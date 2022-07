L'une des meilleures approches pour gérer des projets est la gestion de projet Agile. Ceci est dû à la flexibilité et aux facteurs d'évolution des méthodologies qui sont attachées au travail. Les méthodes agiles ont pris leur essor en 2001. L'idée était de mettre en œuvre les méthodologies agiles dans le développement. Ce projet concernait le développement de logiciels. Au fil du temps, la mise en œuvre et l'adaptation de la gestion agile se sont faites en douceur.

Pour résumer l'idée globale derrière les méthodologies agiles. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une approche itérative qui tend à augmenter avec le temps. Bien que les méthodes agiles facilitent la tâche des chefs de projet qui doivent veiller à ce que les tâches et les règlements de travail de leur équipe soient conformes. L'idée même de toute gestion de projet agile est basée sur une amélioration continue et flexible.

Qu'est-ce que la méthodologie Agile : Principaux bénéfices et avantages

Les données recueillies en 2018 ont indiqué que de nombreux projets ont eu recours aux méthodologies agiles. Peut-être que l'entreprise a mis en œuvre une méthode efficace pour avoir 28% plus de succès que les autres organisations. Il est également indiqué qu'environ 71% de l'organisation utilise maintenant des méthodologies dans diverses perspectives.

Alors, comment exactement la méthode agile a-t-elle connu un tel succès, et pourquoi les chefs de projet s'appuient-ils uniquement sur cet aspect de la technologie ? Cela peut être défini d'une manière précise : le contrôle que vous obtenez avec agile est significatif. Ils facilitent effectivement le travail de tous les gestionnaires. Agile est votre choix fiable lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, d'avoir de l'autorité et de développer le contrôle sur les projets. Cependant, les gestionnaires de projets agiles restent dans le coup lorsqu'il s'agit de fournir la qualité concernant la valeur que le client attend. Cet article couvre les principaux aspects et raisons pour lesquels vous devriez choisir des gestionnaires de projets agiles :

Produit de qualité supérieure



Les méthodologies agiles considèrent les tests comme une approche fiable pour développer des projets, ce qui signifie qu'agile comprend quelle valeur le projet couvre concernant le résultat final. Tout au long de la procédure de développement, vous serez associé à un client qui reste impliqué. La fonction de ce client est de garder sous contrôle tous les changements qui se produisent en raison des réalités du marché, car nous savons qu'Agile est un processus itératif. Il est composé de membres de l'équipe qui peuvent se gérer eux-mêmes.

Satisfaction du client



Tous les projets supervisés par les méthodologies Agile sont assurés de donner au client un pouvoir de décision. Si vous utilisez ces méthodes, vous ne donnerez aux clients la possibilité d'être impliqués que dans la phase de planification. S'ils n'ont pas la possibilité d'influencer la prise de décision, cela peut affecter la flexibilité et la façon dont l'agile s'adapte aux services.

Supposons que vous parveniez à garder les clients dans la boucle avec vous grâce à la méthodologie. Vous constaterez une augmentation du taux d'efficacité pour un produit de qualité. En outre, vous aurez le sentiment d'être en mesure de fournir un meilleur retour d'information qui sera utile à votre client. Parmi les autres avantages des méthodologies agiles, citons la réduction importante du temps de commercialisation. Cela permet finalement au propriétaire de chaque produit de maintenir la capitalisation d'un produit de manière pratique.

Meilleur contrôle



En ce qui concerne les membres de l'équipe et leur gestion, les méthodologies Agile permettent la transparence et un retour d'information efficace tout au long du projet. Par conséquent, l'autorité ultime de contrôle et la capacité de surveiller chaque aspect du projet entier sont plus faciles avec une méthodologie fiable. En outre, la qualité est assurée d'être entre de bonnes mains, ce qui suscite la confiance des parties prenantes.

Amélioration de la prévisibilité du projet



Une fois que vous utilisez les méthodologies agiles, vous bénéficiez d'une visibilité accrue. Cela vous garantit de prévoir les risques à l'avenir et d'élaborer des plans d'atténuation efficaces pour un produit de qualité à long terme. En tant que gestionnaire, vous serez également en mesure d'identifier les prévisions à long terme et de développer des stratégies pour la prise de décision afin de faciliter le travail des gestionnaires de projet. Par exemple, le processus Scrum utilise les backlogs de sprint et les burndown charts pour rendre le projet plus visible, ce qui permet aux managers de prévoir les performances et de faire des plans appropriés.

Réduction des risques



La théorie suggère que l'utilisation de votre méthodologie vous permettra d'aider à réduire le taux d'échec dans une large mesure. Le fait d'être capable de regarder le bassin d'un risque aussi immense et de prendre des décisions sur une telle base a des chances de réussir dans presque tous les cas. Le rôle se concentre sur la couverture des tâches en petits sprints. Cela permet en fin de compte d'assurer une livraison continue et une performance ininterrompue, garantissant ainsi un produit de qualité.

Flexibilité accrue



Une fois que vous aurez mis en œuvre la gestion de projet Agile dans les équipes, vous constaterez qu'une amélioration et une flexibilité inégalée sont obtenues. De plus, vous verrez que les membres de l'équipe travaillent ensemble, et que de petits éclats sont réalisés, ainsi qu'un soutien constant en termes de feedback. Tous les propriétaires de produits se sentent suffisamment impliqués dans les projets. La division du projet en sprints plus courts permet à l'agile de fonctionner de manière gérable. Toutes les équipes sont en mesure de prendre des mesures actives et de créer des solutions pour les problèmes comptables mineurs par rapport à leur occurrence.

Coûts et calendrier prévisibles



Comme tous les sprints de l'agile ont une durée fixe, le coût est plus facile à prévoir. Cependant, le travail est limité aux membres de l'équipe et à leurs horaires fixes. Une fois que vous combinez ces efforts avec l'estimation globale qui est dédiée à chaque sprint, vous trouverez une approximation efficace du travail global et de son coût. L'utilisation de ces méthodologies et des avantages que vous procure Agile vous permettra d'obtenir des résultats satisfaisants pour vos clients.

Amélioration continue



Une fois que vous vous alignerez sur le retour d'information constant pour un produit de qualité, vous verrez un changement significatif dans la façon dont les choses fonctionnent. Les retours d'information jouent un rôle essentiel dans l'amélioration globale de vos performances. L'autoréflexion et la capacité à s'améliorer en interne sont l'un des nombreux principes établis par le cadre Agile.

Il permet l'autogestion



Puisque les équipes Agile sont autogérées, elles devront compter sur l'autonomie et les décisions des autres. Agile permet aux équipes d'avoir du pouvoir sur leurs décisions. Cela conduit à une plus grande protection contre les interférences avec les sponsors sur la gestion. La dernière nature fonctionnelle parmi les équipes permet d'améliorer les compétences des membres de l'équipe pour créer un produit de qualité. Le fait de travailler aux côtés d'autres personnes améliore les capacités d'un individu dans son ensemble. En outre, ils apprennent de nouveaux rôles qui peuvent s'aligner sur leurs performances. Parmi les autres avantages qu'offre Agile, citons un environnement fermé d'équipes aux structures flexibles.

Des mesures plus pertinentes



Le cadre Agile est un outil utile pour les managers, les membres de l'équipe et les clients. Il aide les équipes à éviter les pièges tels que les dépenses incontrôlées et les dérapages. Agile génère des indicateurs cruciaux tels que le délai d'exécution, le temps de cycle et le débit, qui aident à évaluer l'efficacité de l'équipe. Les équipes Agile utilisent des mesures plus précises et plus pertinentes que celles employées par les approches traditionnelles pour prévoir le temps et le coût d'un projet et en surveiller la performance.

Pourquoi la préférer à d'autres méthodologies ?

Agile est l'un des outils les plus puissants en matière de développement de trafic. Les avantages que procure Agile sont très efficaces pour l'équipe de développement. Agile permet aux équipes de projet de gérer plus efficacement plusieurs des problèmes les plus typiques des projets. Il peut s'agir des coûts, de la prévisibilité du calendrier et de la dérive de la portée.

Verdict final :

La méthode des "petits morceaux" pour planifier quoi que ce soit, y compris la création de produits, s'est avérée très efficace. Les équipes peuvent accomplir les tâches plus rapidement et avec moins d'obstacles. Quelle méthodologie choisiriez-vous pour mettre en œuvre votre projet ? Si la rapidité de mise en œuvre joue un rôle décisif pour vous, en plus de la méthodologie Agile, nous vous suggérons d'envisager le développement d'applications sans code.

Cette orientation prometteuse vous permet d'accélérer parfois le processus. En prime, le no-code vous permettra également d'économiser votre budget puisque vous n'aurez pas à engager de nombreux développeurs. Aujourd'hui, les plateformes no-code peuvent créer non seulement des MVPs mais aussi de grands systèmes d'entreprise très chargés. Par exemple, la plateforme AppMaster. Cette plateforme vous permet de créer des applications web, des applications mobiles et un backend. Et contrairement à la plupart des analogues, AppMaster vous donne le code source.

Questions fréquemment posées :



Quels sont les avantages d'Agile ?



Voici les principaux avantages d'Agile et les raisons pour lesquelles les grandes entreprises choisissent de l'utiliser pour gérer leurs projets :

Produits de qualité supérieure



Satisfaction du client



Amélioration de la commande



Plus grande prévisibilité du projet



Réduction des dangers



Plus grande adaptabilité



Développement constant



Augmentation de l'esprit d'équipe



Quel est l'avantage le plus important d'Agile ?



L'une des meilleures choses que vous pouvez réaliser avec la méthodologie Agile est la capacité de localiser les problèmes qui se produisent dans tout le système. Vous serez en mesure de créer des solutions essentielles de manière efficace et prospective.

Quels sont les avantages des tests agiles ?



Les cinq plus grands avantages des méthodologies agiles :

Le processus de test implique les testeurs dès le début



Les tests précoces sont possibles avec les tests agiles



La gestion de projet agile réduit les coûts et fait gagner du temps.



Les méthodologies disposent désormais de temps supplémentaire pour développer et exécuter les cas de test



Les défauts sont beaucoup moins coûteux



Qu'est-ce qui est important dans le développement Agile ?



Le cadre agile conduit à une amélioration importante des délais. Vous devez être en mesure d'identifier les goulots d'étranglement autour des systèmes. De cette façon, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données qui conduisent à des formulaires précis avec l'aide de la gestion de projet agile.

Quelle est la chose la plus importante dans Agile ?



L'art de simplifier les choses pour minimiser la quantité de travail nécessaire est crucial dans un cadre agile. L'objectif est de terminer le travail requis avec juste assez de travail.