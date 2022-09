Au cours des dernières années, des plates-formes sans code et à faible code ont émergé, et cette technologie a changé l'approche du développement de logiciels modernes : en la rendant moins chère, plus rapide et plus démocratisante. Selon Statista , dans une enquête mondiale menée en 2021, 42 % des développeurs étaient tout à fait d'accord qu'ils avaient l'intention de développer des outils internes à l'avenir en utilisant des plateformes à faible ou sans code. Dans l'ensemble, les développeurs affirment que les plates-formes d'outils sans code/à faible code répondent à leurs besoins de développement de base tout en leur permettant de se concentrer sur l'amélioration du logiciel.

Les plates-formes de développement sans code apportent plusieurs avantages à la table. Vous pouvez créer des applications sans compétences en programmation ou en codage avec des plates-formes sans code. De nos jours, de nombreux développeurs préfèrent utiliser ces plates-formes pour développer des applications accrocheuses car elles sont 3 fois plus rapides et plus faciles à utiliser que le codage traditionnel. Approfondissons les sujets.

Voici quelques problèmes courants avec le codage traditionnel :

Passer trop de temps à comprendre le code Maintenir le code hérité Erreurs commises dans un code par inadvertance humaine

Les outils sans code aident à résoudre ces problèmes : ils permettent un développement 3 fois plus rapide et une innovation continue pour la création d'applications personnalisées. Par exemple, de nombreuses erreurs commises par inattention sont cachées dans un millier de lignes de code, et il faut trop de temps pour les trouver et les réécrire. S'il n'y a pas mille lignes de code, alors plus de problème avec ça. De plus, il n'est pas nécessaire de conserver le code hérité. Et, bien sûr, il est plus simple de comprendre comment fonctionne le no-code que d'apprendre un langage de programmation et de lire trop de lignes de code traditionnel. Vous pouvez développer un logiciel parfait en utilisant simplement des blocs de processus métier par glisser-déposer et réduire les erreurs commises dans le code écrit.

Les plates-formes sans code sont une aubaine pour les développeurs qui ne sont pas aussi compétents en codage, l'une des raisons à cela est qu'aucun code et des outils à faible code . La fonction glisser-déposer facilite l'utilisation et permet de démarrer rapidement leurs projets de création d'applications. Enfin, les outils sans code sont un excellent moyen d'améliorer votre productivité et de faciliter votre travail de développement.

Fonctionnalités communes de développement sans code

L'approche de développement sans code prend en charge un large éventail d'applications. Les applications pour les besoins des petites entreprises sont probablement les plus répandues. Ces applications peuvent être des outils de gestion des ressources humaines, des applications de planification ou d'autres expériences, des besoins commerciaux individuels, etc. Sans code, les petites entreprises peuvent facilement créer leurs propres applications. Et les grandes entreprises qui peuvent avoir des packages coûteux ou des programmes spécialement conçus par le service informatique utilisent également le développement sans code pour réduire le coût du développement et le rendre plus rapide.

Une autre fonctionnalité courante est la possibilité d'automatiser à petite échelle avec 3 fois plus rapide. Les développeurs professionnels sans code doivent numériser les opérations de l'entreprise à grande échelle. Une étude de McKinsey & Company a révélé que la mise en œuvre des technologies actuelles peut automatiser jusqu'à 45 % des activités des employés. Dans le lieu de travail numérique d'aujourd'hui, l'automatisation et l'intégration sont essentielles pour faire évoluer la production et l'efficacité tout en maintenant la qualité de vos applications. Les outils sans code et à faible code offrent un environnement de développement convivial qui simplifie la configuration de règles d'automatisation qui réduisent la charge de travail et vous aident à terminer votre travail 3 fois plus rapidement.

Utilisations des plateformes sans code

Les plates-formes sans code sont utiles pour diverses raisons :

Améliorer la collaboration interfonctionnelle des équipes et la gestion des flux de travail

Automatisation des tâches, files d'attente de rappel et intégrations avec d'autres applications du marché

Réduire les temps d'attente et optimiser les ressources en permettant aux développeurs sans code de développer des solutions 3 fois plus rapidement plutôt que de compter sur l'équipe informatique

Réduire les tâches chronophages afin de consacrer davantage de temps à des travaux importants, stratégiques et créatifs

Combler le développement logiciel et les compétences techniques des développeurs

Construire des prototypes

Fournir aux entreprises un moyen de créer et de déployer rapidement de nouvelles applications sur le marché

Intégrations transparentes avec des applications tierces

Les plates-formes sans code permettent aux développeurs de créer des applications 3 fois plus rapidement que le codage. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de ce que vous pouvez créer à l'aide de plates-formes sans code :

Sites de commerce électronique Applications du marché Liste des répertoires Applications de messagerie Prise de rendez-vous Sites Web de blogs Applications vidéo Sites et applications d'actualités

Un malentendu courant sur le marché des applications sans code est qu'elles ne concernent que des applications simples. Ce n'est pas vrai. Les créateurs d'applications sans code sont devenus incroyablement sophistiqués pour prendre en charge des fonctionnalités riches dans toutes les applications afin de répondre aux demandes des entreprises lorsque la technologie évolue rapidement. De nombreuses applications d'entreprise de bout en bout peuvent désormais être créées à l'aide d'une plate-forme sans code.

Quel est le meilleur logiciel sans code ?

Le monde évolue rapidement et il est difficile de suivre toutes les innovations. Il existe de nombreuses options pour les plates-formes sans code. Comment prendre une décision avec autant de produits qui prétendent être les meilleurs ? Une meilleure façon est de comparer les avantages pour vos besoins, mais il existe plusieurs caractéristiques communes que la meilleure plate-forme sans code devrait avoir. Flexibilité, facilité d'utilisation et capacité à ne pas être lié par la plate-forme. Toutes ces fonctionnalités ont AppMaster. AppMaster est le logiciel sans code qui vous donne toute la puissance de la programmation sans tracas ni risque. Avec AppMaster, le no-code n'est pas un problème ! Tout ce que vous avez à faire est de glisser-déposer des blocs, éliminant ainsi le besoin d'apprentissage par cœur, de longues heures et de cours coûteux qui prennent des années à compléter.

La meilleure chose à propos d'AppMaster est que vous pouvez prendre votre code source et votre documentation technique, qui sont écrits automatiquement et ne sont pas liés à la plate-forme. C'est très flexible et pratique ! Il vous permet de créer votre application mobile sans aucune expérience de codage. Il offre une interface glisser-déposer pour concevoir la mise en page de votre application, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : votre créativité et vos idées. De plus, les applications que vous créez avec AppMaster sont comparables en taille et en vitesse aux applications développées avec le codage traditionnel : elles sont également rapides et petites.

L'avenir du sans code

Le développement d'un produit logiciel demande du temps, de l'argent et des efforts. Parfois, il faut des années de sueur et de larmes avant de voir un retour sur nos investissements. La dernière génération de développement sans code tente de réduire les points faibles de ce processus en fournissant des composants prédéfinis que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Selon les experts, cette vague de technologie va changer notre façon de penser le codage, la programmation et le développement. Discutons d'un facteur principal qui expliquera comment les outils sans code vont changer l'avenir.

Agilité

Avec des conditions commerciales en constante évolution et des besoins changeants des clients, les entreprises doivent devenir plus agiles. Contrairement au développement traditionnel, les plates-formes sans code permettent aux utilisateurs professionnels d'apporter rapidement et facilement des modifications aux applications. La simple capacité de développement par glisser-déposer des plates-formes sans code facilite la mise à jour et la refonte des applications. Cela permet aux entreprises de capitaliser sur les opportunités du marché tout en évitant les risques.

Le no-code est la meilleure alternative au développement traditionnel. Le no-code a gagné en popularité ces dernières années. L'approche sans code continuera de gagner en popularité car elle réduit la dépendance vis-à-vis des professionnels de l'informatique et offre aux entreprises un moyen simple de créer leurs propres applications. L'absence de code permet également des intégrations avec d'autres plates-formes pour gagner du temps et de l'argent. Vous pouvez les utiliser pour automatiser les tâches répétitives et simplifier le processus de développement.

Conclusion

Le no-code est l'avenir du développement car il offre de nombreux avantages aux développeurs et aux entreprises. Les plates-formes sans code augmentent votre productivité en réduisant la quantité de code que vous devez écrire. En effet, vous pouvez automatiser votre processus de test et de déploiement avec des intégrations d'outils sans code. Vous pouvez également réduire le risque d'erreurs dans votre code lorsque vous utilisez ces outils. La plate-forme sans code est un outil de développement de premier ordre que les entreprises de plusieurs secteurs utilisent.