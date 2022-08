Le pipeline traditionnel de la science des données devient de plus en plus complexe et chronophage. Les plates-formes de science des données sans code et à faible code offrent un flux de travail plus rationalisé et efficace qui peut aider à accélérer le processus d'expérimentation et de déploiement de la science des données.

Les plates-formes de science des données sans code et à faible code fournissent une interface visuelle par glisser-déposer qui ne nécessite pas de compétences en codage. Cela permet aux utilisateurs non techniques de se lancer facilement dans la science des données sans apprendre des langages de programmation complexes.

De plus, les plates-formes de science des données sans code et à faible code offrent des modèles et des modèles prédéfinis, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts par rapport à la création de modèles à partir de zéro. Ces plates-formes facilitent également le déploiement de modèles en production, car elles sont souvent fournies avec des outils intégrés pour la gestion et la surveillance des modèles.

Dans l'ensemble, les plateformes de science des données sans code et à faible code offrent un moyen plus accessible et convivial de mener à bien des projets de science des données. Alors que la demande en science des données continue de croître, ces plates-formes sont susceptibles de devenir de plus en plus populaires car elles offrent un moyen plus efficace de réaliser des expériences de science des données et de déployer des modèles en production.

Quelle est la définition de la science des données ?

La science des données est l'étude des données. Cela implique d'extraire des informations à partir de données et de les utiliser pour résoudre des problèmes du monde réel. La science des données est un processus qui utilise des méthodes, des algorithmes et des systèmes scientifiques pour extraire des connaissances et des informations à partir de données.

L'objectif de la science des données est de prendre de meilleures décisions en comprenant les données. La science des données peut être utilisée dans n'importe quel domaine où il y a des données, comme la médecine, la finance, le marketing et la fabrication. Certaines techniques courantes utilisées en science des données comprennent l'apprentissage automatique, l'analyse statistique et l'exploration de données.

Collecte de données - Il s'agit de la première et principale étape de la collecte de données provenant de diverses sources. Ces données peuvent être sous forme structurée, non structurée ou semi-structurée.

Prétraitement des données - C'est l'étape où les données collectées sont nettoyées et préparées pour une analyse plus approfondie. Le prétraitement des données comprend des tâches telles que l'imputation des données, la normalisation, etc.

Analyse des données - À cette étape, diverses méthodes sont appliquées aux données traitées pour obtenir des informations. Les techniques d'analyse des données peuvent être à la fois descriptives et prédictives.

Visualisation des données - Il s'agit de la dernière étape où les informations tirées des données sont représentées sous forme graphique ou picturale. La visualisation des données aide à une meilleure compréhension des données et aide également à la prise de décision.

La science des données est-elle possible sans codage ?

Puisqu'il n'y a pas de définition particulière de la science des données, il existe plusieurs points de vue sur ce sujet. Certains experts disent que la science des données sans codage est possible, tandis que d'autres ne sont pas d'accord. Il existe quelques raisons clés pour lesquelles certaines personnes pensent que la science des données sans codage est possible. Premièrement, la science des données consiste généralement à extraire des informations à partir de données.

Cela peut être fait grâce à des outils de programmation visuels, qui ne nécessitent pas de codage. Deuxièmement, il existe de nombreux modèles et algorithmes prédéfinis que les data scientists peuvent utiliser sans avoir à écrire de code. Enfin, avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML), il devient de plus en plus possible d'obtenir des informations à partir de données sans écrire de code.

D'un autre côté, il y a aussi quelques raisons pour lesquelles certaines personnes pensent que la science des données sans codage est impossible :

Pour comprendre et manipuler les données, un certain niveau de codage est souvent nécessaire.

Le codage est généralement nécessaire pour créer des modèles et des algorithmes personnalisés.

Même avec l'essor de l'IA et du ML, ces technologies nécessitent encore un certain niveau de codage pour être utilisées efficacement.

Dans l'ensemble, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Cela dépend en fin de compte de la définition particulière de la science des données et des préférences individuelles des scientifiques des données.

Quel codage est le meilleur pour la science des données ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Différents langages de codage sont mieux adaptés à différentes tâches au sein de la science des données. Certains des langages de codage les plus populaires pour la science des données incluent Python, R et MATLAB. Chacun a ses forces et ses faiblesses, il est donc important de choisir le bon langage pour la tâche spécifique à accomplir. Python est un langage polyvalent populaire pour sa facilité d'utilisation, tandis que R est un puissant langage de programmation statistique. MATLAB est un choix populaire pour la visualisation de données et l'apprentissage automatique. En fin de compte, le meilleur langage de codage pour la science des données est celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Généralement, Python est considéré comme le meilleur langage de codage pour la science des données, bien que d'autres soient également populaires parmi les scientifiques des données. La principale raison pour laquelle Python est si populaire est qu'il est relativement facile à apprendre par rapport à d'autres langages et qu'il dispose d'une vaste gamme de bibliothèques et d'outils disponibles pour prendre en charge les tâches de science des données. De plus, Python est largement utilisé dans de nombreux autres domaines, tels que le développement Web, il est donc relativement facile de trouver des personnes possédant les compétences dont vous avez besoin. Cependant, l'utilisation de Python présente également certains inconvénients, comme sa lenteur par rapport à des langages tels que C++.

Les data scientists utilisent-ils le code VS ?

Oui, de nombreux scientifiques des données utilisent le code VS car il s'agit d'un éditeur de code open source populaire qui offre d'excellentes fonctionnalités et extensions pour la science des données. Certaines fonctionnalités qui rendent le code VS idéal pour la science des données incluent sa prise en charge des blocs-notes Jupyter, l'intégration avec les bibliothèques de science des données populaires et les fonctionnalités de débogage et de visualisation des données intégrées. De plus, le code VS est hautement personnalisable afin que les scientifiques des données puissent l'adapter à leurs besoins et flux de travail spécifiques.

Il possède également des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la complétion de code et des outils de débogage. Alors que de nombreux IDE (environnements de développement intégrés) sont disponibles pour les scientifiques des données, le code VS est un choix populaire en raison de sa facilité d'utilisation et de sa flexibilité.

La science des données a-t-elle plus de codage ?

Il ne fait aucun doute que la science des données est devenue l'un des domaines les plus en vogue ces dernières années. Une recherche rapide sur les sites Web d'emplois révélera des milliers de postes vacants pour les scientifiques des données, et le salaire médian pour ces rôles est bien supérieur à la moyenne. Mais que faut-il vraiment pour être un data scientist ?

L'une des idées fausses les plus courantes sur la science des données est qu'elle nécessite beaucoup de codage. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité ! Bien que le codage soit certainement une compétence précieuse pour les scientifiques des données, ce n'est pas aussi important que beaucoup le pensent.

Donc, si le codage n'est pas la compétence la plus importante pour les data scientists, quelle est-elle ? Les trois compétences les plus importantes pour les data scientists sont :

Mathématiques et statistiques

Apprentissage automatique

Visualisation de données

Ces compétences sont bien plus importantes que le codage pour les scientifiques des données, et ce sont les compétences sur lesquelles vous devez vous concentrer si vous êtes intéressé par une carrière en science des données. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas apprendre à coder également. Le codage est toujours une compétence précieuse pour les scientifiques des données, et cela peut vous faciliter la vie lorsque vous travaillez avec des données. Mais si vous n'êtes pas un codeur naturel, ne vous inquiétez pas - il n'est pas nécessaire d'apprendre à coder avant de commencer votre carrière en science des données. Concentrez-vous simplement sur le perfectionnement de vos compétences en mathématiques, en statistiques et en apprentissage automatique, et vous serez sur la bonne voie pour une carrière réussie dans la science des données.

Pourquoi les plateformes de développement sans code sont en hausse ?

Ces dernières années, la popularité des plateformes sans code a augmenté. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de créer des sites Web, des applications et d'autres produits numériques sans aucune connaissance en matière de codage.

Plusieurs raisons expliquent la popularité des plateformes sans code :

Ils sont beaucoup plus faciles à utiliser qu'une approche de codage traditionnelle.

Ils sont souvent plus abordables.

Ils permettent aux utilisateurs de créer des produits sans aucune compétence technique.

Les plates-formes sans code ont de nombreux potentiels . Ils peuvent aider les gens à créer des sites Web et des applications sans aucune connaissance en codage. Et ils peuvent également aider les entreprises à économiser de l'argent sur les coûts de développement. Mais les plates-formes sans code ne sont pas parfaites. Il y a certaines limites à ce que vous pouvez créer avec eux. Et ils ne sont pas toujours faciles à utiliser. Si vous envisagez d'utiliser une plate-forme sans code, il est important de faire vos recherches et de comprendre les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision.

La science des données sans code et à faible code peut collecter des données pour les entreprises de toutes tailles. Cela peut permettre aux employés d'analyser les données et de trouver des tendances sans avoir besoin de beaucoup d'expérience en codage. La technologie sans code peut aider les entreprises à gagner du temps et de l'argent tout en obtenant des informations précises.

Les entreprises peuvent utiliser la science des données sans code et à faible code pour diverses tâches, notamment la segmentation de la clientèle, la maintenance prédictive et la détection des fraudes. Les plates-formes sans code sont particulièrement bien adaptées aux tâches qui nécessitent beaucoup de préparation des données, telles que le nettoyage des données et l'ingénierie des fonctionnalités. Les plates-formes low-code conviennent mieux aux analyses plus complexes qui nécessitent un codage personnalisé. AppMaster peut le faire aussi bien qu'une plate-forme low-code, bien qu'il s'agisse d'une plate-forme sans code.

Qu'est-ce qu'AppMaster ? (Développement sans code)

AppMaster est une plate-forme de développement sans code qui permet à quiconque de créer des applications mobiles personnalisées, des applications Web et un backend sans écrire une seule ligne de code. Avec AppMaster, vous pouvez créer rapidement et facilement des applications iOS et Android natives à partir de zéro pour répondre à vos besoins spécifiques.

Il n'est pas nécessaire d'embaucher une équipe de développement coûteuse ou d'apprendre des langages de codage complexes. AppMaster fait tout le travail pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important : concevoir et lancer l'application de vos rêves !

Pourquoi avez-vous besoin d'AppMaster ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser AppMaster pour créer votre application. Vous avez peut-être une idée géniale pour une application, mais vous ne savez pas comment la coder. Ou peut-être recherchez-vous un moyen plus rapide, plus simple et plus rentable de développer une application que de travailler avec une équipe de développement traditionnelle.

Quelle que soit votre raison, AppMaster peut vous aider à transformer votre vision en réalité. Avec notre plate-forme, vous pouvez créer de belles applications personnalisées sans aucune expérience de codage préalable. Et parce que nous proposons une large gamme de blocs dans l'éditeur de processus métier et des options de personnalisation, vous pouvez être sûr de trouver une solution parfaitement adaptée à vos besoins. De plus, notre équipe d'experts est toujours disponible pour vous aider à chaque étape. Donc, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.

Conclusion

L'avenir de la science des données est sans code et low-code, car il permet à quiconque de créer des modèles de données et des algorithmes puissants sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Cela signifie que la science des données peut être démocratisée et que tout le monde peut accéder aux outils et techniques nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données.

La science des données sans code et à faible code offre également plusieurs autres avantages, notamment le prototypage et l'itération rapides sur les modèles et l'intégration facile aux systèmes et flux de travail existants. De plus, les plates-formes de science des données sans code et à faible code sont souvent beaucoup moins chères et plus faciles à utiliser que les outils de science des données traditionnels, ce qui les rend idéales pour les petites entreprises et les startups.