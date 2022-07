De nos jours, la technologie no-code a gagné une immense popularité dans la promotion de l'idée de développement citoyen. Cette technologie est le générateur le plus visuel et le plus axé sur le texte qui utilise des outils no-code pour révolutionner l'ensemble de l'espace de travail numérique.

En 2020, le monde a observé un changement massif dans tous les domaines en raison de la pandémie, et l'espace tech ne fait pas exception. Le no-code est un terme populaire pour les entrepreneurs en herbe qui veulent construire leur propre logiciel mais qui n'ont pas de compétences techniques. Ils préfèrent donc utiliser des outils no-code pour créer une communauté de technologie no-code. Dans cet article, nous allons partager les prédictions sur l'avenir de la technologie no-code des meilleurs experts du domaine.

Quel est l'avenir du no-code ? Opinions des experts du no-code.

L'industrie du no-code est sur sa trajectoire haute, et les experts suggèrent qu'elle atteindra 21 milliards de dollars en 2022. Jason Bloomberg, président de Intellyx, prédit que l'industrie low code/no code connaîtra un boom en 2022, contribuant ainsi à leur percée dans le développement de logiciels pour le secteur des affaires. Gartner, une société de recherche et de conseil technologique, prévoit que d'ici 2024, 65 % du développement global d'applications se fera par le biais d'outils no-code. Aujourd'hui, les technologies no-code sont en plein essor pour créer une communauté de développeurs. Ces technologies sont en plein essor pour pénétrer les entreprises afin d'augmenter l'efficacité.

Gartner prévoit que d'ici 2024, 75% de l'industrie des affaires utilisera au moins quatre outils no-code. De plus, ces plateformes se concentreront sur les solutions pilotées par l'IA avec une meilleure précision. Mais les solutions basées sur l'IA sont trop coûteuses. Selon le rapport de Deloitte, le no code peut fournir les technologies d'IA les plus rentables en utilisant l'apprentissage automatique.

Thomas, un célèbre entrepreneur, a partagé ses réflexions sur la façon dont l'amélioration des intégrations entre les outils populaires peut apporter une révolution dans la communauté dans les années à venir. Pour lui, le no-code est précieux car il intègre efficacement d'autres outils. Zapier et IFTTT sont les exemples les plus remarquables de la façon dont ils s'intègrent à d'autres applications. Pour 2021, il s'attend à ce que les entrepreneurs de première ligne veillent à l'utilisation de l'intégration des outils pour faire une expérience digne de ce nom pour leurs clients. De plus, ils iraient plus loin en discutant de l'infrastructure du produit et des décisions avec leurs partenaires stratégiques. Une intégration fiable entre les plateformes serait formidable pour les clients, mais il serait difficile pour les nouveaux outils de concurrencer les outils existants s'ils ne sont pas étroitement intégrés.

Selon la Harvard Business Review, la technologie no-code a augmenté le nombre de personnes qui peuvent construire des logiciels dans une entreprise sans compétences techniques. Cette technologie convient aux hommes d'affaires sans connaissances techniques, également appelés développeurs citoyens. Ils peuvent utiliser des outils spécifiques aux fonctions pour automatiser leur activité après avoir construit un nouveau logiciel en utilisant le no code.

David Adkins, le cofondateur de Adalo, prédit que la technologie no code ouvrira une nouvelle ère pour les agences de développement d'applications en freelance. Il pense qu'il est grand temps pour les entrepreneurs de commencer à penser aux applications différemment. Il ajoute que l'histoire du no-code permet aux gens de trouver une solution qui nécessitait auparavant une solution technique. Il compare la croissance de la technologie no-code de retour avec les feuilles de calcul à de simples sites web templés et à des sites web personnalisés plus complexes. Une étude récente d'Adalo a présenté des statistiques intéressantes sur l'avenir de la technologie no-code que 20% des experts no-code croient que cette technologie deviendra aussi courante que la création d'une présentation PowerPoint dans les trois prochaines années.

Vlad Magdalin, cofondateur & ; CEO de Webflow, estime que les outils no-code sont le moyen le plus efficace d'automatiser une entreprise et d'optimiser le flux de travail. Dans le passé, les entreprises devaient passer des mois ou des années à valider un problème avant de construire un logiciel, en espérant que l'utilisateur validerait ses fonctionnalités. Aujourd'hui, avec l'absence de code, cette barrière à l'entrée est beaucoup plus faible. Le nombre d'intervenants impliqués dans la création d'apps a considérablement diminué grâce aux outils no code que les entreprises peuvent désormais valider leurs idées en utilisant la technologie no code.

Mike Fitzmaurice, vice-président de l'Amérique du Nord et évangéliste en chef de WEBCON, estime que les entreprises adoptent la technologie no code en raison de la forte demande d'applications professionnelles et de la faible offre de professionnels. Ces plateformes offrent sécurité, surveillance, déploiement et maintenance pour répondre aux besoins des entreprises. L'objectif principal de la technologie no-code est de parvenir à un développement citoyen, ce qui a été tenté depuis une décennie maintenant.

Derek Holt, GM d'Agile et DevOps chez Digital.ai, fait une prophétie sur la technologie no-code selon laquelle 2022 est l'année des développeurs citoyens et des outils no-code. Ces outils sont suffisamment puissants pour aider les propriétaires d'entreprises à créer des produits et des services sans avoir à faire face aux frais généraux du développement de logiciels et à dévoiler l'innovation d'une manière complètement différente. En outre, ce n'est pas la première fois que le développement et la mise en œuvre sont devenus plus faciles. En tant qu'entreprise de transformation numérique, nous sommes en quête permanente d'un codage facile à chaque décennie. Comme le low code est une industrie grand public, il fera son chemin pour apporter des solutions à de multiples problèmes afin d'éviter de nouveaux pièges logiciels.

Dale, le fondateur de Goodgigs, prédit que le no-code apportera plus d'opportunités de travail pour les experts indépendants. Comme le no-code est en plein essor, les entreprises préféreront embaucher des experts no-code pour construire des logiciels no-code. Goodgigs accueille plusieurs experts indépendants qui peuvent exceller dans leur carrière en tant que no-codeurs et experts en automatisation. Goodgigs fournit un espace aux freelances pour se connecter avec leurs clients.

Wade Foster, Co-fondateur & ; CEO de Zapier, pense que les entreprises qui ont intégré la technologie avancent plus vite. La technologie no-code transfère le pouvoir aux mains des gens qui peuvent créer des logiciels no-code sans avoir besoin de connaissances techniques. Qu'il s'agisse d'un petit restaurant, d'une petite agence immobilière, de la comptabilité ou du secteur des services, chaque secteur a ses besoins spécifiques. Les outils no-code permettent aux entreprises de maintenir leur présence numérique, ce qui est extrêmement important pour la croissance de l'entreprise.

Ben Tossell, Fondateur & ; CEO de Makerpad, prédit que le no-code automatisera le flux de travail des entreprises pour éviter les tâches répétitives. Les employés perdent beaucoup de temps à copier des données d'un document à un autre. Les outils no code permettent aux employés de se concentrer sur la stratégie et les meilleures parties de leur travail au lieu de perdre du temps sur les choses répétitives.

David Adkin, PDG d'Adalo, a assisté au sommet no code le 22 janvier 2020, juste avant la crise pandémique. Il a eu l'occasion de discuter avec des experts du no code. Il a déclaré que ce qui ressortait de ces conversations, c'était l'intérêt que tout le monde portait au no code. Il a ajouté que le no code n'était pas encore reconnu lorsqu'il a lancé Adalo en 2018. La plateforme n'était qu'une intégration des entreprises réputées (Shopify, Zapier, etc.) et de quelques nouveaux entrepreneurs qui essayaient de créer des solutions sans code. Après un an, il y a eu une conversation, un sommet mondial à ce sujet ! C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à en parler. Ces dernières années, la technologie sans code est devenue courante et de nombreuses entreprises l'adoptent pour automatiser leurs processus commerciaux. Il pense également que la technologie no code créera un impact sur le monde si les entreprises comme Adalo, Zapier, Makerpad et Webflow commencent à travailler ensemble.

Arindam Ray Chaudhuri, PDG et responsable mondial des pratiques technologiques chez AgreeYa, estime que la non-acceptation de la technologie no code laissera une cicatrice négative sur la situation financière d'une entreprise opérant sur la plateforme numérique. Pour répondre à l'évolution de la dynamique du marché, les organisations devront adopter des solutions no-code pour un développement plus rapide des apps, ou elles pourront perdre leur temps à chercher un développeur ayant des compétences techniques.

Steven Jefferson, Sr Advisory Solution Consultant de ServiceNow, estime que 2022 sera une année de renforcement de la confiance pour le no code à travers les entreprises, l'informatique et le développement. Dès que les entreprises constateront que les applications no-code sont très performantes, elles leur feront davantage confiance. Par exemple, le département de fabrication d'une entreprise recevra des mises à jour instantanées lorsque les produits sont prêts, et le département de la chaîne d'approvisionnement recevra des mises à jour sur les matériaux nécessaires. Ces petites victoires ajouteront de la valeur à un processus métier, et davantage d'entreprises intégreront leur flux de travail avec des outils no-code au lieu d'embaucher des professionnels.

Oleg Sotnikov, Co-fondateur & ; CEO AppMaster, pense que ce qui fera exploser le marché, c'est le no-code avec génération de code. C'est aujourd'hui l'une des technologies les plus sous-estimées. Vous faites tout de la même manière ; seulement le résultat est une application entièrement fonctionnelle avec un code source qui peut être immédiatement lancée en production. L'avenir du développement logiciel est optimiste et joyeux. Une transition active vers le no-code avec génération de code libérera de nombreux développeurs des opérations routinières d'écriture de code et augmentera la demande d'architectes d'applications de la part des employeurs. Les architectes d'applications n'ont plus besoin de connaître les langages et les approches de programmation à l'intérieur des langages et des frameworks. Les entreprises seront en mesure de créer beaucoup plus d'applications pour les utilisateurs, l'automatisation interne, et même les petits services qui étaient auparavant une pitié pour le temps et l'argent.

Conclusion

Après avoir parcouru les prophéties faites par les experts du no-code, il est évident que les dix prochaines années seront une décennie de technologie no-code. Les entreprises intégreront des applications no-code pour automatiser leurs processus et optimiser leur flux de travail. Les logiciels no code offrent des fonctionnalités qui répondent aux besoins des entreprises, quelles que soient leurs connaissances techniques. Il est abordable, facile à construire et précieux pour les entreprises.

En outre, les experts suggèrent qu'il est conseillé d'intégrer les fonctionnalités no-code qui répondent aux besoins de l'entreprise de la manière la plus adaptée. Les entreprises doivent examiner la plateforme no-code avant de l'intégrer aux applications existantes. Nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour la création d'applications. La beauté de cette plateforme no-code est qu'elle fournit une documentation et un back-end pour l'application. Doit essayer de construire une application personnalisée pour la croissance de votre entreprise.