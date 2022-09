Ces dernières années, la popularité des plates-formes de développement low-code a rapidement augmenté. Les plates-formes de développement à faible code permettent aux entreprises de développer des applications sans avoir besoin de méthodes de développement traditionnelles coûteuses et chronophages. Une plate-forme à faible code est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer et de développer des applications avec peu de codage. Il est généralement utilisé par les entreprises pour développer des applications internes, telles que des outils de gestion de flux de travail ou des systèmes CRM. Les plates-formes de développement à faible code offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes de développement traditionnelles. Ils sont souvent plus rapides et plus faciles à utiliser, nécessitent moins d'expertise technique et peuvent être déployés sans nécessiter de tests et de débogages approfondis. Il existe plusieurs plates-formes de développement low-code différentes, et leur nombre devrait augmenter dans les années à venir.

Pour les propriétaires d'entreprise, le choix de la meilleure plate-forme low-code reste un défi. En plus du fait qu'il existe de nombreuses options de plate-forme low-code disponibles, beaucoup d'entre elles ont des structures de prix élevées, ce qui les rend inadaptées à certaines entreprises. Cet article vous aidera à déterminer les applications low-code les plus abordables qui peuvent révolutionner numériquement les opérations de l'entreprise sans perte de qualité.

Que sont les plateformes de développement low code ?

Les plates-formes de développement low-code permettent aux développeurs de créer des applications logicielles avec juste un peu de codage. Dans la plupart des cas, le programme utilise une interface utilisateur graphique et des outils de glisser-déposer pour créer l'application. Les logiciels de développement low-code sont populaires car ils permettent un développement plus rapide, nécessitent moins de formation et aident les développeurs à travailler plus rapidement.

Avantages des plates-formes de développement low-code

L'environnement de codage de développement low-code permet aux entreprises de publier rapidement des applications sans avoir à dépenser beaucoup d'argent en programmation supplémentaire.

Les plates-formes low-code permettent de développer et de déployer des applications avec moins de personnel permanent.

Enfin, les plates-formes low-code permettent aux industries de déployer des applications à utiliser sur une variété de logiciels et d'appareils, y compris des programmes mobiles, Web et basés sur le cloud.

10 plates-formes de développement low code bon marché

Plateforme de développement Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps est une application de développement low-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications métier sans écrire de code. Il fonctionne sur une interface glisser-déposer, permettant aux développeurs de créer des applications à partir de diverses parties prédéfinies. PowerApps est compatible avec diverses sources de données, telles que Microsoft Excel, OneDrive et SharePoint, et peut être utilisé pour se connecter à des services de données basés sur le cloud tels qu'Azure SQL. Ce logiciel est l'une des ressources low-code les mieux notées pour les entreprises qui souhaitent développer des applications métier sur mesure sans payer les coûts élevés de la programmation personnalisée traditionnelle. Il offre un essai gratuit de 30 jours.

Traits:

PowerApps peut vous aider à développer rapidement et facilement des applications personnalisées sans avoir besoin de connaissances en codage.

Vous pouvez déployer des applications PowerApps sur des appareils mobiles, afin que vos employés puissent travailler de n'importe où.

PowerApps s'intègre à d'autres produits Microsoft comme Office 365 et Dynamics 365, de sorte que vous pouvez facilement ajouter des données de ces produits dans vos applications.

Plate-forme de développement Zoho Creator

Zoho Creator est l'un des programmes logiciels low-code les plus complets. C'est une bonne option pour les services de petite et moyenne taille. En plus d'être à petit budget, le logiciel est simple à utiliser et fournit des services de développement d'applications intuitifs pour simplifier les tâches. Les développeurs n'ont pas beaucoup de modèles prêts à l'emploi parmi lesquels choisir, les programmeurs doivent donc créer certaines de leurs conceptions pour varier l'apparence de leurs programmes. Le coût de la prime commence à 25 $ par mois pour les utilisateurs professionnels.

Traits:

Un IDE hautes performances à faible code pour les ordinateurs de bureau, les sites Web et les applications mobiles avec la capacité de faire fonctionner les outils utilisés dans le développement, le déploiement et l'intégration d'applications.

Créez des applications plus rapidement, plus facilement et à moindre coût que les autres méthodes traditionnelles.

Surveillances étendues des tests, du déploiement et de l'intégration. Utilisé par des milliers d'organisations dans le monde.

Plateforme de développement Visual LANSA

Visual LANSA est une entrée unique de plate-forme de développement à faible code sur cette liste car elle intègre à la fois le codage traditionnel et le code faible dans le contexte d'un seul IDE. Il est efficace dans la gestion du temps. Il comprend une variété de technologies pour accélérer la transformation numérique, ce qui facilite la conception et le déploiement rapides d'applications Web et mobiles d'entreprise entièrement fonctionnelles.

Actuellement, Visual LANSA est le principal environnement de plate-forme de développement low-code prenant en charge les services intégrés IBM. Il simplifie également le développement et le déploiement d'applications complexes grâce à la prise en charge des services d'hébergement Web Windows, des services basés sur le cloud et des services de pont. Un autre avantage notable de LANSA est ses capacités de pont système qui aident les entreprises et les utilisateurs à transférer des applications existantes écrites à l'aide d'autres extensions.

Traits:

Un environnement de développement intégré : Visual LANSA fournit un ensemble complet d'outils pour le développement d'applications, y compris un éditeur visuel, un débogueur et un compilateur. Cela facilite le démarrage de la création d'applications sur la plate-forme.

Un ensemble complet de bibliothèques : Visual LANSA comprend une large gamme de bibliothèques intégrées qui fournissent des fonctionnalités pour les tâches d'entreprise courantes telles que l'accès aux données, la sécurité et le développement d'interface utilisateur. Cela signifie que vous n'avez pas à repartir de zéro lors de la création de vos applications.

Plateforme de développement OutSystems

OutSystems est une plate-forme low-code omnicanal, ce qui signifie que les entreprises peuvent créer des applications pour plusieurs supports. Certaines des fonctionnalités les plus convoitées de la plate-forme incluent des tableaux de bord de performances en temps réel et des mesures de sécurité solides, ainsi que la possibilité d'un développement rapide.

Traits:

Surveillance et rapport de chaque utilisation et performance de l'application en temps réel

Les API offrent une évolutivité complète

Fonctionnement totalement sécurisé

L'automatisation DevOps dans son intégralité

Gestion des accès et permissions

Support de développement Agile natif

Moteur de débogage intégré

Plateforme de développement Web.com

Pour que votre entreprise continue de se développer, Web.com propose les meilleurs outils de conception de sites Web, de protection des e-mails et de la marque, des médias sociaux et de l'automatisation du marketing, ainsi que des services d'hébergement. Votre identité en ligne complétera les objectifs de votre entreprise et donnera une apparence et une sensation unifiées à tous vos actifs en ligne à l'aide de cette plate-forme low-code. Web.com ne propose pas de période d'essai gratuite : le prix le plus bas coûte au moins 1,95 $ par mois pour chaque utilisateur.

Traits:

Simplifie la gestion de l'entreprise

Peut être intégré aux logiciels CRM et ERP

Fournit un outil graphique de conception de flux de travail

Produire des formulaires mobiles et des sites SharePoint

Solution complète de site Web

Plateforme de développement Appian

Appian est une plate-forme low-code qui permet aux entreprises de développer des applications personnalisées rapidement et avec moins de codage. Les applications Appian sont conçues à l'aide d'une approche basée sur des modèles, facile à apprendre et à utiliser. Cette plate-forme à faible code permet aux utilisateurs de développer n'importe quoi, d'une application mobile à un système à l'échelle de l'entreprise, et permet aux petites et moyennes entreprises d'innover facilement tout en gérant l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Traits:

Un système de glisser-déposer dynamique

Peut s'intégrer à divers systèmes d'entreprise

Il est compatible avec des dizaines d'autres logiciels tiers

Réoutiller la plateforme de développement

Retool est une plate-forme low-code dans laquelle les composants de construction par glisser-déposer vous permettent de créer des outils internes basés sur le Web tout en les connectant à vos bases de données et API. Chaque plan a un mode d'édition qui vous permet de créer des requêtes et des actions d'interface utilisateur. on peut se connecter à n'importe quelle base de données ou API sauf Salesforce.

Traits:

Un degré élevé de personnalisation permet aux consommateurs d'adapter plus précisément la conception de l'application à leurs préférences

Développement efficace côté serveur avec de nombreux éléments de glisser-déposer

SAML et journaux d'audit pour la meilleure sécurité des données possible

Les outils internes de la plate-forme ne sont pas idéaux pour certains appareils, et les utilisateurs peuvent également avoir besoin de connaissances en codage pour tirer le meilleur parti de la plate-forme. Le prix dépend des fonctionnalités demandées par les utilisateurs et varie d'une entreprise à l'autre des équipes de développement. Cependant, les prix sont plus bas pour les particuliers et les équipes de développement que pour un seul utilisateur professionnel.

Plateforme Salesforce

Avec Salesforce Platform, vous pouvez créer des applications pour faire tout ce que vous voulez, de la collecte de données à l'automatisation du marketing. Salesforce est l'une des meilleures plateformes de développement de logiciels informatiques utilisant l'approche low-code. Les applications mobiles intelligentes et les applications de bureau peuvent être facilement créées avec le constructeur de la plate-forme, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'expérience client qu'ils offrent et d'offrir plus de valeur.

Cette plate-forme à faible code permet aux clients de développer leurs applications logicielles avec peu d'effort, afin qu'ils puissent déployer de nouvelles applications en peu de temps. Cela permet aux entreprises de faire fonctionner leurs applications rapidement sans avoir à consacrer beaucoup d'argent aux ressources de développement impliquées.

Traits:

Fournit une interface glisser-déposer pour créer des applications

Livré avec une collection de modules prédéfinis

Livré avec une sélection de composants préfabriqués

Mendix

Le Mendix prend en charge le développement d'applications de n'importe quel appareil. Il existe une option de cloud privé, de cloud public et de déploiement sur site. Avec l'édition entreprise, il offre les fonctionnalités de sauvegardes automatiques et de mise à l'échelle horizontale.

Traits:

Gestion de projets agiles

Logiciel de modélisation visuelle

Composants réutilisables

Plateforme de développement de Kiss Flow

Kissflow est une plate-forme low-code/no-code qui automatise les processus métier et suit les performances. Il convient à toutes les tailles et à tous les secteurs d'activité. Cette plate-forme permet de lancer le processus de demande, de visualiser les éléments nécessitant des actions de l'utilisateur et d'approuver les tâches en attente. En outre, il facilite de nombreux processus tels que l'intégration des employés, la gestion des feuilles de temps, l'approbation des demandes de vacances et le travail de facturation.

Traits:

Gestion du backlog

Gestion du temps

Indice de performance pondéré

Vous avez besoin de la bonne plate-forme si vous créez une application à l'aide d'applications low-code. Cependant, tout le monde ne sait pas quelle plate-forme choisir, car il s'agit d'une approche récemment populaire mais aussi nouvelle pour la création d'applications. Il est nécessaire de sélectionner la bonne plate-forme logicielle low-code pour vos opérations. Utilisez cette liste de conseils utiles pour vous aider à choisir une option.

Attendez-vous à l'implication des développeurs

Lors du choix d'une plate-forme low-code pour votre organisation, il est important de prendre en compte le niveau d'implication des développeurs qui sera requis. Certaines plates-formes sont conçues pour être utilisées par des développeurs débutants ayant peu d'expérience en codage, tandis que d'autres nécessitent des compétences de codage plus avancées.

La bonne plate-forme low-code pour l'organisation dépendra des compétences de l'équipe et du niveau de contrôle dont vous avez besoin sur le processus de développement. Si vous avez parmi votre personnel des développeurs expérimentés qui souhaitent et peuvent s'impliquer dans le processus de développement, vous souhaiterez probablement une plate-forme offrant plus de flexibilité et de personnalisation. Cependant, si vous n'avez pas de développeurs expérimentés parmi votre personnel ou si vous avez besoin d'un processus de développement plus rapide et plus rationalisé, une plate-forme qui nécessite moins d'implication des développeurs peut être un meilleur choix ou même une plate-forme sans code.

Évaluer plusieurs cas d'utilisation

Lors de l'évaluation des plates-formes de développement low-code, il est important de prendre en compte plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, si vous recherchez une plate-forme pour vous aider à développer des applications mobiles, vous voudrez choisir une plate-forme qui offre de solides capacités de développement d'applications mobiles. D'un autre côté, si votre objectif principal est de créer rapidement des prototypes ou des preuves de concept, vous voudrez choisir une plate-forme qui facilite la création et l'itération des prototypes.

FAQ approche plateformes low-code

Combien coûtent les plateformes de développement low-code ?

Les coûts de la plate-forme de développement low-code peuvent varier et sont souvent facturés sur la base d'un abonnement. Le coût augmente lorsqu'une entreprise exécute plus d'applications. Cela varie d'une entreprise à l'autre. Les estimations pour les logiciels d'entreprise varient d'environ 25 $ par mois à plus de 5 000 $.

Comment choisir une plateforme de développement low-code gratuite ?

Il existe de nombreuses plates-formes de développement low-code sur le marché, mais il n'existe aucune plate-forme de ce type qui offre des plates-formes de développement low-code gratuites à vie ou à long terme. Certains systèmes offrent des essais gratuits pendant un mois, tandis que d'autres ne les offrent que pendant 15 jours. Pour choisir un bon logiciel de développement low-code gratuit, vous devez tenir compte de vos besoins et de vos objectifs. Certaines choses que vous voudrez peut-être garder à l'esprit lorsque vous prendrez une décision :

Quel genre d'applications voulez-vous faire/créer ?

De quel degré de contrôle avez-vous besoin sur l'apparence et les fonctionnalités du développement de votre application ?

Quel type de support le logiciel apporte-t-il aux utilisateurs ?

Existe-t-il une communauté d'utilisateurs qui peuvent offrir de l'aide et des conseils ?

Une fois que vous avez réfléchi à vos besoins, vous pouvez commencer à regarder différentes plateformes de développement low-code gratuites et choisir la meilleure d'entre elles pour vous !

Google a-t-il une plate-forme low-code ?

Google ne fait pas partie des meilleures plates-formes pour le développement avec peu ou pas de code. Les entreprises leaders sur le marché des applications d'entreprise low-code incluent OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce et ServiceNow.

Conclusion

Conclusion

Aujourd'hui, de nombreuses startups, petites et moyennes entreprises et entreprises utilisent des plates-formes low-code pour créer des applications internes grand public. Cela aide à réduire le coût de développement, mais il y a quand même un besoin de développeurs ayant des connaissances en codage.