musica?

Quali gadget e tecnologie sono necessari?

Dovete sapere di quali gadget e tecnologie avete bisogno sul posto di lavoro per lavorare efficacemente da casa. La prima cosa da fare è il vostro spazio di lavoro e il suo arredamento. Non sono necessari nuovi mobili o investimenti significativi; forse è sufficiente spostare e riorganizzare i mobili esistenti. Un altro aspetto fondamentale è la tecnologia e un'ottima connessione a Internet. Se il vostro lavoro prevede videochiamate, dotatevi di una buona connessione e di uno sfondo ordinato. In questo modo il vostro posto di lavoro avrà un aspetto professionale.

E l'aspetto della sicurezza?

Molti uffici dispongono di connessioni Internet sicure e di altri dispositivi di sicurezza per ridurre al minimo ogni tipo di rischio. Cercate di fare attenzione alla sicurezza anche durante il lavoro da casa. Lavorare da casa è facile e stimolante allo stesso tempo.

Preparatevi mentalmente

Quando non si lavora mentalmente, la produttività diminuisce. Quindi, quando siete seduti alla vostra scrivania, preparatevi a pensare che siete seduti per lavorare. Pertanto, riducete al minimo tutto il resto e concentratevi sul vostro lavoro per massimizzare la produttività e raggiungere i vostri obiettivi il prima possibile. In questo modo, completerete il lavoro più velocemente e lascerete il posto di lavoro prima.

Equilibrio vita-lavoro





WFH non significa che dovete stare seduti alla scrivania dall'alba al tramonto. Dovreste cercare di completare il vostro lavoro durante il vostro solito orario d'ufficio e avere un ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata. Altrimenti, lavorare da casa si rivelerà un incubo.

Stabilire orari e routine

Per essere produttivi e soddisfatti del vostro lavoro, dovreste stabilire orari e routine per l'intera settimana o almeno per ogni giorno successivo. In questo modo, quando vi sedete alla scrivania, saprete cosa realizzare entro il pomeriggio. Nel pomeriggio, cancellate i compiti completati e preparate un programma per il giorno o la settimana successivi. Piccoli obiettivi e risultati ogni giorno e ogni settimana vi faranno andare avanti.

Cosa fare e cosa non fare quando si lavora da casa?

Perché si lavora da casa? È una domanda che si pongono in molti, sia che si tratti di un freelance, di un dipendente part-time o di un dipendente a tempo pieno. Se siete come la maggior parte delle persone, il motivo per cui lavorate da casa è il risparmio. Anche se questo è comprensibile, è comunque necessario tenere a mente alcune cose. Ecco alcune cose da fare e da non fare quando si lavora da casa.

Non rendere la situazione scomoda

Se siete dipendenti a distanza, assicuratevi di essere a vostro agio. Se non è comodo lavorare da casa, potrebbe non valerne la pena. Ad esempio, se prima del WFH lavoravate 8 ore e trascorrevate il resto della giornata senza alcuna tensione dall'ufficio, e ora siete in tensione 24 ore su 24, è un problema. Sarebbe meglio trovare una soluzione. La soluzione migliore è quella di preparare una tabella di marcia solida, analizzare la vostra routine lavorativa e sistemarla.

Non sovraccaricarsi

Molti dipendenti risparmiano il tempo del pendolarismo ma rovinano la loro routine. Alla fine devono lavorare di più e si sovraccaricano. Sarebbe utile se vi sforzaste di stabilire un orario di lavoro regolare in cui iniziate e finite alla stessa ora ed evitaste di scrivere e-mail di lavoro sul telefono mentre siete a letto. Dovrebbe essere il tempo della famiglia.

Lavorare a pezzi

Anche se fare delle pause durante il lavoro è positivo, non bisogna disperdere inutilmente le ore di lavoro. Se si tratta di una pausa pranzo o del tempo per i bambini, va bene. Ma se i vostri amici vi trascinano a una festa a un orario strano, dovrete compensare quelle ore in qualche modo. E questo può togliere la gioia di un orario di lavoro flessibile.

Come preparare i dipendenti a lavorare da casa?

In primo luogo, deve esserci un motivo valido per passare dagli uffici fisici al lavoro da casa. Come abbiamo visto durante le numerose Covid-19 le aziende sono diventate remote e online. I vantaggi del lavoro da casa sono numerosi. Tuttavia, i datori di lavoro devono comunicare tutti i motivi e i vantaggi ai dipendenti e prepararli a lavorare da casa. Inoltre, l'azienda o il datore di lavoro deve

Fornire supporto tecnologico

predisporre una soluzione a lungo termine

Stabilire una comunicazione efficace con il team

Aiutare a creare uno spazio di lavoro digitale

Fornire strumenti digitali

E instaurare un eccellente rapporto di lavoro



Qual è la parte più difficile del lavoro da casa?

Ci sono diversi svantaggi nel lavorare da casa. Il più impegnativo è il confine labile tra lavoro e tempo libero. Molti dipendenti ritengono che non sappiamo quando stiamo lavorando e quando ci stiamo godendo il tempo con la famiglia. Entrambi si sono mescolati e ora sembra di lavorare 24 ore al giorno.

Inoltre, se mancano una comunicazione e un coordinamento efficaci tra i membri del team, lavorare da casa diventa un problema. In ufficio, basta alzarsi per vedere i progressi degli altri membri. Non è possibile farlo da casa, il che rende il lavoro complicato. Altre distrazioni sono i bambini e le faccende domestiche. Molte persone vogliono lavorare da casa, ma appena lo fanno si rendono conto che non è tutto rose e fiori. Si perde il senso di cameratismo/amicizia che si prova stando in mezzo agli altri e trovare un equilibrio tra casa e lavoro può essere difficile.

AppMaster può aiutarvi a stabilire la comunicazione tra colleghi

AppMaster è più di un semplice no-code; la sua caratteristica distintiva è che crea codice sorgente. Ciò implica che il cliente non deve preoccuparsi di essere vincolato all'azienda; può sempre rimuovere il proprio codice sorgente. AppMaster può aiutarvi a costruire una piattaforma per stabilire una comunicazione continua con i vostri dipendenti e membri del team. Non dovete preoccuparvi della codifica o di qualsiasi altra cosa; è il mal di testa di AppMaster. È più veloce, più nitido e più conveniente. 22.000 linee di codice vengono generate ogni secondo da questa tecnologia. Un risultato del genere non è possibile per un essere umano. Così, potrete ottenere la vostra fantastica piattaforma in pochissimo tempo.