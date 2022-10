Avez-vous eu assez de mauvaise gestion en utilisant plusieurs logiciels de gestion ? Tous les membres de votre équipe ne savent plus, à juste titre, quelle est la dernière feuille de calcul à suivre, comment tenir le registre des clients et comment collaborer avec l'équipe. Un tel scénario dans l'organisation entraîne une mauvaise communication, la répétition ou l'omission de tâches importantes, et le mécontentement de vos clients et employés. Il est donc grand temps que vous utilisiez no-code pour créer des outils internes qui peuvent vous aider à vous débarrasser des multiples outils de gestion et de communication.

Qu'est-ce que le logiciel no-code ?

Ce terme, inventé par la direction d'une société de logiciels, signifie que vous n'avez pas besoin de code pour développer des applications ou des logiciels à usage interne. Ces opérations ne nécessitent que peu ou pas de soutien de la part des développeurs pendant ou après la création de l'application. En outre, elles sont moins coûteuses que les CRMet très faciles à gérer que les feuilles Excel et une combinaison de logiciels de productivité.

Vous pouvez utiliser les opérations no-code pour créer des outils de communication interne et de gestion de projets. Il peut automatiser les tâches récurrentes dans l'organisation. Vous pouvez également présenter les analyses dans le format requis pour une prise de décision efficace.

Types d'outils no-code

Nous pouvons répartir les outils no-code dans les catégories d'outils puissants suivantes pour vous aider à trouver la meilleure solution pour votre entreprise. Dans chaque catégorie, vous trouverez une liste des meilleurs outils disponibles qui peuvent vous aider à automatiser la gestion de votre entreprise sans trop de difficultés.

Outils BPM - aide à créer un cadre de travail autour des personnes et des systèmes

- aide à créer un cadre de travail autour des personnes et des systèmes Form builders - création de formulaires automatisés pour la collecte de réponses

- création de formulaires automatisés pour la collecte de réponses Automatisation - automatisation de différentes tâches répétitives

- automatisation de différentes tâches répétitives Frontend builder - aide à créer le front-end pour une meilleure expérience utilisateur

- aide à créer le front-end pour une meilleure expérience utilisateur Constructeurs d'applications - créent des outils, y compris des applications Web avec du code personnalisé.

- créent des outils, y compris des applications Web avec du code personnalisé. Field force apps - permet de gérer différentes ressources

- permet de gérer différentes ressources Extension builder - des extensions utiles peuvent être créées

- des extensions utiles peuvent être créées Automatisation des tests - il est possible d'exécuter des opérations automatisées

- il est possible d'exécuter des opérations automatisées Outils de base de données en ligne : la gestion des bases de données devient plus facile sans les développeurs.

: la gestion des bases de données devient plus facile sans les développeurs. Créateur de sites Web - aide à la création de sites Web à l'aide d'un logiciel de création de sites Web. drag-and-drop

Raisons d'utiliser le no-code dans les applications internes

Toutes les entreprises ne peuvent pas se ressembler, mais elles peuvent quand même utiliser les opérations de no-code. La beauté de ces plateformes réside dans la personnalisation et la flexibilité qu'elles offrent. Vous pouvez avoir besoin de coordonner votre équipe en tant qu'agence de marketing, avocat ou médecin. Dans chaque cas, vos priorités, vos outils internes et vos besoins en données seront différents. Mais vous pouvez vous attendre à ce qu'un logiciel efficace, no-code, s'en charge avec le plus grand soin. Ces outils peuvent développer des applications personnalisées et créer des applications Web en un rien de temps, sans qu'aucun développeur ne soit nécessaire.

Voici les principaux cas d'utilisation des outils internes no-code :

Limites du SaaS

SaaS solutions sont souvent coûteux, surtout si vous avez besoin qu'ils soient entièrement personnalisés en fonction des besoins de votre organisation. Les variantes générales de SaaS disponibles à des prix abordables ne disposent pas des fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous pouvez donc utiliser les outils internes de no-code pour vous passer complètement de SaaS et créer des applications de grande valeur pour votre organisation.

Optimisation des développeurs internes

Si vous faites développer vos outils internes par un développeur interne, vous devrez quitter le cours général de votre travail et consacrer du temps supplémentaire aux outils internes. Il s'agit d'un gaspillage de ressources pour votre entreprise, surtout lorsque vous pouvez facilement obtenir les outils internes no-code sans développeur.

Maintenance du système

L'utilisation de programmes spécifiquement développés ou de CMS sophistiqués vous oblige également à investir dans la maintenance. De même, les mises à niveau du matériel peuvent être essentielles dans certains cas. Mais ce n'est pas le cas avec les outils internes no-code. Ils vous permettent de travailler sans souci, économisant ainsi une tâche supplémentaire et les ressources de votre entreprise. Vous pouvez facilement créer des outils internes grâce à des panneaux d'administration intuitifs.

Mise à niveau du papier et des feuilles de calcul

Si vous utilisiez jusqu'à présent des feuilles de calcul ou du papier pour conserver vos dossiers, les outils internes de no-code se révéleront être une avancée significative pour votre croissance et votre réussite. Grâce à ces outils, tout sera numérisé, ce qui garantira un accès approprié à toutes les parties prenantes.

En quoi le no-code pour la création d'outils internes est-il une solution pour les entreprises ?

No-code Les outils pour entreprises présentent de multiples avantages pour la création d'outils internes. Jetons un coup d'œil :

Faible coût

Vous n'aurez pas à dépenser sur votre système existant ou à engager des coûts de développement pour obtenir un logiciel spécialisé pour les besoins de votre entreprise. La plupart des plateformes no-code offrent cette possibilité à un coût abordable. Les petites entreprises peuvent donc facilement les utiliser pour obtenir les fonctionnalités requises.

Réduire les dépendances vis-à-vis de l'équipe d'ingénieurs

Les logiciels lourds et CMS conçus par les développeurs sont souvent non fonctionnels avec l'infrastructure informatique existante d'une entreprise. Ainsi, l'incorporation d'un CMS s'accompagne souvent d'une mise à niveau informatique. De même, les coûts de développement des outils et des applications d'entreprise personnalisées, en termes de ressources et de temps de l'équipe de développement interne, peuvent être évités grâce aux plateformes no-code.

Lancement rapide

Vous n'avez pas besoin d'attendre le développement, les prototypes, les tests et la correction des bugs pour commencer à travailler. Les services no-code sont disponibles immédiatement pour que vous puissiez les créer et commencer à travailler dessus. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps dans la création d'applications professionnelles personnalisées grâce aux solutions no-code.

Personnalisation

No-code Les outils internes vous permettent de développer des applications professionnelles personnalisées. Vous pouvez tout ajuster en fonction de vos besoins, que ce soit du point de vue fonctionnel ou de la mise en page. Tout cela est possible grâce à la fonctionnalité de code personnalisé de ces outils.

Prise en charge de l'évolutivité

CRMLes outils conçus pour les petites entreprises vous servent généralement pour un niveau particulier ; ils intègrent des changements lorsque l'organisation se développe. Mais les outils internes de no-code sont simples et toujours à votre discrétion. Cela vous permet de les optimiser pour une organisation plus importante au fur et à mesure de votre croissance.

Autonomisation de l'organisation

Les outils no-code vous permettent de profiter de la responsabilisation de l'organisation. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un tiers pour régler les processus de votre entreprise. Toutes les données et autres informations sensibles restent avec vous pendant que vous développez un système de meilleure gestion en utilisant des outils internes sans développeurs.

Satisfaction des employés

Les outils internes peuvent rationaliser les processus et le champ d'action des employés de manière beaucoup plus claire que les moyens traditionnels (feuilles de calcul ou papiers). En outre, les employés n'ont pas à fournir d'efforts supplémentaires pour utiliser les outils internes développés sans code. Cela augmente la satisfaction et la productivité des employés.

Si vous avez décidé d'opter pour la plateforme no-code pour la création d'outils internes, vous devez adopter certaines bonnes pratiques pour en tirer le meilleur parti.

Voici quelques conseils pour vous aider à cet égard :

Fournir une formation pertinente

L'utilisation des outils internes créés à l'aide des solutions no-code sera simple (car ils fonctionnent via une interface utilisateur de type glisser-déposer). Mais vous devez fournir une formation aux membres de votre équipe pour qu'ils en tirent le meilleur parti. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la technologie, et d'autres peuvent résister au changement. Dans les deux cas, la formation peut vous aider à combler cette lacune.

Encouragez l'exploration et l'expérimentation

Les outils internes que vous avez créés ont peut-être toutes les fonctionnalités, mais il est toujours possible de les développer et de les améliorer. Vous devez donc permettre à votre équipe d'explorer et de réfléchir aux autres aspects qui peuvent être inclus dans les outils internes. Tous ces encouragements permettront aux utilisateurs de votre entreprise d'utiliser pleinement les outils internes.

Développez des études de cas

Comme le concept d'utilisation de no-code pour la création d'outils internes est nouveau, votre équipe n'est peut-être pas consciente des possibilités infinies qui peuvent être réalisées grâce aux outils no-code et aux panneaux d'administration faciles à utiliser. Pour les aider à démarrer, il est donc essentiel de développer des études de cas internes qui mettront en évidence les utilisations potentielles et les moyens d'utiliser les outils internes au maximum.

Créer des modèles

Comme d'autres plateformes de productivité, les outils internes vous permettent de créer vos modèles. Il est donc préférable d'utiliser ces modèles pour gagner du temps et obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez créer vos flux de travail dès le début, mais une fois que vous avez réglé les choses en fonction de votre organisation, la mise en place de modèles peut être un sauveur. Pour cela, vous n'aurez même pas besoin de l'aide des développeurs.

L'avenir du no-code

No-code Les outils sont de plus en plus présents dans différents domaines de la vie, notamment dans les entreprises et l'ingénierie des données. Les principales raisons de l'essor excessif de cette industrie sont le coût élevé des ressources de développement et le long délai nécessaire pour obtenir les résultats souhaités.

En outre, les outils no-code peuvent générer des avantages difficiles à gérer avec les autres plateformes disponibles, ce qui accroît considérablement la demande. Comme ils offrent un mécanisme sûr, fiable et facile à utiliser pour gérer différentes opérations, les entreprises ont tendance à les adopter plus facilement. Vous n'avez pas besoin de compétences en codage ou de connaissances techniques pour créer des applications web et mobiles avec des interfaces utilisateur intuitives.

AppMaster est le meilleur outil sans code qui vous permet de créer des applications et de mettre votre entreprise en mode automatique sans avoir à faire face à des temps de développement longs et à des coûts élevés. Le panneau d'administration a été conçu en tenant compte des personnes non techniques. De plus, les fonctions de glisser-déposer n'obligent pas les utilisateurs professionnels à utiliser des connaissances en codage.

La logique d'entreprise, le tableau de bord Web et la conception de bases de données sont les principales fonctions offertes par AppMaster. En outre, le budget et le calendrier de création de solutions d'entreprise internes sont inégalables, ce qui en fait l'un des outils étonnants no-code disponibles sur le marché.

Conclusion

L'utilisation des outils internes de no-code peut vous soulager du stress excessif lié à la gestion des tâches de routine et au traitement des parties prenantes et des questions administratives. Vous pouvez vous attendre à une plus grande personnalisation, une plus grande facilité d'utilisation (fonction glisser-déposer), une plus grande satisfaction des employés et une meilleure productivité grâce aux outils no-code.